Meg fogunk lepődni: most még nagyon fáj az infláció, de később hálásak leszünk neki

Húsbavágó inflációt tapasztalnak Magyarország és Európa többi országának lakosai, az emelkedő árak visszavetik a fogyasztást. A vállalatok számára is fájdalmas az infláció, a költségek emelkedésén túl megnehezíti a tervezést, bizonytalanná teszi a kilátásokat. Az árstabilitás elérése mindenkinek az érdeke, nehéz elképzelni, hogy az ilyen magas inflációnak van pozitív hatása is. Pedig van: az árak ilyen szintű emelkedése elinflálja az adósságot, ez pedig a koronavírus-válságban jócskán eladósodott országok számára kapóra jön. Persze csak akkor, ha tényleg érvényesül ez az elméleti közgazdasági összefüggés a gyakorlatban is.

Minden területen fájdalmat okoz az infláció

Az infláció hatását mindannyian napi szinten a bőrünkön érezzük, az áremelkedéssel a jövedelmek nem tudják tartani a lépést. Az eurózóna inflációja már bőven két számjegyű, októberben 10,6%, novemberben 10% volt az áremelkedés éves mértéke. Ekkora inflációra a valutaövezet rövid története során egyszer sem volt példa, de ha ez egyes tagállamok szintjén vizsgáljuk a drágulást, akkor már 40 éves csúcsokat is látunk.

Az ekkora áremelkedés nemcsak a fogyasztók, de az állami és vállalati szektor számára is megterhelő. A vállalatok növekvő költségekkel szembesülnek, ezért kénytelenek folyamatosan árat emelni, a lakosság a romló jövedelmi helyzete miatt magasabb béreket követel. A bérnövekedés üteme is meghaladja az előző évek átlagát Európában, de egyik nagy nyugati gazdaságban sem képes a nominálbérek növekedése követni az árak emelkedését, azaz az európai lakosság helyzete érezhetően romlik.

Az államkötvényhozamok valamelyest emelkedtek Európában, a részvényárfolyamok pedig továbbra is nyomottak, az Európai Központi Bank kamatemelései miatt az ingatlanpiac is lassulás elé néz, vagyis a lakosság mégcsak érdemben védekezni sem tud az inflációval szemben, a megtakarítások reálértéke is esik (a magyarhoz hasonló inflációkövető lakossági állampapírok Európában nem jellemzőek). A fogyasztási kilátások is meredeken romlanak, hiszen az egyes termékek kiugró áremelkedése (főleg az energia és az élelmiszer áremelkedése igazán látványos) jelentős kiszorító hatással bír.

Ilyen környezetben badarságnak tűnik a kijelentés, hogy az inflációnak valójában van nagyon pozitív hatása is az európai kilátásokra. Pedig ez az igazság.

Cikksorozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a szokatlanul magas infláció adósságot csökkentő hatása milyen mértékben érvényesül. Jelen cikkben első körben azt mutatjuk be, hogy az infláció egyáltalán hogyan képes mérsékelni az államadósságot, és milyen egyéb feltételeknek kell ehhez teljesülni. A közgazdaságtanban jártas olvasóknak ebben a cikkben nem mondunk sok újat, nekik a cikksorozat további részei lehetnek érdekesek, amelyekben majd a legnagyobb adóssággal rendelkező, fejlett nyugati gazdaságok esetét vizsgáljuk meg.

Így csökkenti az infláció az államadósságot

Unásig ismert tétel, hogy a magas infláció rossz a magas megtakarításokkal rendelkezőknek, és jó az eladósodottaknak. Múltkori cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy lakossági szinten ez mennyire igaz: azok, akiknek a magas inflációs környezetben a szokottnál nagyobb mértékben nő a nominális bére, miközben a hitele kamatai változatlanok, arányaiban valóban kevesebbet kell költenie jövedelméből a hitele törlesztésére. Persze ha a béremelkedés mértéke nem fedezi az infláció miatt növekvő kiadásait, akkor összességében az infláció általa tapasztalt hatása negatív, de önmagában a jövedelemarányos hiteltartozása valóban csökken. Azok viszont, akiknek a nominálbérét nem hajtja fel az infláció, és esetleg változó kamatozású hitelük van, egyenesen horrorisztikus helyzetbe kerülhetnek a magas infláció miatt (a magyar kamatstophoz hasonló vad intézkedések a fejlett világban nem jellemzőek).

