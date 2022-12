Surányi György: Viszontválasz a Magyar Nemzeti Banknak

Nem találnám helyesnek, ha minősíteném a Matolcsy György vezette jegybank és az annak nevében hivatalosan a Portfolión megjelent írásomra reagáló Virág Barnabás vitairatát. Az önmagáért beszél. Ehelyett és anélkül, hogy elmélyednék a részletekben, két kérdést érintek pusztán az illusztráció okán.

Surányi György viszontválasza

I. Megtakarítás / beruházás

A külső és belső pénzügyi egyensúly összefüggéseinek félreértése mint cseppben a tenger megvilágítja az MNB alapvető tévedését. Virág szerint, ha a készpénz állomány 5 ezer milliárd forinttal csökkenne és kockázatmentes állampapírba fektetnék, akkor nemcsak a háztartások profitálnának a kamat bevételből, hanem a gazdaság finanszírozási szerkezete is kedvezőbb lehetne. Ezután jön a lényeg: „A belföldi szektorok kevésbé lennének rászorulva külső források igénybevételére, … végső soron külföldi adósságot válthatna ki, jelentősen csökkentve ezzel az ország külső sérülékenységét is.”

Először: a készpénzzel szemben a magyar állampapírt - noha jelenleg nem veszélyesen magas kockázatú - csak erős túlzással lehetne kockázatmentesnek nevezni. Amennyiben a nem nulla kockázatot képviselő ország-, likviditási és visszafizetési kockázattól nagyvonalúan el is tekintenénk (pedig nem lehet), akkor is minimum megmarad a kamat- és így az árfolyamkockázat. Sajnálatos, ha ez az MNB vezetőinek nem tűnt fel. Nem sokat, legfeljebb úgy 3-500 milliárd forintnak megfelelő összeget bukik az MNB évente (és így az adófizetők) a sterilizációs költségen keresztül attól függően, hogy mikor tér vissza a hozamgörbe és az MNB irányadó kamata a 2021 elején látott szintre. Nem egyhamar.

Másodszor: attól, hogy a készpénzben lévő pénzügyi megtakarításból állampapírt vesznek egyetlen fillérrel nem nő a makrogazdasági szintű pénzügyi megtakarítás. Ezért nem javul a makroszintű beruházás-megtakarítás egyensúly. Ha viszont nem nő, nem csökken, tehát változatlan marad a beruházás/megtakarítás mérlege akkor definíció szerint nem változhat a magyar gazdaság külső egyensúlya. Ez az összefüggés nem a nyolcvanas évek divatos irányzatán alapuló azonosság, de még csak nem is elvont pénzelméleti megfontolás, hanem belépő teszt kérdés a bevezetés a makroökonómiába címet viselő undergraduate kurzusokon. (Ezt az összefüggést egyébként következetesen nem értik sok éve és jó néhányan az MNB-ben. Többek között ehhez hasonlóan érveltek a komoly károkat okozó önfinanszírozási program és a tragikus, szuper téves MÁP+ mellett.)

Harmadszor: a készpénzállomány nem megpántlikázhatóan egyszerre finanszíroz jó, kevésbé jó, esetleg pocsék beruházásokat, vagy/és fogyasztást. A jobb finanszírozási szerkezetben (ha egyáltalán az jobb volt) vagy a 2010 utáni külső adósság csökkenésében - szemben Virág Barnabás állításával - „a készpénz és a betéti eszközök összes megtakarításokon belüli arányának csökkenése” nyilvánvalóan nem játszott szerepet. A külső adósság csökkenése főként a beruházás/megtakarítás egyensúly javulásának és ezért a folyó fizetési mérleg többletének, a cserearányok javulásának és kiemelten a vissza nem térítendő európai források beáramlásának volt a következménye.

Negyedszer: a figyelmes olvasónak bizonyára feltűnik, hogy az alelnök szerint még 2010 és 2019 között sem a készpénz és a látra szóló betétek állománya csökkent - amit főnökével összhangban most is lelkesen javasol - hanem csupán az arányuk. Vagyis még a saját vélt sikereire vonatkozó szakszerűtlen hivatkozása is téves. Tehát még akkor sem a meglévő pénzügyi megtakarítások átcsoportosítása - készpénzből állampapírba - vezetett a külső egyensúly javulásához vagy az egyébként igen vitatható eredményekhez.

