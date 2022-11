Beszakadt a gázár, készülhetünk a rezsiszabályok lazítására? – Áh, dehogy!

Október végéig nagyot esett a tőzsdei gázár 450 forint körülre köbméterenként, így sok olyan magyar gázfogyasztó lehet, aki elkezdett reménykedni, hogy januártól hátha 752 forintnál kevesebbet kell majd fizetnie az átlagfogyasztás fölé lógó gázmennyiségre. Nagyon rossz hírünk van a számukra, sőt az összes magyar lakossági gázfogyasztó számára: a Portfolio kalkulációi szerint a most látható gázárak mellett elképesztően nagy veszteséggel néz szembe az állami gázszolgáltató 2023 végéig, ami jóval több, mint amit idénre és jövőre összesen betervezett eddig a kormány a rezsivédelmi alapba. Így valószínűleg felesleges abban reménykedni, hogy januártól majd lazít a kormány a rezsiszabályokon. Sőt, két további nagy költségvetési akna miatt is inkább azért kell szurkolni, hogy ne szigorodjanak tovább a rezsiszabályok jövőre, ahhoz pedig fontos alapfeltétel lenne a minél alacsonyabb gázár jövőre.

Látszólag biztató a piaci helyzet

Ha csak az alábbi ábrára nézünk, akkor akár fel is lélegezhetnénk, hiszen október végén már "'csak" 450 forint körül volt egy köbméter gáz piaci ára a holland tőzsdén, ami jóval alacsonyabb, mint az átlagfogyasztás feletti részre idén év végéig fizetendő 752,5 forintos köbméterenkénti gázár. Ez alapján tehát sok olyan, átlagfogyasztás fölé lógó gázfogyasztó lehet, aki elkezdhetett reménykedni abban, hogy januártól talán csökkenni fog majd a „lakossági piaci ár”.

Sajnos nagyon rossz híreink vannak a számukra és gyakorlatilag a teljes magyar lakosság számára ezen a téren.

A rendkívüli mozgások máris hűtik a kedélyeket

Érdemes először is ránézni az alábbi ábrára, ami rögtön azt üzeni, hogy valami nem normális dolog történik a magyar rezsicsökkentés szempontjából kulcsfontosságú holland TTF gáztőzsdén. Amint láthatjuk: a legközelebbi hónapra szóló határidős TTF gázár (ehhez igazodik a hosszútávú magyar-orosz gázszerződésünk árazása) 100 euró/MWh körülre szakadt az augusztusi bőven 300 euró felettről, de közben az október 28-i állapot szerint a rákövetkező időszaki határidős árak 140-150 euró körül ragadtak. Így tehát rendkívüli mértékben szétnyílt a legközelebbi és a távolabbi időpontokra szóló gázszállítás ára. Ez azt üzeni, amit Orbán Viktor kormányfő is megjegyzett a múlt pénteki rádióinterjúban, hogy most egy átmeneti nyugalmi helyzet van a gázpiacon, hiszen szinte tele vannak a tárolók és szokatlanul enyhe az ősz, de

ahogy megyünk bele a télbe, a gázpiaci helyzet újra feszült lehet részben a tárolók apadása, részben az orosz szállítások, végső soron az ellátásbiztonság terén mutatkozó kockázatok miatt.

Éppen ezt tükrözik a távolabbi határidőkre jóval magasabb gázárak, ez pedig a magyar rezsicsökkentési rendszer kilátásaira is igencsak rányomja a bélyegét.

