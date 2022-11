Több ezer cégnek jöhet kapóra egy újfajta áramvásárlási szerződés, de vannak még kihívások

Magyarországon több száz, sőt akár több ezer vállalkozás, illetve erőmű számára is érdekesek lehetnek a cPPA-k, azaz a társasági villamosenergia-vásárlási megállapodások, amelyek terjedésének szabályozási akadályai nincsenek, és segíthetnek a 2030-ra piaci szereplők által tervbe vett, akár 13 ezer MW-ot elérő megújuló energiás kapacitások elérésében is – jelentette ki a DLA Piper jogi tanácsadó iroda időjárásfüggő cPPA-król szervezett minapi szakmai rendezvényen Ságvári Pál. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese a cPPA-k előnyeit és kockázatait összefoglaló előadása során megjegyezte, hogy a piac itthoni bővülése akár a KÁT-ból nyárig kikerült mintegy 600 MW-nyi erőművel is elindulhat, illetve felvetette, hogy szabályozói szempontból érdemes lehet megvizsgálni valamilyen poszt-METÁR támogatási, vagy garanciális rendszer szükségességét. Azt is hangsúlyozta azonban, hogy alapesetben hagyni kell a piaci struktúrák érvényesülését, így tehát elsősorban a piaci szereplőknek kell kidolgoznia az itthoni adottságoknak megfelelő szerződéses konstrukciókat, amelyek a finanszírozók aggodalmait is kielégíthetik.

Ez lehet az út sokaknak

Bár a cPPA-k már több éve léteznek a világban, de a villamosenergia piacon az elmúlt időszakban lezajlott események hozták el az erőteljes fellendülést, ugyanis

napjainkban minden eddiginél nagyobb jelentősége van a kiszámíthatóságnak és a fenntarthatóságnak

– adta meg a téma aktualitását köszöntőjében Györfi-Tóth Péter, a DLA Piper Hungary Finanszírozási, Projektfejlesztési és Restrukturálási csoportvezető partnere.

Erre ráerősítve úgy fogalmazott Simon Gábor, hogy nagyon sok megújuló villamosenergia-termelő, elsősorban naperőmű, számára „nincs más út, mint a cPPA”, amelyet a termelő és a fogyasztó(k) közvetlenül köt(nek) egymással, és amely mindkét fél számára hordoz előnyöket. A DLA Piper Hungary Energia és beszerzések szakterületi vezetője rámutatott, hogy az áramfogyasztónak a kiszámítható energiaköltség fontos előny lehet az ESG szempontok mellett, és akár több energiafelhasználó is összefoghat egymással, hogy egy megújuló termelőtől közvetlenül szerezzék be a villamosenergiát.

A termelők számára szintén előnyös lehet a kiszámíthatóság a bevétel oldaláról a KÁT és METÁR tenderek után, amely segítheti a projekt biztonságos finanszírozását is. Ezzel együtt nyilván kockázat a termelők számára a szabályozási változás, a geopolitikai kockázat, az adóterhek potenciális változása is, illetve a hálózati csatlakozás lehetősége is. A cPPA-konstrukciók a finanszírozók számára is előnyösek lehetnek a biztonság, a megtérülés szempontjából, igaz a projektek időhorizontja jóval túlnyúlik a tőzsdéken megköthető, likvidnek mondható határidős áramtermékek időhorizontján, ami tehát szintén jelenthet kockázatokat.

Bár a cPPA-kban nem szerződő fél az energiakereskedő, mégis megkerülhetetlen szereplő,

mivel az időjárásfüggő termelő nem mindig tud annyi energiát termelni, mint amennyire a fogyasztónak szüksége lenne – hívta fel a figyelmet Simon Gábor, egyúttal kinyitva a kiegyenlítő energiapiac kihívásainak témáját is, amely az esemény során többször is szóba került.

A cPPA-k főbb keretei



A kifejezés hosszútávú, legalább 10-15 éves villamosenergia vásárlási szerződéseket takar a termelő és a fogyasztó(k) között, amelyeknek két főbb típusa van: 1) Virtuális/pénzügyi szerződés, amikor nincs fizikai hálózati kapcsolat a termelő eszközök és a felhasználási hely között, így a felek mindössze a cPPA szerinti árazási keretek mentén számolnak el (lásd alább), de nincs kiegyenlítő energia beszerzés és annak elszámolása sem. 2) Fizikai/közvetlen szerződések, amikor a vevő a termelő által előállított áram egy részét, vagy egészét az előre meghatározott keretek mentén átveszi, és a szerződésben a menetrendezési, kiegyenlítési és egyéb kapcsolódó feladatok is rögzítésre kerülnek. Ennek két további alkategóriája van: a) az off-site szerződés, amikor a termelő és a felhasználó földrajzi helyszíne teljesen eltér egymástól és így az átviteli/elosztóhálózat adottságainak ki van téve a két fél. b) on-site: a termelő közvetlenül a fogyasztási hely mellé települ és így az erőmű közvetlenül szállítja a villamos energiát a vevő részére. Itthon korábban leginkább ez terjedt el, és most is még sok termelő ebben gondolkodik, de például a hálózati csatlakozási stop kockázatot jelent a számukra.



