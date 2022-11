Nyakunkon a tél, lesz-e elég gáz Magyarországon a háború árnyékában?

A november 1-re kötelezően előírt gázbetárolási minimumszintet közel 50%-kal sikerült túlszárnyalni Magyarországon és a fogyasztásarányos betárolás terén is a harmadik legmagasabb a magyar érték az uniós tagállamok között – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteki közleményéből és a Portfolio friss vizsgálatából. A kedvező gázbetárolási helyzet ismertetése mellett bemutatunk két olyan ábrát is, ami azt üzeni, hogy az elmúlt években álltunk már jobban is ezidő tájt. Ezzel együtt is összességében nyugodtan várhatjuk a telet, legalábbis ha a betárolt gázmennyiségre tekintünk, mert azzal tavasz végéig akkor is ki tudnánk húzni, ha holnaptól esetleg se a gázimportra, se a magyar kitermelésre nem számíthatnánk.

A hazai földgáztárolók töltöttsége november 1-jére elérte az 5,38 milliárd köbmétert, azaz az összkapacitáshoz képest 85%-os volt a töltöttségi arány, és a betárolt mennyiség félmilliárd köbméterrel meghaladta a tavaly november eleji értéket is. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a magyar töltöttségi görbe éven belül teljesen más alakot vett fel, mint az elmúlt tíz évi átlag,

így a mostani 85% körüli arány is sokkal magasabb az ilyenkor "szokásos" 68%-nál.

Mivel Magyarországon az egyik legnagyobb az összesített gáztárolói kapacitás (6,33 milliárd köbméter) és azt is nagyon magasra sikerült feltölteni, így sokkal kifejezőbb az, hogy mindez a gázmennyiség mire lehet elegendő egy esetleges téli gázszállítási krízis mellett. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a most föld alatt pihenő gázmennyiség a tavalyi éves országos gázfogyasztásnak csaknem az 55%-ára elegendő, és ez érdemben magasabb, mint az elmúlt tíz évi ilyenkori átlag (46%).

Ez a közel 55%-os fogyasztásarányos betárolt gázmennyiség kiugróan jó eredmény, ha a többi ország hasonló mutatójához mérjük. Amint az alábbi ábrán láthatjuk:

a fogyasztásarányos betárolás terén a harmadik legmagasabb arányt tudjuk felmutatni Ausztria és Szlovákia után.

A fogyasztásarányos betárolást azért is kell figyelni, mert egyrészt ez számít igazán, másrészt a nyáron elfogadott kötelező gázbetárolási uniós rendelet erre a mutatóra írta elő a kötelező minimumszintet számunkra. Mivel az ország méretéhez képest nagyon jelentősek a tárolói kapacitásaink, ezért ránk nem a 80%-os betárolási arány volt most november 1-re az irányadó, hanem a megelőző 5 évi átlagos gázfogyasztásunk legalább 35%-os mutatója.

Ez 3,65 milliárd köbmétert jelent, amely mennyiséget tehát a friss eredmény alapján (5,38 milliárd köbméter) sikerült közel 50%-kal túlszárnyalnunk.

A betárolt gázmennyiséget érdemes ahhoz is viszonyítani, hogy a minden körülmények között védett fogyasztónak minősülő lakosság éves gázfogyasztásához képest ez hogyan aránylik: a friss érték szerint a tavalyi magyar lakossági gázfogyasztásnál 35%-kal van több a föld alatt (ezért van 135%-os érték a grafikonon). Amint láthatjuk: a tavaszi-nyári hónapokban végig az elmúlt 8 év minimumszintjén billegett ez a mutató és csak az utóbbi hetekben tudott tőle felfelé elszakadni az enyhe időjárás és a továbbra is intenzív betárolás mellett (pl. különleges földgázkészlet, lásd alább). De még ezzel az utóbbi hetekben történt elszakadással együtt is alacsonyabb ez a mutatónk, mint az elmúlt 8 évi átlag (átlagosan 45%-kal volt több a betárolt gázmennyiség november elején, mint a megelőző évi fogyasztás). Ez tehát az egyik olyan mutató, ami szerint az elmúlt években álltunk már jobban is november elején, igaz most sem rossz a helyzetünk.

