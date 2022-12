Tényleg eljött a vég Magyarország egyik legrégebbi iparvállalata számára?

Úgy tűnik, hogy a dunaújvárosi vasmű a jelenlegi formájában nem biztos, hogy megéli a 70. születésnapját. Az elmúlt évek rendkívül hosszú eseménysorozata a héten tragikus fordulatot vett, és a negatív folyamatok felgyorsultak azzal, hogy az áramlekapcsolás miatt az üzemek biztonságos leállítása vált az elsődleges céllá Dunaújvárosban. Röviden felvázoljuk, van-e még esély arra, hogy a gyár és a vele egybeforrt térség megmeneküljön.

Finoman szólva is kritikus időszakát éli az 1954-ben alapított Dunai Vasmű, mai nevén ISD Dunaferr Zrt. Az elmúlt 2 év ellentmondásos hírei után viszonylag egyértelmű fejleményeknek lehetünk a tanúi: az E.On a héten arról értesítette a vasmű áramszolgáltatóját, hogy lekapcsolja a villamosenergia-ellátást, ami a Vasmű téren működő üzemek azonnali leállását, és súlyos károkat eredményezett volna mind a létesítményekben, mind a környezetben. A hirtelen megjelent kormánydöntések nyomán ez nem következik be, azonban a leállítás már zajlik. Az áram lekapcsolásának oka, hogy a Dunaferr nem fizette a számlát az energiaszolgáltató felé, részben nehéz pénzügyi helyzete, részben pedig azért, mert az energiakrízis és az árak elszállása ezt a tevékenységet hatványozottan érinti. A vas- és acélgyártás ugyanis energiaintenzív szektor.

Az is ismert, hogy az új külső krízis rossz helyzetben érte a vasműt, a nagyolvasztók állnak (az egyik augusztus óta, a másik november óta), a kapacitás régóta alacsony szinten van kihasználva, részben mert nem volt alapanyag, ennek nyomán nincs bevétel, van viszont pénzügyi nehézség a cégnél. Hogy ezért a helyzetért és az elmúlt évek lecsúszásáért ki a felelős, nehéz pontosan megítélni, mivel nem állnak rendelkezésre a megfelelő adatok és egyértelmű információk. Fel lehet vetni a tulajdonosok hozzáállását (ha egyáltalán lehet tudni, kik is állnak pontosan a Dunaferr mögött), a menedzsment felelősségét (2009 és 2016 között összesen közel 130 milliárd forintos veszteséget termeltek, a legutolsó, 2019-es adatok szerint pedig 40 milliárd forintos mínuszt, az akkori információk szerint a saját tőkéje -20 milliárd forint körül volt), az elmúlt egy év tulajdonosok közötti vitáját, a szektort ért különböző kihívásokat és a társaság megkérdőjelezhető válságállóságát. A vitatkozó felek egyértelműen tudják, hogy a mostani helyzetért ki a felelős, ezt mi eldönteni nem tudjuk, érdemes elolvasni mindkét fél érvelését ebben a cikkben. Az egyik oldal szerint minden fekete, míg a másik oldal szerint minden fehér. Olyannyira feloldhatatlannak tűnnek ezek az ellentétek, hogy nem gondoljuk, hogy ezúttal az igazság valahol a két forgatókönyv között van.

Hogyan tovább?

A jobb éveket is látott vasmű (2001-ben még a 13. legnagyobb Magyarországon működő vállalat volt, de még 2016-ban is a 31. helyen állt) jelentősége a város és a térség szempontjából továbbra is megkérdőjelezhetetllen, ezért sokan kérdezhetik most a vasmű talán végóráit látván, hogy van-e esély mégis a folytatásra. Ehhez azt kellene tudni pontosan megítélni, hogy rövid távon adottak-e a feltételek a gyár teljes vagy részbeni működtetéséhez. Amire szükség lenne:

Pénz: bizonytalan, hogy jelen állapotában a vasmű kinek maradt vonzó (korábban volt szó külföldi befektető bevonásáról), és hogy az államnak milyen lehetőségei vannak pénzt tenni a vasműbe.

Üzem: a mostani leállítás biztonságos úton valósul meg, azt azonban nem tudni, hogy pénz és akarat esetén fizikailag és technológiailag képesek lesznek-e a szakemberek újraindítani a gyártást, például a nagyolvasztókban, vagy a kokszolóban. Ezzel kapcsolatban igencsak ellentmondásos hírek keringenek a gyárkapun belül.

