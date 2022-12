Nyugdíjkorhatár: mikor és meddig kell emelni Magyarországon?

A Brüsszelnek megígért helyreállítási terv szerint a kormány nagyon rövid határidővel készül a nyugdíjreformra. Ennek megfelelően most azonosítom, hogy a nyugdíjrendszerben jelenleg hol vannak teendők és hol kell sürgősen beavatkozni. Mindezek alapján azt mondhatjuk például, hogy rövid távon valószínűleg nem kell emelni a nyugdíjkorhatárt, viszont gyorsan öregszik a magyar társadalom, ezért később valóban célszerű a 65 éves életkorban várható további élettartam alakulásához kötni a nyugdíjkorhatárt. Ezek fényében a nagy átalakítás egyik fő kérdése lehet a Nők40 jövőjének újragondolása. Számba vesszük a nyugdíjrendszer felülvizsgálatának lehetőségeit, íme az étlap, amiből a kormány válogathat.

Farkas András a nyugdíjreformról szóló 2 részes cikksorozatának első része ide kattintva olvasható.

Nyugdíjmegállapítás: valorizáció és méltánytalanság

A nyugdíjak megállapításával kapcsolatos anomáliák kezelése is sürgető feladat: a valorizáció jelenlegi módszere miatt a nyugdíj összege legalább annyira függ a megállapítás évétől, mint amennyire a nyugdíj alapjául szolgáló számított nettó életpálya átlagkereset összegétől és a szolgálati idő hosszától.

A nyugdíjak alapjául szolgáló átlagkeresetet úgy állapítják meg, hogy a megállapítás éve előtti év nettó nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez igazítják az 1988 óta évente keresett, nettósított pénzeket, így adódik egy számított, havi nettó életpálya átlagkereset összeg, amit beszoroznak a szolgálati idő egész években mért hosszától függő, százalékos mértékű nyugdíjszorzóval, és ez lesz a nyugdíj összege.

Miután a mindenkori nyugdíjmegállapítás előtti év nemzetgazdasági átlagkereseti szintje a referenciaérték, ezért 2015 és 2021 között minden évben egyértelműen sokkal jobban járt az a nyugdíjba menő, aki egy későbbi évben kérte a nyugdíja megállapítását. Emiatt gyakorlatilag ugyanolyan erejű tényező volt az, hogy melyik évben kérte valaki a nyugdíjat, mint az, amitől egyébként függ a nyugdíj, vagyis a ledolgozott évek száma és az említett életpálya átlagkereset. Ennek a valorizációs eljárásnak az eredményeként a friss nyugdíjasok nyugdíjának összege a megállapítás évében kielégítően igazodik a nemzetgazdasági átlagkeresethez, de már a nyugdíjazás második évétől megkezdődik a nyugdíj vásárlóerejének relatív csökkenése: minden nyugdíjas elszegényedési csúszdára kerül, ahonnan nem tud kiugrani, legfeljebb a csúszda meredékségén enyhíthet a 13. havi nyugdíj és a megfelelő nyugdíjemelés. De megfelelő-e a magyar nyugdíjemelés?

Farkas András az elmúlt hetekben is rendszeresen foglalkozott a nyugdíjreform szükségességével, annak várható irányával a Portfolio On The Other Hand vélemény rovatában:

Nyugdíjemelés: biztosítás és szolidaritás

A fejlett nyugdíjrendszerek mindegyikében érvényesül kisebb-nagyobb mértékben a szolidaritási elv, vagyis a nyugdíjak évenkénti karbantartása során szabályozott jövedelemtranszferek biztosítják, hogy a nyugdíjas társadalom tagjai között ne mélyülhessen tovább az a nyugdíjak megállapításkori összegében látható anyagi különbség, amely az életük során megszerzett eltérő nyugdíjjogosultságok (eltérő hosszúságú szolgálati idő, nagymértékben eltérő keresetek) következménye, és amely a nyugdíjrendszerek alapvető méltányosságát biztosítja a biztosítási elv alapján.

