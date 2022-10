Fontos bejelentés jöhet ma: már nem elég a hatalmas kamatemelés, új fegyvert kell bevetnie az EKB-nak

Ma tartja kamatdöntő ülését az Európai Központi Bank, ahol a várakozások szerint újabb 75 bázispontos kamatemelésről döntenek. Az ilyen mértékű emelés az EKB történetében szokatlanul magas, de mégsem ez foglalkoztatja most a közvéleményt: a jegybank ugyanis ma bejelentheti a mennyiségi szigorításról szóló egyeztetés megkezdését, és új lépéseket is bejelenthet a likviditás szűkítésére. A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy az EKB milyen szintig tervezi emelni a kamatokat - ha erről bármi újat elárulnak ma, az komoly piaci mozgásokat hozhat.

Szinte biztosra vehetjük a mai döntést – és az üzenetet is

Az Európai Központi Bank ma 14:15-kor ismerteti a kamatdöntő ülésének döntéseit, és majdnem biztosra vehető, hogy a jegybank ezúttal is 75 bázisponttal emeli az irányadó kamatot. Az előző években ultralaza EKB idén éles fordulatot hajtott végre, a júliusban kezdődött kamatemelési ciklusa a jegybank történelmének legnagyobb szigorítási sorozatát hozta: júliusban 25, szeptemberben 75 bázisponttal emelték a betéti kamatot, amely így 1,25%-ra nőtt.

A jegybanknak nincs oka egyelőre lassítani: az infláció szeptemberben elérte a 10%-ot, de a főmutatónál aggasztóbb, hogy az inflációs alapfolyamatok is erősödő árnyomásról árulkodnak: a maginfláció 4,8%-ra nőtt szeptemberben, és az áremelkedés egyre szélesebb termékkategóriákat érint az eurózónában.

Nem lenne jó üzenet, ha a jegybank emelkedő inflációs környezetben lassítana a kamatemelési tempón, a 75 bázispontos emelést már régen beárazta a piac, így ez a lépés – noha historikusan szokatlanul magas – cseppet sem lenne meglepő.

A piacot sokkal jobban érdekli most az, hogy az EKB hova lövi be a kamatpálya tetőzését.

Az agresszív kamatemelések ugyanis egyáltalán nem jelentik azt, hogy a frankfurti jegybankárok még hosszú időn át ilyen tempóban szeretnének emelni. Sőt, épp az ellenkezője tűnik eddig a legvalószínűbbnek: Christine Lagarde elnök már a legutóbbi, szeptemberi kamatemeléskor is elmondta, hogy a jegybank célja, hogy minél hamarabb a neutrális szint fölé emelje a kamatokat, de a megcélzott kamatpálya csúcsa nem változott.

Ezt támasztotta alá egy kiszivárgott hír is, amely szerint az EKB közgazdászai megalkottak egy modellt, amely 2,25%-os kamatszintet tartana szükségesnek az eurózónában. Az általánosan elfogadott vélemény szerint a semleges kamatszint az eurózónában 2% (noha ezt a szigorúan elméleti szintet lehetetlen pontosan meghatározni, és maga Lagarde is úgy nyilatkozott, hogy fogalma sincs, hol van ez a szint), a 2,25% pedig azt jelentené, hogy a jegybank már a gazdaságot korlátozó tartományba emelné a kamatszintet, hogy leszorítsa az inflációt.

Amennyiben az EKB célszintje valóban 2,25%, és minél előbb a semleges szint fölé akarnak emelni, akkor a mai, 75 bázispontos emelést decemberben egy 50, februárban pedig egy 25 bázispontos emelésnek kell követnie (persze a jegybank léphet ennél gyorsabban is, de az jelenleg nagyon meglepő lenne). A piaci várakozások is nagyjából ezt tükrözik: a határidős ügyletekbe a befektetők most 2,5-3% környéki kamatokat áraznak.

Az igazi meglepetést az jelentené, ha a mai ülés után az EKB ezeket a várakozásokat tudná kimozdítani.

Kétségeink ne legyenek: nem valószínű, hogy a jegybank megteszi ezt a szívességet. Az utóbbi ülésen Lagarde hangsúlyozta, hogy a jegybank ülésről ülésre dönt a beérkező adatok fényében, és minden bizonnyal a mai ülésen is ezt az üzenetet erősítik majd meg. Ha mégsem így lesz, és az EKB utalást tesz a megcélzott kamatszint változására, az hozhatna igazi mozgást a deviza- és a kötvénypiacon.

