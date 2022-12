Kényszermunkára ítélnék az orvosokat: mi lesz ebből?

Egy új kormányzati terv szerint az orvosok engedélyének megújításához már nem lesz elegendő a magánellátásban történő praktizálás, havi 20 órát kellene dolgozni az állami rendszerben. A tervezet hivatalos indoklásában egy szó sincs arról, hogy valójában miért is van szükség erre az első ránézésre éles beavatkozásra. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy mi állhat a háttérben, és hogy milyen hatásokat válthat ki a tervek szerint január elsején már életbe is lépő módosítás.

Miről is van szó?

A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetést célzó oldalára december 16-án került fel több jogszabálytervezet, amelyek egyike az egészségügyben dolgozó szakembereket közvetlenül is érinti. A társadalmi egyeztetésre december 24-ig adott időt a tárca, és a jogszabály már január elsején hatályba is lépne. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a kormánynak - nem részletezett oknál fogva - nagyon sietős a módosítás, ami egyes - név nélkül nyilatkozó - szakértők szerint egyfajta kényszermunkának is tekinthető az orvosok esetében.

A hat oldalas dokumentum egyik lényeges pontja azt mondja ki ugyanis, hogy:

„10/A. § (1) Az orvos, illetve egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során szerzett szakorvosi képzettséggel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek a 8. § (1) bekezdés szerinti gyakorlati továbbképzés teljesítésének igazolásához havonta 20 óra gyakorlati időt kell az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) honlapján feltüntetett, a továbbképzéshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítására alkalmas közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók közül annál az egészségügyi szolgáltatónál letöltenie a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben, amellyel a továbbképzésre kötelezett a gyakorlat teljesítéséről megállapodott.

Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket azon továbbképzésre kötelezett esetében kell alkalmazni, aki nem közfinanszírozott, nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál főállásban, teljes munkaidejű jogviszonyban végez egészségügyi tevékenységet.

A (1) bekezdés szerinti továbbképzésre kötelezett a gyakorlati időt kizárólag ügyeleti feladatellátással is teljesítheti. Az így teljesített, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő mértéke havonta 10 óra.

A rendelethez csatolt indoklás nem részletezi a lépés okát, csak annyit említ meg, hogy "a javaslat célja a megszerzett szakképesítésnek megfelelő területen a szakmai ismereteknek a tudományos és technikai feltételekhez történő igazítása". A hatásvizsgálati lapokból sem derül ki, hogy a kormány milyen következményekkel számol az intézkedés bevezetésétől.

Jelenleg minden szakvizsgával rendelkező orvosnak a műkődési engedélyét öt évente meg kell újítani. Ehhez bizonyos mennyiségű tudományos aktivitás és igazolt orvosi munka szükséges. Eddig ezt az orvosi munkát a magánellátásban folytatott tevékenységgel is lehetett igazolni, viszont a fent részletezett jogszabályváltozás értelmében január elsejétől erre már nem lenne lehetőség. Vagyis ha így marad a tervezet, akkor az, aki nem akarja elveszíteni működési engedélyét, be kell vonuljon havonta 20 órára az állam rendszerbe dolgozni.

Mi várható ettől?

Érdemben tehát nem tudni, hogy a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkársága miért szánta el magát egy ilyen, szakértőket, érintetteket is megosztó lépésre. Mivel a magyar egészségügyi rendszer mindkét szegmensét, az állami (közfinanszírozott) és a magán intézményeket is érinti, ezért érdemes megvizsgálni, hogy mit is okozhat a különböző klinikáknál

Több ezer szakorvosi képesítéssel rendelkező személy munkamenetében hozhat ez a lépés változást (ha nem is drámai mértékűt), amennyiben ez így hatályba lép, és ez pedig a magánszolgáltatók működésében is kényszerű alkalmazkodást eredményez.

Éppen emiatt megkerestük a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületét, amelyet váratlanul ért a rendelettervezet megjelenése, ugyanis nem látták ezt az új szabályozást előzetesen.

Lancz Róberttól, az egyesület elnökétől azt is megtudtuk, hogy már egy ideje érzékelhető, hogy az állami ellátórendszer komoly kapacitáshiánnyal küzd, földrajzilag és szakmánként azonban eltérő mértékű ez a hiány.