Minden nyugdíjas jogos igénye, hogy a nyugdíja összege a lehető legpontosabban tükrözze az ő munkával vagy gyermekneveléssel megszerzett nyugdíjjogosultsága mértékét, vagyis az általa vagy helyette az aktív élete során fizetett nyugdíjjárulékok összege többé-kevésbé egyezzen meg a nyugdíjas élete során részére folyósított nyugdíjak összegével, azaz a két aggregált összeg, a járulékok és a járadékok összege (bonyolult biztosításmatematikai kalkulációk eredményeként) a lehető legnagyobb mértékben egyezzen meg, legyen egymással ekvivalens. Ez a munkanyugdíjat szabályozó ekvivalencia-elv lényege, amellyel általában minden gondolkodó érintett egyetért, és azt nem tekinti méltánytalannak, ha annak az embernek a nyugdíja is magasabb, aki hosszabb ideig fizetett magasabb járulékot az aktív élete során, és vice versa.

Persze a munkanyugdíj rendszere is egy sor méltányossági taposóaknát rejt magában, amelyet az európai nyugdíjrendszerek újabb reformjai az állampolgári jogon járó alapnyugdíj bevezetésével, szolidaritási kiegyenlítő automatizmusok beiktatásával, a nyugdíjjogosultságok családon belüli megoszthatóságával, járulék- vagy nyugdíjplafon alkalmazásával próbálnak orvosolni.

A már megállapított nyugdíjak karbantartása, vagyis a rendszeres és rendkívüli emelések, továbbá a nyugdíjas társadalomnak biztosított plusz ellátások, például a 13. havi nyugdíj vagy a nyugdíjprémium tekintetében azonban más lehet a helyzet. Ezeken a területeken az ekvivalencia elv korlátozás nélküli érvényesítése óhatatlanul a nyugdíjas társadalom tagjainak gyorsuló anyagi szétszakadásához vezet: ha mindenki azonos százalékos mértékű emelésben részesül, akkor a nyugdíj összegétől függő emelés minden alkalommal tovább mélyíti a nyugdíjasok közötti abszolút különbséget.

A szegény nyugdíjas az emelést és a 13. havi nyugdíjat követően a juttatások ellenére még szegényebbnek érzi magát, ráadásul a szubjektív tényezők indulati hatásán túl valóban igaza is van, hiszen a magasabb nyugdíjban részesülőkkel szembeni anyagi különbség nő, ráadásul a kisebb nyugdíjból nagyobb arányban kell költeni az élelmiszerekre, amelyek árnövekedése az általános infláció duplájánál-triplájánál is magasabb lehet, nem is beszélve a háztartási energiára fordított nyugdíjhányadról, amely a kisebb nyugdíjban részesülők jellemzően rosszabb minőségű lakásaiban brutálisan magasra nőhet. A legszegényebb nyugdíjasok helyzetének javítását a HAT szerint a nyugdíjreform egyik céljának kell tekinteni.

A nyugdíjemelés legnagyobb problémája a magas inflációs környezetben az, hogy a januári kötelező emelés korrekcióira csak késleltetve, több hónapos csúszással kerül sor (idén a januári emelés után júliusban jött az első korrekció, és csak novemberben a második kiegészítés). A problémát súlyosbítja, ha a januári emelés mértékét eleve alultervezik a költségvetésben, mint idén (5%) vagy jövőre (egyelőre még nem az elemzők által reálisnak vélt 13-20% közötti érték, hanem mindössze 5,2% szerepel a 2023. évi költségvetési törvényben), ezzel a nyugdíjasokat valóban arra kényszerítik, hogy hónapokon át hitelezzenek a magyar költségvetésnek, amely csak utólag utalja majd nekik az őket megillető emelési különbözetet. Az idei helyzetet tovább súlyosbítja az a szabályozási körülmény, hogy a novemberi nyugdíjemelés mértékét 2022. első nyolc hónapjának inflációs tényadatai szerint határozták meg, ami természetesen nem tükrözheti egészében az év végén várhatóan 20 százalék fölé szaladó infláció nyugdíj-roncsoló hatását. Ez a nyugdíjemelés módszeréből fakadó inflációs kár a nyugdíjasok számára csak akkor térülhetne meg, ha a mértékét figyelembe vennék a 2023. januári nyugdíjemelés során.

Ilyen magas infláció mellett a jelenlegi nyugdíjemelési gyakoriság (januári emelés, majd novemberi korrekció, illetve esetleg egy nyári kiegészítés) egyszerűen alkalmatlan a nyugdíjak vásárlóértékének évközi karbantartására, ezért a veszélyhelyzetben célszerű lenne áttérni a havi nyugdíjemelés gyakorlatára. A jelenlegi helyzetben átlagosan 1,7-1,8 százalékkal kellene emelni a nyugdíjakat minden hónapban, s ha az inflációs várakozás 20 százalék fölé futna, akkor az emelés mértékét is ennek megfelelően kellene meghatározni.