Mi most nem a lakossági szektor eladósodottságára és az infláció kapcsolatára vagyunk kíváncsiak, hanem az állami szektorra – ezen a szinten ugyanis egészen máshogy néz ki az áremelkedés és az eladósodottság kapcsolata. Míg a háztartások munkahelyi alkuerejétől és munkaerőpiaci helyzetétől is függ, hogy az infláció (jövedelemarányos) adósságcsökkentését ki tudják-e használni, addig az államoknál ez magától megtörténhet. A magas infláció az állam számára egyszerre két csatornán is támogatja az adósság csökkenését:

a költségvetés bevételein keresztül,

a GDP-növekedésén keresztül.

A költségvetés bevételei – változatlan jövedelmi és forgalmi adókulcsok mellett - automatikusan nőnek az infláció növekedésével, hiszen az árak emelkedésével arányosan nő a fogyasztói árban foglalt adómérték, sőt, a gyorsabb nominális béremelés esetén a munkát terhelő elvonások is növekednek. Mivel az infláció a legtöbb esetben a pénzmennyiség növekedésének következménye, így törvényszerű, hogy az államkasszában is több pénz csapódik ki ilyen helyzetben.

Persze a bevételek növekedése önmagában még nem vezet az államadósság csökkenéséhez, ehhez meg kell vizsgálni az egyenleget is, kulcskérdés ugyanis, hogy az emelkedett infláció idején az állam feszes vagy laza költségvetési politikát folytat-e. A kormányzat ugyanis dönthet úgy, hogy az infláció gazdasági hatásainak mérséklésére megsegíti a gazdasági szereplőket (erre különösen sok példát látunk most), ez pedig az előző évhez képest magasabb költségvetési hiányt is eredményezhet, ami pedig több forrásbevonást – vagyis növekvő államadósságot okozhat. Általánosságban is igaz, hogy az infláció az állam kiadásait is növeli, tehát a bevételnövekedés ellenére is nőhet a hiány, változatlan költségvetési politika mellett (ez az infláció szerkezetétől függ - az energiaválságból fakadó infláció esetében például ez különösen érvényes lehet, hiszen ez közvetlenül hat a költségvetés kiadási oldalára, amikor a lakossági rezsit kordában kívánják tartani a kormányok.). Ha pedig az állam többet költ, mint amennyi bevétele keletkezik, akkor a nominális államadósság is nő.

Az adósság fenntarthatóságával kapcsolatban ugyanakkor nem a nominális állomány a legfontosabb kérdés, hanem a gazdaság méretéhez viszonyított eladósodottsági ráta, ezért nem mindegy, hogy a költségvetés milyen gazdasági környezetben produkál hiányt.

A GDP-arányos államadósság pedig pozitív infláció esetén akkor is jócskán csökkenhet, ha összegszerűen nő is az államadósság.

Ez önmagában nem különleges velejárója a magas inflációs környezetnek, a növekvő gazdaságok államadóssága összegben kifejezve ugyanis jellemzően évről-évre nő, hiszen a legtöbb ország a fejlett világban évről évre deficittel zárja a büdzsét. A GDP-arányos államadósság viszont a legtöbb európai országban mégis csökkent az előző években, mert a gazdaság méretének növekedése meghaladta az államadósság növekedését.

És itt jutottunk el a második fontos ponthoz, ha az infláció államadósságra gyakorolt hatását akarjuk vizsgálni. A gazdaság fejlődésének vizsgálatakor minden esetben a reál növekedési ütemet tekintjük fő mutatónak (amikor például arról beszélünk, hogy az eurózóna 0,2%-kal nőtt, a magyar gazdaság 0,4%-kal csökkent a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest, akkor is reális növekedési ütemről beszélünk). A reál szemléletű növekedés kulcsfontosságú a gazdasági fejlődés szempontjából, hiszen minket az érdekel, hogy a gazdaság az előző évhez képest mennyivel termel több jószágot – nem pedig az, hogy a megtermelt jószágok mennyivel drágábbak. Ez ugyanaz a helyzet, mint a béreknél. Gondoljunk bele: mire megyünk ma az éves 10%-os béremeléssel, ha az infláció 20%? Ekkor a reálbérünk valójában csökken – ugyanez a helyzet a GDP-nél is.

