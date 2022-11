Elkezdődtek a leépítések Magyarországon, nehéz hónapok várnak a gazdaságra

Kifejezetten gyorsan enyhül a munkaerőhiány Magyarországon, miközben az elmúlt hónapokban kismértékben már nőtt a munkanélküliek száma, ami azzal függ össze, hogy a gazdaság fékeződik. Ahogy egyre közelebb kerülünk a recesszióhoz, úgy fogynak el a betöltetlen álláshelyek és kezd megnőni a munkanélküliség, ám az biztos, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján a leépítés az egyik utolsó dolog, amihez nyúlnak a vállalatok, amikor költséget kell csökkenteni. Miután azonban egyre több vállalat szembesül a kereslet csökkenésével, illetve kapja meg az új energiaszámlákat - ami miatt fenntarthatatlanná válik sokaknak a működése -, így a munkanélküliség növekedése nem igazán kerülhető el. Minden bizonnyal a kormány is látta, hogy gyorsan romlanak a folyamatok, ezért olyan intézkedéseket hozott, amelyek igyekeznek megmenteni a vállalatokat. A leginkább veszélyeztetett szektorok azonban még így is nehéz helyzetben lesznek.

Néhány hónapja még olyan sok betöltetlen álláshely volt Magyarországon, mint amennyit a Covid-válság előtt láttunk. Sőt, új rekord is született a második negyedévben, miután 100 ezer üres munkahelyet is számlált a KSH. A gazdasági növekedés lassulása és az energiaválság berobbanása azonban úgy tűnik, hogy gyorsan fordít ezen a helyzeten. A GKI Gazdaságkutató őszi felmérése szerint az iparvállalatok számára már csak fele akkora probléma a munkaerőhiány, mint a tavalyi év végén volt.

Nemcsak az iparban, de az építőiparban és a szolgálatószektorban is oldódni látszik a probléma. Ugyanakkor ősszel már egyre többen kezdtek el panaszkodni a kereslet hiányára, mint fő növekedési korlátra, ami azt jelzi, hogy egyre közelebb lehet a recesszió. A jelenlegi árszinteken egyébként nem csoda, hogy megjelent ez a növekedési gát, ami minden bizonnyal a következő hónapokban is meghatározó lehet.

Ahogy közeledik a gazdaság a recesszióhoz, a munkaerőhiányt úgy válthatja fel a következő hónapokban a munkanélküliség problémája. Ezt jelzik a KSH legfrissebb, szeptemberi adatai is, amelyek már a munkanélküliség kismértékű növekedéséről tanúskodnak, a korábbi 3,3%-os mélyponthoz képest mostanra 3,8%-ra kúszott fel a ráta. Ez az egyik első, egyértelmű jele annak, hogy a magyar gazdaság fékeződik, illetve az energiaárak robbanása fenntarthatatlanná teszi egyre több vállalatnak a működését.

Természetesen a vállalatok igyekeznek majd megtartani a munkaerőt, hiszen közelmúltbeli emlékük, hogy milyen nehéz megtalálni és megtartani a képzett dolgozókat, de a kereslet visszaesésével és/vagy az energiaárak drasztikus emelkedésével nehéz mit kezdeni. Ezek a problémák egyre több vállalat működését teszik fenntarthatatlanná:

a turizmus-vendéglátásban a magas rezsiköltségek az éttermek és a szálláshelyek bezáráshoz vezethetnek a szektor energiaintenzív volta miatt (főképp télen),

a feldolgozóiparban a világgazdaság lassulása is nehéz helyzetbe hozhatja a cégeket,

a szállítási ágazat szintén a romló gazdasági helyzet, a visszaeső kereslet miatt kényszerülhet alkalmazkodásra,

az építőiparban az állami megszorítások és a lakossági beruházások csökkenése okozhat súlyos problémákat,

a kiskereskedelemben pedig az energiaárak elszabadulása, a beszerzési árak drasztikus emelkedése, a különadók, illetve az árstop miatt húzhatja le a szokásosnál több kisebb bolt a rolót, hiszen a kereslet már a mostani árszinten is esik.