A jogszabálytervezet is arra enged következtetni, hogy az állami rendszer irányítói, felügyelői is látják ezt a problémát

- mondta a Doktor24 Csoport vezérigazgatója érdeklődésünkre és egyúttal emlékeztetett arra, hogy a magánszolgáltatóknak van alternatív javaslatuk a kapacitáshiányos állami rendszer problémáinak mérséklésére. A magánszolgáltatók készek részt venni az állami ellátásban, a közfinanszírozott részében, ezzel segítene a közellátásban, közreműködnének, és megtakarítást lehetne elérni az állami rendszerben. Ezek az alternatív javaslatok továbbra is ott vannak az asztalon, szeretnénk ezt ismét felajánlani - tette hozzá a cégvezető, aki egy súlyos potenciális negatív következményre is felhívta a figyelmet, amennyiben ez a jogszabály így életbe lép.

Megtörheti a jogszabály azt a pozitív trendet, ami az elmúlt években jellemezte a magyar orvosok hazaérkezését. Tapasztalataik szerint egyre gyakrabban fordult elő, hogy a magánszolgáltatók képesek voltak hazacsábítani külföldön dolgozó szakembereket, azonban ők egy ilyen jogszabálymódosítás nyomán elbizonytalanodhatnak. Emellett pedig egy toló erő is lehet, amikor a fiatal orvosok pályaválasztásáról van szó, miközben az elmúlt években a magyar egészségügy vonzereje az orvosok körében javult.

Pro és kontra érvek

Egy másik, a hazai egészségügyben igen aktív szakember viszont úgy vélekedett név nélkül nyilatkozva lapunknak, hogy egyáltalán nem ördögtől való ez a tervezet. Az angol közfinanszírozott ellátást példáját hozta fel, ahol csak a „consultant” kategóriába sorolt orvos (egyfajta főorvos, de nem osztályvezető) dolgozhat csak magánellátónál. Meglátása szerint ennek olyan előnye is van Angliában, hogy közvetve biztonságot ad a magánellátás minőségének. 5 évente ugyanis minden ilyen orvost tüzetesen átvizsgál a felügyelet, a folyamat akár 1 évig is tarthat, mely során minden adatát előveszik, például, hogy hány műtétet végzett, milyen komplikációkkal, milyen újraműtési aránnyal az adott orvos.

Megítélése szerint a mostani magyarországi tervezet nem a kapacitáshiány rendezését szolgálja, hanem a minőségbiztosítás szempontjából előnyös. Nem ezek a 20 órás havi kisegítések mentik meg az állami rendszert a szűk kapacitásról - vélekedett. Éppen emiatt összességében a szakember több pozitívumot lát az intézkedésben, mint negatívumot. A név nélkül nyilatkozó szakember szerint szükséges idehaza is egy minőség-ellenőrzés a magánegészségügyi ellátás esetében is, és mindezt a beteg nevében kell rendezni. Azt is hozzátette, hogy a magánegészségügyi szektor sem komplexitásában, sem minőségében nem fejlődött annyit, mint amennyit üzletileg növekedett. Mindezek alapján szerinte a következő lépcsőfok lehetne a magánegészségügyi intézményekben folyó szakmai munka minőségének rendszeres ellenőrzése, az arról szóló visszacsatolás és az adatok nyilvánosságra hozása, hogy a betegek láthassák azokat, amikor döntést hoznak saját egészségükről, illetve betegségük kezeléséről.

Egy másik név nélkül nyilatkozó szakértő viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a magánellátásban dolgozó orvosok ugyanolyan elköteleződéssel, gyakorlati tudással és tapasztalattal gyógyítanak, mint az államiban rendelkezésre álló szakemberek. 10-20 óra állami kényszermunka szerinte ezen érdemben nem tud változtatni. Arra is kitért, hogy érdemes abba belegondolni: a kényszermunkára ítélt orvos milyen lelkesedéssel fogja tenni a dolgát, és egyáltalán hogyan tud majd kiszámíthatóan tervezni vele a közfinanszírozásban dolgozó főnöke. Meglátása szerint egy ilyen plusz kapacitással nehéz előre tervezni.

Azt is kiemelte, hogy nem ismert jelenleg az a lista az OKFŐ-nél, amely azokat az intézményeket sorolja fel, ahol le lehet dolgozni ezt a már említett 20 órányi kötelező munkát. Nem tudni, mi alapján állítják össze ezt a listát, könnyen lehet, hogy itt már a lobbierők is érvényesülni fognak. Mert vannak olyan magántulajdonú intézmények, amelyek rendelkeznek állami finanszírozással (NEAK-szerződéssel) és ők is szóba jöhetnek, ahol le lehet dolgozni ezt a mennyiségű óraszámot. Egyelőre viszont nem ismert az intézménylista, ami csak fokozza a bizonytalanságot.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy 2020-ban a kormány kifejezett célja volt, hogy az orvosok ne rohangáljanak a két rendszer, az állami és magán, között, viszont ez a rendelet ezt is megkavarhatja, ami nem biztos, hogy a működés szempontjából kedvező.

