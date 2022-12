Kiderült, mennyit tudtak spórolni az áramon a magyarok novemberben

Novemberben 7,1 százalékkal volt kisebb Magyarország teljes bruttó villamosenergia-felhasználása, mint 2021 hasonló időszakában - derül ki az átvitelirendszer-irányító honlapján található információkból.

A MAVIR háztartási méretű (HMKE) naperőművek adatait nem tartalmazó előzetes statisztikája szerint 2022 11. hónapjában összesen 3817,7 GWh volt az ország áramfogyasztása, szemben az egy évvel korábbi 4111,2 GWh-val. Ahhoz, hogy ennél alacsonyabb novemberi áramfogyasztási értéket találjunk, egészen 2016-ig kell visszamennünk, amikor 3800,2 GWh volt a felhasználás.

Az idei év eddig eltelt részében így összesen 41 757,5 GWh volt az országos bruttó felhasználás a hazai villamosenergia-rendszerben, ami közel 2 százalékkal alacsonyabb a 2021. január-novemberi időszak vonatkozó értékénél (42 585,4 GWh). Ha azonban a HMKE-k és egyéb saját célra termelő erőművek becsült termelését is beleszámítanánk, éves összevetésben valószínűleg még mindig növekedést mutatna a fogyasztási adat. (A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) később számolja ki az ezen erőművek becsült termelésével kiegészített tényleges végleges éves energiaigényt.)

A fogyasztást nagymértékben befolyásoló országos havi középhőmérséklet 6,4 Celsius-fok novemberben az Országos Meteorológia Szolgálat adata szerint, 0,4 fokkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ez csak részben magyarázza a felhasználás éves összevetésű csökkenését, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 2017 és 2018 novemberében úgy fogyasztott több áramot Magyarország, hogy a havi átlaghőmérséklet jóval magasabb volt, mint az előző hónapban (7,5, illetve 8,9 Celsius-fok). Az áramfogyasztás idén június óta tartó folytatódó visszaesését vélhetően elsősorban a piaci és hatósági "rezsicsökkentett" villamosenergia-árak emelkedése okozza, a feltételezhetően a vállalatokat és a lakosságot is érintő negatív trend pedig annak ellenére is egyértelmű, hogy a földgázról villamos energiára való átállás mindkét körben erősíti az elektrifikációs trendet.

A csökkenő hazai fogyasztás ellenére novemberben ismét megugrott az import aránya a felhasználáson belül, miután októberben sokéves mélyponton járt a mutató. A 34,45 százalékos behozatali arány három és fél éves csúcsot jelöl, legutóbb 2019 májusában volt nagyobb az import súlya a magyarországi villamosenergia-ellátásban (37,31%).

2022 eddig eltelt részében így összességében 26,41 százalékot tett ki az import részaránya a felhasználáson belül, vagyis a novemberi adat az elmúlt tíz év legalacsonyabb értékének számító 2020-as 25,87 százalék fölé húzta az idei mutatót.

A magas importarány kialakulásában jelentős szerepe volt annak, hogy a Paksi Atomerőmű 4. blokkja az egész hónap folyamán üzemen kívül volt éves nagyjavítás miatt, miközben a Mátrai Erőmű termelése is visszaesett, és az erőmű egy rövidebb időszakra le is állt, ráadásul a borús időjárás következtében a napelemparkok termelése is éves mélypontra süllyedt. A bruttó felhasználásban a nukleáris energia 29,05, a földgáz 21,72, a szén/lignit 6,47, a biomassza 3,33, a napenergia pedig 2,4 százalékos részarányt tett ki.

Forrás: MAVIR

A decemberi havi villamosenergia-felhasználás várható alakulásáról még korai lenne akár csak megközelítőleges előrejelzést is adni, azzal együtt, hogy az országot elérő hideg, szeles idővel a villamosenergia-rendszer terhelése is az idei fűtési szezon csúcsára, 6800 MW fölé emelkedett december 12-én. Ez az érték azonban még messze van a 2022. január 25-én felállított 7396 MW-os történelmi rekordtól. A fogyasztás növekedése egyébként megfelel a magyar villamosenergia-rendszer sokéves statisztikája alapján kirajzolódó szezonális ciklikusságnak, mely szerint a havi felhasználás és a rendszerterhelési csúcsok a hideg évszakban a legmagasabbak.

Forrás: MAVIR

Címlapkép: Getty Images