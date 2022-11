Ki az a Lantos Csaba, az Orbán-kormány új minisztere?

Energetikai miniszterként folytatja Lantos Csaba befektető, az OTP Bank korábbi vezérigazgató-helyettese - jelentette be hétfőn Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Lantos még idén tavasszal adott nagyinterjút testvérlapunk, a Pénzcentrum Első Yard című podcast sorozatában.

Lantos Csaba 60 éves, 1962. január 28-án született, Hódmezővásárhelyen és Nyíregyházán nőtt fel. Egyetemre a Közgázra, akkori nevén a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre járt, ahol a Rajk László Szakkollégium tagja lett.

Itt elmondása szerint erős kapcsolati hálóra tett szert, mások mellett kollégiumi társa volt a jelenlegi MOL-vezér, Hernádi Zsolt is, akivel a szakkollégium alatt közös kisszövetkezetben is dolgoztak.

Melyek a főbb kihívások, amelyek Lantos Csabára várnak az energetika terén?



Kifejezetten izgalmas, és az energetikai szektort egyszerre több irányból is kihívások elé állító időszakban kezdi meg az önálló energetikai tárca vezetését Lantos Csaba. Ahogy mostanában sokszor elhangzik szakmai körökben: egyszerre kell folyamatos energiaellátást biztosítani az országnak lehetőleg olcsón és lehetőleg fenntartható módon, a klímacélokkal is összhangban. Ezt nevezik energetikai trilemmának, amely most az orosz-ukrán háború mellett, az orosz gáz- és olajszállításoknak való nagyon magas kitettségünk és a szállítások stabilitása körüli kockázatok mellett külön kihívás. Ráadásul közben a 2030-as és 2050-es klímacélok, tehát a szektor és az ország működésének dekarbonizációja felé is kell haladni, mindezek mellett pedig alapvető érdek és Palkovics László által is kimondott stratégiai cél az ország földgázfelhasználásának mérséklése, valamint az áramtermelésben a magas gázalapú súly mérséklése. Mindez egyúttal kihat az időjárásfüggő (nap- és szél) és attól független megújuló energiákkal (pl. geotermia, hulladékkezelés), valamint a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos stratégiákra és kihívásokra, továbbá az energiatárolás kérdésére is. Nem véletlen ezért az sem, hogy Gulyás Gergely a mai bejelentésében jelezte: Lantos Csaba mindenképpen szeretné a szélenergia energiamixbeli súlyának növelését és ennek ismeretében kérte őt fel tárcavezetőnek Orbán Viktor kormányfő.



A gázszállítások folyamatos és lehetőleg megfizethető ár melletti biztosítása tehát kiemelt feladata lesz az új miniszternek azzal együtt, hogy a gáz súlyát a magyar energiamixben a közel 50%-ról mérsékelni kell, amellyel párhuzamosan a villamosenergia hálózatfejlesztés kapacitását, rugalmasságát is meg kell erősíteni. Utóbbi kapcsán fontos volt az, hogy Gulyás is jelezte: ennek érdekében a kormány a teljes uniós helyreállítási hitelkeretre igényt tart, ami közel 10 milliárd eurós forrást jelenthet az energetikában mostanában összesen tervezett 16 milliárd eurónyi beruházási igényből. Ezzel párhuzamosan az orosz szállítások körüli bizonytalanság a hazai gázkitermelés növelésének kimondott célját is elhozta a hajdúszoboszlói párnagáz leszívása mellett, valamint Paks II. továbbra is erőteljes kormányzati célja mellett a Paks I. projekt üzemidő-hosszabbításának tervét is beterjesztette a kormány a parlamentnek. Rengeteg, szerteágazó kulcsfontosságú feladata lesz tehát az új miniszternek egy önálló, minden lényeges jogkört egyben tartalmazó minisztérium élén, ami így a kihívások nagysága mellett bizonyára segítheti majd a feladatok végrehajtását.

Ezen kívül a szakkollégium alatt már rálátott egy másik, a Rajkhoz hasonló intézmény, az akkor alakuló Bibó István Szakkollégium életére is, így pedig megismerhette a későbbi Fidesz több fontos egyéniségét is – köztük Orbán Viktor miniszterelnököt.

Róla a podcastben a következőket mondta:

Viktor is egy volt közülünk, bátor volt, merész, de pont olyan volt, mint az összes [többi].

Lantos sok szakkollégistától eltérően, nem a politika felé vette az irányt, a diplomaszerzés után nem sokkal az akkor alakuló kétszintű bankrendszerben kezdett dolgozni, bár eredetileg városszociológusnak készült.

Jó befektetés, szociológiai alapon

Élete első nagyobb befektetése is ehhez a tudományterülethez kapcsolódik, 1985-86-ban ugyanis vett két telket az akkor még elöregedett agglomerációs településen: Telkiben. Ezt azért tette, mert Chicago példája alapján feltételezte: a település Budapest fejlődésével párhuzamosan - elővárosi mivolta alapján - egyre inkább célpontja lesz a nagyvárosból kiköltözőknek.

