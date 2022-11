Nagy dobás jött az MVM-től - Százezrek járhatnak jól a rezsiemelés közepette

Benne vagyunk a hidegebb hónapokban, amikor feltehetően már szinte minden háztartás bekapcsolta az otthoni fűtést. Ebben az időszakban jöhet jól az MVM legutóbbi hasznos tippje azoknak, akik konvektort használnak, főleg a rezsicsökkentés módosítása óta, ami lényegesen magasabb gázszámlát is tud eredményezni.

Az MVM rendszeresen oszt meg hasznos és informatív tartalmat a különböző közösségi csatornáin. Legutóbb azt mutattuk be, hogy egy rövid figyelemfelkeltő videóban a szolgáltató összefoglalta, hogy mire érdemes figyelni a fűtési szezon kezdetén. Ebből az is kiderült, hogy az elhanyagolt gázkészülék a gázt is pazarolja, ami növeli a gázszámlát.

Az MVM ezúttal a Facebook-oldalán osztott meg egy jó tanácsot, amivel spórolni lehet. Mindez azért is kiemelten fontos, mert a rezsicsökkentés augusztus 1-jén életbe lépett módosítása és a hidegebb időszak beköszönte miatt most jönnek csak az igazán magas rezsiszámlák a családoknak.

A szolgáltató a konvektorral fűtőkhöz szólt, akik csökkenteni szeretnék a gázfogyasztásukat. Az MVM itt bejelentette ugyanis, hogy weboldalán már elérhetőek a konvektor távoli szabályozását és ezáltal energiahatékonyságát segítő termékcsomagjai.

A konvektorhoz egyszerűen csatlakoztatható vezérlőeszközzel és termosztáttal – még távolról is – szabályozni lehet a lakás fűtését.

Így egy kis befektetéssel akár már az idei fűtési szezonban is jelentősen csökkenthető a gázszámla.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a szolgáltató jótanácsát több százezer háztartás megfogadhatja, ugyanis a legutóbbi mikrocenzus adatai alapján (2016-ból) a 3,8 millió összes lakott lakás harmadában a kevésbé korszerű egyedi helyiségfűtést használták, vagyis konvektorral, illetve kályhával fűtöttek. Szakmai becslések szerint a használt, lakott ingatlanok közül mintegy 600 ezer konvektorral fűtött, míg 200 ezer ingatlannál gázkonvektorokat és fatüzelést egyaránt használnak. A Magyarországon jelenleg is üzemben lévő gázkonvektorok száma becslések szerint elérheti a 2,5-3 milliót.

Vagyis a konvektorok okosításán keresztüli fogyasztáscsökkentésben hatalmas potenciál és mozgástér rejlik.

Az MVM "Hatékonyabb konvektor, alacsonyabb gázszámla" című informatív aloldalán éppen ezért amellett érvel, hogy érdemes okossá és ezáltal hatékonyabbá tenni konvektort.

A szolgáltató azt is felsorolja, hogy mik az előnyei a konvektorvezérlésnek:

Csökkenthető gázszámla: ha a termosztáton saját életvitelének megfelelően állítják be a fűtési ciklusokat, jelentős energiamegtakarítás érhető el, ezáltal mérsékelhető a gázszámla. Az eszköz programozható, így az otthon átlagos éves gázfelhasználásának akár 15%-a is megtakarítható.

Az irányítás a fogyasztó kezében van: ezentúl a konvektor digitális termosztáton vagy akár mobilapplikáción keresztül is irányítható.

A fogyasztó igényeire szabott, meleg otthon: kívánság szerint, egyszerűen beállítható, hogy a nap mely szakaszában hány fok legyen a konvektorral fűtött helyiségekben.

Egyszerű, gyors és biztonságos beszerelés: semmilyen beavatkozást, szétszerelést nem kell végezni a konvektoron, az útmutató alapján szakember nélkül is beüzemelhető.

Címlapkép forrása: Getty Images