Kiderült: csökkent az orosz gázfüggőségünk és 6-10%-os kedvezményt kaphatunk a tőzsdei gázárhoz képest

A 100. évfolyam 10. számában megjelent tanulmányban a három szerző, Kovalszky Zsolt – Morva Attila – Ilyésné Molnár Emese, röviden bemutatja a magyar gázimport főbb folyamatait, így például azt, hogy a tavaly január-október közötti átlagosan 75%-ról idén február-július között 59%-ra csökkent az Oroszországból származó import súlya.

csökkent tehát az oroszországtól való gázfüggőségünk, igaz ahogy a szerzők fogalmaznak: az arány „még mindig rendkívül jelentősnek tekinthető".

Az alábbi ábrán egyrészt az látszik, hogy tavaly január-október között havonta összesen mintegy 700-900 millió köbméternyi gáz érkezett az országba és ebből az orosz importsúly 70-80% körül hullámzott. Másrészt az is látszik, hogy amint kifutott a régi orosz hosszútávú szerződés és 2021. szeptembertől a helyébe lépett az új szerződés, és ahogy addigra már magas szintre töltődtek a gáztárolók, úgy esett vissza novembertől a téli hónapokra az orosz importunk. Ezzel párhuzamosan viszont megugrott az Ausztria, illetve Ukrajna felőli behozatalunk (a második és harmadik legmagasabb importirányunk). Aztán idén februártól újra megugrott az orosz gázimportunk, de annak havi volumene átlagosan már csak 375 millió köbméter volt (ld. alábbi második ábra), emiatt pedig az orosz importsúlyunk jellemzően 55-65% körülre csökkent.

A tanulmány másik nagyon érdekes ábrája a konkrét orosz import volumeneket, illetve a holland TTF gáztőzsde árazását mutatja, valamint azt, hogy a KSH adatai szerinti importvolumen és összeg alapján milyen orosz gázimport átlagár adódik. Ezek alapján a tanulmány szerzői megállapították, hogy

Az idei évben Oroszország a holland tőzsdei átlagárhoz viszonyítva 6–10%-kal kedvezőbb áron szállította a földgázt Magyarország számára.

Az, hogy a holland TTF gáztőzsdei árhoz igazodik a beszerzési átlagárunk, nagyon jól látszik az ábrán is, és pár hete Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve ma reggel Orbán Viktor is beszélt róla. Emellett az orosz fizetési haladékról rendezett háttérbeszélgetésen kiderült, hogy a szerződés árazása úgy néz ki: az orosz gázszállítás hónapját (T) megelőző hónap (T-1) fronthavi TTF határidős kontraktusa napi árainak átlaga az ár, amit a leszállítást követő hónapban (T+1) kell kifizetni Moszkva felé. Éppen ezért érdemes két hónappal elcsúsztatni egymáshoz képest a TTF tőzsdei árat és a kifizetett gázszámlából kalkulált átlagárat, ahogy azt a KSH szakértői is megtették az ábra elkészítéséhez.

Az viszont mindezek mellett is új információ, hogy a jellemző diszkont 6-10%-os a TTF árához képest az orosz gázimportunkban,

mert a témát havonta követő Népszava cikkeiben hol prémium (felár), hol diszkont volt kiolvasható az ábrákból. Azért is érdekes a 6-10%-os jellemző diszkont, mert a 15 éves gázbeszerzési szerződés nem nyilvános, míg Márta Imre, az MVM volt vezetője, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Partizán minapi interjújában sajtóhírként emlegette azt az információt, miszerint 8%-os felárral kapjuk a gázt az oroszoktól.

A tanulmány végül arra is kitér röviden, hogy hogyan alakulhatnak a tőzsdei gázárak a következő időszakban és utalnak arra, hogy az uniós gáztárolók most már magas szintre töltődtek, a gázársapka témája is hűti a piaci kedélyeket, illetve az uniós diverzifikáció az orosz gáz kiváltására is elindult. Ezek alapján a szerzők úgy látják:

Az valószínűsíthető, hogy amennyiben csak a reálgazdasági, kitermelési, szállítási körülményeket vesszük figyelembe, az importált gázárak emelkedése októberben tetőzhet, majd lassú árcsökkenés indulhat meg a piacon.

Azt is hozzáteszik azonban, hogy „az energiaárak alakulását jelenleg érdemi bizonytalanság övezi, a fundamentumok szerepe az ármeghatározásaban a piac stabilizálódása után nagyobb szerepet kaphat. Természetesen ezt a prognózist felülírhatják az aktuálpolitika eseményei: az Északi Áramlat 1-es, valamint az Északi Áramlat 2-es gázvezetékének szivárgása, vagy éppen az orosz gázszállítások átmeneti leállítása, aminek a növekvő bizonytalanság okán importárfelhajtó hatása lehet, de ennek állandósulása gazdasági és technológiai okokból sem valószínűsíthető”.

A TTF-en a legközelebbi havi lejárat ára ma 110 euró/MWh körül zár, a rákövetkező sok hónap határidős ára viszont végig 135-145 euró között hullámzik,

tehát az árcsökkenést egyáltalán nem árazza a piac.

Sőt, ahogy azt Orbán Viktor is előrevetítette ma reggel: az átmenetileg megnyugvó gázpiac után megint áremelkedés jöhet a tél második felében az orosz gázszállítási és ellátási bizonytalanságok, illetve amiatt, hogy a tavaszra várhatóan nagyon alacsony szintre leapadó gáztárolókat valószínűleg szinte teljes mértékben leálló orosz szállítások mellett kellene újratölteni, ráadásul az uniós kötelező gáztároló feltöltési rendeletből adódóan nem 80%-osra, mint idén novemberre, hanem 90%-osra. Ez pedig óriási kihívásnak tűnik jelen tudásunk szerint, főleg, ha jövőre élénkül a kínai gazdaság és így több gázt szív el az európai piacról, így nem véletlen, hogy például a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője, illetve az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke is arra figyelmeztetett: nem a mostani tél lesz az igazi kihívás Európa számára, hanem inkább a jövő évi és az azt követő évi.