A rendkívüli idők elmúltával a reform keretében a rendszer bevált elemei megőrizhetők, egyúttal kiegészíthetők a nettó nemzetgazdasági keresetemelkedést is figyelembe vevő vegyes indexálás technikájával.

Az új emelési rendszer fedezetét mindenekelőtt a magas infláció miatt megugró áfa-bevételek teremthetik meg: a nyugdíjasok a fogyasztásuk révén teremtik meg az új paradigma szerinti csúszó havi nyugdíjemelés lehetőségét.

Egy méltányos nyugdíjemelésnek azonban nemcsak a megszaladó inflációt kell ellensúlyoznia, hanem a korábban megállapított - és emiatt fokozottan zsugorodó értékű - nyugdíjjal rendelkezőkkel szembeni méltánytalanságot is orvosolnia szükséges. Ezért a nyugdíjemelés rendszerébe mielőbb célszerű beépíteni a korábbi évek elszegényedési csúszdáján egyre mélyebbre süllyedt nyugdíjak kompenzációs növelését biztosító, azaz a valorizációs szorzók mindenkori értékéhez igazodó korrekciós indexálást is.

Ha a nyugdíjemelési eljárás lényeges módosítása nem történik meg, akkor rövid időn belül elkerülhetetlenné válhat a nyugdíjak külön korrekciós célú emelése annak érdekében, hogy csökkenjen a nyugdíjak összegeiben a nyugdíjazás éve szerinti méltánytalan eltérés és a nyugdíjak között kialakult indokolatlan aránytalanság, amelynek semmi köze a nyugdíj alapjául szolgáló keresetek és a szolgálati idő hossza szerint kialakult, indokolt különbségekhez.

A nyugdíjak között kialakult aránytalanságok egyre vállalhatatlanabb mértéket öltenek, a medián nyugdíj értékénél akár húszszor, a minimálnyugdíj összegénél (jövőre 16. éve változatlanul 28.500 forint) akár százszor nagyobb nyugdíjakat is megállapíthatnak, nincs nyugdíjplafon, miközben az érintett nyugdíjak arányaiban továbbra sem jutnak megfelelően kifejezésre az aktív korban szerzett szolgálati időben meglevő különbségek (az első húsz év kétszer annyit ér mind a mai napig, mint a második húsz év, miközben az egyes évek értékének rángatózása továbbra is fennáll), ráadásul az érintett nyugdíjak arányaiban - a járulékfizetési plafon 2013-as eltörlése következtében - túlságosan is kifejezésre juthatnak az aktív korban elért, járulékfizetés alapjául szolgáló keresetekben meglevő különbségek, amelyet a degresszió 2013 óta változatlan keretrendszere semmilyen módon nem tud kordában tartani, mindezek eredőjeként a nyugdíjak összegeiben nemhogy nem mérséklődtek a nyugdíjazás éve szerinti eltérések, hanem egyenesen drámaivá fokozódtak: azonos életpálya esetén egy 2015-ben megállapított nyugdíj lehet, hogy akár 80%-kal alacsonyabb egy idén megállapítandó nyugdíj összegéhez képest. (Természetesen a korábban megállapított nyugdíjak azóta az inflációs emeléssel nőttek, de ez a megállapítási méltánytalanság tényén nem változtat.)

És még ez sem elég a valóban méltányos nyugdíjemeléshez, hiszen a nyugdíjemelés rendszerének nem csak a nemzetgazdasági nettó átlagkeresettől való folyamatos leszakadást kell kezelnie, hanem a nyugdíjas társadalom szétszakadását is, amit csak a nyugdíjemelés differenciált mértéke lassíthat, például a sávos nyugdíjemelés módszere révén (a kisebb nyugdíjas nagyobb arányú vagy nagyobb összegű nyugdíjemelésben részesül).

13. havi nyugdíj: ajándék vagy megszolgált juttatás

A magyar 13. havi nyugdíj olyan juttatás, amelyet nem támaszt alá járulékfizetés és szolgálati idő. Ausztriában például 14-szer fizetnek nyugdíjat évente, de mind a 14 havi nyugdíj járulékfizetéssel megszolgált juttatás - igaz, évente 14 havi bér alapján.

