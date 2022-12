Tovább szorít a napenergia hazai helyzetén a váratlan adóemelés

Tovább szigorítja a hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodásokhoz (power purchase agreement, PPA) kapcsolódóan, támogatási rendszereken kívül megvalósítani kívánt naperőmű-beruházások körülményeit a Robin Hood adóként közismert elvonás szerda esti váratlan megemelése. Ez a nagy energiafogyasztó vállalatok és az orosz energiafüggőség csökkentésének célja szempontjából is kedvezőtlen fejlemény.

Az egész energiaszektort érinti a Robin Hood adó

Amint arról beszámoltunk, az energiaellátók 2023-as, pozitív adóalapból számolt jövedelemadója a szerda késő esti, kizárólag egyetlen rendeletet tartalmazó Magyar Közlönyben megjelentek értelmében 31 százalékról 41 százalékra nőtt. Ugyanezen rendelet emelte a kőolajtermelőkre eddig kivetett 40 százalékos mértékű különadó kulcsát 95 százalékra.

A Robin Hood adó gyakorlatilag az egész energiaszektort érinti, azoknak a megújuló alapú villamos energia termelőknek is meg kell fizetniük, amelyek nem vesznek részt a KÁT vagy METÁR rendszerben. Így azokra a naperőművekre is vonatkozik, amelyek úgynevezett hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodásokhoz (power purchase agreement - PPA) kapcsolódóan létesülnének. Az ilyen megállapodások már az energiaválság kibontakozása előtt is világszerte egyre népszerűbbek voltak, a piaci energiaárak elszállása miatt pedig Magyarországon is alaposan megnőtt irántuk az érdeklődés, elsősorban a nagyobb, energiaintenzív vállalatok részéről.

Miért fontos a PPA?

A PPA-k (vagy cPPA-k = társasági (corporate) PPA-k) keretében főleg nagyvállatok vásárolnak az energiatermelőtől zöldáramot; a technológia viszonylag alacsony költségei és a szabályozási környezet egyéb sajátságai miatt ez itthon elsősorban fotovoltaikus erőművekhez kapcsolódóan lenne életszerű. A PPA olyan hosszú távú, jellemzően 10-15 (de akár 25) éves villamosenergia adás-vételi szerződés, mely közvetlenül a megújulóenergia-termelő és a vállalat között jön létre, lehetővé téve utóbbi számára, hogy beszerzési kapcsolatban álljon egy termelővel tőkebefektetés, illetve akár az erőműhöz csatlakozó közvetlen fizikai vezeték nélkül is.

Célja, hogy a felek a hagyományos megállapodások által elérhetőnél hosszabb távon biztosíthassák az árak rögzítését. Emellett hozzájárul a vállalati fenntarthatósági célok teljesítéséhez, illetve a megújuló energiatermelés és nemzeti klímacélok fejlődéséhez is, hiszen a megállapodáshoz kapcsolódóan jellemzően új naperőmű is létesül. Továbbá, a jelenlegi helyzetben nemzetgazdasági szempontból az is felértékeli ezen konstrukciót, hogy

elterjedése mérsékelhetné az ország orosz gáztól való függőségét,

ami a kormány stratégiai céljaival is egybevág.

Mégsem terjedt el

A fejlettebb piacok kedvező tapasztalatai ellenére ez a konstrukció mindeddig nem tudott Magyarországon is elterjedni. Ennek egyik lényeges oka a Robin Hood adó, amely már 31 százalékos kulccsal is akadályát képezte az ilyen fejlesztéseknek, mostani megemelése pedig értelemszerűen még kevésbé kedvez az ilyen fejlesztéseknek. A szakértők - köztük például a Zéró Karbon Központ - ezért már régebb óta javasolták a Robin Hood-adó fizetése alóli mentességet a cPPA konstrukció keretében létrejövő naperőmű fejlesztések hazai elterjedésének támogatására.

A hírek szerint a rendkívüli energiaköltségektől szenvedő számos magyarországi vállalat részéről jelentős a hajlandóság cPPA-k kötésére, és az Európai Bizottság már 2021-ben, az energiapi helyzet eldurvulása előtt az azonnali javasolt intézkedések között jelölte meg a PPA-khoz való szélesebb körű hozzáférés megkönnyítését és támogatását, a fogyasztók és a vállalkozások magas árak elleni védelme érdekében.

A PPA-k és cPPA-k hazai terjedésének további akadálya az, a 2022 júliusában bevezetett követelmény is, mely szerint a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) kivételével minden újonnan telepítendő időjárásfüggő erőműegységhez névleges teljesítőképessége 30 százalékának megfelelő teljesítőképességű, úgynevezett aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés (aFRR berendezés) létesítése szükséges. A követelmény az ipari és egyéb nagyobb energiafogyasztók saját fogyasztás céljára termelő naperőmű-beruházásait is érinti, az off-site cPPA-k esetében pedig a kereskedelmi célú erőművekhez hasonlóan a hálózati csatlakozási eljárások folytatólagos szüneteltetése is gátló tényező, míg a háztartási méretű naperőművek szegmensében a szaldóelszámolás körüli bizonytalanságok, az október 31. után benyújtott igények nyomán létesülő HMKE-kre vonatkozó átmeneti betáplálási stop, valamint a kivitelezői költségek elszállása is kedvezőtlenül hat a beruházások kilátásaira, különösen a napelemes pályázat nyertesei számára.

A PPA-k két fő típusát az on-site és az off-site konstrukció képezi. A klasszikus verziót jelentő előbbi esetben a fogyasztó telephelyén épül az erőmű, de nem ő a beruházó, hanem külső harmadik feles finanszírozásban valósul meg a projekt, majd a felhasználó kötelező módon egy bizonyos áron veszi át az ott megtermelt villamos energiát. A több változatban létező off-site verzió esetében nem a fogyasztási helyszínen települ az erőmű, hanem valahol máshol betermel a hálózatba, majd a villamos energia egy köztes szereplő - jellemzően kereskedő vagy aggregátor - segítségével kerül a fogyasztóhoz, a termelő és a felhasználó pedig a közvetítő fél technikai segítségével és díjai mellett számolnak el egymással.