Még mindig túl drága a gáz a rezsicsökkentett alapárhoz képest

A fentiek után érdemes az alábbi ábrát alaposabban is szemügyre venni, mert minden olyan tényezőt rátettünk, ami a magyar gázpiaci rezsicsökkentés kilátásait alapvetően befolyásolja. Az egyik legfontosabb az, hogy havi átlagban most (zöld vonal) és az október 28-i záróárak alapján az elkövetkező bő egy évben is (zöld szaggatott vonal) durván 600 forint körüli áron tudja majd megvenni az állami MVM a gázt az oroszoktól, miközben az átlagfogyasztás alatt 102 forint körüli rezsicsökkentett áron kell eladnia a lakosság felé. Becslésünk szerint a lakossági rezsicsökkentés keretében eladott gázmennyiségnek a 80%-át kell 102 forinton számláznia az MVM-nek; és amint lentebb bemutatjuk: ez komoly veszteséghez vezet a cégnél.

A fennmaradó 20%-nyi gázmennyiséget a cég augusztusban és szeptemberben 732,4 forinton, októberben, novemberben és decemberben pedig 752,5 forinton számlázhatta ki az átlagfogyasztás feletti részre. A januártól induló hónapokra ezt az árat majd karácsony körül állapítja meg a kormány az Energiahivatal javaslatára, de

ezek a számok már önmagukban is azt üzenik, hogy egyelőre nincs lehetőség a 752,5 forintos szám csökkentésére.

Ennek tehát az az oka, hogy bár az átlagfogyasztás feletti (a teljes fogyasztás mintegy ötödét kitevő) részt az MVM a beszerzési árnál drágábban értékestheti a lakosságnak, ám az átlag alatti fogyasztásért (ami a teljes lakossági fogyasztás 80%-a lehet) a beszerzési ár ötödét, hatodát kéri el a háztartásoktól - vagyis összességében még mindig nagyot bukik a lakossági gázellátási feladatán. Természetesen számos olyan egyéb tényező lehet az MVM Csoporton belül, amely ezt az alább kalkulált nagy veszteséget befolyásolhatja, illetve annak felhalmozódási pályáját módosíthatja (pl. korábban kötött derivatív ügyletek jelentős profit melletti lezárása, az alacsony termelési költségű nukleáris és naperőművi portfolióból származó vaskos árampiaci nyereségek), de ezen tételek kalkulálása kívülről nehézkes, illetve információink szerint nem is vezetnek drasztikusan kisebb veszteségpályához, csak mérsékelten javítják a képet.

Két komoly ügy

A fenti grafikonra rátett egyéb információk is azt üzenik az állami költségvetés szemszögéből, hogy egyelőre nem lehet lazítani a lakosságnak szóló gázpiaci rezsicsökkentés szabályait. Amint ugyanis az ábra segítségével jeleztük: van még legalább két olyan nagy ügy, amelyekből potenciálisan sok-sok százmilliárdos kiadással kell szembenéznie a rezsivédelmi alapnak. Éppen ezért ezek az ügyek visszahatnak arra is, hogy a rezsicsökkentés keretében mit tud lépni a kormány:

Az egyik ilyen nagy ügy az, hogy a hosszútávú magyar-orosz gázszerződésen felül a kormány idén nyáron úgy döntött, hogy egy különleges földgázkészletet is létrehoz a Magyar Szénhidrogén-Készletező Szövetség (MSZKSZ) részére nyújtott 2 milliárd eurós állami garanciavállalás mellett. Ezt a gázt szintén az oroszoktól szerzi be a kormány és a beszerzés átlagára elképesztően magasra, több, mint 1100 forintosra sikerült köbméterenként. Az MSZKSZ papíron nem adhatja el ezt a felhalmozott gázkészletet veszteséggel, így jó eséllyel az fog történni, hogy a gázt a kitárolási szezonban majd az MVM-nek kell átvennie az MSZKSZ bekerülési árán és a költségvetés rezsivédelmi alapjának kell majd a várhatóan súlyos veszteséget kompenzálnia.