A reál GDP-számításakor a nominális GDP-növekedést veszik alapul, úgy, hogy kiküszöbölik az áremelkedés mértékét. Ehhez nem a fogyasztói árindexet, hanem a GDP-deflátort veszik alapul, ami irányában együtt mozog az inflációval, de meghatározása lényegesen (és ezzel a mértéke) eltér a fogyasztói árindextől. Mivel ma azt látjuk az eurózónában, hogy a reál növekedés éves bázison 2,1% volt a harmadik negyedévben, az éves infláció pedig ugyanezen időszak alatt kb. 9,5%, így

a nominális növekedésnek mértékének sokkal magasabbnak kell lennie a reál növekedésnél most, mint alacsonyabb inflációs környezetben.

Az infláció és a GDP-deflátor

A fogyasztói árindex (amit köznapi néven inflációval illetünk) egy elméleti fogyasztói kosár árváltozásának átlaga: azt kívánja megragadni, hogy egy átlagos fogyasztó számára milyen mértékben változtak az árak a vizsgált időszakban – azaz már csak a végső fogyasztásra szánt termékek piacát veszi figyelembe. A GDP-deflátor ezzel szemben a hazai termelés árváltozását vizsgálja meg. Nem tartalmazza például azokat a jószágokat, amelyeket a végfelhasználó importból fogyaszt el, ellenben a beruházási és export termékek árváltozását igen – ezekkel a fogyasztó sosem találkozik. Bizonyos esetekben a fogyasztói árindex és a deflátor különbsége egészen nagy lehet.

A magas inflációval jellemezhető időszakban megtörténhet, hogy a reál GDP-növekedés visszaesik vagy lelassul, de legalábbis jócskán elmarad az áremelkedés mértékétől. Ez viszont becsaphat minket, ha az inflációnak a gazdaság méretére gyakorolt hatását vizsgáljuk, az ugyanis a teljes átárazódás miatt nominálisan (dollárban, euróban kifejezve) jócskán nő akkor is, ha reálértelemben csökken (a magyar gazdaság forintban kifejezve sokkal nagyobbra nőtt a harmadik negyedévben a második negyedévhez képest, miközben a reálnövekedés negatív volt).

A gazdaság méretét (a nominális GDP-t) tehát nem csak a fejlődés növeli, hanem az infláció is felfújja.

Ezért a (nominális) államadósság gazdaság méretéhez viszonyított nagysága (az államadósság/GDP mutató) nagyban függ az inflációtól. Ez pedig azt jelenti, hogy – amennyiben a költségvetési hiány változatlan marad – az államadósság növekedési üteme az előző, alacsony inflációval jellemezhető évek ütemét követi, a nominális GDP növekedési üteme pedig jócskán gyorsul (emlékezzünk: akár reál értelemben mért recesszió mellett is!), a GDP-arányos államadósság szükségszerűen csökken. Annak eldöntéséhez ugyanis, hogy az államadósság nagy-e vagy sem, a folyóáron számolt nominális GDP-t vizsgáljak, nem a fix bázishoz indexált árakon mért reál GDP-t.

