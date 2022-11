Belenyúlt a kormány a céges rezsicsökkentési szabályokba - Résen kell lenni!

Weinhardt Attila 2022. november 09. 05:55

Egy új kormányrendelet alapján akár 100 ezer mikrovállalkozásnak is nyilatkozatot kell tennie a következő hetekben az egyetemes szolgáltatójuk felé, hogy még valóban jogosultak-e a rezsicsökkentett gáz- és áramárra, ha pedig megjön ez a felszólítás, érdemes gyorsan reagálniuk. Sőt: nemcsak gyorsan, hanem őszintén is érdemes nyilatkozni, mert súlyosabb anyagi következményei lesznek annak, ha utólag kiderül a jogosulatlan gáz-, vagy áramfelhasználás. A mikrocégeken túl az összes kis- és középvállalkozásnak, illetve sok önkormányzati intézménynek is nyilatkoznia kell a következő három hétben a végső menedékes szolgáltatók felé, hogy mit terveznek január 1-től az energiafelhasználásuk terén.