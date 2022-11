Reagált a munkaadói oldal a megdöbbentő szakszervezeti felvetésre: pusztító hatása lenne

Jelenleg nem a bérharcnak, hanem a munkahelyek megőrzésének van itt az ideje – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László arra a felvetésre, hogy legalább 26 százalékos minimálbér-emelésre lenne szükség. A Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára szerint egy ilyen intézkedés pusztító hatású lenne, irreális annak megvalósítása.

Az elmúlt hetekben kezdődtek a 2023-as bértárgyalások, melyekkel kapcsolatban a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) úgy vélekedett, hogy legalább 26 százalékos minimálbér-emelésre lenne szükség ahhoz, hogy kompenzálja az inflációt a legalacsonyabb jövedelmi kategóriában. Erre reagált a VG-nek Perlusz László, aki szerint

Irreális és pusztító hatása lenne a javaslatnak.

Perlusz szerint abban az esetben lehetnének magasabban az elvárások, ha a kormány az ideihez hasonló mértékű adócsökkentésre tenne javaslatot (4 százalékkal, 13 százalékra mérséklődött a szociális hozzájárulási adó 2022 elején), ám egyelőre nem ismertek a kabinet ilyen típusú tervei.

A kormányzatnak is meg kell nyilvánulnia, egy ilyen rendkívüli helyzetben nem lehet magunkra hagyni minket

– húzta alá a munkaadói szervezet főtitkára.

A VOSZ vezetője úgy véli, hogy a kormányzatnak is be kellene szállnia a teherviselésbe, például úgy, hogy a szociális hozzájárulási adót egyszámjegyűsíti. Ez első körben nagy kiesést jelentene a büdzsének, ugyanakkor a második és harmadik körben ez személyi jövedelemadóban visszafolyna a költségvetésbe, mivel a megemelt jövedelmeknek az áfatartalma is magasabb lesz, így végső soron nem érné kár a költségvetést.

Címlapkép: Getty Images