Ötödször: ha a példaként említett 5 ezer milliárd forint készpénzt állampapírba fektetnék, akkor az MNB mérlegében ennyivel csökkenne a nulla kamatozású forrás. Ennek helyén viszont - ha mint állítja Virág Barnabás, nem többletkeresletet finanszírozna az új kibocsátású állampapír - akkor magas kamatozású jegybanknál elhelyezett betét váltaná fel a kamatmentes bankjegyállományt. Ez pedig jelentősen tovább emelné az MNB amúgy is hatalmas veszteségét. Noha a monetáris döntéseket nem vezérelhetik egyoldalúan eredmény/jövedelmi szemléletű megfontolások, de azért némileg ezekre sem ártana figyelni. (Ha így tennének, nem lenne orbitális vesztesége az MNB-nek (például a mértéktelen és felelőtlen fedezetlen kamatpozíciója miatt), a magyar államnak, a magyar adófizetőnek.) A bankjegyállomány ilyen irreális, kétharmados, drasztikus és gyors csökkenése ma kb. 7-800 milliárd forinttal növelné a jegybank, a magyar állam, a magyar emberek veszteségét. (Később a kamatok/hozamok mérséklődése mentén csökkenhet az egyes évek vesztesége, de a megszűnése rövid/közép távon nem valószínű.) Ez az első évben a GDP hozzávetőleg 1,2%-a, messze több mint az óvodáktól a középiskolákig az oktatásban dolgozók éves bére.

Ennek a további hatalmas veszteségnek a fényében hosszasan értekezhet arról az MNB elnöke, hogy radikálisan csökkenteni kell a költségvetési deficitet, és alelnöke ismételgetheti százszor, hogy roppant elkötelezett az elnök a fiskális megszorítás mellett - ami persze nem volt mindig így, ld. éveken át a high pressure economy mantráját -, de ez a veszteség vagy tovább rontaná az államháztartás egyensúlyát, vagy/és további még nagyobb költségvetési megszorítást vonna maga után. Egyik rosszabb lehetőség, mint a másik.

Hatodszor: valaha az MNB-ben volt - hol máshol lehetne- messze a legfelkészültebb szakértői csapat, akik a készpénzkibocsátás, forgalmazás természetét elemezték. Feltehetően ma is ott dolgoznak ezek a kollégák. Ha megkérdeznék őket bizonyára boldogan elmagyaráznák az MNB néhány felső vezetőjének, hogy milyen nagyon lassan és nehezen változtatható a készpénz iránti kereslet. Ennek jól ismert gazdasági, kulturális, szociális, bizalmi okai mellett történeti hagyományok, szokások, az inflációs várakozások, a pénzforgalmi rendszer fejlettsége, a szolgáltatások árazása, az adózás vagy a korrupció szintje stb. is fontos szerepet játszik. Ezért nem lehetséges rövid távon azt megváltoztatni, különösen a javasolt radikális mértékben. Nem is beszélve a Matolcsy György által bevezetett tranzakciós illeték készpénzt preferáló szerepének ebből a szempontból igen káros hatásáról.

Emlékeztetnék arra is, hogy az erőforrásokat köztudottan hatékonytalanul allokáló, fejletlen svájci bankrendszerben, szélesebben a svájci pénz és tőkepiacon forog arányait tekintve a világon az egyik legtöbb készpénz. Ez közismerten álmatlan éjszakákat okoz a gazdaságpolitika ottani irányítóinak is. Noha zaklatottan tekintenek erre a hatékonytalanul forgó, Virág szerint jórészt leülepedett bankjegyállományra (egyébként a bankjegyállomány átlagos forgási sebessége és nem egyes elemei bírnak jelentőséggel), de ezt a nyomást talán enyhíti évente az a pár milliárd svájci frank, ami seignorage- ként, a kamara hasznaként lecsapódik. Az is igaz persze, hogy ott évtizedek óta valóban árstabilitás van.

