Sokéves mélyponton a magyar áramimport

Hároméves mélypontra esett októberben az import aránya a magyarországi havi áramfogyasztás forrásai között, ezzel a 2022 eddigi részében látott éves behozatali arány évtizedes rekord alacsony szintre esett.

Mélyponton az import

Októberben a hazai bruttó villamosenergia felhasználás 18,8 százalékát fedezték importforrások a Mavir adatai szerint; ennél legutóbb 2019 októberében volt alacsonyabb a behozatali arány, akkor a havi áramigény mindössze 16,24 százalékát elégítette ki határon túli termelés.

A magyarországi havi áramimport-arány meglehetősen ritkán süllyed a 20 százalékos szint alá: az elmúlt tíz évben az említett két alkalmon kívül mindössze kétszer, 2013 januárjában (16,75%), illetve ugyanazon év februárjában (18,23%) volt alacsonyabb ennél az értéknél. Az import-részarány éven belül is jelentős ingadozást mutat, szeptemberben például még 30 százalék fölött állt a mutató, innen esett közel 12 százalékpontot az érték.

Az áramimport mértékét több minden befolyásolja, mindenekelőtt a hazai áramigény és erőművi termelés, a hazai erőművek tervezett és nem tervezett karbantartásai, a hazai időjárásfüggő erőművek termelése, valamint a piaci viszonyok.

Miért csökkent az import?

2022 októberében a hazai villamosenergia-felhasználás folytatta nyáron kezdődött csökkenését, ami egyúttal az importigény mérséklődéséhez is hozzájárult. Közben a hazai erőművi termelés viszonylag magasan alakult, mivel 1) a Paksi Atomerőműben viszonylag kevés, a termelés csökkenésével járó munkálatot végeztek, és 2) a Mátrai Erőmű termelése is fokozódott, összhangban az ezzel kapcsolatos kormányzati célokkal. Ezek a hatások összességében képesek voltak ellensúlyozni azt, hogy a naperőművek termelése és kihasználtsága ugyanakkor a gyakori borult időjárás miatt kisebb volt, mint a korábbi évek többségében.

Így a jelentősebb hazai források közül az októberi bruttó villamosenergia-felhasználás 39,1 százalékát a Paksi Atomerőmű, 18,8 százalékát a gázerőművek, 10,3 százalékát a szenes/lignites kapacitások (lényegében a Mátrai Erőmű), 6,4 százalékát a nagy napelemparkok (HMKE-k és egyéb saját fogyasztásra termelő naperőművek nélkül), mintegy 3,7 százalékát pedig biomassza-tüzelésű erőművek fedezték. Egyaránt 1-1 százalék alatti súllyal szerepel a források között a hazai szélenergia, a hulladékból előállított villamos energia, a biogáz, a vízenergia és a tüzelőolaj.

Forrás: Mavir

Így állunk éves szinten

Az áramimport októberi esése az éves adatot is lefelé húzta: 2022 első tíz hónapjában a behozatal 25,61 százalékát tette ki a hazai bruttó villamosenergia-felhasználásnak. Bár a két utolsó hónap adatai még hiányoznak az éves statisztikából, elöljáróban elmondható, hogy amennyiben az importarány a jelenlegi szinten maradna 2022 egészére vonatkozóan, az azt jelentené, hogy évtizedes rekord alacsony szintre csökkent. Legutóbb ugyanis 2012-ben volt kisebb a behozatal súlya a hazai villamosenergia-ellátásban, akkor csaknem a mostani október havi értékkel megegyező 18,7 százalékot ért el az arány.

Ez biztosan nem fog megdőlni 2022-ben, de arra is kicsi az esély, hogy az utóbbi évek legalacsonyabb áramimportját hozó 2020-as 25,87 százalékos érték alá sikerül bemenni. A novemberi és decemberi statisztika ugyanis várhatóan magasabb áramimport-arányt fog mutatni, mint az októberi, több ok miatt is: a legnagyobb havi áramfogyasztási értékek hagyományosan a november-márciusi időszakban szoktak megszületni; a magyar termelési mixben egyre jelentősebb arányt képviselő napenergia számára termelési szempontból az év végi, év eleji hónapok a leggyengébbek; a Paksi Atomerőmű november eleje óta karbantartás miatt csak névleges teljesítménye mintegy 75 százalékán üzemel; mindemellett a kiemelkedően erős október után a Mátrai Erőmű termelése is csökkenni látszik.