Megkezdődhet a mennyiségi szigorítás időszaka

Az EKB ülésével kapcsolatban ma nem is a kamatemelés mértéke foglalkoztatja a piacot, hanem az egyéb eszközök sorsa. Az EKB tavasszal, a kamatemelés megkezdése előtt leállította a grandiózus eszközvásárlási programot: a koronavírusra válaszul megalkotott PEPP-et, és a régebb óta futó APP-t. A leállítás viszont nem jelenti azt, hogy az eszközök nem éreztetik a hatásukat továbbra is: a bankrendszert az EKB elárasztotta likviditással, ami egyre jobban zavarja a jegybankot.

Miután az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is elindult a mennyiségi szigorítás (azaz a jegybankok a mérlegükben felhalmozott értékpapírok eladásával szívják ki a likviditást a rendszerből), immár az EKB héjább döntéshozói is elkezdték nyilvánosan sürgetni a mennyiségi szigorítás megkezdéséről szóló vitát.

Azaz a közismerten laza EKB, amely a korábbi években negatív kamatokkal és a mérlegének rohamos hizlalásával próbálta kétségbeesetten beindítani a növekedést, az infláció letörésének érdekében hamarosan elkezdheti a mennyiségi szigorítást.

Természetesen a bejelentés nem ma várható: ahogy a mennyiségi lazítás kivezetése, a mérleg leépítése is fokozatos lesz: minden bizonnyal több hónappal előre bejelentik majd a kezdetét, és az alkalmazása fokozatos lesz. Első körben egészen biztos, hogy a PEPP és APP keretében lejáró kötvények megújítását engedik el, a többi kötvény eladása csak ezután kezdődhet el – ha egyáltalán. Mire az érdemi mennyiségi szigorítás beindul, az valószínűleg jövő év közepe lehet, és az erre vonatkozó bejelentés sem ma várható. Viszont a mennyiségi szigorításról szóló egyeztetés kezdetét ma bejelenthetik, és ezzel formálisan is elindulhat a folyamat.

Szorosan figyeli a piac a TLTRO III-mal kapcsolatos fejleményeket is. A program keretében az EKB rendkívül kedvező feltételekkel adott hitelt az eurózóna bankjainak, amely a lassú növekedés és a válság éveiben kívánatos helyzet volt. Mára viszont már likviditásbőség jellemzi az európai bankrendszert, ráadásul a TLTRO és az együttes kamatemelés komoly arbitrázsra ad lehetőséget a bankoknak, akik egyes becslések szerint 1000 milliárd eurót meghaladó forrást parkoltatnak az 1,25%-ot fizető jegybanki betétben – és ezen források nagy része a TLTRO-ból származik, ráadásul mindez még veszteséget is okoz a jegybanknak. Ha a TLTRO módosítására ma nem is kerül sor, valamilyen likviditásszűkítő intézkedést bejelenthet a jegybank.

Nehéz helyzetben kell egyensúlyoznia a jegybanknak

Az EKB-nak nincs egyszerű dolga, ugyanis nagyon kényes helyzetben kell egyensúlyoznia. Először is az infláció emelkedésére határozott választ kell adnia, de ami még fontosabb: le kell törnie az újra emelkedő inflációs várakozásokat. Ezt legkönnyebben a vártnál is magasabb kamatemeléssel (például 100 bázisponttal) tehetné meg, vagy egy erős utalással arra, hogy a kamatpálya megálmodott teteje felfelé tolódott. Ez jót tenne a euró árfolyamának is, amely az olcsóbb importon keresztül mérsékelni tudná az inflációs nyomást.

Másrészt az EKB-nak akkor kéne még szigorúbban lépnie, amikor az eurózóna épp a recesszió szakaszába lép.

A különféle indikátorok azt mutatják, hogy az európai gazdaság visszaeshet a következő negyedévekben, a kamatemelés pedig ezen a helyzeten csak súlyosbíthat. Már maga Luis de Guindos, a jegybank alelnöke is kijelentette:

Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a szeptemberi pesszimista forgatókönyv váljon alapforgatókönyvvé.

