Nagyon elhittük, hogy véget ér a jegybanki terror - de lehet, hogy sírás lesz a vége

Ritka módon egymást követő napokon tartja kamatdöntő ülését a világ két legnagyobb jegybankja, az amerikai Fed és az Európai Központi Bank. Mindkét esemény fontos, a jegybakok ugyanis bejelenthetik a kamatemelési tempó lassítását, a kamatpálya jövő év elején várható tetőzését, ezzel pedig a 2022-es óriási emelések után új fejezet nyílhat a nyugati monetáris politikában. Nem véletlen, hogy a piac is optimista, a fojtogató dollárerősödés már a múlté. Csakhogy van egy kis bökkenő: egyáltalán nem biztos, hogy ennyire rózsás a helyzet, és erről már ma is meggyőződhetünk.

Vége a nyomasztó Fed-terrornak?

Ma tartja idei utolsó kamatdöntését a Fed, amelyen idén nyolcadszor emelheti meg az irányadó kamatot. Mérföldkőnek tekinthető a mai esemény, a jegybank ugyanis minden bizonnyal ma fog lassítani a kamatemelési tempón: az előző négy ülésén zsinórban 75 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, ma a piaci várakozások szerint 50 bázisponttal fog emelni. A kamatemelési tempó lassítása nem légből kapott várakozás: maga Jerome Powell elnök is utalt rá nemrég egy beszédében, és a jegybank legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvéből is az látszott, hogy a jegybankárok időszerűnek tartják a lassítást.

Az amerikai monetáris politikával kapcsolatos várakozásokban egyébként éles fordulat következett be idén ősszel: miután a gyors és határozott kamatemelések egy éven át nyomás alá helyezték a pénzpiacokat, az októberi inflációs adat után egyértelmű optimizmus lett úrrá a befektetőkön. Októberben az éves infláció csökkent, és immár a maginfláció sem nőtt tovább. Erre az optimista várakozásra pedig ráerősített a tegnap közölt novemberi infláció, amely még határozottabb és meglepőbb esést hozott: az éves infláció 7,1%-ra csökkent (júniusban még 9% felett tetőzött), a maginfláció pedig 6%-ra mérséklődött az októberi 6,3%-ról.

Az infláció csökkenése természetesen azonnal felébresztette a várakozásokat a jegybank kamatemelésének leállításával kapcsolatban. Ahogy ez első ábrán látszik, a piaci szereplők arra számítanak, hogy a kamatsáv teteje márciusban 5%-on tetőzik, az év végére pedig egyenesen kamatvágást áraznak. Szeptember-októberben még messze nem volt ennyire optimista a piac, de a várakozásokban beállt novemberi változás tényleg komoly fordulatot hozott, amely meglátszott a dollár árazásában is: az év korábbi szakaszában még a szokatlan euró-dollár paritásról cikkeztünk, mára viszont a dollár dinamikusan visszagyengült 1,07 fölé (ennek egyébként Európától Japánig a fejlődő Ázsián át mindenhol nagyon örülnek, és a forintnak is támaszt adott a gyengülő dollár).

Hasonló a helyzet a kötvénypiacon is, a hosszú lejáratokon az emelkedés megállt, majd enyhe csökkenésbe fordult, miután a piaci szereplők egyre biztosabbak abban, hogy a kamatszintek 5% környékén tetőznek, a hosszú lejáratú kötvények árazása pedig már a jövő év végére várt kamatvágáshoz igazodik.

Meglátjuk, mennyire lesz ünneprontó kedvében a Fed

A Fed mai lassítása már nagyon rég beárazódott, így egy 50 bázispontos emelés semmilyen meglepetést nem hozna, várhatóan nem is lesz olyan komoly piacmozgató hatása. A Fed egyébként az utóbbi hónapokban nagyon sikeresen menedzselte a várakozásokat, az utóbbi néhány ülésen már nem okozott meglepetést a kamatemelés mértéke, ennélfogva szinte biztosra vehető, hogy ma fél százalékponttal emel a jegybank.