A magyar 13. havi nyugdíj éves költségigénye idén meghaladta a 370 milliárd forintot, jövőre elérheti a 445 milliárd forintot, amelyet költségvetési transzferek révén biztosítani kell a jelenleg fokozott kockázatokkal fenyegetett gazdasági helyzetben is - amíg lehetséges.

Ha a 13. havi nyugdíj kifizethető összegét korlátoznák (a jelenlegi átlagos nyugdíjösszeg, 177 ezer forint, vagy a medián nyugdíjösszeg, 148 ezer forint, vagy ezek valamilyen kisléptékű többszöröse lehet például egy felső határ), akkor biztonságosabban fenntartható lenne ez a plusz juttatás. Baljós jel, hogy - egyelőre, az ígért rendeleti felülvizsgálat előtt - a 2023. évi költségvetési törvényben ugyanúgy 371 milliárd forint szerepel a 13. havi nyugdíj fedezeteként, mint amennyibe a 13. havi nyugdíj idén februárban került - pedig jövő februárra ennek az összegnek a 2022. decemberben akár 20 százalékot is meghaladó inflációra tekintettel el kellene érnie a 445 milliárd forintot.

A történelmi előkép még fenyegetőbb: 2009-ben, az akkori 13. havi juttatás megszüntetése előtt 80 ezer forintban maximálták a kifizethető összeget (ez utóbbi öröklődött a nyugdíjprémium máig hatályos felső korlátjaként), de ezt sem menthette meg a juttatást a teljes megszüntetéstől.

Nyugdíjprémium: okafogyott juttatás vagy egy lehetséges szolidaritási korrekció alapja

A nyugdíjprémium szabályozása eltér az emelésekre és a 13. havi nyugdíjra vonatkozó rendelkezésektől.

A nyugdíjprémium számítási képlete szerint a novemberi ellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni azzal a számmal, amely a tárgyévi GDP-növekedés mértéke és a 3,5 százalékos tövényi küszöbérték különbsége, de legfeljebb 4. Vagyis ennek a juttatásnak van maximális mértéke, 80 ezer forint (legfeljebb 20 ezer forint szorozva legfeljebb 4-gyel), míg a tényleges mértéke a képlet szerint számítandó.

A nyugdíjprémium jelenleg az egyetlen olyan plusz juttatás a nyugdíjasoknak, amely nem függ a nyugdíj tényleges összegétől, ha az eléri a 80 ezer forintot, így akár a legdemokratikusabb ellátási kiegészítésnek is nevezhetnénk - mégsem az, ugyanis a 13. havi nyugdíj visszavezetésével okafogyottá vált juttatásról van szó, amelynek költségvetési fedezetét a szolidaritás jegyében célszerűbb és helyesebb lenne a valóban rászoruló nyugdíjasok között szétosztani.

A kétmilliós nyugdíjas társadalom egyhatoda, a hasonló egyéb ellátásokban részesülő félmillió ember legalább kétharmada a legalsó jövedelmi decilisbe csúszott ember, akik számára a nyugdíjprémiumra szánt összegek fejenként egyenlő arányban történő szétosztása áldásnak bizonyulna.

Például az idei nyugdíjprémiumra felülről nyitott tételként 68,5 milliárd forint szerepelt a nyugdíjkasszában, ebből a tényleges nyugdíjprémiumra (egy főre maximum 10 ezer forint összegben) 24,5 milliárdot költöttek novemberben, így az előirányzatból fennmaradt 44 milliárdot szétoszthatnák az érintett 500 ezer valóban rászoruló ember között, akik így fejenként plusz 88 ezer forintot kaphatnának - ami a téli hónapoban tetőző, gyötrelmes infláció ellen valamelyes plusz védelmet adhatna a leginkább kiszolgáltatott tömegeknek.

Miután a szolidaritás nem erőssége a nyugdíjrendszerünknek, nem valószínű, hogy ezt a javaslatomat könnyedén átvinnék a parlamenten. A kormány persze bármikor alkothat egy veszélyhelyzeti rendeletet, amellyel a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb embereken segítene, legalább a vágtázó infláció fenyegető közegében.

Mindenesetre reményt keltő lehet, hogy a Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv (HAT) szerint a nyugdíjreform kapcsán kiemelt figyelmet kell fordítani a szegény nyugdíjasok helyzetének javítására.

