Surányi György: az ezermilliárdok megmozgatásáról, avagy mit jelent Matolcsy György ötlete?

Nem kis feltűnést keltett Matolcsy György MNB-elnöknek a Parlament Gazdasági Bizottsága előtt december 5-én elhangzott beszámolója. Írásomban - néhány általánosabb megállapítás után - mindössze egy elemet emelnék ki a jegybankelnök hozzászólásából.

Arra részletesen nem térek ki, hogy meglátásom szerint a helyzet elemzése kissé egyoldalú, a tényeket még a kormány kritikájában is jelentős mértékben figyelmen kívül hagyó volt. Erről csak távirati stílusban néhány széljegyzet:

Az infláció nem 2021 közepén kezdett elszabadulni, hanem már 2020 januárjában 4,7% volt, az EU átlag négyszerese.

Trendszerűen emelkedett az infláció 2017 elejétől, amit 2020-ban csak egy külső sokk, a pandémia lassított ideiglenesen, azt követően 2021 elejétől a trendvonalán folytatódott az infláció gyorsulása.

Ugyancsak 2017-től és nem 2021-közepétől bontakozott ki az egyensúlyt koordináltan aláásó ultra laza költségvetési, jövedelmi és monetáris politika.

Nem csak az energiaárak, és nem 2021 nyarán erősítették fel az inflációt, a tőzsdei gázárak ekkor még 20-30 euró körül mozogtak.

A 2021 nyarán indított kamatemelés egyrészt megkésett, másrészt hatástalan volt, mert a (már akkor is negatív) reálkamat előre tekintve folyamatosan még tovább csökkent.

De még a nominális szigorítás is inkonzisztens maradt, mert az MNB 2021 második felében, egészen december végéig tovább öntötte a jegybankpénzt a Növekedési kötvényen, az állampapír-vásárláson és a zöld hiteleken keresztül a gazdaságba. Így egyszerre hűtötte félszívvel és egyszerre fűtötte ezerrel az inflációt és a külső egyensúly romlását

Az aranyvásárlás nem realizált árfolyamnyereségét veszteségfinanszírozásra használni közgazdasági/ számviteli nonszensz. Mi lesz, ha az arany ára lemegy, akkor a tanárok bérét is csökkenteni fogják? Egyébként a mai kamat környezetben az 5 milliárd dollár arany tartása évente 4% elmaradt kamatot feltételezve évi 80 milliárd forint (plusz az őrzés milliárdjai) realizált veszteséget okoz az adófizetőnek. Csak ez öt év alatt 400 milliárd forint, ez is benne van, benne lesz az MNB orbitális veszteségében.

Mint ahogy növeli a veszteséget a büszkén emlegetett 11000 milliárd forintnyi, 10-15 évre nyújtott, az elemi prudenciális szabályokat negligáló, fixen nulla kamatozású hitel/kötvény, illetve a mesterségesen nyomott áron megvett állampapíron realizálódó veszteség. Ami egyrészt számottevően meghaladta az indokolt, a pénzügyi egyensúlyt nem kikezdő mértéket, másrészt óriási túlkeresletet ezzel inflációt és egyensúlyromlást, harmadrészt példátlan veszteséget okoz az MNB-nek (és így az államháztartás egészének), negyedrészt olyan windfall (talált) profitot keletkeztet a hitelek felvevőinél és a bankoknál, ami ugyancsak az inflációt emeli.

Vagyis az MNB elnöke meg sem említi a saját és intézménye alapvető szerepét, felelősségét az infláció elszabadulásában, az évekig ultra laza monetáris politikában, a forint árfolyamának az EU-ban példátlan leértékelődésében, az elégtelen deviza tartalék feltöltésében.

A könnyebb utat választva a kormányra tolja a felelősséget, miközben valójában társtettesek. Kiegyensúlyozottabban azt lehetne mondani, hogy a kialakult helyzetért közel azonos arányú a fiskális és a monetáris politika felelőssége. De az egyensúly megbomlásában tagadhatatlan a külső, exogén tényezők nagyjából 40-50%-os hatása. ( De ezen belül - ebben hasonló a megítélésünk- a szankcióknak nem lényegtelen, de jóval kisebb szerepe van.) A maradék belső eredetű infláció így is roppant magas, 12-14%.

Végül: még ha megalapozott is lenne, nyilvánosan akkor sem szabad azt mondani, hogy a nemzeti valutánk/devizánk a világon az egyik legsérülékenyebb. Ha igaz volna akkor is jobb lenne a Monetáris Tanács illetve a kormány illetékeseivel zárt ajtók mögött megvitatni, és a szükséges lépéseket megtenni.

Az alapvető tényeket is mellőző helyzetelemzés szomorú, mert lehetetlenné teszi a valósággal való szembenézést és ennek alapján a megfelelő gazdaságpolitikai cselekvést. Rövid távon azonban ennél is jóval veszélyesebb, ha a jegybank elnöke olyan ötletekkel áll elő, ami - feltételezem, akaratán kívül - riadalmat kelthet. Márpedig az elmúlt napokban a laikus közönség nem kis része és némelyik ellenzéki politikus egyaránt azt hallotta ki az elnök beszédéből, hogy esetleg el akarják venni, konfiskálni kívánják az emberek készpénzben/bankjegyben vagy látra szóló betétben tartott megtakarítását. Ezért nem kevesen kérdezték - ismerősök és ismeretlenek-, hogy nem kell-e szabadulni a forint eszközöktől, nem kell-e devizára váltani a forint megtakarításukat és/vagy nem kell-e külföldre transzferálni pénzüket. Ha ez a megalapozatlan félelem erőre kap, annak fájdalmas következményei lehetnének.

Szögezzük le előre: ilyen szándékról nyilvánvalóan nincs, és nem is lehet szó. Mégis mi válthatott ki ilyen félelmeket? Nézzük az MNB elnökének jegyzőkönyvben rögzített szavait:

“Képzeljük el, hogy 20 ezer milliárd forintban mérhető a családok pénzügyi megtakarítása Magyarországon. Ebből olyan 8 ezer milliárd forint van nem látható párnákban… 12 ezer milliárd forint van látra szóló betétben a bankoknál. Ezt a 20 ezer milliárd forintot most eszi, rágja az infláció, de fel lehetne használni, ha lennének kormányzati programok, amelyekbe bekapcsolják ezt a 20 ezer milliárdot, például energetikai hatékonysági programokra stb., akkor megmozdítanánk ezt a pénzt."

(Egyébként az emlegetett 20 ezer milliárd forint nem a teljes pénzügyi megtakarítás, mert nincs benne a 10 ezer milliárd forintnyi lakossági állampapír vagy a nyugdíj-, egészségpénztári-, illetve befektetési alapokban lévő stb. pénzügyi megtakarítása a háztartásoknak. Ugyanígy kb. 20 ezer milliárd van az üzleti szektor szereplőinél.)

Az utca embere a pénz, a megtakarított pénz "mozgósítását" érti félre, saját megtakarítását pénzét félti. Nem arról van szó, hogy bárki el akarná venni az emberek kezében, zsebében, bank számláján lévő pénzügyi megtakarítását. Ugyanakkor amit Matolcsy György a pénz megmozdításáról mond, az a belső értékkel nem bíró pénz természetének félreértése. Mit is javasol valójában? Új kormányprogramok indítását javasolja és keresi hozzá a lehetséges finanszírozási forrásokat.

A bajok ott kezdődnek, hogy egyfelől költségvetési megszorítást követel, ostorozza a kormányt a helytelen költekezésért (okkal), de máris új, még több program beindítását javasolja. Egy eleve túl fűtött, külső/belső egyensúlyát vesztett gazdaságban még egy lapáttal rátenne a tűzre. Mivel nincs jelenleg érdemben jelentős versenyképes, kihasználatlan munkaerő és tőke kapacitás - munkaerőhiány, gyorsuló infláció, magas ikerdeficit viszont annál inkább - addicionális költségvetési programok csak további súlyos egyensúly romlást hoznának.

Ezen az sem változtat, ha az új programok céljai jól kiválasztottak. (Egyetértek, például ilyen lehet az energiamegtakarítás.) Azonban akármennyire is javítja az időben előre haladva a külső egyensúlyt, rövid távon ceteris paribus azt erodálja és az inflációt gyorsítja, mozgósítható makró és mikrószintű erőforrás-tartalékok hiányában. A többletkereslet, a beruházási kiadások, a munkaerő kereslete már rövid távon jelentkezik, és rontja tovább az egyensúlyt. A megtérülés pedig csak közép, illetve hosszabb távon jelentkezik, erőteljes az időbeli inkonzisztencia.

