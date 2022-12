Ma jöhet egy kormányrendelet, ami durván megrostálhatja a rengeteg naperőművi projekt tervet

Aggódva hívott fel tegnap este egy befektető, hogy a piaci pletykák szerint ma megjelenik egy kormányrendelet, amely azt fogja előírni, hogy MW-onként akár 20 millió forintot be kell fizetnie a naperőművi projektet akár évek óta tervező befektetőknek néhány napon belül, amely kötelezettség durva rostálást okozhat az ilyen projektek körében – kezdte a mai Szolár Konferencia nyitóelőadását Kiss Ernő. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke sürgette, hogy az egész naperőművi szakmában fontos lenne a transzparencia és a kiszámíthatóság, mert a zöld átállás és a nagyfokú magyarországi áramimport miatt fontos lenne a naperőművi kapacitások fokozása, miközben a mostanra kialakított szabályozási környezet gyakorlatilag a teljes szektort leállítja.

Az elmúlt években a naperőművi kapacitások felfutásával párhuzamosan rendkívül nagy mértékű további kapacitásokra jelentettek be terveket a különböző befektetők, a Portfolio információi szerint ezek együttes mérete 2020-ra mintegy 22 GW-ra ugrott (!), és azóta is mintegy 20 GW-nyi projekt megvalósítását mérlegelik/tervezik a különböző befektetői körök. Kiss Ernő a nyitó előadásában azt vetítette ki, hogy éppen ezt a 20 GW-nyi potenciális naperőművi kapacitást rostálhatja meg durván a fent említett kormányrendelet akár 4-5 GW-ra, és felrótta, hogy a folyamat eddig nem volt transzparens.

Emlékeztetett arra, hogy a MAVIR májusban bejelentett 0 MW-nyi új szabad kapacitást hirdetett meg a hálózatra, és ezt követően csak egyedi eljárások keretében lehetett csatlakozási engedélyt kapni, igaz ennek keretében MW-onként 4,5 millió forint 30%-nyi kauciót kellett letenni, hogy a projektgazda komolyan gondolja a fejlesztést és a pénzügyi háttere is lehetővé teszi ezt. Ezután jött júliusban az a szabályozás, hogy a naperőművi projekteknél 30%-nyi tárolói kapacitást is ki kell építeni aFFR szabályozás mellett, majd októberben a kormány a szakma teljes megdöbbenésére a lakossági naperőművek (HMKE-k) körében is megtiltotta a hálózati betáplálás lehetőségét. Megjegyezte, hogy az október végéig mintegy 100 ezer engedélykérelem ömlött be a rendszerbe, amelyek elvileg még betáplálhatnak majd a hálózatba, ami pár hónapig még sok munkát ad a napelemes szakmának, de az értékesítőknek már most sincs mit eladnia, utána pedig a kivitelezők „álla is felkophat” a most kialakított szabályozás nyomán. És erre jönne rá a bevezetőben említett rostálás, igaz egyelőre nem átlátható módon.

A 20 GW-nyi projekt kapcsán elismerte: ezen projektek évek óta foglalják a rendszerben tervezett kapacitásokat az elméleti fejlesztéseikkel, de ezeket akár sok év óta nem tudják megvalósítani akár konkrét szándéhiány, vagy forráshiány miatt, miközben a nagyon magas magyarországi áramimport miatt is kulcsfontosságú lenne ezek megvalósíulása. Ebből a szempontból tehát érthető a rostálási szándék, és közben a múlt héten közzétett magyar helyreállítási tervben is vállalta a kormány, hogy transzparens lesz a folyamatban lévő naperőművi fejlesztések rostálása, hogy akik nem tudják/akarják megvalósítani, azok ne vegyék el a lehetőséget a többiektől. Előtte a Portfolio-nak adott interjúban Steiner Attila energiaügyi államtitkár már szeptemberben jelezte, hogy az őszi hónapokban lesznek majd olyan fejlemények, amelyek segítségével le fog tisztulni, hogy mely naperőművi fejlesztéseket gondolják továbbra is komolyan a projektgazdák.

További részletek hamarosan.