a hosszútávú magyar-orosz gázszerződésen felül a kormány idén nyáron úgy döntött, hogy a Magyar Szénhidrogén-Készletező Szövetség (MSZKSZ) részére nyújtott 2 milliárd eurós állami garanciavállalás mellett. Ezt a gázt szintén az oroszoktól szerzi be a kormány és a beszerzés átlagára elképesztően magasra, több, mint 1100 forintosra sikerült köbméterenként. Az MSZKSZ papíron nem adhatja el ezt a felhalmozott gázkészletet veszteséggel, így jó eséllyel az fog történni, hogy a gázt a kitárolási szezonban majd az MVM-nek kell átvennie az MSZKSZ bekerülési árán és a költségvetés rezsivédelmi alapjának kell majd a várhatóan súlyos veszteséget kompenzálnia. A másik ilyen nagy ügy a távhőszektor kérdése. Itt az történt, hogy az Energiahivatal a csökkenő gázárakban bízva az utolsó pillanatig kivárt az idén negyedik negyedévre megállapítandó földgáz referenciaár meghatározásával, és végül sajnos éppen a legmagasabb árkönyezetben rögzítette az árat. Ez piaci információk alapján 1300 forint közelében sikerülhetett köbméterenként, ami elképesztően magas ár és ez alapján kell majd a kormánynak megtérítenie a távhőszektor érintett szereplői felé a veszteségeket, miközben a lakosság felé továbbra sem történt távhődíj-emelés, "csak" a nem-lakossági szegmens fele következett ez be. Önmagában a negyedik negyedévi magas árszinten fixált gázár több százmilliárdos költségvetési kompenzációt vetít előre a távhőkassza felé, és nagy kérdés, hogy a most elindult, jövő év első negyedévére szóló referenciaár megállapítás mennyire tud alacsony lenni, így mennyire tudja majd tompítani az állami költségvetés felőli kiadási kényszert. Az október 28-i határidős árak alapján 600 forint körül sikerülhet fixnálni az új referenciaárat, ami még mindig afelé mutat, hogy további jelentős kompenzációt kell végrehajtani a kormánynak a távhőkassza felé.

A fentiek már egyértelműen üzenik, hogy

egyszerűen nincs költségvetési mozgástere a kormánynak arra, hogy ilyen gázárkilátások és egyéb súlyos ügyek mellett csökkentse januártól a 752 forintos gázárat az átlagfogyasztás feletti részre.

Marad a fogyasztáscsökkentés

Így az érintett kör nem nagyon tud máshogy védekezni a horror gázszámlák ellen, mint a minél nagyobb spórolással, a fűtés letekerésével. Ezt egyébként várhatóan sokan mások is megteszik az átlagfogyasztási határ környékén billegők közül, és részben éppen ez is a célja a 752 forintos gázárnak, hogy minél inkább ösztönözze a gázfogyasztás csökkentését, ugyanis közben a kormánynak meg kell felelnie egy általa is elfogadott brüsszeli rendeletnek: a 15%-os kötelező országos gázfogyasztáscsökkentési szabálynak. Éppen ezért az alábbi ábrán azzal számoltunk, hogy a rezsicsökkentés augusztus óta tartó új szabályai mentén elkezd a lakosság 15%-nyi gázt megspórolni és ez jövőre is végig fennmarad, így egyre laposabb téli gázfogyasztás felfutás van kilátásban.

Jelentős havi pénzügyi terhei lehetnek az MVM-nek

Ezzel, a folyamatosan 15%-kal csökkenő lakossági gázfogyasztással, az orosz szerződésből adódó, KSH által bemutatott szállítási ütemezéssel, valamint a most látható határidős tőzsdei gázárakkal, illetve végig változatlan rezsicsökkentési feltételekkel, valamint végig 410-es EURHUF-fal előreszámolva az alábbi ábra jött ki. Ez azt mutatja, hogy idén szeptember-októberre rendkívül nagy, akár 400-500 milliárd forintos kiadásokkal szembesülhetett (narancssárga oszlopok) az MVM a felfutó orosz gázimport és az égbe szállt tőzsdei gázárak, beszakadó forintárfolyam mellett. Ezek a nagy havi kiadások most várhatóan azért enyhülnek, mert szinte tele vannak a gáztárolók, így az orosz import visszaeshet, miközben a lakosság a felfutó téli gázfogyasztása után megugró gázszámlákat fizet majd be (zöld oszlopok).