Szaktudás: az elmúlt időszak bizonytalan hírei miatt minden bizonnyal felgyorsult a munkaerő elvándorlása a gyárból (nem nehéz elképzelni, hogy ha valaki nem kap rendesen fizetést, de közben az egyre súlyosabb téli rezsiszámlák nyomják a vállát, hogyan dönt), melynek nyomán értékes szakembereket és szaktudást is elveszíthet a vasmű, melynek következtében fennáll a kockázata annak, hogy amikor oda kerül a gyár, vagy a vezetés, nem lesz, akire bízni az újraindítás megtervezését.

Energia: ez nemcsak rövid távon, hanem hosszabb távon is nagyon fontos kérdés. Mert ugyan az energia ára csökkent az elmúlt hónapokban, ám így is sokkal drágább, mint a békeévekben, ezért kérdéses, hogy egyáltalán hosszú távon olcsó energia nélkül képes-e a vasmű versenyképes terméket előállítani.

Nyersanyag: az ezzel kapcsolatos beszerzést nemcsak pénzügyi, hanem logisztikai és beszállítói kockázatok is övezik (a szomszédban zajló háború miatt).

Környezetvédelmi költségek. Szén-dioxid kvóta vásárlásának következményei.

A fentiek alapján jól látható, hogy rendkívül szerencsés csillagállásra lenne szükség ahhoz, hogy ebből a helyzetből képes legyen a gyár felállni. A fenti fontos tényezők mindegyikét övezik kockázatok, így erősen kérdéses, hogy az esetleges átmeneti leállás folytatódhat-e a tevékenység, az az igazán nagy kérdés, hogy ebben a formában folytatódhat-e, a folyékony fázist (nyersvas- és acéltermelés) megtartva. Ez utóbbi gyártótevékenység több ezer embert érint a teljes 4500 fős állományból.

Forrás: Páger Balázs, KRTK | Deák András György, KRTK

A Dunaferr a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója (több ezer munkavállalót érint az ügy közvetlenül is) és mint ilyen, az egész város és környékének meghatározó jelentőségű gazdasági szereplője. Jelentőségéről a KRTK Regionális Kutatások Intézetének és a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatói írtak részletesen a tavaly megjelent cikkükben:

Egy gyárbezárás sosem érkezhet jókor, azonban most talán kifejezetten kedvezőtlen gazdasági környezetben éri el a térséget ez a kedvezőtlen hír. Az energiaválság és a gazdaság lassulása miatt fokozódott a bizonytalanság a hazai cégek körében, és ez nem sok jót vetít előre azoknak, akik mostanában veszítik el a munkájukat a városban.

Mi lesz itt rövidtávon?

Evgeny Tankhilevich vezérhelyettes a Portfolio-nak küldött válaszában elismerte, hogy ez a helyzet "mindenképpen érinteni fogja átmenetileg a munkavállalókat is. Nyilvánvaló, hogy állásidőt kell elrendelnünk több területen, törekedni kell a munkavállalók megtartására, de az már látszik, hogy ebben a helyzetben egyéb szigorú intézkedésekre is szükség lesz átmenetileg. Erről a munkavállalókat természetesen tájékoztatni fogjuk".

Nem tudni, hogy a menedzsment milyen megszorító lépésekre készül, ám az már legutóbb is bevett gyakorlat volt, hogy - a Munka Törvénykönyvével szemben - nem a határidőre egy összegben fizették meg a béreket, hanem két részletben. Kérdés, hogy most a termelés teljes leállása és a bevételek elapadása fényében mire lesz fedezete a társaságnak. Nem lennénk meglepve, ha állási időt rendelnének el, mely alatt elméletileg fizetni kellene az alapbéreket, azonban a cég hivatkozhat elháríthatatlan tényezőkre, és ebben az esetben nem utalja a béreket. Azt is tudjuk helyszíni beszámolók alapján, hogy a katasztrófavédelem már kivonult a gyár területére az üzemek biztonságos leállítása és a leállítási terv megalkotása érdekében.

Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy tovább működjön a gyár, senkinek nem lehet az az érdeke, hogy egy magyarországi térségre tartós szenvedés várjon. Éppen ezért szomorú azt látni, hogy mindezek ellenére a legrosszabb forgatókönyv látszik megvalósulni, és lehet, hogy már a kármentésnek is örülni fogunk.

Ahogyan ez a 2010-ben készült, a meginduló építkezés 60. évfordulójára készült imázsfilm is mondja: ha él a gyár, él a város. Valószínűleg senki sem készült fel arra a szcenárióra (város, városvezetés, kormány), hogy mi történik az ellenkező esetben.

Címlapkép: Csapolás a 2-es számú kohónál az ISD Dunaferr Zrt. meleghenger-üzemében Dunaújvárosban, a XXXVIII. Vasas- és Kohásznapon 2014. június 21-én. Forrás: MTI Fotó: Soós Lajos