Lantos a podcastben elmondta: ez a városszociológiai tudás volt az alapja az 500 ezer forint értékű telekvásárlásnak, mely élete egyik legjobb befektetésének bizonyult.

Lantos azonban nem az akadémiai pályán folytatta, annak ellenére, hogy független értelmiségi szeretett volna lenni, a tudományos élet azonban nem volt elég reszponzív számára.

Írtam egy tanulmányt, és aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen rajtam kívül még két másik fazon van, aki ebben a diszciplínában jeleskedik, tehát én nekik írok és az asztalfióknak

-fogalmazott. A végső lökést a tudományos élet felől az adta meg neki, hogy elnyert egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba, melyet azonban elvettek tőle, és odaadták egy párttitkár lányának.

A tudomány helyett bankszektor

Ehhez kapcsolódik első piaci állása: Egy tanszéki bulin mesélte el ugyanis a balul sikerült ösztöndíj történetét mások mellett Járai Zsigmondnak is, aki állást ajánlott neki a Budapest Bankban.

Itt kötvényekkel kereskedett, ennek egy példája volt a telefonkötvény, mely egyfelől kamatot fizetett, másfelől pedig elsőbbségi telefon-beszerelési lehetőséget biztosított annak, aki lejegyezte. Innen pedig már következett a korai kötvénypiac kialakulása - lévén, ezeket a kötvényeket később értékesíteni is lehetett.

A Budapest Banknál került először kapcsolatba a Creditanstalttal, az osztrák pénzintézet ugyanis közös brókercéget alapított CA-BB néven a magyar állami bankkal. Eredetileg úgy volt, hogy ehhez a céghez megy dolgozni, Járai Zsigmonddal együtt,

járait azonban időközben az induló bankfelügyelet elnökévé nevezték ki, így pedig nem ő, hanem egy másik későbbi jegybankelnök, Simor András lett Lantos főnöke.

Lantos Csaba elmondása szerint a CA-IB volt a korszak legfontosabb befektetési bankja, melynek 1997-től a vezetője lett, azt követően, hogy Simor egy másik pozíciót vállalt a cég tulajdonosánál Bécsben.

Tőzsdetanács, KELER, OTP Bank

Ezzel párhuzamosan Lantos Csaba 1990-től tagja lett a tőzsde vezető testületének, a Tőzsdetanácsnak, majd pedig 1993-tól 22 éven át vezette a KELER-t, ami kvázi a tőkepiac back office-aként működött.

Lantos 1997-től 2000-ig vezette a CA-IB-t, és innen távozott az OTP Bankhoz, ahol a lakossági területet vezette vezérigazgató-helyettesként. Személyes kapcsolata Csányi Sándor OTP-vezérrel oda datálódott, hogy a CA-IB vezette be más cégek mellett a legnagyobb magyar bankot is a tőzsdére.

A bank lakossági területét 2007-ig vezette, ez alatt az időszak kezdődött meg az OTP Bank nagy menetelése, mellyel mára fontos regionális szereplő lett.

Az OTP egyik legfontosabb vezetője volt tehát, mikor elkezdtek terjedni a később meglehetősen rossz véget ért svájci frank alapon folyósított lakáshitelek is. Lantos a podcastben elmondta, hogy

ők alapvetően inkább hátráltatták a folyamatot, a versenytársaik ugyanis jelentősen több devizaforrással rendelkeztek, számára pedig az is egyértelmű volt, hogy a devizahitelek árelőnye nem volt valós.

„A devizahitelezés az egyetlen dologról szólt, egy kamatillúzióról, hogy nominálisan olcsóbb kamatot kell fizetni, kisebb a havi törlesztő” – mondta el Lantos. Hozzátette: a másik oldalon viszont ott volt az az óriási kockázat, hogy a devizaárfolyamok mozognak, tehát ha nagyon leértékelődik a forint, akkor a törlesztők nagy mértékben meg tudnak emelkedni – ez ugye később be is következett.

Ez előrelátható volt és kivédhetetlen volt, ez egy rossz termék

– mondta el.

Befektetések, MET, Richter, 4iG

Lantos Csaba 2007-ben távozott az OTP Banktól, azóta főállásban saját befektetéseit menedzselte, korábban aktív volt egészségügyi területen, érdekeltségei közé tartozott egyebek mellett a Telki Kórház és a Róbert Magánkórház is.

Ezzel párhuzamosan fektetett például autóipari cégbe is (Spinto Hungária), a befektetői tevékenység mellett pedig az energiakereskedő MET igazgatósági elnöke 2009 óta, valamint a Richter igazgatóságának tagja 2010 óta, 2021-től pedig a 4iG stratégiai tanácsadó testületében vállalt szerepet.

