Díjakat fagyaszt be a kormány a rezsicsökkentés megvédése érdekében – Ez mit jelent?

Mi a bejelentés lényege?

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a lakossági (egyetemes) árampiacon rögzíti a kormány a most érvényes szinten a rendszerhasználati díjakat azért, hogy a magas piaci árkörnyezet ellenére is meg tudja védeni a rezsicsökkentett áramárat. Azt is hozzáfűzte azonban, hogy ugyanez a rendszerhasználati díjbefagyasztás a lakossági gázpiacon is érvényes lesz, igaz megjegyezte, hogy a kiegyenlítő energiát lényegében onnan szerzi be a kormány (ami a megújuló energiahordozók rugalmas termelése és az ettől bizonyos időpontokban eltérő áramfelhasználási igényekből fakad).

A tárcavezető több újságírói kérdésre, amelyek azt firtatták, hogy januártól lehet-e gázárcsökkenés az elmúlt hetekben bekövetkezett piaci áresés tükrében, azt sugallta, hogy ez nem igazán várható az átlagfogyasztás feletti 752,5 forintos köbméterenkénti ár esetén. Azzal indokolta ezt, hogy a mostanra leesett piaci gázár még mindig jóval magasabb, mint amennyiért a rezsicsökkentés keretében a gázt értékesítenie kell azt az állami szolgáltatónak a lakosság felé, ráadásul a jövő évi határidős gázárak magasabbak, és ez összességében 1500-2000 milliárd forintos veszteséget okozhat a gázpiaci rezsicsökkentés fenntartásában. Ezzel Gulyás lényegében megerősítette a Portfolio múlt heti elemzésének számításait és főbb üzeneteit:

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

Gulyás Gergely fentivel összefüggő párhuzamos bejelentése az volt, hogy a kiegyenlítő energiapiacon (lényegében a gázerőművektől vásárolt energia esetén) extraprofit adót ró ki a kormány a tetemes nyereségre tekintettel, hogy abból mintegy 40 milliárd forintnyi bevételre tegyen szert. Bár nem fejtette ki, de ez feltehetően a friss uniós döntésekkel függ össze (a fosszilis iparág bőséges nyereségére ki lehet róni extraprofitadót) és a befolyó összeg feltehetően a rezsivédelmi alapba kerül, hogy onnan a fent is említett hatalmas költségvetési kiadásokat lehessen finanszírozni.

Mik azok a rendszerhasználati díjak és mi közük a rezsiárakhoz?

A rendszerhasználati díjakat a földgázt és villamosenergiát elosztó cégek felé kell kifizetnie a magyar háztartásoknak, de ez a háttérben zajlik úgy, hogy a szolgáltató kiküldi a számlát (jellemzően az MVM Next) és ő utalja tovább a rendszerhasználati díjakat az adott területen illetékes elosztó felé (pl. Budapesten az áramszámla esetén az Elműnek, gázszámla esetén az Opus Tigáznak).

A rendszerhasználati díjak lényeges összetevői a lakosság felé kiküldött áram- és gázszámláknak, így tehát ezen díjak befagyasztása a számla végső összegét is befolyásolja és éppen ez a kormány célja.

A gázszámla esetén most kb. fele-fele (41-41 forint körüli) a díjtételek között a rendszerhasználati díjak és az energia díja és ezek együttesére jön rá az áfa a 102 forintos köbméterenkénti országos átlagos rezsicsökkentett gázáron belül. Az átlagfogyasztás fölé lógó gázfogyasztók esetén az augusztustól 732,4 forintra ugrott gázár azért emelkedett tovább október 1-től 752,5 forintra, tehát 20,1 forinttal, mert az új gázév indulásával volt egy rendszerhasználati díjemelés.

Az áramszámla esetén a júliusi emeléssel a rendszerhasználati díj 13,6 forintra ugrott, amellyel párhuzamosan az energia díja 15,5 forint körülre esett azért, hogy az áfával együtt a 36 forintos KWh-kénti rezsivédett ár változatlanul maradhasson. Ezután augusztustól az átlagfogyasztás fölé lógók esetén belépett a képbe a 70,1 forintos megemelt áramár.

Fontos tudni, hogy az összefoglaló néven csak rendszerhasználati díjaknak (rhd) emlegetett tétel mögött mind az áram-, mind a gázpiacon négy főbb tétel húzódik meg (lásd alább). A díjak megállapítására a részletes szabályozást nyújtó uniós szabályok alapján a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) jogosult négyévente (akkor egy átfogó munka után a négyéves ciklus induló díjait állapítják meg), amely cikluson belül évente indexálást végez a Hivatal az egyes tételeknél. A MEKH a díjmegállapítások során két főbb dolgot vesz figyelembe:

egyrészt figyelembe veszi az uniós szabály alapján a hazai elosztó társaságoknál jelentkező költségtételek alakulását,

másrészt a mindenkor hatályos magyar jogszabályi környezetet. Utóbbi a rezsicsökkentési szabályozások miatt az elmúlt években oda vezetett, hogy a négyéves, illetve azon belül az éves díjmegállapítások lehetséges időpontjai a gyakorlatban ide-oda csúszkáltak (pl. idén az árampiacon a január helyett júliustól volt díjemelkedés).

