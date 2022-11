Ez komoly? Elfogyott a benzinkutakról az üzemanyag? - Van egy csattanós magyarázat az üzemanyaghiányra!

Az elmúlt napokban megszaporodtak a benzin, illetve a gázolaj hiányáról szóló tudósítások idehaza, ami arra utal, hogy egyre jobban meg kell barátkozniuk a fogyasztóknak a hiánygazdasággal - az árstopolt élelmiszerek mellett - ezen a téren is. Ha valakit ez váratlanul ér, az feltehetően nem ismeri azt az alapvető összefüggést, hogy a mesterségesen leszorított, nem fenntartható hatósági ár természetes következménye a hiány. Cikkünkben bemutatjuk, hogy miért nem meglepő jelenség a mostani üzemanyaganomália.

Már több mint egy éve velünk él az üzemanyagok árstopja: igaz ez idő alatt rengeteg változáson ment keresztül, azonban a kormány kitartott a lakosságot célzó, és az ő szemükben népszerű intézkedés mellett. A kormány ezzel kapcsolatos érvelése viszonylag egyszerű és érthető politikai nézőpontból (Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptemberi érvelése):

ha azt kell mérlegre tenni, hogy mi a jobb: 800 forintos benzin-és dízelár, amely mellett minden kútnál van üzemanyag, vagy pedig hogy időnként vannak fennakadások, de 480 forintért lehet tankolni, akkor nem kérdés, hogy az utóbbi a jó megoldás.

Leegyszerűsítve tehát: a kormány az üzemanyagárstoppal feláldozta az ország biztonságos és folyamatos, zökkenőmentes ellátását az intézkedés népszerűségnövelő hatásáért cserébe.

Az elmúlt napokra ugyanakkor nyilvánvalóvá vált: egyre nehezebb üzemanyaghoz jutni, még a nagyobb kutakon is, mivel rendszeresen és egyre gyakrabban tapasztalnak hiányt az autósok. Országos üzemanyaghiányról még nem kell beszélni, de sűrűsödő ellátási zavarokról igen.

A hoppon maradt tankolni vágyók egyre gyakrabban bosszankodnak tehát a kellemetlen helyzet miatt és az egyik töltőállomásról a másikra vándorolva, valóságos forródróton lógva az ismerősökkel, üzemanyag után kutatva, sokan biztosan elgondolkodnak közülük:

mi történt már megint, hogy az a benyomása a fogyasztónak, hogy szinte sehol sincs üzemanyag?

Sokan biztosan rávágják a választ arra a kérdésre, hogy mi és kik állnak a háttérben: a töltőállomás-üzemeltető cégek, a Mol és a Dunai Finomítója, a háborús helyzet, Oroszország, vagy épp az Európai Unió, meg a szankciók. Nem kellene azonban túlságosan messzire menni annak érdekében, hogy megfejtsük a feladványt:

az üzemanyaghiányos állapotot épp a kormány - már egy éve érvényben lévő - hatósági áras intézkedése okozza.

Természetesen az áruhiány mértékét, mélységét, elterjedtségét befolyásolják az aktuális fejlemények: olajimport, feldolgozás-finomítás működése és fennakadásai, felpörgő év végi szállítmányozások, bedurranó ünnepi utazgatások, magasabb átmenő forgalom, lakossági reakciók (felhalmozások, pánikvásárlások), a folyamatos kútbezárások miatt átterelődő és megugró forgalom, ami a szokásos kapacitásokkal nem kiszolgálható (még a nagyobb kúthálózatoknál sem). Most aktuálisan kellemetlen fejlemény, hogy a Dunai Finomító egy kisebb baleset miatt csökkentett kapacitáson működik, ám nem nehéz belátni, hogy normál működés idején az így kieső belföldi előállítást ki tudná váltani egy esetleges importnövekedés. Vagyis egy hatósági árak nélküli világban az üzemszünetek, leállások, technikai gondok természetesek és a piaci mechanizmusok ezt lereagálják, hogy kialakuljon egy új, valós piaci folyamatok által meghatározott egyensúly.