Szakmai szervezetek szerint a turizmus-vendéglátás a Covid-válsághoz hasonló problémákkal néz szembe, habár augusztusig szép számokat produkált a szektor. A nyár végén még új csúcsra is futott a szektorban dolgozók száma. Az elmúlt hetekben azonban sorra érkeznek a hírek, hogy egyre több szálloda és étterem zár be, mert fenntarthatatlanná válik a működés. Még ha optimistábban is vagyunk ezeknél a szervezeteknél, és azzal is számolunk, hogy nem mindenki küldi el a munkavállalókat a bezárók közül, akkor is 10-20 ezer munkavállaló veszítheti el az állását a szektorban.

A feldolgozóipar még profitál az erős keresletből, azonban a globális gazdaság lassulása miatt a hazai gyárak megrendelései is csökkenhetnek. Ráadásul a munkaerőhiány gyorsan mérséklődik a szektorban, miközben az elmúlt hónapok már a foglalkoztatás visszaesését mutatja ebben a szektorban, ami jelzi, hogy már most változóban van a helyzet az iparban. Ezeket a cégeket is sújtja az energiaválság és az alapanyagárak emelkedése, miközben az áremeléseket nehezen tudják érvényesíteni. Ha az ipar a szektorban dolgozók csupán 1-2%-át bocsátja el a válság során, már az is tízezres nagyságrendben növeli a munkanélküliséget. A feldolgozóiparban megvalósuló új beruházások azonban csillapíthatják ezt a problémát.

A szakmai szerveztek az építőiparban is kongatják a vészharangot, miután a költségvetésiben drasztikus kiadáscsökkentések léptek életbe, amelyek számos beruházást érintenek, ám az adatok alapján itt még nem látszódnak a gondok. Mindeközben a háztartások beruházásai is visszaeshetnek, miután a recessziók során éppen az ilyen kiadásaikat vágják vissza. Nagy kérdés lesz az otthonfelújítási támogatás sorra, ha ugyanis megszűnik, akkor az még erőteljesebben fékezik majd a keresletet. A szektorban kb. 170 ezren dolgoznak, így egy érdemi leépítési hullám szintén növelné a munkanélküliségi rátát.

A kiskereskedelem kedvezően alakult az év első felében, nőtt a forgalom, miután a bérek is intenzíven emelkedtek. Mostanra azonban számos probléma sújtja a szektort. Az árak robbanása már visszaveti a keresletet, a következő hónapokban pedig még gyengébb lehet a fogyasztás, hiszen a reálkeresetek csökkenése várható. Mindeközben egyre több olyan intézkedés van, ami sújtja a szektort, a legújabb ilyen lépés az árstopok kiterjesztése. Ez piaci elemzők szerint egyes kisboltok csődjéhez, illetve leépítésekhez vezethet.

Mindezek miatt a következő hónapokban emelkedhet a munkanélküliségi ráta Magyarországon. Igaz, a Covid-válság tanulsága, hogy a munkaerő elbocsátása leginkább végső megoldásként merül fel. A gazdasági helyzet romlása és az energiaárak elszabadulása azonban nem teszi majd lehetővé az összes dolgozó megtartását és minden vállalkozás túlélését. A téli hónapokban már könnyen 4-5% között lehet a munkanélküliségi ráta. Ha a gazdasági helyzet tovább romlik, akkor a jövő év elején már 5% feletti munkanélküliség is elképzelhető.

Úgy tűnik azonban, hogy a Covid-válságból tanulva – amikor azonnal drasztikus leépítéseket hoztak a lezárások – a kormányzat is igyekszik a válság korai szakaszában segítséget nyújtani a vállalatoknak, ami visszafogottabb elbocsátásokhoz vezethet. Ezeknek egy része azonban csak arra elegendő, hogy ne romoljanak gyorsan a folyamatok. A hazai monetáris politikai fordulatok ugyanis teljesen lefékezték volna a hitelezést és rendkívül magas törlesztőrészleteket eredményeztek volna a cégeknek is, amit a kabinet friss intézkedései (kamatstop kiterjesztése) ellentételeznek.

A gyármentőprogram bevezetése és az olcsó hitelek fenntartása is érdemi segítséget jelent, ami visszafoghatja a leépítési hullámot. A rossz hír az, hogy minden bizonnyal még ezzel együtt sem tudjuk elkerülni a munkanélküliségi ráta további emelkedését, a jó hír viszont az, hogy a kabinet talált a költségvetésben szabad forrásokat a vállalatok támogatására. A következő hónapokban még könnyen lehet, hogy további mentőcsomagokra lesz szükség.

Címlapkép: Getty Images