Egy másik, általunk kifejlesztett, gázpiaci mutatóban is kedvezőtlenebbül állunk most, mint amire az elmúlt években volt példa, igaz itt pont megfelelünk az elmúlt 5 évi átlagnak. Azt néztük meg, hogy mennyi az ország gázfogyasztása kizárólag az októbertől március végéig tartó időszakokban (ez a téli időszak, amikor az orosz-ukrán háború miatt esetleg ellátási krízis alakulhat ki). Öt év átlagát vettük gördülő alapon, és ehhez viszonyítottuk az aktuális tárolói töltöttséget. Így tehát a mostani töltöttséget a 2017-2021 telén átlagosan elfogyott gázmennyiséghez képest néztük (tavaly novemberben a 2016-2020 telén elfogyasztott mennyiséget, stb.) és így jött ki az, hogy ha mostantól semennyi gázhoz sem jutna az ország (se kitermelésből, se importból), akkor

most 152 napig lenne elegendő a betárolt gázmennyiség, ami öt hónapot jelent, így március végéig ki tudnánk húzni.

Olyan műszaki korlátoktól viszont eltekintettünk a mutatószám kapcsán, minthogy egy nagyon hideg téli napon akár 60-70 millió köbméternyi gáz is elfogyhat az országban, de ha nincs import és kitermelés sem, akkor a tárolókból nem lehet ennyit egy nap alatt a felszínre hozni és betáplálni a hálózatba (illetve ahogy apadnak a tárolók, a napi kitárolási tempó is csökken). Vannak tehát kitárolási-műszaki korlátok, amelyek miatt a rendszerbe kerülő gázmennyiség az aktuális gázigényektől elmaradhat, és éppen ez lehet az az egyik fő ok arra, ha bizonyos (ipari) körök felé korlátozni kellene a gázfelhasználást ezekben a hideg napokban. Ha ez esetleg bekövetkezne, akkor emiatt 152-ről tovább nyúlhat az az időszak, ameddig elvileg elegendő a betárolt gázmennyiség.

Mindezekre is tekintettel fontos az, amit a MEHK is hangsúlyoz a közleményében, miszerint

Magyarország földgázellátása továbbra is zavartalan. A piaci szereplők igényei és az időjárás függvényében a hazai földgáztárolók és a hozzájuk tartozó műszaki infrastruktúra a következő időszakban is betárolási üzemmódban működhet.

Érdemes egyébként ennek a zavartalan földgázellátásnak és a folytatódó betárolási üzemmódnak a kapcsán azt is megnézni végül, hogy az öt magyarországi gáztárolónál pontosan mi is történik. A Szőreg-1 nevű tárolóra van külön nyilvános adatsor, illetve a többi négyre együttvéve és amint az első ábrán láthatjuk: a biztonsági földgázkészleteket tartalmazó Szőreg-1 feltöltése abszolút más pályán mozog idén nyár óta, mint a megelőző tíz évi átlagos pálya, és ebben a júliusban eldöntött különleges földgázkészlet beszerzésnek is bizonyára van szerepe (aminek beszerzési átlagára végül rendkívül magasra sikeredett, jókora jövőbeli kiadást okozva ezzel a rezsivédelmi alap számára is). A Szőreg-1 töltöttsége mostanra elérte a 95%-ot, azaz szinte teljesen megtelt, és mintegy 5%-ponttal magasabb, mint az tízéves átlagos töltöttség.

A négy kereskedelmi jellegű tároló feltöltése is teljesen más pályán mozgott idén, mint a sokéves átlag, és a mostani 82%-os arány így már jóval magasabb a közel 60%-ot jelentő tízéves átlagnál.

Címlapkép forrása: Shutterstock