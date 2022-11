Őrület, elszabadult áram- és a gázszámlák: ezekkel a rezsicsökkentő tippekkel rengeteget spórolhatsz

Portfolio 2022. november 17. 11:00

A rezsivédelem ellenére, aki nem spórol, figyel oda tudatosan a fogyasztásra, annak jelentősen megugorhat az áram-, vagy éppen a gázszámlája. Számos olvasói jelzés érkezett már szerkesztőségünkbe a megugró rezsiszámlákkal kapcsolatban, ezért összeszedtük a válaszokat az alábbi témákkal kapcsolatban. Érdekel, milyen számokat hozott a rezsiemelés Magyarországon, és hogyan tudsz harcolni az elszálló rezsiszámlák ellen? Összeszedtük, mi a helyzet a magyarországi áram- és gázár esetében, hogyan reagáltak a fogyasztók, illetve, milyen újabb lépéseket hozott a közelmúltban a kormány. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, amelyek segíthetnek a rezsiköltségek csökkentésében, az ezt támogató spórolásban, illetve bemutatjuk az új kalkulátorokat, amely segíthetnek felmérni helyzetünket. Megtalálod azt is, milyen lehetőségeink vannak akkor, amennyiben nem tudjuk fizetni a rezsiszámlákat, emellett elolvashatod a rezsiszolgáltatások ki- és visszakapcsolásának szabályait. A cégeket egy fontos, november 30-i határidő is érint. Most ezzel kapcsolatban is képbe kerülhetsz.