A szerződések árazása terén négy főbb típus van: 1) rögzített ár a teljes futamidőre. Ez egyelőre a leginkább elterjedt konstrukció, ami terhes kötelezettséget jelenthet a vevőnek, ha a nagykereskedelmi villamosenergia-árak csökkennek a mostani megemelkedett szintről. 2) inflációval indexált fix ár, amikor az induló villamosenergia-ár további alakulását az infláció, vagy egyéb hasonló, nyilvánosan publikált mutató alapján határozzák meg, a piaci árak változásából adódó kockázatot itt is a vevő viseli. A briteknél már terjed ez a megoldás és például a lengyeleknél a T-Mobile projektet már ilyen keretek között árazták. 3) sávos árazás, amelyben egy alsó és felső árkorlátot is meghatároznak. Egyelőre kevés ilyen projekt van világszerte, de terjedőben van. 4) hibrid árazás, ami azt jelenti, hogy például a termelés meghatározott százalékára (pl. 60%) rögzített áron kötnek a felek szerződést, míg a termelés fennmaradó százalékára (pl. 40%) piaci áron szerződnek. Ebben a struktúrában a villamosenergia-termelő és a vevő megosztja a villamosenergia-ár változásának kockázatát.



Magyarországon az egyik első és legnagyobb cPPA szerződés idén márciusban született meg az ID Energy Group és a baranya megyei Királyegyházán cementgyárat működtető Lafarge között. A beruházás keretében megépülő naperőművet az ID Energy Group fogja üzemeltetni és a megállapodás értelmében 15 éven keresztül rögzített áron látja el majd villamos energiával a cementgyárat, amely fogyasztásának harmadát fogja fedezni.

Nemzetközi terjedés és üzleti megtérülés

2018-tól 2021 végéig világszerte mintegy 31 GW-nyi PPA-t kötöttek a Pexapark adatbázisa alapján, amelyből közel 15 GW volt a vállalati PPA, és globálisan a legnagyobb ilyen villamosenergia vásárló 2021-ben az Amazon volt mintegy 6 GW-nyi kapacitás lekötésével - jelezte előadásában Kovaloczy Áron. A DLA Piper Business Advisory Kft. ügyvezetője arra is rámutatott a Pexapark adatbázisa segítségével, hogy a 2021-ben megkötött 11,2 GW-nyi PPA-hoz képest idén az első háromnegyed évben 5,05 GW-nyi új szerződés jött létre, ami a tavalyi hasonló időszaki eredményhez képest 36%-os visszaesés és jól mutatja a bizonytalan, erősen hullámzó villamosenergia piaci környezet hatását is. Ezzel együtt az is lényeges, hogy a cPPA-k volumene (3,82 GW) idén még inkább domináns volt eddig, mint tavaly.

A DLA Piper szakértője jelezte, hogy az cPPA-kon belül a nagyvállalatok aránya évről-évre nő és különösen az ipari termelő vállalatok működésének fenntartása szempontjából kulcsfontosságú a megfizethető energia biztosítása. A tranzakciók méretét tekintve 2022 -ben a 10 legnagyobb cPPA vevő közül 7 db volt a nagyvállalat, és 3 db a közműtársaság. A legnagyobb vevő az Alcoa 1812,6 MW szerződött kapacitással, amelyet a spanyol alumíniumkohóira kötött. Az Alcoát az Amazon és a Meta követi rendre 302,4 MW, illetve 300 MW szerződött kapacitással.

Európában Spanyolország (közel 4 GW szerződött kapacitás 2021 végéig 34 projektben) és Svédország (1977 MW) járnak az élen a szerződött cPPA kapacitásokat tekintve, aztán Hollandia (1,200 MW), Németország (765,3 MW) és az Egyesült Királyság (620 MW) következik. A közép-kelet-európai régióban is egyre több a PPA tranzakció Kovaloczy Áron jelzése szerint: a régió legaktívabb piaca Lengyelország (összesen 28 PPA tranzakcióval, 996 MW szerződött volumennel 2018-tól 2022 harmadik negyedévéig terjedő időszakban), emellett a balti (Észtország, Litvánia) és a délkelet-európai (Horvátország, Görögország, Bulgária) országokban is egyre népszerűbb ez a megoldás.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a cPPA-k hosszú távra szólnak, így a hosszú távú tőzsdei áramárak emelkedése ezen szerződéses árakat is feljebb húzta, amint azt az alábbi ábra is mutatja (a PPA 10 éves indexár a Pexapark által kalkulált 10 éves pay-as-produced fix áras PPA-k súlyozott átlagárát tartalmazza az egyes országokra). Megjegyezte azt is, hogy a 2022 októberében hozott uniós rendelet az energiaárak megfékezését célozta és mérsékelte az árakat, illetve a PPA árindexeket is. A 10 éves PPA árindexek jelenleg Európában 50 – 125 EUR / MWh között szóródnak, a medián 90 EUR / MWh.

