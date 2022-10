Lehet-e politikamentes a pedagógusok és diákok tiltakozó mozgalma?

A válasz természetesen: nem. Ennek azonban nem a tiltakozó mozgalmat kiváltó okok jellege vagy a tiltakozók törekvései mögött álló szándékok az okai, hanem a kialakult politikai és kormányzati rendszer természete.

A politikamentes tiltakozás a kormányzat oktatáspolitikája ellen fából vaskarika, mégpedig négy különböző okból. Vegyük sorra őket!

1. A szélsőséges centralizáció

A tízes évek első felében a magyar közoktatásban példátlan, sehol máshol nem ismert oktatásirányítási centralizáció zajlott le. Amíg az „utolsó békeévben”, 2011-ben - az európai országokban kialakult feladatmegosztási rendszerekbe illeszkedő módon - Magyarországon a rendszeresen meghozott szakmai, szervezeti és gazdálkodási döntések 90 százaléka még az iskolákban és kisebb részben a helyi fenntartó önkormányzatokban született, csupán a döntések 10 százaléka született a központi irányítás szervezeteiben (minisztériumban, központi hivatalban vagy kormány által működtetett intézményben). A közhiedelemmel ellentétben nemzetközi összehasonlításban a magyar oktatásirányítás nem volt szélsőségesen decentralizált, csupán szélsőségesen szétaprózott volt.

2017-ben ezzel szemben az OECD nagyon megengedő – a formális és nem a valóságos döntési felhatalmazások kiterjedtségéből kiinduló, valamint az egyes döntési jogosultságok fontosságát nem mérlegelő – számítása szerint az iskolai autonómia elképesztő mértékben összezsugorodott. Az iskolai autonómia szimbolikus méretűvé vált, az önkormányzatok kiszorítása miatt az autonóm helyi döntéshozatal megszűnt, szinte minden rendszeresen meghozott oktatásirányítási döntés kormányzati, vagy direkt kormányzati irányítás alatt működő területi hivatalokban született.

E gyors és döbbenetes mértékű központosítás legfontosabb következménye a totális felelősségelvonás lett: a kormányzat magára húzta a teljes felelősséget bármiért, ami a közoktatásban általában vagy egyes iskolákban történik. Mivel a központi döntéshozók (a miniszterelnök, a miniszterek és államtitkárok) politikusok, s mivel az alacsonyabb beosztású kormányzati tisztviselők (például a tankerületi igazgatók) közvetlen politikai irányítás alatt tevékenykednek, minden egyes oktatásirányítási döntés automatikusan politikai döntéssé válik.

Mindebből az következik, hogy nincs politikamentes szakmai kritika, mert politikamentes (autonóm) szakmai irányítás sincs.

Egy csöppet álságos tehát minden olyan kommunikáció, amely azt sugallja, hogy az ellenállási mozgalom követelései „szakmapolitikai”, s nem politikai célokat követnek, ugyanis e követelések politikai – vagy közvetlen politikai irányítás alatt tevékenykedő – szereplők viselkedésének gyökeres megváltoztatását célozzák.

2. Autokratikus politikai rendszer és rossz kormányzás

Vegyük mindezt szemügyre egy tágabb perspektívából is. Az oktatásirányítás szélsőséges bürokratikus központosítása a demokratikus jogállam tartalmi felszámolásába illeszkedett. Az autokratikus hatalomgyakorlás rendszere a közoktatásban is lezajlott, mégpedig sokkal következetesebben, mint bármelyik más közszolgáltatási ágazatban.

Nemcsak az önkormányzatok kiszorítása történt meg, de minden más autonóm szereplőé is: a pedagógus szakmai szervezetek, a szakszervezetek, az oktatásban jelentős szerepet játszó üzleti vállalkozások (tankönyvkiadók, szakmai szolgáltatók stb.), diákszervezetek, oktatásban tevékenykedő nonprofit szervezetek, vagy a nem állami iskolafenntartó szervezetek mind vagy kiszorultak az oktatásból, vagy elvesztették a döntések befolyásolását lehető tevő formális intézményi lehetőségeket.

A nyílt, sokszereplős oktatáspolitikai tér felszámolása a közoktatásban is felszámolta a közpolitikai „fékek és ellensúlyok” rendszerét és szabad utat biztosított a korlátlan autokratikus hatalomgyakorlás számára.

Sokan osztják azt a téveszmét, hogy autokratikus rendszerek is képesek hatékony kormányzásra, sőt, sok esetben hatékonyabbak, mint a lassú és nehézkes demokratikus döntéshozatali mechanizmusokat működtető rendszerek. Ez azonban már nagyon hosszú ideje nem igaz. Az alapvető közszolgáltató rendszerek komplexitása már régen elérte azt a szintet, ahol a hatékony kormányzáshoz olyan képességekre van szükség, mint az autonóm szereplők sokasága által működtetett rendszerek vezérlése, a források hatékony, korrupciómentes felhasználása, a konszenzusépítés (ami magában foglalja a civil szereplőkkel való együttműködés képességét is), valamint a nemzetközi együttműködések menedzselése. Mint azt a magyar, orosz, iráni, török vagy venezuelai rendszerek is bizonyítják, egy autokratikus hatalomgyakorlási rendszerben mindezek a képességek ki sem alakulnak, vagy látványos gyorsasággal leépülnek.