Ezek miatt az MVM becsült havi pénzügyi egyenlege a gázpiaci rezsicsökkentésen a következő hónapokban javulhat, majd jövő tavasztól, az újból elinduló intenzív betárolás mellett, tartósan magasnak ígérkező gázárak mellett, jócskán romolhat. Amint fentebb jeleztük: számos olyan kívülről nem látható tétel is lehet az MVM Csoportban, amelyek az alábbi havi pénzügyi mintát átírhatják és tompíthatják a veszteség felhalmozódási pályáját, de feltételezésünk és háttérinformációink szerint a nagy képet (komoly veszteség halmozódhat fel 2023 végéig a cégcsoportban, ha nem lesznek sokkal alacsonyabb gázárak) ezek sem képesek drasztikusan és tartósan javítani.

Hatalmas görgetett veszteségre van kilátás

Érdemes végül azt is bemutatni, hogy ha valóban a fent becsült bevételi és kiadási pályán fog haladni az MVM a gázpiaci reszicsökkentés körében, mert magas marad a gázárkörnyezet és gyenge marad a forint, akkor 12 egymást követő hónap eredményének gördülő összeadásával hova juthat el a cég, illetve a magyar állami költségvetés. Az új magyar-orosz gázszerződés 2021. szeptemberi kezdetétől számolva azt láthatjuk, hogy

a veszteség elképesztő ütemben halmozódhatott idén októberig, és elérhette az 1500 milliárd forintot.

Menetközben tavaly év végén egy 208 milliárd forintos állami tőkeemelést kapott a cég, illetve idénre egy 600 milliárdos rezsivédelmi alapot hozott létre a kormány a nyáron a költségvetésben, hogy abból tudjon folyamatosan pénzügyi támogatást nyújtani. Ilyen a napokban is történt például, amikor egy 157,5 milliárd forintos pénzügyi kiutalást kapott a cég a felügyelő minisztériumtól.

Ha előrevetítjük, hogy mi várható, akkor azt láthatjuk: jövőre még tovább halmozódhat a kumulált vesztesége a cégnek és jövő év végére elérheti a 2000 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy idén és jövőre együttesen mintegy 2000 milliárd forintnyi költségvetési támogatásra lenne szüksége az MVM-nek, miközben az idei büdzsébe csak 600 milliárdos, a jövő évibe pedig csak további 700 milliárdos rezsivédelmi alap van betervezve.

Így tehát még a két évre összesen tervezett rezsivédelmi keret is bőven elmarad attól a várható veszteségtől, mint ami a jelenlegi gázárak mellett kalkulálható.

Újratervezés alatt...

Éppen ezért, és a fent jelzett külön nagy ügyek (MSZKSZ, távhő) miatt írtuk azt, hogy nagyon rossz hírünk van azoknak, akik abban reménykednek, hogy a hétszeresére, 102-ről 752 forintra, emelt gázárat majd visszacsökkenti a kormány valamennyire januártól. Erre a jelenlegi ismereteink szerint egész egyszerűen nincs költségvetési mozgástér. Sőt, inkább

azért kell szurkolni, nehogy még tovább kelljen szigorítani a gázpiaci rezsiszabályokat esetleg a 752 forintos ár emelésével, és/vagy a legalább 1729 köbméternyi kedvezményes gázmennyiség csökkentésével. Ehhez pedig azért kell szurkoni, hogy a következő bő egy év során minél alacsonyabbra essen a tőzsdei gázár.

Egyelőre csak az a biztos, hogy a Pénzügyminisztérium december elejére újratervezi a 2023-as költségvetést, amely munkához a fent említett gázár környezetet és nagy ügyeket kénytelen figyelembe venni például a rezsivédelmi alap méretének meghatározásához.