Foglalkoztatói nyugdíjpillér hiánya: billeg a háromlábúra tervezett szék

Egyre több EU-tagállam deklarálja, hogy az állami nyugdíjrendszernek nem feladata az aktív korban elért életszínvonal megőrzésének biztosítása. Ez csak az összes érintett fél - az állam, a foglalkoztató és a nyugdíjjogosultságot gyűjtő személy - együttes részvételével és áldozatával valósítható meg. Ezért lehet kitüntetett szerepe az egyéni nyugdíjbiztosítási megtakarítási és befektetési lehetőségek mellett a foglalkoztatói nyugdíjpillérnek - ami nálunk egyre fájdalmasabban hiányzik.

Ezt a hiányt azonnal orvosolni szükséges, hogy enyhüljön a magyar állami nyugdíjrendszert terhelő nyomás. Az első lépés ezen az úton az lehet, ha a cafeteria-rendszerben visszaállítanák a munkáltatók 2017-től érthetetlen módon megszüntetett azon kedvező adóelbírálását, amely a dolgozóik nyugdíjpénztári tagdíjához nyújtott munkáltatói támogatás adókedvezményében öltött testet.

2023-tól célszerű lenne emiatt bevezetni azt a rendelkezést, hogy a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díjához adott munkáltatói támogatás szocho-mentes legyen, vagyis a munkáltatónak 13%-kal jobban megérje a dolgozói hosszútávú anyagi biztonságának támogatása, mintha munkabérként fizetné ki az érintett öszeget.

A jelenlegi és bármely jövőbeni magas inflációs közegben ez a szocho-mentesség különösen szolgálhatná az állam érdekeit is, hiszen támogatná a távolabbi jövőre halasztott fogyasztást, így az azonnali kereslet csökkentésével enyhíthetné a gazdaságra nehezedő inflációs nyomást.

Nyugdíjkorhatár: mikor és meddig kell majd emelni?

Rövid távon (2035-ig) valószínűleg nem kell emelni a magyar nyugdíjkorhatárt, mert éppen véget ért egy tízéves korhatár-emelési ciklus 2022-ben, ennek során 62 évről 65 évre emelkedett a nyugdíjkorhatár. Ugyanebben az időben a várható további élettartam növekedése - főként a pandémia várható élettartamot csökkentő hatása miatt - nem érte el a 3 évet, így most nincs korhatár-emelési nyomás demográfiai okokból. Hosszabb távon azonban

valóban célszerű a 65 éves életkorban várható további élettartam alakulásához kötni a nyugdíjkorhatárt,

mert a magyar társadalom gyorsan öregszik, ebből következően gyorsan romlik a függőségi ráta (a 15-64 évesek aránya a 65 éven felüliekhez képest), ami a nyugdíjrendszert változatlan formában nyilvánvalóan fenntarthatatlanná teheti.

A nyugdíjkorhatár gendersemleges, az összes olyan EU-tagállam, ahol még eltér a két korhatár, egységesítést tervez. Az egységes nyugdíjkorhatár a nők érdekeit szolgálja, mert a nyugdíjrendszerekben nincs olyan kiegészítő eljárás, amely a női várható élettartam hosszától tenné függővé a nyudgíjmegállapítást és a nyugdíjkarbantartást. Ahol működnek a várható élettartamtól függő automatikus korrekciók, azok születési évjárat szerint, gendersemlegesen vizsgálják a várható élettartamokat (például Svédországban).

Magyarországon a nők nyugdíjkorhatára - noha a törvény szerint ugyanúgy 65 év, mint a férfiak esetében - de facto mégis csak 62 év körül ingadozik a nők kedvezményes nyugdíja tömeges igénybevétele miatt. A tervezett magyar nyugdíjreform egyik fő kérdése lehet a Nők40 jövőjének az alakítása, és ezzel kapcsolatban a rugalmas nyugdíjba vonulás feltételeinek ismételt megteremtése a férfiak számára is.

Azok az EU tagállamok, amelyekben jelenleg is 65 év vagy magasabb a nyugdíjkorhatár, a jövőbeni emelési terveiket jellemzően a 60 vagy 65 éves korban várható további élettartam alakulásától teszik függővé (a 27 tagállamból 11-en tervezik ezt a megoldást: Svédország, Hollandia, Finnország, Dánia, Ciprus, Észtország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Cseh Köztársaság és Bulgária).

Az EU majdnem minden olyan tagállamában tervezik a nyugdíjkorhatárok emelését, ahol a korhatár nem éri el a 65 évet. Jelenleg az osztrák, a horvát, a lengyel és a román nők, továbbá a bolgár, a cseh, az észt, a lett, a litván, valamint az 1961 előtt született finn és máltai férfiak és nők esetében alacsonyabb 65 évnél a nyugdíjkorhatár. Ezekben az országokban jellemzően legkésőbb 2033-ig egységesen 65 évre emelik a korhatárt (Szlovákiában 64 évre).

Svédországban rugalmas nyugdíjba vonulási korspektrum érvényesül, jelenleg 62 - 68 év között, 2023-től 63 - 69 év között lehet igényelni nyugdíjat, de minél korábbi életkorban igényli valaki, annál kisebb lesz a nyugdíja a várható további élettarttamtól függő életjáradék-osztók alkalmazása következtében. Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre, Dániában 2035-től 69 évre, Olaszországban 2050-től 69 év 9 hónapra nő a korhatár. Hollandiában az idei 66 év 7 hónapos nyugdíjkorhatár 2024-ben 67 évre nő, de 2025-től teljes mértékben a nyugdíjazás időpontjában várható további átlagos élettartam függvénye lesz.

Automatikus korrekciós mechanizmusok: a nyugdíjrendszer nyugodt jövőjének zálogai

A HAT szerint a reform a szükséges mértékben automatikus kiegyensúlyozó mechanizmusokat vezet be a magyar nyugdíjrendszerbe. Az automatikus kiegyensúlyozó mechanizmusok (AKM) a nyugdíjrendszerekben olyan előre meghatározott szabályokra épülnek, amelyek automatikusan - külső politikai, jogalkotói beavatkozás nélkül - változtatnak a nyugdíj megállapítási vagy karbantartási feltételein, ha az AKM működtetéséhez kiválasztott indikátorok értéke változik, így biztosítva a fenntarthatóságot és a méltányosságot.

Az indikátorok lehetnek demográfiai, gazdasági vagy pénzügyi jellegű jelzőszámok. Demográfiai indikátor lehet egy meghatározott életkorban várható további élettartam, gazdasági indikátor lehet az infláció, a keresetnövekedés, a bértömeg alakulása vagy a GDP változása, pénzügyi indikátor lehet a nyugdíjkassza egyensúlyának változása. Az AKM-ek jellemzően a nyugdíj értékére, a járulék mértékére vagy a nyugdíjkorhatárra vonatkozó változásokat léptetnek életbe. Az automatikus jelző arra vonatkozik, hogy a nyugdíjrendszer kijelölt összetevőit érintő változások előre meghatározott szabály szerint külön politikai vagy gazdasági beavatkozás nélkül bekövetkeznek, ha a szintén előre meghatározott feltételek vagy küszöbértékek módosulnak.

Minden AKM közös célja, hogy csökkentsék a nyugdíjrendszereket érintő jövőbeni bizonytalanságok negatív kockázatait, különösen az infláció alakulása, a nyugdíjak finanszírozása és a várható élettartam növekedése vonatkozásában. A folyó finanszírozású felosztó-kirovó rendszerekben külön kockázatot jelent az egy nyugdíjasra eső járulékfizetők számának alakulása, amely közvetlenül függ a várható élettartamban, a termékenységben, a foglalkoztatásban és a migrációs egyenlegben bekövetkező változásoktól. Az automatikus kiigazítások révén megakadályozható, hogy a nyugdíjak megfelelőségét vagy a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságát tartósan veszélyeztessék a jövőbeni kockázati tényezők.

Az AKM megoldások a nyugdíjrendszer számtalan metszetét érinthetik, a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs módszerektől a nyugdíjemelési indexek alakításán és a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságát biztosító kiegyenlítő rendszereken át a várható további élettartamtól függő korhatár-alakítás és nyugdíjmeghatározás különböző automatikus szabályrendszereinek alkalmazásáig.

Svédországban és Finnországban működnek a leghatékonyabb AKM-ek, de Észtországban és Olaszországban is fejlesztik ezeket a megoldásokat, amelyekben mind a nyugdíjmegállapítás, mind a nyugdíjemelés, mind a nyugdíjkorhatár alakulása függ a várható élettartam változásától, továbbá a járulékfizetők és a nyugdíjasok arányának alakulásától. Ez utóbbi a német kiegyenlítő mechanizmusban is fontos szerepet játszik.

A magyar reform részeként a legfontosabb AKM a nyugdíjkorhatárnak a várható további élettartamtól való függővé tétele lehet. Ez a megoldás azt célozza, hogy a hosszabb életre számító évjáratok tagjai tovább dolgozzanak, vagyis az élettartam növekedése ne a nyugdíjas élet hosszát növelje.

Ezt a megoldást alkalmazza Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Olaszország, Hollandia és Portugália. 2022-ben Szlovákia hosszas hezitálás után szintén bevezette ezt a módszert. Dánia, Észtország, Görögország és Olaszország nyugdíjrendszereiben a 65 éves (Dániában a 60 éves) életkorban várható egy év további élettartam emelkedés egy évvel növeli a nyudíjkorhatárt. Finnország, Hollandia és Portugália a 65 éves korban várható további élettartam növekedés 2/3-ával egyenértékű korhatár emelést alkalmaz (vagyis egy év élettartam-növekedés 8 hónap korhatár-emelést von maga után). Svédország is áttér erre a kétharmados emelési módszerre.

A nyugdíjkorhatár várható élettartamtól történő függővé tétele következtében az élettartam-növekmény egésze vagy kétharmada az érintett személy aktív dolgozói időszakára esik, így nem (vagy csak kisebb mértékben) növeli a nyugdíjban töltött idő hosszát. Az EU átlagában a nők 20-25 évig, a férfiak 15-20 évig nyugdíjasok, ennek az időtartamnak a további növekedését akadályozzák meg a nyugdíjkorhatár várható élettartam alakulástól függő automatikus szabályozása révén. Ha csökkenne a várható élettartam, akkor ez automatikusan csak Észtország, Finnország, Görögország, Portugália esetén vezethet a nyugdíjkorhatár csökkenéséhez.

A nyugdíjrendszert érintő pénzügyi egyensúlytalanságot azonban nem képes önmagában kezelni az a megoldás, hogy a nyugdíjkorhatár a várható további élettartamtól is függ, hiszen minél magasabb a nyugdíjkorhatár, az aktív dolgozó annál több nyugdíjjogosultságot halmozhat föl, amelynek nyugdíjjáradékként történő kivétele a rövidebb nyugdíjas élet ellenére további finanszírozási kockázatot teremt. Ezért ezt a jogosultság-halmozódást is szabályozni szükséges (korábban ezt járulékfizetési vagy nyugdíjplafon, degresszió és hasonló módszerek révén valósították meg, de ez sok esetben ellenérdekeltséget szít a járulékfizetés tekintetében). Az AKM-ek ezt a célt a fenntarthatósági koefficiensek bevezetésével oldják meg.

A magyar reform során e tekintetben külön megoldandó probléma, hogy az egykulcsos adórendszer miatt a magasabb jövedelműek nyugdíjvárománya indokolatlanul magasabb lehet, mint a kisebb keresetűeké. A biztosítási elv alapján a nyugdíjrendszerekben jövedelem átcsoportosítás zajlik a korábban elhunytak részéről a hosszabban élők részére. Miután a kisebb keresetűeknek jellemzően rövidebb a várható élettartama, a kisebb nyugdíjukat is csak rövidebb ideig kapják, ennek következtében tovább sérül a nyugdíjrendszerben a méltányosság. (Az OECD becslése szerint a kisebb keresetűek várható élettartama átlagosan 3 évvel rövidebb, ami 13%-kal csökkenti a nyugdíjuk összértékét a tovább élő magasabb keresetűek nyugdíjához képest, mégpedig azon a negatív hatáson felül, amit a kisebb összegű nyugdíjuk okoz.) Ezt csak úgy lehetne kezelni, ha a várható élettartamokat nem csak a születési évjárat, hanem a társadalmi csoporthoz tartozás szerint is figyelembe vennék, de ez kezelhetetlenül elbonyolítaná a rendszert. A várható élettartamok keresettől is függő alakulását inkább a jövedelem újraelosztási eljárásaiban lehet figyelembe venni, vagyis a nyugdíjrendszerben a szolidaritási elvet is fokozottan érvényesíteni kell - ami a HAT egyik nevesített célja.

További AKM-megoldások a demográfiai változások nyugdíjkiadást növelő hatásainak csökkentése érdekében automatikusan változtatják a nyugdíjszintet a várható élettartam, a járulékfizető/nyugdíjas arány, a GDP vagy a bértömeg/átlagkereset alakulása függvényében. A svéd nyugdíjrendszerben az öröklési nyereség jogintézményét és az életjáradék-osztók rendszerét is alkalmazzák a fenntarthatóság és a méltányosság érdekében.

Több ország alkalmaz a járulékfizető dolgozók számától, a GDP-től vagy az országos bértömegtől is függő fenntarthatósági megoldásokat. Észtországban a teljes járulékbevétel változásához, Görögországban a nominális GDP növekedéséhez, Portugáliában a GDP reálnövelkedéséhez, Litvániában az országos bértömeghez is igazítják a nyugdíjakat.

A német nyugdíjrendszerben több biztonsági megoldás is működik, mind a nyugdíjjárulékok szabályozását, mind a nyugdíjak indexálását illetően. Az éves járulékmértéket a rendszerbe épített fenntarthatósági alap (a nyugdíjrendszer belső függőségi rátájától, azaz a járulékfizetők számának a nyugdíjasok számához viszonyított arányától függő biztonsági alap) befolyásolhatja. Ez az alap egy havi nyugdíjkiadás 20-150%-a között fluktuálhat. Ha az előrejelzések szerint a következő évi járulékbevételek nem biztosítják, hogy az alap e keretek között maradjon, akkor ennek megfelelően növelhetik vagy csökkenthetik a járulék mértékét.

A nyugdíj összegét az aktuális nyugdíjérték mint szorzótényező révén befolyásolja a német gazdasági fejlődés éves alakulása. Az aktuális nyugdíjérték megegyezik annak a havi nyugdíjnak az összegével, ami egy átlagkeresőt illetne meg a tárgyévben. A számítás során az előző évi aktuális nyugdíjértéket megszorozzák az előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset változásának mértékével, majd az előző évi nyugdíjjárulék változásának százalékos mértékével, majd az előző évi fenntarthatósági szorzótényezővel, így kapják meg a tárgyévi aktuális nyugdíjértéket. A törvény garantálja, hogy a tárgyévet követő évi aktuális nyugdíjérték semmilyen esetben sem lehet kisebb, mint a tárgyévi aktuális nyugdíjérték. Ha a valóságban kisebb lenne, akkor ezt nem tükröztetik az adott évi aktuális nyugdíjértékben, hanem a jövőbeni növekedés terhére számítják be úgy, hogy a következő években bekövetkező növekedésnek csak a felét veszik figyelembe mindaddig, amíg ezáltal nem pótolják a hiányt. A fenntarthatósági szorzótényező a nyugdíjrendszer függőségi rátájának a változását méri. Vagyis azt, hogyan változik a járulékfizetők száma a rendszer által fizetett ellátásokban részesülő nyugdíjasok számához képest.

A svéd rendszerben a nyugdíjjárulékból fedezett felosztó-kirovó rendszerű income nyugdíjpillér önfenntartását a hosszú távú egyensúly biztosítását célzó kiegyenlítő mechanizmus segíti, amely egyrészt a négy nemzeti nyugdíjbiztosítási alap, továbbá egy plusz biztonsági alap rendszerét takarja, amelyekből fedezik az aktuális hiányt is, másrészt a névleges egyéni számlák főszabály szerint a bérindex mértékével történő indexálásának mértékét csökkenti (a bérindex helyett a csökkentett mértékű kiegyenlítő index lép hatályba), ha az adott évi nyugdíjkiadások meghaladnák az adott évi járulékbevételeket. A működés alapelve, hogy a bérindexet olyan mértékben csökkentik, ahogyan a kiadások meghaladják a bevételeket a kettejük viszonyát mérő egyensúlyi arányszám szerint. A rendszer automatikusan kapcsol be és ki az egyensúlyi arányszám és a bérindex változásainak függvényében. Az automatizmusok eredményeként a rosszabb időkben csökkenő indexálás miatti “elmaradt hasznot” a jobb időkben a bérindex fölé növelt indexek révén visszapótolják.

Best practice

Az EU/EGT tagállamokban bevált automatikus korrekciós és kiegyenlítő megoldások ismerete nélkülözhetetlen a magyar nyugdíjreform megtervezéséhez és előkészítéséhez annak érdekében, hogy a magyar nyugdíjrendszer hosszú távon is fenntartható és megfelelő maradjon, egyúttal minden érintett számára méltányosabb legyen, és így teljesülhessenek a HAT céljai is.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images