Ennek fényes bizonyítéka az, ami itthon történt az elmúlt évtizedben. Magyarország egy évtized alatt konszolidált demokráciából úgynevezett „hibrid (autokratikus) rezsimmé” változott. Ugyanebben az időszakban a kormányzás minőségét jelző index alapján a világ országai között a 20. helyről a 93. helyre zuhantunk. A két dolog nagyon szorosan összefügg, a jó kormányzásnak ugyanis telivér politikai feltételei vannak.

Ha mindezek alapján elfogadjuk, hogy a demokrácia és jogállamiság intézményes kereteinek részleges vagy teljes felszámolása szükségképpen rossz kormányzáshoz vezet, azt is el kell fogadnunk, hogy az oktatás megannyi súlyos, alapvetően a rossz kormányzásból fakadó problémájának megoldása is elképzelhetetlen radikális politikai fordulat nélkül. Ezzel nyilvánvalóan a közoktatásban zajló ellenállás minden egyes szereplője tisztában van, noha – megint csak kicsit álságos módon – követeléseik gyökeres oktatáspolitikai fordulatot szeretnének elérni gyökeres politikai fordulat nélkül.

3. Kormánnyal vagy rendszerrel állunk szemben?

Az eddig elmondottak alapján a kormányzat oktatáspolitikájával szemben álló politikai és szakmai szereplők és érdekcsoportok egyfajta szerepzavar csapdájában tevékenykednek. Mivel strukturális értelemben az oktatás egyre mélyülő válsága politikai kérdés, oda kell figyelnünk a „professzionális” (párt)politikai szereplők viselkedésére is. Miközben az ellenzéki pártok egy teljesen kiépült autokratikus rendszerrel állnak szemben, úgy viselkednek, mintha egy demokratikus rendszerben az éppen hivatalban lévő kormány ellenzéke lennének. Az „őfelsége ellenzéke” képet erősíti, hogy „árnyékkormányt” alakítanak, szavazatmaximalizálásra kihegyezett stratégiákat követnek, tevékenységük súlypontja a parlamenti, és nem a parlamenten kívüli politizálás, s hogy helyüket a pártpolitikai erőtérben és nem a rendszer egészében keresik. Másképpen fogalmazva:

politikai tevékenységük a kormány viselkedésének megváltoztatására, s nem a rendszer megváltoztatására irányúl.

Paradox módon ugyanez a szerepzavar jellemezte a 2015/16-os és jellemzi a jelenlegi pedagógus ellenállás szereplőit is. Ahogy hat évvel ezelőtt, ma is egyre-másra születnek a közpolitikai követeléseket tartalmazó listák, melyek azt sugallják, hogy az alapjaiban elhibázott rendszerátalakítás intézkedéseinek hatalmas tömege pusztán csak amatőr kormányzás eredménye lenne, s nem egy autokratikus politikai fordulat következménye. Másképpen fogalmazva, egy-két kisebb kivételtől eltekintve csupa olyasmit követelnek, ami demokratikus politikai fordulat nélkül nem teljesülhet.

Merőben technikai szempontból ezeknek a követeléseknek természetesen van értelme: nehéz elképzelni olyan tiltakozó mozgalmat, ami nem akar kézzelfogható, a tiltakozás okait megszüntető eredményeket elérni. A béremelésen, a sztrájkjog helyreállításán és a kirúgott pedagógusok visszavételén túlmutató közpolitikai követelések azonban már garantáltan nem képesek teljesülni, ezért egy szigorúan „politikamentes”, de mégis csak a hatalomgyakorlás módjának gyökeres megváltoztatását követelő ellenállási mozgalom saját magát ítéli kudarcra.

E csapdahelyzet alapvető forrása a bizalomhiány; a tiltakozó pedagógusok érthető okok sokasága miatt nem bíznak az ellenzéki pártokban, s nem bíznak saját szakszervezetikben sem.

Erős, nagy támogatottságot élvező politikai és érdekképviseleti szervezetek nélkül viszont nincs értelme megtenni a következő lépést: a demokratikus és jogállami politikai fordulat elérését szolgáló követelések nyílt felvállalását. Ez magyarázza azt az önkorlátozást, hogy a közpolitikai hibákért viselt politikai felelősség egyetlen tiltakozó mozgalomban aktív szervezet követelései között sem szerepel, például nem követeleik a miniszterelnök vagy az oktatásért felelős miniszter lemondását. A kormányzat azonban nem él önkorlátozással; az általa működtetett adminisztratív apparátust felhasználva politikai repressziót gyakorol a tiltakozó pedagógusokkal szemben.

4. A politikán kívüli szempontok láthatatlansága

Bár ez már messzire vezet, legalább egy jelzés erejéig szót kell ejtenem arról is, hogy a politikai érvelésen kívül a rendszerrel szembeni ellenállás elméletileg más alapon is megszerveződhet. Ezek közül talán a legfontosabb a morális alapon szerveződő ellenállás lenne. A rendszer erkölcstelensége, a gyerekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal szembeni etikátlan viselkedés bele van kódolva a a jelenlegi hatalomgyakorlási konstrukció működésébe. Noha a gyerekekkel szembeni embertelen bánásmódot kikényszerítő rendszer működtetése különösen erős morális érv lehetne, az oktatásról szóló magyarországi közbeszédben mindig is gyenge volt az etikai szempontok súlya, az elmúlt évtizedben pedig szinte teljesen kihalt belőle. Ez azonban nem könnyíti meg a politikai ízlésvilágok sokféleségén átlépő koalíciók összekovácsolását sem.