De az alapvető ok most mégiscsak a mesterségesen alacsonyan tartott ár, ami - alap közgazdasági ismereteinket felidézve - két csatornán is megborítja a korábbi piaci egyensúlyi állapotot:

Túlfogyasztásra ösztönöz, vagyis növeli a keresletet, illetve nem ösztönöz egyáltalán takarékosságra (úgy vettük az üzemanyagot az elmúlt hónapokban, mintha nem lenne holnap). Legutóbb Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke mutatott rá erre a jelenségre a Portfolio-nak adott interjújában. Vagyis a meglévő kevesebb rendelkezésre álló üzemanyagmennyiség is gyorsabban fogy el emiatt. De miért kisebb a rendelkezésre álló mennyiség, ezért: Szűkíti a kínálatot. A nemzetközi nagykereskedőknek és előállítóknak egész egyszerűen nem éri meg Magyarországra hozni az üzemanyagot, mert a környező országokban legalább 20-30-40 centtel (forintba átszámolva 80-120-160 forinttal) drágábban tudja értékesíteni literenként (lásd például a lenti térképet, ami a november 21-i uniós benzinárakat mutatja euróban literenként). A profitmaximalizáló vállalat racionális magatartása ez a reakció.

Az árstop további két érdekességére is érdemes felhívni a figyelmet:

Különös perverz hatás, hogy míg az üzemanyag nélkül számolt kiskereskedelmi forgalom éves alapon már csökken, addig az üzemanyagforgalom még mindig közel 20%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Felveti a kérdést, hogy vajon tényleg a lakosság alakította-e át ilyen mértékben a fogyasztási szerkezetét, vagy más oka is van a nagyon gyors forgalomnövekedésnek.

Ahogy az is kérdésként vethető fel, hogy vajon akkor, amikor az energiaválság akkora lyukat ütött a külső egyensúlyunkon, hogy az már a Holdról is látszik, vajon miért jó alacsony árakkal tovább ösztönözni az olajimportot.

Addig tehát amíg az árstopok velünk maradnak, fizetni kell a cechet, mert nincs ingyenebéd. Vagyis meg kell szokni az áruhiányos állapotokat, néha annak gyengébb válfaját, máskor a súlyosabb verzióját, mint most is. Minderre már júniusban felhívtuk a figyelmet, amikor azt írtuk: minél tovább marad velünk a benzinárstop, annál gyakoribb és súlyosabb lesz az üzemanyaghiány. Igaz megjegyezzük: nem kellett jósnak lenni ahhoz, hogy ezt előre lehessen látni, a fentebb leírt közgazdasági logika mentén előre borítékolható volt.

Hogy kézzelfoghatóvá tegyük ezt a mostani helyzetet egy életszerű példa:

A magánszemély 480 forinton tankolhatna 95-ös benzint az autójába az árstopnak köszönhetően, ha lenne benzin az adott kúton, de nincs, az árstop miatt. A 95-ös benzint viszont piaci áron sem tudja megvenni, mert úgy sincs. Van viszont prémium üzemanyag, amelynek literje 30-40 forinttal drágább, mint a 95-ös benzin piaci ára. Végső soron tehát a fogyasztó sokszor már kényszerűn magasabb számlával szembesül a kúton.

A fentiekből logikusan következik, hogy ha azt akarjuk, hogy a piacra visszaálljon a normális(abb) piaci helyzet, akkor a hatósági árat ki kell vezetni, vagy legalábbis közelíteni kell akár fokozatosan a piaci árakhoz. Ez mérsékelné a keresletet (a túlfogyasztás és a pánikvásárlások csökkentésén keresztül), és könnyen lehet, hogy az importot is újra Magyarországra vonzaná, és mindezeken keresztül javulhatna az ellátási helyzet.

A hétfő reggeli kormányzati kommunikációs fordulat alapján nem kizárt, hogy a kormány már készül valamire az árstopok területén. Azt közölte ugyanis, hogy mely két feltétel fennállása (zavartalan orosz olajszállítás és Mol-finomító működés) esetén maradhat fent az ársapka az üzemanyagokra vonatkozóan. Ezáltal adott magának egyfajta menekülő utat is.

Címlapkép illusztráció, forrása: MTI/EPA/Makszim Sipenkov