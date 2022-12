Hatalmas különadó-emelést hirdetett ki a kormány!

A kőolaj termelőkre eddig kivetett 40%-os mértékű különadó (a kormány által extraprofitadónak nevezett teher) kulcsát 95%-ra emeli a kormány. Vagyis a Molnál - az olcsóbb orosz beszerzéséből - lecsapódó többletprofit közel egészét elviszi a kormány. Ezzel százmilliárd forintokat nyer az állami költségvetés.

A Kormány 496/2022. (XII. 7.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról címmel hirdette ki döntését a kormány, ami Orbán Viktor miniszterelnök szerdai jelzésével van összhangban:

A rendelet egyik fontos pontja, hogy kimondja

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében a „40 százalék” szövegrész helyébe a „95 százalék”szöveg lép.

Az eredeti extraprofitadó rendeletnek ez az a pontja, ami a Mol által fizetett extraprofitadóról szól.

A csütörtöki naptól életbe lépő friss rendeletmódosítás 1. paragrafusával pedig az is eldőlt, hogy a távhőtörvényben szabályozott jövedelemadóhoz is hozzányúl a kormány. Az energiaellátók 2023-as, pozitív adóalapból számolt jövedelemadója a rendelet értelmében 31 százalékról 41 százalékra nőtt.

Mit is adóztat most meg a kormány?

Mivel a Mol hozzájut az olcsóbb orosz olajhoz, ezért a kormány még júniusban úgy döntött, hogy az Oroszországból érkező olaj, valamint a piaci, Brent típusú olaj árainak különbözetéből fakadó társasági jövedelem egy részét elvonja. Ennek a különadónak a kulcsa eredtileg 25% volt, majd ez emelkedett július végén 40%-ra, és ezt a 40%-ot emeli most a kormány 95%-ra, vagyis az így származó jövedelem szinte teljes egészét elvonja az olajtársaságtól a kabinet.

Nagy Márton még májusban mindezt úgy érzékeltette, hogy a finomítás esetében keletkezik a Mol-nál a Brent-Ural olaj árkülönbözetében spread (ez nyáron még 35 dollár volt, mára 25 dollár körül van), vagyis olcsón jut nyersolajhoz a társaság (a 9,6 millió tonnás teljes éves finomítói kapacitás 70%-a esetében orosz eredetű olajat dolgoz fel), közben viszont a feldolgozott termékeket piaci áron értékesíti, és a kormány érvelése szerint ebből fakad egyfajta extraprofitja a cégnek. Mostanra a helyzet odáig jutott, hogy az így előálló jövedelem szinte teljes egészét elveszi az olajcégtől.

Mennyi az annyi?

Érdemes azt is felidézni, hogy a 35 dolláros árkülönbözet mellett (és az akkori dollár-forint árfolyamon), 25%-os kulccsal a kormány azzal számolt, hogy 120-130 milliárd forintos többletbevételhez jut az újfajta különadóból.

A frissített paraméterek mellett (25 dolláros spread hordónként, 95%-os adókulcs, 391 forintos dollárárfolyam, 50 millió hordónyi éves finomítói kapacitás az orosz olajra) a Portfolio számításai szerint az adódik, hogy

ebből, a teljes egészében Mol által fizetendő extraprofitadóból 470-480 milliárd forintos bevételhez jut az állami költségvetés éves szinten.

Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy megközelítő becslés és azt feltételezi, hogy a jelenlegi paraméterek (árfolyamok, árfolyamspreadek), valamint külső feltételek és körülmények (olcsóbb orosz olaj rendelkezésre állása) fennmaradnak 2023-ban is, mert abban az esetben jöhet be ez az összeg, az egész évre vetítve.

Megközelítő számításaink szerint a nyári (25%-ról 40%-ra történő) kulcsemeléskor 260 milliárd forintnyi bevételhez jutott volna az állami büdzsé a Mol extraprofitadójából éves szinten, ehhez képest, ha például a 2023-as év egészére vetítjük a mostani változás költségvetési vonzatát, akkor azt mondhatjuk, hogy a kormány ezzel az intézkedésével talált most 210-220 milliárd forintnyi többletbevételt jövőre a nyári eredeti számításaihoz képest. Feltehetőleg ez a plusz bevétel nagyon is jól fog jönni a kormánynak, amely éppen most írja újra a 2023-as költségvetést, miután a negatív irányba változott gazdasági környezet (alacsonyabb növekedés, energiaáremelkedés által vezérelt infláció elszállás)

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Mol a szerdai kereskedésben negatívan reagálta le a miniszterelnök jelzését, ami az extraprofitadó növeléséről szólt. Az olajtársaság részvényárfolyamának mozgása ide kattintva követhető nyomon.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 07. Beszakadt a Mol Orbán Viktor bejelentésére

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán