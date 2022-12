Fájdalmas események sora nehezíti az életünket - de ami most jön, az még ennél is rosszabb lehet

Háború, infláció, energiaársokk, természeti csapások - ritka rossz évünk volt idén, olyan események mehezítik az életünket, amelyeknek bekövetkezését nem láttuk előre. Persze december közepén minket már az érdekel, hogy 2023-ban milyen évünk lesz, és okkal reménykedhetünk benne, hogy az ideinél jobb. Csakhogy ez nem vehető biztosra: az ING Bank elkészítette jövő évre vonatkozó előrejelzéseit a nagy gazdaságokra, amelynek alapforgatókönyve sem túl optimista, a pesszimista forgatókönyv pedig a mély recesszió és a tartósan két számjegyű európai infláció mellett olyan finomságokat is tartalmaz, mint az euróválság. Reméljük, az optimista forgatókönyvük válik valóra.

Viszlát, régi világ

2022-nek a koronavírusból történő kilábalás és újranyitás évének kellett volna lennie, ehelyett a háború, az infláció, az energia- és nyersanyagválság, aszály és áradások éve volt – kezdi elemzését Cartsten Brzeski, az ING Bank vezető közgazdásza, aki hozzáteszi: a korábban nem látott válságok idei listája egyre hosszabb, ahogy közeleg az év vége.

2022 sok változást hozott az életünkben. Ez volt az év, amikor a jegybankok éles paradigmaváltást hajtottak végre, hogy bármilyen eszközzel felvegyék a harcot az inflációval szemben. Ez volt az év, amikor véget ért az alacsony kamatok kora, és a jegybankok hozzászoktattak minket az egészen magas kamatemelésekhez – emlékeztet a szakember. Az EKB és a Fed is idén több ízben 75 bázispontos kamatemelésekről döntöttek, amelyek egyáltalán nem jellemzőek. Utóbbi jegybank kapcsán pedig megjegyzi az ING főközgazdásza, hogy már a pénzügyi válság előtti szintre emelte a kamatokat.

Az európai politikában is óriási váltás következett be, az EU szomszédjában kitört a háború, amelynek még mindig nem látszik a vége, és véget ért az alacsony energia kora, valamint a globalizáció is, ahogy azt eddig ismertük. Breski szerint ha figyelembe vesszük az öregedő népességet, a nemzetközi versenyképesség hiányát, a vitát az európai integráció jövőjéről,

Európának rengeteg teendője van.

Mindezek után nem túl optimistán vezeti fel a jövőre évre vonatkozó előrejelzéseit, amikor azt írja: nagyon magas az esélye annak, hogy a kontinens csak nehezen fog visszatalálni a koronavírus-válság előtti növekedési pályára.

A recesszió több árnyalata

A kérdés most az persze, hogy mi fog történni 2023-ban. Az ING közgazdásza szerint a legtöbb előrejelző úgy jár el, hogy egyszerűen áthúzza a következő évre az idei trendeket. Elmondása szerint ez nem egy rossz gyakorlat, hiszen számtalan idei esemény még jövő évben is aktuális lesz: a háború nem ér véget, az energiaválság és az infláció is velünk marad, a kereskedelemben jövőre is zavarok lehetnek, és vélhetően még a koronavírus is éreztetni fogja a hatását a jövő év gazdasági teljesítményén. Brzeski szerint ez nem a megfelelő időpont, hogy szürke vagy fekete hattyúkat keressünk. Az ING a nagygazdaságokban eltérő jellegű recesszióra számít jövőre:

Az USA-ban a recesszió tankönyvi példáját látjuk majd szerintük, a Fed addig emeli a kamatot, amíg az infláció nem csökken, ezzel viszont munkaerőpiac és az ingatlanpiac is visszaesik. Ezt követően a Fed elkezdheti a kamatok csökkentését.

Kínában recesszióra számítanak, amely érződni fog a gazdaságban, de a számokban nem jelenik meg. A kínai visszaesést a koronavírus-korlátozások, az ingatlanpiaci problémák és a globális kereslet visszaesése váltja majd ki, a gazdasági aktivitás eddig alig látott szintre esik vissza szerintük.

Az eurózónában véget ér egy tipikus ciklus: az enyhe recessziót egy nagyon csekély növekedés követi majd, amelyet követhet egy újabb visszaesés. A kontinensnek ugyanis jelentős strukturális átalakuláson kell átesnie, amely Brzeski szerint sikeres végrehajtás esetén

rövid távon fájdalmas lesz, hosszú távon viszont növelheti az EU potenciális növekedést.

A bizonytalanságok éve

Az infláció jövőre is meghatározó jelentőségű lesz az ING szerint. Az Egyesült Államokban meredeken csökkenni fog az amerikai inflációs kosár speciális összetétele miatt, így a Fed még a jövő év vége előtt kamatot vághat. Az eurózónában az infláció makacsabb lehet, mint amit az Európai Központi Bank gondol, és

az ING szerint lehet, hogy a jegybank nem is fog bírni a magas áremelkedéssel.

A kamatszintek 2023 elején olyan mértékűre nőnek, amelyek már visszafogják a gazdaságot, és a bank szerint a beruházások komoly igénye miatt az EKB arra kényszerülhet, hogy azelőtt hagyja abba a kamatemelést, mielőtt szeretné. Ha pedig nem így tesz, akkor szakmai hibát véthetnek, ha a semleges kamatszintet túlságosan meghaladó mértékben emelnek.

