Kivégzik a napelemeket: hamarosan mindenki rosszul jár, aki felszereltette

Iparági szereplők értelmezése szerint már 2024. január 1-jétől általánosan véget vethet a felhasználói szempontból kedvező éves szaldó rendszernek a háztartási méretű (HMKE) naperőművek termelésének elszámolását is érintő legutóbbi rendelet. A november 18-án megjelent rendelet értelmezése a szakmát is kihívás elé állította, ezért a MANAP iparági egyesület állásfoglalást kért az ügyben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH).

Mindenkinek megszűnik az éves szaldóelszámolás lehetősége

Egy hónappal azután, hogy a kormány október végén átmenetileg felfüggesztette a 2022. október 31. után benyújtott HMKE-igénylések nyomán megvalósuló új napelemes rendszerek hálózati betáplálási lehetőségét, újabb lényeges és felhasználó szempontból negatív változás történt a háztartási naperőművek hazai szabályozásában. Bár továbbra sem teljesen egyértelmű a HMKE-k hálózatra termelésének elszámolására vonatkozó legutóbbi szabályozási változás, úgy tűnik, hogy az első értelmezésektől eltérően a 13/2022. (XI. 18.) MEKH-rendelet alapján

2024 január elsejétől lényegében mindenkinek megszűnik az éves szaldóelszámolás lehetősége, amely jelentős mértékben járult hozzá a háztartási napelemes rendszerek magyarországi térnyeréséhez

- mondta Szolnoki Ádám, a MANAP iparági egyesület elnöke lapunknak. Az érdekképviseleti szervezet vezetője szerint a Magyar Közlönyben megjelent rendelet nyomán az éves szaldót havi szaldó válthatja az említett időponttól; a változás azokat is érinti, akik már korábban bekerültek a szaldó elszámolásba.

Erre utal a rendelet indoklásának megfogalmazása is, mely szerint:

A szaldóelszámolás betöltötte az eredeti célját, tekintettel arra, hogy a háztartási méretű kiserőművek darabszáma és beépített teljesítménye az elmúlt időszakban dinamikusan növekedett.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A havi szaldóra való átállás a gyakorlatban azt jelentené, hogy míg az éves szaldó rendszer keretében az elszámolás alapját a 12 hónap alatt hálózatra betáplált és onnan vételezett villamos energia különbözete képezi, addig az új rendszerben havonta elszámolnák a különbözetet.

Az évesről havi szaldóra való átállás meglehetősen nagy változást jelent, és kedvezőtlenül módosítja a napelemes rendszerek megtérülési idejét,

ugyanakkora megtermelt energiamennyiséget feltételezve is.

Ennek két fő oka van:

A HMKE-k termelése éven belül nyáron a legnagyobb, télen jóval kisebb, viszont jellemzően ekkor a legmagasabb a háztartások villamosenergia-felhasználása.

Ha a rendszer többet termel az elszámolási időszak során, mint a felhasználás, akkor a túltermelést (betáplálási többletet) a szolgáltató jóval alacsonyabb, kevesebb mint fele akkora tarifán veszi át, mint amennyiért a háztartás a hálózatból vételezhet (13-15 forint vs. 35 forint/kWh).

Egy, az adott háztartás éves fogyasztásának megfelelő termelésűre méretezett HMKE esetében az éves szaldónak köszönhetően mindez nem okoz gondot a háztartásnak, mivel ekkor az elszámolás csak az éves elszámolási időszak végén történik meg, vagyis a szezonális eltérések kiegyenlítik egymást. Így a háztartások télen használhatják fel a nyári többlettermelést - vagyis a hálózatot egyfajta szezonális energiatárolóként használhatják, a szaldóelszámolás jellegéből következően lényegében ingyen.

Ehhez képest a havi szaldóelszámolásra való áttérés azt jelentené, hogy a hálózatra történő betáplálás és hálózatról történő vételezés különbözetét minden egyes hónapban elszámolnák, vagyis

gyakorlatilag megszűnne a hálózat szezonális energiatárolási funkciója.