A szakértő egy modellszámítás kapcsán utalt rá, hogy míg egy évvel ezelőtt 65-75 euró/MWh áramár mellett egy 800 ezer euró/MW fajlagos költségű naperőmű beruházás már biztosította a befektetők elvárt hozamát (euró alapon 5-6%), a mostani hozamkörnyezetben (9-10% közötti hozam elvárás) ehhez már 95-105 euró/MWh áramár szükséges azonos fajlagos beruházási költség mellett, amelyet az AFRR kapacitás beépítési kötelezettség tovább növelhet.

Eszköz lehet a napelemes célok eléréséhez a cPPA

A nap- és szélerőműveknél a villamosenergia előállításának fajlagos költsége (LCOE) jelentősen, 50-70 euró/MWh-ra csökkent az utóbbi években, ezért a cPPA egy hosszú távon fixált, viszonylag alacsony ár esetében is megfelelő megtérülést hozhat a megújuló termelésbe fektető beruházóknak – mutatott rá előadása elején Ságvári Pál. A MEKH elnökhelyettese megjegyezte, hogy az éves zsinóráram termékek 300-400 euró körül járnak, így bár sántít a viszonyítási alap, hiszen a megújulók nem zsinórban termelnek és nem is feltétlenül likvidek ezek a termékek, de bizonyos körülmények között támogatás nélkül is megállhatnak már.

Mindezen megkötésekkel együtt úgy fogalmazott, hogy a megújuló kapacitások terjedéséhez a cPPA „mégis eszköz lehet, aminek elérkezett az ideje”. Ennek kapcsán említette a bevezetőben is jelzett üzenetet, miszerint a konstrukció több száz, akár több ezer itthoni vállalkozásnak és erőműnek is érdekes lehet, hiszen összeilleszthető az uniós állami támogatási szabályokkal, illetve a vizsgálataik szerint a cPPA-k itthoni terjedésének szabályozói akadálya nincs.

Megjegyezte, hogy az európai energiaszabályozók testülete (ACER) áprilisi jelentése megállapította: a cPPA-knak lesz szerepe a jövőbeli villamosenergia szektorban is, és az Európai Bizottság által mérlegelt, jövőre tavasz körül várható árampiaci modellátalakítás Ságvári szerint várhatóan nem hoz olyan lépéseket, amelyek „baltával nekiesnek” a jelenlegi rendszernek.

Inkább a szike és a hosszú távú szemlélet kerül előtérbe,

így a PPA-k hosszabb távon is eszközök lehetnek a piaci változások során. Igaz, mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren még számos kihívással kell megküzdeni. Utóbbiak közül a származási garanciák könnyű átruházhatósága, a cross-border PPA-k támogatása említhető, hazai viszonylatban pedig a kiegyenlítő energiakapacitások kérdése a legfontosabb.

Nemcsak európai szinten lehet tere a cPPA-k növekedésének Ságvári szerint, hanem idehaza is lehet szerepük a 2030-ra piaci szereplők által tervbe vett, akár 13 ezer MW-ot elérő megújuló energiás kapacitások elérésében is. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a piac növekedésének egyik első komolyabb lépcsőfoka az lehet, ha a 2022 nyaráig a KÁT-ból kilépett/kiszorult vállalkozások a mintegy 600 MW-nyi áramtermelő kapacitással megfontolják a cPPA-kat.

A piacfejlődés nehézségeire is kitért azonban az elnökhelyettes, utalva például a hálózati csatlakozási stop kérdésére, illetve a Magyarországon jelentősen megugrott kiegyenlítő energia költségekre, amely helyzet kezelése kulcsfontosságú a további időjárásfüggő kapacitások kiépítése kapcsán. Azt is megjegyezte: szabályozói oldalról azt lehet érdemes megvizsgálni, hogy szükséges-e valamilyen poszt-METÁR támogatási, vagy garancia rendszer, vagy a cPPA-k „teljesen megállnak üzletileg a lábukon”. Érzékeltette azonban, hogy elsősorban a piaci szereplőknek kell kialakítania a megfelelő, jól működő szerződéses konstrukciókat, így a termékfejlesztést tartja a kulcsnak a finanszírozók problémáinak kezelésére.