Nézzük meg számszerűen

Az alábbiakat vizsgáljuk meg egy konkrét példán, hogy a fenti összefüggéseket látványos ábrákon tudjuk szemléltetni. Vegyünk ehhez egy fiktív országot: adja magát erre a feladatra Listenbourg, ennek az országnak a fejlődését ábrázoljuk 2010-tól. Tegyük fel, hogy kitalált országunk régóta tagja az eurózónának, így a GDP és államadósság adatokat euróban számoljuk el. Listenbourg gazdaságának mérete legyen hasonló a „szomszédos” Spanyolországhoz, a folyóáras GDP 2010-ben 1000 milliárd euró volt. Országunk egy fejlett ország, így alacsony növekedési ütemre képes, az egyensúlyi reálnövekedés 1% évente. Listenbourgra is az EKB inflációs célja vonatkozik, és a jegybanknak sikerült is elérni a tartós, 2%-os egyensúlyi inflációt. Noha valószerűtlen helyzet, az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a GDP-deflátor mértéke megegyezik a fogyasztói árindexszel, azaz évente 2%. Kiinduló helyzetben Listenbourg államadóssága megfelel a maastrichti követelményeknek, azaz a GDP 60%-át teszi ki, 600 milliárd euró összegben. Fiktív országunkba képzeljünk egy viszonylag fegyelmezett, de azért enyhén költekező gazdaságpolitikát, amely évente GDP-arányosan 1,5%-os hiányt tart fenn. A fentieket foglaljuk össze:

Listenbourg fő makroadatai (2010-2019) Kezdeti GDP folyóáron 1000 mrd. Eur. Egyensúlyi reálnövekedés: 1% Infláció (=deflátor) 2% Hiány (GDP-arányosan) 1,5% Kezdeti államadósság 600 mrd. Eur. Forrás: Portfolio (fiktív adatok)

Látszik, hogy Listenbourg éves költségvetési hiánya a GDP 1,5%-át teszi ki minden évben, miközben a gazdaság évente 1%-kal nő. Ebből arra is következtethetnénk, hogy az államadósságnak növekednie kell, de ne feledjük: ez már a reál GDP-növekedési ütem! Az infláció (amely leegyszerűsített példánkban megegyezik a deflátorral) mértékéből az következik, hogy a nominális növekedés 3% évente, így pedig már a folyóáron kifejezett GDP évente összegszerűen nagyobb mértékben nő, mint a tárgyévi GDP 1,5%-ával gyarapodó államadósság.

Ha Listenbourg 10 éven keresztül minden évben fenntartja ezt a növekedési ütemet, költségvetési hiányt, és az infláció is változatlan marad (és végig megegyezik a deflátorral), akkor azt kapjuk, hogy a GDP 2010-ről 2019-re 1000 milliárd euróról 1307 milliárd euróra nőtt, az államadósság pedig 600 milliárdról 757 milliárdra.

Ez egyben azt is jelenti, hogy az államadósság GDP-arányosan 60%-ról 58% alá csökkent.

Ez természetesen nem számottevő csökkenés, de Listenbourg állampolgárai mégis évente 1%-kal gazdagabbak lettek. A kormány ebben a helyzetben megtehette volna, hogy a költségvetési hiány elengedésével megpróbálja berúgni a növekedés motorját, ha nem elégszik meg a szerény növekedéssel, ám ha ezt elhibázta volna, akkor a magasabb hiány nominálisan nagyobb államadósság-növekedést eredményezett volna, amit nem feltétlenül kompenzál a GDP-növekedés (mert mondjuk importból fogyasztottak volna a listenbourgiak, vagy nem hatékony beruházásokra költik a többletforrásokat). Láttunk erre bőven példát a való életből, Listenbourg viszont nem követte el ezt a hibát, így 2019-re némileg gazdagabbak lettek, picivel kisebb eladósodottság mellett.

Csakhogy jött 2020 és a koronavírus, a lezárások, jött 2022-ben a háború, véget értek a jó évek. Listenbourg állampolgárai szomorúan tapasztalták, hogy az előző 10 év bő esztendeje már a múlt, elszálltak az árak, sokkoló, 15%-os szintre nőtt az áremelkedés éves mértéke. A magas infláció reálgazdasági hatásait a kormány támogató költségvetési politikával próbálta meg ellensúlyozni, de ez csak arra volt elég, hogy a gazdaság reálértelemben stagnáljon. Ennek eredményeként viszont elszállt a költségvetési hiány 5%-ra. Nem túl jók a kilátások.