Brzeski szerint annyi biztos, hogy nagy bizonytalanság övezi a jövő évet, a forgatókönyvek széles köre valósulhat meg. Számos olyan tényezővel nem lehet számolni, mint például a koronavírus és a háború volt: 2019 és 2021 végén senki nem látta előre, hogy a következő év elején ilyesmi történik. Mindez a kormányok, a vállalatok és a háztartások számára is megnehezíti a tervezést, növeli a bizonytalanságot.

Nézzük a számokat

Az ING számokat is közölt a jövő évre a nagy gazdaságokra, mi ezek közül az amerikai, európai és kínai számokat, valamint az energiaárakra vonatkozó előrejelzéseket nézzük meg. A bank közgazdászai három szcenáriót közöltek: egy alapforgatókönyvet, egy optimista és egy pesszimista szcenáriót, mi zömében az alapforgatókönyv számait vizsgáljuk. Kezdjük az Egyesült Államokkal:

az USA-ban jövőre 0,1%-os növekedést vár a bank, 2024-ben 1,6, 2025-ben pedig 2% lehet a növekedés. Az optimista forgatókönyv szerint csak kis lassulás jön a jövő év első felében, a pesszimista forgatókönyv szerint viszont még 2024 elején is eltarthat a recesszió, amit főleg a lakáspiaci visszaesés válthat ki.

Az infláció jövőre 3,7%-ra csökkenhet az idei 8,1%-ról, majd 2024-ben és 2025-ben már a jegybanki cél alatt lehet (1,9 és 2,1%). Érdekesség, hogy az optimista forgatókönyv sem vár ennél jelentősen gyorsabb csökkenést, és a pesszimista forgatókönyv szerint is csökkenni fog jövőre az infláció – csak sokkal lassabban, 2025-re pedig deflációba csap át.

A Fed decemberben 4,5%-ra, februárban pedig 5%-ra emeli az irányadó kamatot, de 2023 harmadik negyedévében már jöhet a kamatcsökkentés. A pesszimista forgatókönyv szerint 6%-ra is nőhet a kamat, és csak mérsékelt csökkenés várható az év végén, az optimista forgatókönyv szerint már februárban sem kell emelni.

Előrejelzések az Egyesült Államokra vonatkozóan. Forrás: ING.

Az eurózónával kapcsolatban némileg pesszimistább a jegybank, mind az inflációt, mind a növekedést illetően, és itt nagyobb eltéréseket látunk az optimista és a pesszimista forgatókönyvben az alapforgatókönyvhöz képest, azaz Európa kilátásai sokkal bizonytalanabbak, mint az ameriakiak.

Jövőre 0,3% lehet az éves átlagos visszaesés, amelyet 2024-ben 1, 2025-ben 1,5%-os növekedés követhet, vagyis visszatér a koronavírus-járvány előtti alacsony növekedési ütem. A negatív forgatókönyv szerint az év első fele mély recessziót és pénzügyi instabilitást hoz, az optimista forgatókönyv szerint nagyon rövid lesz a megtorpanás.

Az infláció 6% lehet jövőre, majd 2023-ban 2,3%-ra, 2024-ben 2%-ra csökkenhet. Az optimista szcenárióban már 2023 végén eljön az EKB által elérni kívánt 2%, a pesszimista forgatókönyv szerint viszont egész 2023 során két számjegyű marad az áremelkedés mértéke. Az inflációs kilátások a bank szerint alapvetően az energiaáraktól függnek.

Az EKB még 100 bázisponttal emel a következő három ülésén, majd 2023-ig változatlanul hagyja a kamatot. A pesszimista forgatókönyv szerint egy új euróválság vár a kontinensre, ezért már februárban 25 bázispontos csökkenésről és kötvénypiaci intervencióról kell döntenie a jegybanknak. Az optimista forgatókönyv összesen 125 bázispontos emelést valószínűsít, de az alapforgatókönyvvel ellentétben 2024-ben már meredek, 75 bázispontos csökkenés jöhet.

Előrejelzések az eurózónára vonatkozóan. Forrás: ING.

Kína kapcsán érdekes számokat látunk, míg ugyanis Brzeski recesszióról beszélt, a növekedés az alapforgatókönyvben a következő évekre bőven pozitív – igaz, a közgazdász azt is elmondta, hogy a recesszió csak érződik majd, de mérhető nem lesz, és a növekedési előrejelzések bőven elmaradnak a Kínában megszokott nagy növekedéstől, és nem érik el a gazdasági kormányzat célszintjét (5,5%) sem.

Jövőre 4,3%, 2024-ben 5%, 2025-ben pedig 5,1% lehet a kínai növekedés az idei 2,1% után az ING szerint.

A kínai gazdaságot főleg a belső fogyasztás húzza majd. A pesszimsita forgatókönyv szerint vissza-visszatérnek a lezárások, és a gazdaság tartósan recesszió közelében lesz, az optimista forgatókönyv szerint teljesen megszűnnek a lezárások, a kínai gazdaság meredeken visszapattan 2023-ban, és tartósan 5% felett teljesít majd.