A jegybank kamatemelésének lassítására nem is elsősorban az infláció esése miatt nyílt meg a lehetőség, hiszen nem tudhatjuk, hogy az infláció mérséklődése mennyiben köszönhető a jegybanki kamatemelésnek. A kamatok számottevő mértékben, 3,75%-kal nőttek idén, ami jelentős emelkedés, de inkább valószínű, hogy az infláció esésében a reálbérek csökkenése és a kínálati zavarok enyhülése játszotta a nagyobb szerepet, mint a kamatemelés hatása, a korábbi tapasztalatok szerint ugyanis a kamatemelések hatása a gazdaságban leghamarabb egy évvel érződik. A jegybank célja a megemelkedett inflációs környezetben az, hogy megtalálja azt a kamatszintet, amellyel elérhető az infláció célszintje (az USA esetén az utóbbi 2%), de nem okoz indokolatlan károkat a reálgazdaságban. A Fed döntéshozói most ezt a szintet keresik, és a jelek szerint most úgy vélik, hogy már közel vannak hozzá, azaz indokolt a kamatemelés lassítása, majd hamarosan a leállítása, hogy a jegybank hosszabb időszakon át vizsgálni tudja a kamatemelések hatását.

És itt jön az igazán fontos kérdés: mikor jön el az a pont, amikor a Fed már kihirdeti a győzelmét az infláció felett? Egyáltalán nem biztos, hogy a piacnak igaza lesz ezzel kapcsolatban.

Az már viszonylagos nyugalommal kijelenthető, hogy az infláció tetőzése megvolt júniusban, de ebből nem következik az, hogy az út szabaddá vált a 2%-os jegybanki célig. A pénzpiaci szereplők látványosan belehittek abba a szcenárióba, hogy a jegybank a kamatemeléseivel recessziót okoz jövőre, a recesszió pedig ad egy újabb ütést az inflációnak, és a jegybank ezért már az év második felében kamatcsökkentésre kényszerült (lásd az első ábrán a piaci várakozásokról). Ezt a várakozást tükrözi az amerikai hozamgörbe is, amely olyannyira invertált, hogy arra nagyon régen nem volt példa – azaz a kötvénybefektetők egyre biztosabbak hosszabb távon a kamatok csökkenésében.

Pedig korántsem lehetünk biztosak benne, hogy ez valóban így lesz. Noha a gazdasági lassulás már ott van a horizonton (például az ingatlanpiacon erőteljes fékezés látszik), számos jele van annak, hogy az amerikai gazdaság ellenállóbb, az infláció pedig makacsabb lehet. Ne feledjük, a maginfláció (amely kiszűri a volatilis árú jószágok – mint például a benzin, háztartási energia, az élelmiszerek – árváltozását) 6% még mindig, azaz az alap inflációs nyomás jelentős. Az amerikaiak megtakarításai pedig még mindig nagyon magasak, a koronavírusban létrehozott pénzösszegek még mindig ott keringenek az amerikai gazdaságban.

Az amerikai munkaerőpiac pedig továbbra is brutálisan feszes: havonta nagyjából 250 ezer fővel nő a foglalkoztatottság, és a betöltetlen álláshelyek száma még mindig másfélszeresével haladja meg a munkanélküliek számát. Nem meglepő, hogy a fogyasztás – azon belül is a hitelből történő fogyasztás – a magas kamatok ellenére nem mérséklődik.

Ilyen vegyes kilátások mellett pedig nagyon könnyen lehet, hogy a Fed ma sokkal héjább lesz a vártnál.

A jegybank ugyanis egy dolgot akar elkerülni: a nehezen visszanyert hitelesség elvesztését. Ez a Fed semmiképp nem fogja elkövetni azt a hibát, amelyet a korábbi jegybankárok a ’70-es években elkövettek: biztosan nem fognak addig kamatot vágni, míg nem biztosak benne, hogy az infláció egyértelműen visszatér a 2%-os szinthez. Könnyen lehet, hogy a jegybank ezért mély hangon oszlatni fogja az optimizmust ma este, és azt üzeni, hogy a kamatoknak tartósan magasan kell maradnia, akár egész 2023 során. Ezért lesz igazán fontos a jegybankárok ma esti kamatelőrejelzése (az úgynevezett dot plot), és a makrogazdasági előrejelzések, pontosabban ez utóbbiak változása. A szeptemberi dot plot szerint a jegybankárok 4,7% környékére várták az irányadó kamatszintet 2023 végére, a piac szerint 4,5% környékén lehet ez a szint. A szeptemberi makrogazdasági előrejelzések pedig már nem aktuálisak:

A Fed előrejelzései GDP-növekedés Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2022 szeptember 0,2% 1,2% 1,7% 1,8% 2022 június 1,7% 1,7% 1,9% 2022 március 2,8% 2,2% 2% Infláció (PCE) Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2022 szeptember 5,4% 2,8% 2,3% 2,0% 2022 június 5,2% 2,6% 2,2% 2022 március 4,3% 2,7% 2,3% Munkanélküliség Előrejelzés 2022 2023 2024 2025 2022 szeptember 3,8% 4,4% 4,4% 4,3% 2022 június 3,7% 3,9% 4,1% 2022 március 3,5% 3,5% 3,6% Forrás: Fed, Portfolio

Logikus lenne a jegybank részéről a szigorú hangnem megütése. Azzal ugyanis, hogy a dollár gyengül, a kötvényhozamok pedig esnek, valójában lazulnak a pénzügyi feltételek, márpedig a jegybank továbbra sem zárta le a szigorítási ciklust. A várakozások menedzselésével visszaterelhetné a hosszú lejáratú hozamokat egy magasabb szintre, a visszaerősödő dollár pedig segítené az importált infláció további, erőteljes csökkenését.

Franfkurtban is összeülnek a jegybankárok

Az EKB csütörtökön tart kamatdöntő ülést, a Fed döntése után ennek van kisebb jelentősége. Emlékezetes volt, hogy az amerikai (mag)infláció októberi esése milyen heves piaci reakciókat váltott ki, ehhez képest a meglepően jó novemberi inflációs adat az eurózónából meg sem mozdította az euró-dollár keresztárfolyamot. A valutaövezet inflációja 10%-ra mérséklődött novemberben az októberi 10,6%-ról, könnyen lehet, hogy itt is megvolt már a tetőzés.

Akárcsak az euró, az európai kötvényárfolyamok is az amerikai inflációs fordulatra kezdtek el emelkedni: miután a Fed lassítása széles körben beárazódott, az európai hosszú hozamok esni kezdtek, mindezt úgy, hogy közben az eurózóna gazdasági kilátásai némileg javultak, az EKB kamatemelési pályájának teteje nem látszik, ráadásul napirenden van a mennyiségi szigorítás is.

A legnagyobb megkönnyebbülést az olasz hozamok felárának esése jelentette, ez a spread árulkodik ugyanis legjobban a piaci pánikról. Látványos, hogy az amerikai infláció esése nyugtatta meg az európai befektetőket is, nem az eurózóna inflációjának mérséklődésére kezdett esésbe az olasz kötvényfelár.

Kissé túlzó, de részben mindenképp igaz az az állítás, hogy az európai pénzpiaci kilátásokra nagyobb hatást gyakorol a Fed, mint maga az EKB.

Az európai monetáris politika egyébként mostanság sokkal kevésbé kiszámítható, mint az amerikai. Az EKB idén már kétszer is komoly meglepetést okozott: előbb júliusban, amikor 50, majd szeptemberben, amikor 75 bázisponttal emelték az irányadó kamatot. Az EKB ma is megosztott, a héják és a galambok között nincs egyetértés a monetáris politika kilátásaival kapcsolatban, és a jegybankot érő kritikák sem egységesek (néha a túl laza hozzáállás, néha pedig az indokolatlan szigorítás miatt bírálják őket hevesen). Erre még rátesz egy lapáttal az eltérő tagállami gazdaságpolitikai felfogások sokasága.

Mára a piac 50 bázispontos emelést áraz, de nem lehet kizárni a 75 bázispontos emelést sem.

Az európai kilátások sokkal borúsabbak, mint az amerikaiak. Az infláció már jóval magasabb, mint az amerikai, de az energiaárak csökkenése megállt, és az eurózóna inflációját nagyrészt még mindig a földgáz és az elektromos áram áremelkedése hajtja elsősorban. Egyelőre legalábbis, az inflációs várakozások ugyanis emelkednek, azaz nem lehet kizárni, hogy végül nagyon makacsnak bizonyul az infláció. Ilyen környezetben a héják érvelhetnek úgy, hogy a 75 bázispontos emeléssel (amellyel az irányadó ráta 2,25%-ra nőne) könnyebb letörni a várakozásokat, ráadásul az eurónak is további erőt adnának vele, az importált infláció idején pedig a devizaárfolyam szerepe az árképzésben felértékelődik.

Eközben viszont ott van a recesszió a horizonton, az eurózóna gazdasága télen – legalább átmenetileg – visszaesés felé halad, amelyből csekély mértékű növekedéssel lábalhat ki tavasszal-nyáron. Ez még mindig az optimista forgatókönyv megvalósulását jelenti, ősszel, amikor 350 euró volt a gáz ára megawattóránként, ennél sokkal sötétebbek voltak a kilátások. Mindenesetre a helyzet továbbra sem jó: a recesszióból történő kilábalás az előrejelzések szerint átmeneti lesz, 2023 telére újra lassulás jöhet (persze ezeket az előrejelzéseket komoly bizonytalanság övezi). Ez pedig érvet adhat a galamboknak arra, hogy az 50 bázispontos kamatemelés mellett érveljenek, ez ugyanis lassítást jelent az előző két ülés 75 pontos emeléséhez képest, azaz a jegybanknak időt adna, hogy vizsgálja az irányadó ráta neutrális szint fölé emelésének hatását anélkül, hogy (a galambok szerint) indokolatlanul kárt okoznának a reálgazdaságnak.

Egy dolog viszont a fentiekből már tisztán látszik: ha a galambok lesznek többségben (erre van nagyobb esély), akkor 50 bázisponttal, ha a héják lesznek ma erősebbek, akkor 75 bázisponttal emelhet az EKB,

de a probléma valódi okát nem Frankfurtban fogják megszüntetni.

Az inflációt és a reálgazdasági lassulást egyaránt az energiaválság okozza, így Európa akkor lenne kint igazán a vízből, ha az energiaárak tovább csökkennének, vagy a kormányok hatékonyan mérsékelnék a magas energiaárak gazdasági hatásait. Utóbbi egyébként szintén neuralgikus pont, a fiskális intézkedések ugyanis eddig nem tűnnek célzottnak, ez pedig további inflációs hatással járhat, ami pedig növelheti az EKB további kamatemelésének esélyét.

Még két dolog miatt lesz fontos a csütörtöki ülés. Az egyik, hogy a jegybank közzéteszi előrejelzéseit, amelyben már szerepelni fog 2025 is, illetve kiderül belőle, hogy a jegybank recessziót vár-e 2023-ra (a szerptemberi előrejelzésben még 0,9%-os növekedés szerepelt, ez már a jegybank szerint sem tartható).

A másik, amire figyelnünk kell, az a jegybanki mérleggel kapcsolatos kommunikáció.

Christine Lagarde a legutóbbi kamatdöntéskor bejelentette, hogy a jegybank ma fogja tárgyalni a mennyiségi szigorítást. Az nem valószínű, hogy már jövőre év elején nekilátnak a felhalmozott kötvények eladásának (bár ki tudja, a TLTRO-hoz is elég gyorsan hozzányúltak), de az biztos, hogy az EKB-t zavarja az európai bankok túlzott likviditása, így akár még be is jelenthetik csütörtökön a mennyiségi szigorítás kezdő dátumát valamikor a jövő évre. Ám ha lesz is ilyen, az óvatos lesz majd (például az APP újrabefektetéseinek megszüntetésével), a kamatemelés és nagy összegű mennyiségi szigorítás együtt ugyanis már komoly hozamemelkedést hozhat, ami az egyes, magasan eladósodott országokra jelentős kamatterhet róna.

A Fed ma este 8-kor, az EKB csütörtökön 14:15-kor ismerteti kamatdöntő ülésének döntéseit, utána pedig a jegybankelnökök sajtótájékoztatót tartanak. Mindkét eseményről élőben tudósítunk.