Ha a javaslat úgy szólna, hogy a költségvetés egyensúlyának rontása nélkül, még inkább annak határozott javítása mellett kellene helyet teremteni ésszerű, a gazdaság versenyképességét javító, energia hatékonyságát emelő stb. programoknak akkor azt egyértelműen támogatni lehetne. Ebben az estben nem billenne még tovább a beruházás/megtakarítás már mélyen megbomlott egyensúlya. Ez viszont a költségvetési politika teljes újragondolását, értékválasztásának átalakítását, a súlypontok nagyon is indokolt áthelyezését kívánná.

Ehhez azonban semmiféle szükség nincs a “pénz megmozdítására” (sic). A pénztömeg minden egyes eleme egy végtelenül ismétlődő körforgás része. Az egyes elemek persze nem azonos sebességgel forognak, de az átlagos forgási sebességük megszorozva a pénz tömegével adja a keresletet. Tehát a pénz mozog magától. Ez a mozgás nem igényel külső beavatkozást. Ha ellenben a leülepedett pénzeszközök forgási sebességét kívánnák gyorsítani, az a kereslet növekedését eredményezné. Ez pedig – változatlan feltételek mellett- az inflációt táplálná még tovább. Az a pénz, amiről szó van, amit meg kellene mozdítani köszöni szépen - egyelőre - jól érzi magát, ahol van. Pontosabban nagyfokú diszkomfort érzése lehet a tulajdonosaiknak. Ennek pedig az az oka, hogy a gazdaságpolitika (a fiskális-, a jövedelmi-, és a monetárispolitika) a kedvezőtlen külső hatások mellett 25 éve nem látott inflációt hozott össze. Ezért kétségkívül a pénztartás, a pénzbeli megtakarítás óriási reálveszteséget okoz a pénz tulajdonosoknak, mert az infláció a vásárlóerejének számottevő részét felemészti.

De a lényeg félreértése, ha a megtakarítást mobilizálni, mozgósítani kívánják új programok finanszírozására. A pénz tulajdonosok zsebében, látra szóló számláján lévő összegek egésze benne vannak a gazdasági, pénzügyi körforgásban. A pénz tulajdonosok ugyanis a pénzügyi közvetítő rendszeren keresztül anonim módon folyamatosan hitelt nyújtanak a gazdaság többi szereplőjének, a költségvetésnek, és a magán szférának is. Ezért nem lehet arról beszélni, hogy a pénzbeli megtakarítások parlagon/ kihasználatlanul hevernek és rejtélyes módon be kell emelni. Az MNB mérlegének forrás oldalán található bankjegyállomány, illetve a kereskedelmi bankok mérlegében található látra szóló betét állomány a jegybank elnökének szándékától függetlenül is folyamatosan mozog, adásvételek, tranzakciók tömegét közvetíti, vagyis állandó mozgásban van. A gazdaságban lévő pénztömeg átlagos forgási sebességének alkotó elemei. A gazdaság működéséhez szükséges pénztömeg a pénzkereslet és pénzkínálat viszonyában határozódik meg. Lehet azt állítani, hogy ex ante az egyensúlyihoz képest túl magas a pénz kínálata s ezért azt csökkenteni kell. Lehet azt is mondani, hogy célszerű a rövid lejáratú források arányának, szintjének, likviditásának csökkentése, alacsonyabb likviditású és ezért magasabb kamatozású eszközök felé terelése. Éppen azért, hogy lassuljon a pénz átlagos forgási sebessége és ennek nyomán csökkenjen az aggregált kereslet és egyúttal az inflációs nyomás. De ez éppen ellentétes hatású azzal ami javaslatként elhangzott.

Ezért hibás a pénzügyi megtakarítások olyan “mozgósítását” célozni, amely a “kihasználatlanul” heverő pénzek átcsoportosításával addicionális programokat kíván finanszírozni egy egyensúlyát elvesztett gazdaságban.

Kihasználatlan erőforrás-tartalékok birtokában, árstabilitás mellett akkor lehet a keresletet és az ehhez szükséges pénzkínálatot- a pénztömeget és a forgási sebességet - növelni, ha a makrogazdasági szintű egyensúly, a beruházás/megtakarítás egyensúlya azt megengedi. Félek, ettől az állapottól ma nagyon messze vagyunk.