Kiindulópontként ezúttal a 2019-es helyzetet tételezzük fel. Ekkor Listenbourg GDP-je 1307 milliárd euró, az államadóssága 757 euró, ami 57,9%-os GDP-arányos államadósságot jelent. Az előző 10 évben még szerény volt a növekedés mértéke (1%), most ez is odaveszett: Listenbourgba is beütött az elvesztegetett évtized, 2020 és 2030 között reálértelemben semekkora növekedést nem regisztráltak. Eközben az infláció minden évben 15% volt, és ismét azzal az életszerűtlen feltételezéssel élünk, hogy ez megegyezik a GDP-deflátor mértékével. A költségvetésnek pedig immár tartósan a GDP 5%-ával kell évente többet költenie a bevételeinél ahhoz, hogy mérsékelni tudja az infláció hatásait, és legalább a reál GDP stagnálását fenntartsa.

Listenbourg fő makroadatai (2020-2029) Induló GDP folyóáron 1307 mrd. Eur. Egyensúlyi reálnövekedés: 0% Infláció (=deflátor) 15% Hiány (GDP-arányosan) 5,0% Kezdeti államadósság 757 mrd. Eur. Forrás: Portfolio (fiktív adatok)

Keserves helyzet, a stagfláció legrosszabbika: a fiktív ország állampolgárainak jövedelme éves szinten egy fityinggel sem nő, nincs fejlődés a gazdaságban, miközben évente el kell viselniük a jelentős átárazódás okozta bizonytalanságokat, mindezt 10 hosszú éven át. Valóban nem kívánatos állapot ez, amelyben szinte minden fő makromutató romlik.

Egyet leszámítva: az államadósság ugyanis ebben a 10 évben meredeken csökkent.

Mivel a stagnálás a reál GDP-re vonatkozott, így ilyen infláció (deflátor) mellett nominális mértékben a gazdaságnak 15%-kal kellett nőnie. Mivel azonban a kormány „csak” a GDP 5%-ának megfelelő hiányt tartott fenn évente, az államadósság 10 év alatt leépült. 2029-ra Listenbourg GDP-je 5288 milliárd euróra nőtt (ez még 2010-ben 1000 milliárd volt!), az államadósság pedig 2283 milliárd eurón áll. Ez azt jelenti, hogy a GDP-arányos államadósság mindössze 43%. Az alábbi ábra tökéletesen bemutatja, hogy mennyivel gyorsult az államadósság leépülésének üteme azután, hogy a magas infláció korszaka beköszöntött:

Nem egy mindennapi, és semmiképp sem ideális helyzet

Bár az eladósodott országok kormányai örülhetnek, hogy a gazdaságot sújtó magas infláció miatt csökkenhet az államadósság-ráta, azért sejthetjük, hogy Listenbourg polgárai az első vagy a második 10 éves szakaszban voltak elégedettebbek. Az államadósság GDP-arányos csökkenése a magas infláció miatt örömteli, de a nagy áremelkedés káros hatásai messze meghaladják ezt a pozitív hatást.

A fenti példánk természetesen nagyon elméleti, számos dinamikus hatást nem vettünk benne figyelembe (nem számoltunk például a kamatemelésekkel, nem vizsgáltuk az infláció szerkezetét stb.), de ez a fontos üzenetünkön nem változtat: az adósságdinamikában fontos szerepet játszik az infláció, és akár összességében rosszabb gazdasági helyzetben is segíthet az adósság letörésében. Ez alapján fennáll a lehetőség, hogy (fiktív példánkból kilépve)

a GDP-arányos államadósságok sokkal nagyobb mértékben fognak idén és jövőre csökkenni európa eladósodott országaiban, mint a korábbi, alacsony inflációval jellemezhető években.

Ez nagyon jó hír nekünk is, hiszen idehaza a GDP-arányos államadósságráta ismét 80% környékére nőtt (de nem érte el azt), de még jobb hír az eurózóna egyes országainak, köztük is főleg a nagy adósságot görgető olaszoknak, franciáknak és spanyoloknak, hiszen valamelyest sikerülhet ennek hatására ledolgozni a koronavírus nyomán féktelenül elszálló államadósságrátát. Hogy milyen mértékű államadósság-csökkenésre számíthatunk ezekben az országokban, a cikksorozatunk további részeiben fogjuk megvizsgálni.

Címlapkép: Getty Images