Télen, valamint azokban az őszi és tavaszi hónapokban, amikor a HMKE termelése kisebb a háztartás áramfogyasztásánál, akkor az adott család a hálózatról való vételezésért átlagfogyasztás alatt fizetné a normál rezsicsökkentett lakossági tarifát, a felett pedig az emelt árat. Ezzel szemben nyáron és azon tavaszi-őszi hónapokban, amikor a HMKE többet termel annál, mint amennyit a háztartás fogyaszt, csak jóval alacsonyabb tarifán lehetne a szolgáltatóval kifizettetni a hálózati betáplálást, mint amennyiért a hálózatból vételezhető a villamos energia.

Mielőbb átalakítanák a rendszert

Az évesről havi szaldóelszámolásra való áttérés szükségességét már a rendelet megjelenése előtt körülbelül másfél hónappal, a Portfolio október 4-i Energy Investment Forum című konferenciáján hangsúlyozta Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. Akkori előadása szerint a rohamosan bővülő hazai fotovoltaikus kapacitás által a villamosenergia-rendszerben, illetve hálózatban okozott kihívások zöme a háztartás méretű napelemes rendszerekhez kapcsolódik, ahol a legnagyobb megoldandó probléma a szaldóelszámoláshoz fűződik. Indoklása szerint a HMKE-k által nagyrészt nyáron megtermelt, télen elfogyasztott energiát a rendszer lényegében földgázban tárolja el, ami nyilván drága formája a tárolásnak. Ezért a Hivatal mielőbb szükségesnek tartotta az elszámolási rendszer átalakítását, amihez köztes lépésként a havi elszámolás kialakítását javasolta, mivel ezzel legalább a szezonális problémát ki lehet venni a rendszerből.

Úgy tűnik, a MEKH által jegyzett szóban forgó rendelet éppen ilyen módon alakítja át a háztartási napelemes rendszerek rendszerhasználati díj struktúráját. Ennek érdekében a rendelet bevezeti az okosmérős teljesítmény-, illetve elosztási díj kategóriáját, melybe az értelmezés szerint átkerülnek a jelenleg éves szaldóban lévő úgynevezett profil elszámolású felhasználók.

Ebbe a kategóriába tartozik jelenleg a HMKE-s felhasználók zöme, 40 kW-os rendszerméretig.

A rendelet, illetve az indoklás alapján csak az részesülhet továbbra is az éves szaldóból, aki továbbra is úgynevezett profilos elszámolásban marad, viszont úgy tűnik, ez a lehetőség gyakorlatilag nem áll majd a lakossági HMKE-s felhasználók rendelkezésére. Ezek a ma úgynevezett ad-vesz mérővel rendelkező felhasználók 2024. január elsejével átkerülnének az okosmérős kategóriába, ezáltal akkortól csak havi elszámolással élhetnek majd. (Technikai okok miatt az úgynevezett idősoros elszámolás alá tartozó, 40 kW-nál nagyobb HMKE napelemes rendszerekre már jelenleg is a havi elszámolás vonatkozik.)

Állásfoglalásra várva

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmezése az iparági szereplőket is kihívás elé állította, ezért a MANAP állásfoglalást kér az ügyben a MEKH-től. Az értelmezést a zónaidők bevezetése sem könnyíti meg, és egyelőre az sem világos, hogy a havi szaldóra való áttéréshez hogyan viszonyul a ma még nem ismert, korábban belengetett bruttó elszámolásra való átállás.

A rendelet szerint az elszámolási időszakban a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat egyelőre csak akkor kell majd irányonként - vagyis a termelés és vételezés után is - elszámolni és megfizetni, ha azt a háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó kéri (ezt vélhetően kevesen fogják választani a kedvezőtlenebb pénzügyi kondíciók miatt), avagy ha a 2024. január 1. előtt létesített HMKE-t 2023. december 31. után bővítik.

Címlapkép: Getty Images