Nincs tehát szükség arra, hogy külön is “mozgósítsák” a pénzügyi megtakarítás egy részét, gyorsítsák a pénz forgási sebességét, ezzel szemben indokolt lehet a pénzkereslet stabilizálása. Minél magasabb ugyanis az infláció, minél magasabb a kamatmentes pénzügyi aktívák tartásának a költsége (opportunity cost), annál nagyobb a veszélye annak, hogy gyorsul azok elköltése, nő a pénz forgási sebessége. Ha ez bekövetkezik az a kereslet emelkedését és bizonyára az infláció gyorsulását (szélsőséges esetben hiperinflációt), valamint a külső egyensúly további romlását hozza. Vagyis nem az a veszély, hogy mozdulatlanul hever valahol a pénztömeg egy része, hanem ellenkezőleg:

az a veszély a pénzügyi stabilitás megbillenésekor, hogy felgyorsul a pénz forgási sebessége, fokozva a rendszer instabilitását.

Ezt a veszélyt azonban nyilvánvalóan nem kell és nem lehet egyszerűen azzal kezelni, hogy “megmozdítjuk” a holtan fekvő pénztömeget, ez olaj a tűzre Ehelyett olyan vonzó eszközöket, pénzügyi aktívákat, pénzügyi megtakarítási eszközöket kell felkínálni a háztartásoknak, a pénzügyi kultúrát úgy kell javítani, hogy ha akarják, ha indokoltnak látják, akkor majd maguk a pénztulajdonosok döntsék el, hogy zéró kamatozású eszközökből milyen más, kevésbé likvid, ugyan némileg kockázatosabb, de magasabb kamatozású eszközökbe fektetik megtakarításukat. De ettől makroszinten az egyensúlyi pálya mentén szabadon felhasználható többlet forrás, azaz az elkölthető pénztömeg semmiképpen nem nő, sőt a forgási sebesség vélhető lassulása miatt csökken a kereslet és az inflációs nyomás. (Ennek érdekében sterilizál az MNB legalább 10 ezer milliárd forintot.)

A bankrendszerben lévő bankjegyek/készpénz vagy a látra szóló betétek nem a levegőben lógnak tehát, nem a pénzügyi rendszeren kívül “kihasználatlanul” lebegnek, vagy mozdulatlanul hevernek. Annak szerves részét képezik. A belső érték nélküli pénz (fiat money)rendszer minden egyes egysége mögött hitel, valakinek az adóssága áll. A modern hitelpénzt részben a jegybank, részben a kereskedelmi bankok teremtik. A semmiből teszik és nem betétből. A törvényes fizetőeszközt, a jegybankpénzt, a monetáris bázist a jegybank, az MNB teremti. Amikor az MNB hitel nyújt vagy devizát vásárol (monetáris politikáját végrehajtja, illetve kvázi fiskális programjait finanszírozza) akkor egyúttal pénzt, jegybankpénzt teremt, ami a hiteleinek a “forrása”.

A jegybankpénz két formában létezik: készpénzként és a jegybanknál elhelyezett betétként, számlapénzként. (A kereskedelmi bankok is hasonlóan teremtenek pénzt technikailag, noha a kereskedelmi bankok által nyújtott hitellel létrehozott passzíva, számlapénz, betét nem törvényes fizetőeszköz.) Amikor tehát az MNB elnöke mozgósítani akarja a meglévő pénzügyi megtakarítások egy részét (hibásan, kvázi betétből, már meglévő pénzügyi eszközökből kíván hitelezni, még több hitelt nyújtani), akkor elfelejti, hogy azokkal szemben az MNB által nyújtott hitelek állnak, vagyis benne vannak a rendszerben, és - mint korábban már jeleztem - folyamatosan hasznosulnak.

A 8 ezer milliárd forint készpénz és a 12 ezer milliárd forint látra szóló betét nagyrészt megjelenik az MNB mérlegében is mint a kereskedelmi bankok passzívája. (Ennek nem kis része egyébként az MNB ultra laza monetáris politikájának vissza tükröződése.) De ezek az összegek jobbára az MNB hitelnyújtása révén keletkeztek. Ha tetszik, az MNB által nyújtott hiteleket finanszírozzák az MNB-nél lévő bank passzívák, és a bankjegyállomány. A bankjegyállomány a legolcsóbb, nulla kamatozású forrása a jegybanknak/ az államnak (ezért nem még nagyobb a vesztesége), míg árstabilitás mellett az MNB-nél elhelyezett bank passzívák is nulla, vagy nagyon alacsony kamatozású források. (Ma nem ez a helyzet, de ez sem Istentől eredő csapás, hanem nagyrészt gazdaságpolitikai hibák, a magas infláció következménye.)

