Itt a mentőöv: megmenekülhetnek a szállodák a tömeges bezárástól

Óriási matekfeladvánnyal állnak szemben a szállodák és az éttermek vezetői: napi szinten figyelik nemcsak a költségeiket, hanem azt is, hogy visszaesik-e a kereslet annyira, hogy már nem tudják kitermelni a sokszorosára emelkedett energiaköltségeiket. Bár elindultak a szállodai és éttermi bezárások, de tömeges működésszüneteltetésről egyelőre még nincs szó. Ebben a helyzetben nagy segítségnek tartja Flesch Tamás a kormány szerdán bejelentett, a turisztikai ágazat túlélését segítő intézkedéseit. A szállodai és éttermi szövetség nemrég megválasztott vezetője szerint a novemberi és decemberi foglalások még az erre az időszakra megszokott mértékűek.

Segítenek a kormány döntései

Nagyon pozitívan értékeljük a kormány döntéseit a turisztikai hozzájárulás október 1-től március 31-ig tartó elengedéséről

- kommentálta a kormány döntéseit a Portfolio-nak Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megválasztott elnöke szerint

önmagában ez a döntés sok vidéki szálloda vezetőjét viszi el abba az irányba, hogy mégiscsak nyitva maradnak jövő év elején.

Flesch Tamás szerint ugyanis így már ki tudják gazdálkodni az elszállt energiaköltségeiket. "Az árbevétel 4 százalékának megmaradása fél évre nemcsak a szállodák, de sok, egyébként jó forgalmat bonyolító étterem számára is azt jelentheti, hogy nyitva tud maradni a fűtési szezonban is" – kommentálta a döntéseket Flesch Tamás.

A kormányülés után tartott Kormányinfón jelentették be, hogy turisztikai akciótervet fogadott el a kormány, melynek a legfontosabb eleme, hogy a turisztikai hozzájárulást elengedik az ágazatnak október 1-től március 31-ig, illetve a SZÉP-kártyák zsebeit is felfüggesztik. A turisztikai szereplők kérésére pedig a munkaidőkeret szabályozást vezetik be: a turizmus számára is elérhető lesz a 24 havi munkaidőkeret alkalmazása.

Az ideiglenes bezárásoknál vagy a visszaeső kereslet miatti alacsonyabb intenzitású működésnél kulcssegítség a kormány részéről az is, hogy a koronavírus-járvány időszakához hasonlóan elküldhetik ideiglenes szabadságra a dolgozóikat a turisztikai vállalkozások. A 24 hónapos munkaidőkeretet kihasználva ugyanis a szállodai munkavállalók egy részét el tudják küldeni cégvezetők rendkívüli szabadságra, azzal a feltétellel, hogy ezt később majd ledolgozzák. Így nagyobb az esély a szállodai és éttermi csapatok egyben tartására.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megválasztott elnöke jó döntésnek nevezte azt is, hogy a SZÉP-Kártyák bármelyik alszámlájáról lehet ezentúl fizetni a szállodai vagy éttermi szolgáltatásokat. Azt azért hozzátette, hogy:

segítenek a döntések, de összességében nem mentenek meg minden piaci szereplőt, mert az továbbra is rendkívül nehéz.

Nincs tömeges zárás

A sokszorozódó energiaárak tehát okozhatnak olyan helyzetet még az állami segítséggel együtt is, hogy néhány cégvezetőnek nem lesz más választása, mint a működés felfüggesztése, legalább a jövő év első negyedévére, vagyis a fűtési szezonra. „Napi szinten figyeli mindenki a helyzetet, hogy mi történik az energiaárakkal és a kereslettel, és eszerint változtatja sok vezető a stratégiáját. Elindultak a szállodai bezárások, de messze nem olyan tömegesek, mint amire másfél hónappal ezelőtt számítottam” – így kommentálta a jelenlegi helyzetet Flesch Tamás.

A helyzet egyelőre azért jobb, mert novemberben nem esett vissza a vendégek száma jelentősen, sem vidéken, sem pedig Budapesten. Sőt, a decemberi foglalások is tűrhetőek.

A megugró költségeket egyelőre így menedzselni tudja a szállodák többsége, és sokan döntöttek úgy, hogy év végéig még mindenképpen nyitva maradnak. Flesch Tamás szerint vízválasztó lesz azonban az év eleje. Akkor tarolhat a piacon az egyszerre jelentkező energiaár-emelkedés és a kereslet visszaesése.

Sorsokról dönt az energiaár

Sok szálloda októberben szerződött újra a földgázszolgáltatójával, ennél az energiatípusnál sokszor 8-szoros árajánlatot kaptak a hotelek. Azok jártak jól, akik 2021-ben szerződtek legalább két évre, számukra a földgázár-cunami csak 2023 őszén jelentkezhet, bár addig még sok minden történhet ezen a piacon. Azok a szállodák is jobb helyzetben vannak, például a wellness részlegek üzemeltetése szempontjából, amelyek alternatív hőenergiával, például termálvízzel tudják megoldani a fűtésüket és az élményelemeik működtetését. Az áram szempontjából sokat érhetett, aki nem spórolt a beruházásokon, fejlesztéseken, és napelemeket telepített.

„A szállodák többségének december 31-ig van áramszerződése. A jövő év elejétől újra kell szerződni. Márpedig itt már kilowattóránkénti 180 forintos árajánlatokat kapnak. Idén ez 80-100 forint között volt, tavaly pedig még 23-25 forintos sávban kellett fizetni a szolgáltatók felé” – magyarázta az áramár problémát Flesch Tamás. A szállodai szövetségi vezető szerint

az energiaár-problémák miatt leginkább a jövő év első negyedévében dönthet úgy sok szállodai vezető, hogy 3 hónapra bezár.

Vidéken nehezebb lehet a helyzet

Még megbecsülni sem szerette volna, hogy hány vidéki szálloda dönthet így, de szerinte a budapesti hotelek többsége a külföldi turisták miatt most nyitva tud maradni. Ez azért is lehet így, mert

míg vidéken már nincs nagy tér a szobaárak és a szolgáltatások tarifáinak további, jelentős emelésére, addig a fővárosban még lehet tér egy 10-15 százalékos áremelésre, euróban számolva.

„Egyáltalán nem biztos, hogy az esetleges 3 hónapos bezárás olcsóbb, mintha valaki végig nyitva marad. Ráadásul csak 3 hónapra akkor van értelme bezárni, ha a hotel meg tudja tartani a dolgozóit, mert csapat nélkül újraindulni óriási nehézségekkel járhat” – ecsetelte a gazdasági rizikót Flesch Tamás.

Nem javasolja azt sem a wellness szállodáknak, hogy az uszodákhoz hasonlóan szűkítsék a szolgáltatásaikat. Ahogy fogalmazott, ezt a költségmegtakarítást határozottan ellenzi, sokkal inkább annak a pártján van, hogy annyit kell elkérni a vendégtől, amennyit még hajlandó érte megfizetni.

„Az éttermesek könnyebben zárnak be a jövő év elején, bár így is sokmillió forint költségbe kerül majd náluk is egy-egy ilyen döntés. Ott nagyobb bezárási hullámra számítok. Budapesten kevesebb, de vidéken a vendéglátóhelyek akár 30-40 százaléka is szüneteltetheti majd a működését. Aztán persze mindenki várja majd a tavaszt és reménykedik a piaci helyzet javulásában, hogy újra kinyithasson” – zárta gondolatait Flesch Tamás.

Címlapkép: Getty Images