Az alapforgatókönyvben a jegybank 0,9%-os növekedést várt 2022-re szeptemberben, a pesszimista forgatókönyv 1%-os visszaesést prognosztizált. Az EKB-t akkor is több kritika érte, hogy túlságosan optimista az alapforgatókönyv, és úgy tűnik, hogy nem is tartott ki sokáig. Mindezek tetejébe a politikai nyomás is nő az EKB-n, hogy ne szigorítson túlzottan a reálgazdaság kárára: Emmanuel Macron francia elnök például aggasztónak nevezte, hogy az EKB kész a gazdaságot korlátozó tartományba emelni a kamatszinteket (persze úgy könnyű galamblelkűnek lenni, hogy a francia infláció az egyik legalacsonyabb a kontinensen).

Emellett a piaci kilengésekre is figyelnie kell az EKB-nak: a kötvényhozamok az előző napokban látványosan emelkedtek az EKB lépését és a piac aggodalmát árazva a lassuló gazdaság közepette, és semmi se hiányzik most kevésbé, mint egy újabb ütés az európai kötvényeknek, és az olasz kötvényhozam felárának kiugró emelkedése a némethez képest. Frankfurtban ezért megfontoltan kell csavarni a szavakat, mert a brit példa elég elrettentő volt ahhoz, hogy óvatosságra intse a döntéshozókat – bár tegyük hozzá, a brit eszközökből való meneküléshez főleg egy indokolatlan gazdaságpolitikai döntés kellett.

Hogy reagálhat a piac?

A piaci reakciókat nehéz előre megbecsülni, a bejelentett döntések mellett ugyanis a sajtótájékoztatón elhangzott félmondatok szintén okot adhatnak a szereplőknek arra, hogy beálljanak az eladási vagy vételi irány mögé. Annyi biztos, hogy az erős euró jót tenne most az infláció elleni harcnak, másrészről viszont az EKB-nak túlzottan héjának sem szabad lennie a várható kötvénypiaci reakciók miatt.

Az euró-dollár mozgását nem kis részben a monetáris politikák eltérő ciklusa befolyásolta az előző hónapokban. Az látszott az elmúlt napokban, hogy a befektetők a Fed lassuló szigorítására számítanak, és mivel az EKB időben tovább szigoríthat a piacok szerint, csökkenhet a távolság a két nagy jegybank monetáris politikájának pozíciója között. Tegnap komoly elmozdulással paritás fölé gyengült a dollár az euróval szemben, megérintette az 1,01-et is a jegyzés.

Könnyen lehet persze, hogy ez a várakozás is illúziónak bizonyul, és a Fed már a jövő heti kamatdöntő ülésén eloszlatja a kedélyeket.

Az amerikai jegybank nagyon határozottnak tűnik az infláció elleni harcban, és bár a befektetőket az amerikai gazdaság gyengélkedése viszi arra, hogy a Fed kamatemeléseinek lassítását árazzák, a jegybank eddig is határozottan elmondta: a reálgazdasági lassulás nem fogja megállítani őket. Egy újabb ilyen üzenet jövő héten percek alatt visszalökheti a dollárt a paritás alá.

Azt sem tudjuk még, hogy az EKB valóban meg tud-e, sőt, akar-e állni 2,25-2,5%-nál. Az energiaárak határozott esése miatt megalapozottnak tűnik az a várakozás, hogy az infláció tetőzhetett szeptemberben. Viszont ha ezzel együtt a keresleti infláció erőre kap, akkor nincs választása az EKB-nak: tovább kell szigorítaniuk a csökkenő inflációs főmutató ellenére is, mert a keresleti infláció rendkívül makacs, és ha beindul az ár-bér spirál, akkor a csökkenő infláció ismét hamar emelkedő inflációba csaphat át.

Persze a kibontakozó recesszió még csírájában elfojthatja a keresleti inflációt, és ha kellően mély lesz, akkor Franfkurtban is el fognak gondolkodni azon, hogy leálljanak a kamatemelésekkel a most árazott 2,25-2,5% körül (ezt a szintet már februárban el fogják érni). Ha viszont a recesszió enyhe lesz és átmeneti, és nem tudja érdemben mérsékelni az inflációt, akkor lehetetlen, hogy a 2-3% közötti kamatszint elég lesz. Az EKB szerencséjére viszont ma elég meglépnie a kötelezőt, a többi pedig majd kiderül.

Az EKB kamatdöntő üléséről a jegyzőkönyvet ma 14:15-kor teszik közzé, Lagarde elnök pedig 14:45-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményről élőben tudósítunk.