Tehát a megteremtett törvényes fizetőeszköz, monetáris bázis minden egyes elemével szemben a gazdaság szereplőinek az adóssága, hitel tartozása áll.

Ha a jegybank az árstabilitást szem előtt tartva

ex ante annyi hitelt nyújtott (a bankrendszerrel együtt),

másként: szimultán, egyidejűleg annyi (jegybank)pénzt teremtett,

megint másként: annyi pénzügyi megtakarítást tett lehetővé,

amennyi a megtakarítás beruházás egyensúlyához és ezáltal a külső és belső pénzügyi egyensúlyhoz, az árstabilitáshoz szükséges, nos akkor nincs lehetőség az egyensúly megbontása nélkül a pénzügyi megtakarítások “mozgósítására”.

Ha ugyanis új kormányprogramokhoz (vagy akár a magánszektort érintő programokhoz) próbálják igénybe venni ezeket a pénzeket, akkor az egyrészt növeli a költségvetés hiteligényét, deficitjét és növeli a keresletet is. (Abban az atipikus esetben, amikor az újonnan kibocsátott kötvényeket készpénzben jegyzik le, és így mozdul meg a jegybanki pénzállomány, akkor mellékesen az MNB/ az állam elveszítené legolcsóbb finanszírozási forrását is.) Ez viszont tovább emelné a gazdaság túlfűtöttségét, benne az inflációval és a külső eladósodás növekedésével. Nagyon hasonló lenne a hatása ahhoz, mintha az MNB folytatná mondjuk a növekedési hitel programot vagy az állampapírok vásárlását. Ha az ilyen hitelnyújtás, illetve jegybanki pénzteremtés mögött nincs makroszintű belföldi pénzügyi megtakarítási többlet, akkor az a pénzügyi egyensúlyt rombolná tovább.

Feltéve, de nem megengedve, hogy lennének az egyensúlyi növekedési pálya mentén igénybe vehető kihasználatlan, versenyképes kapacitások - munkaerő és tőke -, vagyis a beruházás/megtakarítás mérlege többletet mutatna, az infláció az árstabilitás körül mozogna, stabil lenne a pénzkereslet, akkor a pénzügyi megtakarítások semmiféle mozgósítására nem volna szükség. A kiegyensúlyozottan működő pénz és tőkepiac súrlódás mentesen megteremti akár a költségvetés akár az üzleti szektor, akár a háztartások növekvő pénzigényét, szükséges likviditását, azaz súrlódásmentesen közvetíti a pénzügyi megtakarításokat.

Egy komoly, külső és belső egyensúlyi bajokkal küzdő gazdaságban, ahol nincsenek mozgósítható (export) versenyképes kapacitások, ott az egyensúly végzetes lerombolása nélkül nem lehet olyan - akár kormányzati, akár a magán szektort bevonó - új programokat indítani, amely a rövid távú aggregált keresletet emeli (kivéve, ha a pénzügyi megtakarítások váratlanul megugranak.) Akármilyen hasznos és kívánatos egy új program, azt csak az egyensúlyt őrző, azt helyreállító keretek közé szabad beilleszteni (azaz elsősorban valamilyen kiadás helyett lehet csak megvalósítani). Ez ma jellegét tekintve vitathatatlanul megszorító költségvetési, jövedelmi és monetáris politikát jelent. Ebből az is következik, hogy meglévő pénzügyi megtakarítások átcsoportosításával - ha az az aggregált kereslet növekedését eredményezi - vagy addicionális likviditás teremtéssel, jegybanki/kereskedelmi banki pénzteremtéssel csak a már megbomlott egyensúlyhiány súlyosbodik. S ha ez még azzal is párosul, hogy a jegybank könnyen félreérthető módon tálalja szakszerűtlen javaslatát, akkor az a bizalom eróziójához vezet. Ez pedig könnyen piaci, pénzpiaci feszültségekhez, szélső esetben pánikhoz, betétkivonáshoz vezethet a pénzügyi rendszerben. Ennek elkerülése közös érdek, ami nagyon megfontolt és óvatos kommunikációt is igényel.

