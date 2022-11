A SHARE NOW új benzines és elektromos autói már közvetlenül a reptéren parkolnak

Portfolio 2022. november 04. 09:30

Már 500-nál is több autóval szolgáltat a SHARE NOW Budapesten, amelynek járműveivel novembertől már közvetlenül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Holiday Parkolójába is be lehet állni. A flottához elmúlt időszakban csatlakozott benzines Peugeot 208-assal akár többnapos utak is gond nélkül bevállalhatók, bár 340 kilométeres hatótávjával a szintén csapattag újgenerációs elektromos ikertestvér, a Peugeot e-208 sem vall szégyent a távolsági közlekedésben. Ezzel a SHARE NOW, több mint 60 autóval bővítette flottáját.