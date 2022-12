Nagy Márton bemondta, meddig maradnak velünk az extraprofitadók

Véleményírást közölt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Nemzet hasábjain az extraprofitadók nemzetközi terjedéséről és az új sarcok indokoltságáról.

Cikkében emlékeztet arra, hogy "Magyarország a fejlett világban az elsők között alkalmazta válságkezelő alapeszközként a járadékok (a talált, azaz nem teljesítménnyel, korlátozott versenykörnyezetben elért, hatalommal „eltérített”, a reálgazdaságból kivont jövedelem) megadóztatását". "Az így kivetett különadók a közműcégek mellett a bankokra, a kiskereskedelmi láncokra és a telekomcégekre is kiterjedtek" - sorolta a tárcavezető, aki szerint a jelenlegi válság egyik jellemzője, hogy

az extrainfláció extraprofitokkal jár együtt.

Megismétli Orbán Viktor nemrégiben tett kijelentését, miszerint a magyar gazdaság energiaimportja csak idén mintegy tízmilliárd euróval (hétről 17 milliárd euróra), vagyis 4000 milliárd forinttal nőtt – csak azért, mert az energia ára brutális mértékben emelkedett.

Tájékoztatása szerint ez a többletteher negyven százalékban a költségvetést, hatvan százalékban pedig a vállalkozásokat terheli. Az állami plusz terhek viselésében játszanak fontos szerepet az új különadók, illetve a meglévők emelése, amelyeket a kormány egységesen extraprofitadónak nevez.

Úgy vélekedik, hogy ezekkel az új különadókkal a magyar kormány mintaadó lett, több európai ország is másolja a magyar megoldást. "Az első típusba azon országok (Belgium, Dánia, Görögország, Lengyelország, Románia, Spanyolország és Olaszország) tartoznak, amelyek Magyarországhoz hasonlóan (legalább részben) saját megoldásokat vezettek be (vagy ilyen adó hivatalos előkészítése zajlik), míg a második csoportban azokat az államokat (Bulgária, Csehország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Litvánia, Németország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország) tartjuk nyilván, amelyek EU-s direktíva alapján adóztatják meg (vagy tervezik) extraprofitot termelő vállalataikat" - írta.

Konkrét példákat is hozott cikkében Nagy Márton. "Ausztria a fosszilisszektorban működő cégekre negyven százalékos adót vet ki, amiből 2023 végéig akár négymilliárd eurós (a 2022. évi GDP 0,9 százaléka) bevételt remél, de Németország is 33 százalékos különadót vezetne be az olaj-, szén- és gáztársaságok extranyereségének lefölözésére, ami akár hárommilliárd eurós (a 2022. évi GDP kevesebb mint 0,1 százaléka) bevételt hozhat. Ezek mellett Spanyolország 2023–2024-ben összesen hétmilliárd eurót (a 2022. évi GDP 0,6 százaléka) gyűjtene be a bankok és áramszolgáltatók adójából, a belgák az energiaszektor cégeitől 3,1 milliárd eurót (a 2022. évi GDP 0,6 százaléka) remélnek, Lengyelország pedig várhatóan 13,5 milliárd zloty (a 2022-es GDP 0,5 százaléka) extraadó-bevétellel kalkulál".

Arról is szólt, hogy egyes felmérések szerint a társadalom többsége nemcsak 2011-ben, de ma is egyetért az extraprofitadóval.

Mindezek után cikkét azzal zárja a miniszter, hogy "különösen érdekes annak a kérdésnek a feltevése: vajon meddig maradhatnak velünk az extraprofitadók".

A válasz igen egyszerű: addig, amíg velünk vannak a magas energiaárak, hiszen a rezsivédelem, pontosabban a családok megvédése mindennél fontosabb a jelenlegi kormány számára. Így minden extraprofitot termelő vállalatnak továbbra is ki kell vennie a részét a közteherviselésből

- üzeni Nagy Márton, ami nem éppen arra utal, hogy az átmenetinek hirdetett extraprofitadók (amelyeket idén nyári rendeletével hozott létre a kormány) hatálya az eredeti, 2023 év végi határidőre véget érne.

Mindez kifejezetten érdekes és aktuális lett, ugyanis ahogyan a Portfolio épp a hétfőn megjelent cikkében bemutatta: Magyarország helyreállítási tervében adóreform is szerepel, melynek fontos eleme, hogy a kormány ígéretet tett arra: az átmenet jelleggel legutóbb bevezetett extraprofitadókat a megígért határidőre kivezetik.