A fentiek alapján tehát Gulyás Gergely mai bejelentése azt tartalmazza, hogy

jövőre nem lesz lehetséges a négyéves cikluson belüli éves indexálása az egyes díjtételeknek, hanem a mostani szintek mellett fagyasztják be azokat. Ennek pedig az a célja, hogy a lakossági rezsiárakat megvédjék az esetleges további emelkedéstől, hiszen közben tartósan nagyon magas a piaci gáz- és áramár környezet.

Íme a négy tétel

Ahogy említettük, az összefoglaló néven csak rendszerhasználati díjaknak (rhd) emlegetett csoportot négy főbb tétel alkotja mind a gáz-, mind az árampiacon és ezen díjtételek döntő része a gázt és áramot elosztó, a fogyasztókhoz eljuttató cégekhez kerül. Ezek alakulását kell figyelembe vennie a MEKH-nek az uniós szabályozásból adódó keretek mentén. A négy díjtétel tehát:

Működési költségek. Ennek kapcsán minden olyan költségre gondolni kell, amely az elosztó társaságok napi működésében felmerül, mint például az összes munkavállalójuk bér- és járulékköltsége (pl. szerelők, karbantartók, illetve sokféle anyagköltség, egyéb költség. Eszközök értékcsökkenése (écs) és hálózatfejlesztési költségek. Bár az écs közvetlenül nem merül fel naponta az elosztó cégeknél, de számviteli szempontból mégis fontos, mert a beépített eszközök, infrastruktúra későbbi pótlására pénzügyi fedezetet kell képezni és részben erre szolgál ez a díjtétel. A másik része pedig azt ismeri el, hogy az elosztók milyen hálózatfejlesztéseket valósítanak meg. Érdemes tudni, hogy az écs-t és a hálózatfejlesztés költségeit 30-40 évre elosztva ismeri el a díjtételek között az Energiahivatal, így tehát ha például hálózatfejlesztést vállal egy cég az árampiaci hálózati stabilitási problémák enyhítése érdekében, akkor annak költségét utófinanszírozással, 30-40 évre elosztva kapja meg. Ez azt is jelenti, hogy a vállalt beruházást előzetesen más forrásból meg kell finanszíroznia az elosztónak. Az árampiacon az elmúlt években az elosztók bő 100 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, ennek összege most a friss tervek mentén közelebb került a 200 milliárdhoz, így tehát ezeket a megugró beruházási terveket, például a naperőművekre/háztartási napelemekre érvényes csatlakozási/betáplálási stop visszafordítása érdekében előzetesen máshonnan kell megfinanszíroznia a cégeknek, például bankhitelekből, pályázatokból. A fent említett 30-40 évre elosztott költségtérítés lényeges ok abban, hogy az utóbbi években rendkívüli mértékben felpörgött naperőművi/napelemes kapacitásbővülésre miért nem tudtak kellő mértékben és időben felkészülni a hálózatot működtető szereplők. Tőkeköltségek. Ez a tétel az elosztók által befektetett eszközök megtérülését szolgálja, és amellett, hogy az említett hitelek kamatainak fedezetére is szolgál, ezen díjtétel megállapítása során jutnak nyereséghez az elvégzett munkájuk nyomán az elosztók. Hálózati veszteség. Ennek aránya a villamosenergiapiacon mostanában 6,5% körüli és döntő részben a hosszú vezetékhálózatból adódik, mert az áramszállításkor a vezetékek felmelegszenek és az áram egy része hőenergia formájában távozik. Kis részben a jogosulatlan áramvételezésből jön a veszteség. Az átviteli távvezeték hálózat hossza kb. 4 ezer km, az országos elosztóhálózaté pedig 160 ezer km (!) és a hőenergia formájában történő hálózati veszteséget pótolnia kell az elosztóknak, ráadásul a mostani magas piaci árkörnyezetben. Éppen ezért ez a tétel (hálózati veszteség) teszi ki mostanában az elosztótársaságok költségeinek több mint 50%-át, míg korábban 20% körül volt ez az arány. A gáz esetén a nagynyomású vezetékhálózat hossza mintegy 5800 km, az elosztórendszeré mintegy 80 ezer km, és a teljes hálózatban több százezer csatlakozási pont, szerelvény van, amelyek a szivárgás kockázatát növelik. Ezek alapján a gázpiaci hálózati veszteség 2-4% között szokott ingadozni, amelynek minimális része szintén eredhet jogosulatlan gázvételezésből.

A mai kormányzati bejelentés tehát azt jelenti, hogy a lakossági rezsiárak megvédése érdekében befagyasztja 2023-re a kormány a négy tételből összeadódó rendszerhasználati díjak szintjét mind az áram, mind a gázpiacon, ami az elosztótársaságok számára fontos fejlemény.

Címlapkép forrása: Getty Images