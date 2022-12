Jön az MNB idei utolsó dobása, sok kérdésre várjuk a választ

Kedden idén utoljára ül össze a Monetáris Tanács, mely valószínűleg nem változtat majd a kamatkondíciókon. Ennek ellenére egy sor kérdésre várjuk a választ a jegybanktól, vagyis azt semmiképp sem lehet mondani, hogy unalmas lenne az utolsó 2022-es kamatdöntés. A döntés és a kommunikáció akár a forint árfolyamára is hatással lehet a következő napokban.

Még egy utolsó ülés karácsony előtt

Idén utoljára ül össze a Monetáris Tanács, hogy a kamatkondíciókról határozzon. Ugyanakkor komoly meglepetést okozna, ha változásról döntene a jegybank, nagyon nagy eséllyel marad a 13 százalékos alapkamat, valamint a kamatfolyosó két széle 12,5, illetve 25%-on. Ezek jelentősége persze továbbra is korlátozott, hiszen a 18%-os irányadó kamatról október közepe óta naponta döntenek. Elvileg semmi nem szól a változtatás mellett még úgy sem, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatban pozitív hírek érkeztek, és a forint is erősödött.

A Portfolio által megkérdezett elemzők mindegyike változatlan monetáris kondíciókra számít a keddi ülés után is. Korábban az MNB több tényezőhöz kötötte az óvatos kamatvágások elkezdését, az eddigi kedvező fejlemények valószínűleg kevesek lesznek ahhoz, hogy ez meg is történjen már most, legfeljebb a retorika változhat kicsit.

A jegybank lényegében hat fontos feltételhez kötötte, hogy elinduljon a monetáris politikai fordulat. Ebből bár egyes esetekben már látni némi pozitív változást, ezeket azonban egyelőre aligha nevezhetjük a pénzpiacokon tartós, trendszerű változást hozó eseményeknek – emelte ki Virovácz Péter. A hat tényezőben egyelőre inkább felemás az elmozdulás novemberhez képest, a forint ugyan erősödött, de az uniós megállapodással kapcsolatban maradtak kockázatok, egyelőre senki nem tudja megmondani, mikor és milyen feltételek esetén hívhatunk le pénzt. A nemzetközi monetáris politikát is kettősség jellemzi, hiszen miközben a Fed már inkább lassít, az EKB még nem érzi elérkezettnek az időt ehhez.

Ezekhez jön még az, hogy az infláció várhatóan tovább emelkedik a következő hónapokban, a fiskális politika pedig a jelek szerint mindent feltett arra, hogy a gazdaság visszaesését mérsékelje. Ebben a helyzetben pedig az MNB-nek nincs más választása, mint fenntartani a monetáris szigort – véli Virovácz. Meglátása szerint leghamarabb az első negyedév vége, a második negyedév eleje felé adódhat lehetősége a jegybanknak a jelenlegi extrém kamatkörnyezetből való kihátrálásra. Addigra már megtörténhet az inflációs fordulat, érdemi javulást mutathat a külső egyensúly és a Fed és az EKB is jóval közelebb kerülhet a szigorú monetáris politikai időszak lezárásához. Ez teremheti meg annak a lehetőségét, hogy az MNB is fokozatosan visszatérjen a 13 százalékos alapkamathoz, mint irányadó instrumentumhoz.

Addicionális kockázatot jelent, hogy a legfrissebb inflációs mutatók a régióban újra emelkedést mutattak, ezáltal nem lehet még kimondani hogy az inflációs veszély elmúlt volna, az óvatosság továbbra is indokolt – teszi hozzá Kiss Péter, az Amundi szakembere.

Az irányadó kamat csökkentésére megnyílhat a lehetőség, amennyiben az uniós forrásokkal kapcsolatos végleges megállapodásra a kormányfők egyhangú megállapodásával megegyező tartalommal sor kerül. Nem azonnal, másnap várható ugyan a kamatcsökkentés, mivel az MNB megvárhatja a piaci reakciók stabilizálódását, amiből lemérheti, hogy milyen mértékben javított a kockázati megítélésen. Ezt követően jövőre fokozatosan tovább csökkentheti az egynapos betéti eszköz kamatát, ami várhatóan a jövő év közepére éri el az alapkamat szintjét, onnantól pedig eleinte óvatosan és fokozatosan elkezdődhet az alapkamat csökkentése is, ami az év végén, az infláció várhatóan meredek lefordulásával fokozódhat. A fokozatos kamatcsökkentést a folyó fizetési mérleg jövőre várható javulása is lehetővé teszi, ami egyre kisebb nyomást jelent a forintra – véli Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető makroelemzője.

A magyar jegybank is várhatóan erősen héja üzeneteket közvetít továbbra is, ebbe az irányba mutathat az is, hogy decemberben a Fed és az EKB is szigorú álláspontot ütöttek meg – vélekedik Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint egyelőre túl kevés idő telt el az uniós megállapodás óta ahhoz, hogy szóba jöhessen a lazítás, ráadásul az inflációs csúcs elérése előtt indokolt lehet az óvatosság.

Egy sor kérdésre várjuk a választ

Annak ellenére, hogy látszólag eseménytelen lesz a kamatdöntés, több kérdésre is keressük a választ. A Monetáris Tanács most tárgyal a friss inflációs jelentésről, melynek fő számai már kedd délután nyilvánosak lehetnek, a teljes kiadvány pedig várhatóan csütörtökön lesz publikus. Ebben egyrészt lényeges lehet, hogyan változik az MNB GDP- és inflációs pályája, azonban ennél is fontosabb, hogy a negyedéves prognózisok általában jó alkalmat kínálnak a jegybanknak, hogy bármilyen változtatást végrehajtson a monetáris politikában.

Jelen esetben ez a változás inkább csak jelképes lehet, de könnyen elképzelhető, hogy a kommunikációban óvatosan elkezdik majd előkészíteni az irányadó kamat már említett csökkentését tesztelve, hogyan reagál arra a piac. Ebből a szempontból az lesz a lényeges, hogyan kommentálja majd az MNB az utóbbi hetek pozitív fejleményeit az uniós megállapodásról, az infláció közelgő tetőzéséről, mennyire hangsúlyozza majd ezeket a közleményben és az esetleges szóbeli kommunikációban.

Elvileg most kellene döntenie arról is a Tanácsnak, mi legyen az energiaszámla kifizetéséhez szükséges deviza jegybanki biztosításával januártól. Októberben ugyanis azt vállalta az MNB, hogy az év végéig biztosítja ehhez a szükséges devizát, kérdés, hogy ezt most meghosszabbítják-e. Ha igen, akkor az a devizatartalék további csökkenését okozhatja, míg ellenkező esetben újra nyomás alá kerülhet a forint, hiszen a piacon kell devizát váltani az importhoz.

Megmenekült a forint?

Az MNB októberi jelentős kamatemelése után erősödésbe kezdett a forint, mely lassan a 400-as lélektani határt is támadhatja, a 430 feletti történelmi mélyponttól pedig már messze van. Ebben az utóbbi napokban segített a már említett uniós megállapodás is.

Ugyanakkor az elemzők továbbra sem egyértelműen optimisták a magyar deviza kilátásait illetően, többen is el tudnak képzelni bőven 400 feletti árfolyamot a következő egy évben. Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója pedig azt sem zárja ki, hogy új történelmi csúcsot lássunk az árfolyamban 440-nél.

Címlapkép: Getty Images