II. Az infláció trendszerű emelkedése 2017-től

Matolcsy és Virág szerint 2021 közepéig minden rendben volt, az infláció az MNB cél értéke körül alakult. Érvelésük két gondolatát emelném ki.

A.2017 és 2020 vége között az átlagos infláció Virág szerint 3% volt. Ez ugyan igaz azzal a megszorítással, hogy 2017-től 2019-ig évről évre gyorsabban nőtt a belföldi kereslet, mint az itthon előállított jövedelem. A belföldi termelés és felhasználás között elnyíló olló trendszerűen rontotta a külső egyensúlyt és trendszerűen emelte az inflációt. A 2014-15-ben mért átlagosan nulla infláció 2019-re fokozatosan átlagosan 3,4%-ra, decemberre pedig 4%ra emelkedett. Tehát a 2020. januári 4,7%-os árszínvonal-emelkedés nem egyszeri kisiklás, az egy jól kirajzolódó, lényelégben közel egyenletesen emelkedő trend része. 2016-tól évente átlagosan 1 százalékponttal emelkedett az infláció üteme és évente a GDP 1,5%-ával romlott a folyó fizetési mérleg. Mindkét jelenség a fokozatos túlfűtés adekvát kísérője, akárcsak a magyar gazdaság potenciális növekedési ütemét nagyjából kétszeresen meghaladó, nem fenntartható 5%-os éves növekedés. Ezt a folyamatot törte meg átmenetileg a pandémia okozta externális sokk. Ennek elmúltával 2021 áprilisától - még sehol energia válság, sehol háború, sehol szankciók, a monetáris unióban még messze az inflációs célon belül állnak- nálunk már 5% feletti az infláció. Vagyis az inflációs trend forduló nyilvánvalóan nem 2021 nyarán kezdődött, ahogy ezt Matolcsy és Virág láttatni szeretné, hanem évekkel korábban.

Az éves inflációk átlagolása pedig csak a számokkal való bűvészkedés. Ezt szélsőségesen jól illusztrálná, ha például az ECB az idei várható átlagosan 8% inflációt a megelőző öt vagy hat év átlagában vizsgálná. Ebben az időszakban az ECB a defláció miatt évekig nem érte el inflációs célját alulról. Ha tehát ezeket az éveket átlagolnák az idei és a várható további, most ellentétes irányú kisiklással, akkor az inflációt átlagban számolva elégedetten dőlhetnének hátra. Egy baj van csupán, hogy az ilyen átlagolásoknak nincs közgazdasági tartalma.

Bármilyen szakmailag szolid összehasonlítás bázisának tekinteni a globális válsággal terhelt 2020-as évet az egyszerűen nonszensz, a statisztikai adatok, a bázis megválasztásának jól ismert durva manipulálása. Különösen igaz ez az energiapiaci árak esetében. A pandémia mentén kialakult globális recesszióban összeomlott a piaci kereslet és persze az árak. Az olaj ára például 2020 tavaszán napokon keresztül negatív volt, de elég hosszan 20 dollár alatt/ körül alakult. Ez a szokásos ingadozási sávon messze kívül esett, akárcsak a gázár alakulása. Az infláció trendjében nem a 2020-as beszakadás a mértékadó viszonyítási pont, hanem a válság mentes 2019. Ebben az esetben persze nem lehetne az éves gáz inflációra 2021 nyarán 573%-os áremelkedést kimutatni. (Még ütősebb példát is szívesen javasoltam volna Virág Barnabásnak, ha megkér erre. Ha például az olaj 2020 tavaszi árát veszi bázisként ,ami 0-20 dollár között hullámzott, akkor nem 573%-os az ár sokk, hanem akár 1000%-os is lehetett volna. Ez azért kétszer jobban mutatna.) De ez csak egy gyengén sikerült erőlködés annak érdekében, hogy külső okokra lehessen terhelni a felelősséget a belülről fűtött már áprilisban 5% feletti infláció miatt.

2020-ban pontosan az előbbiekben érintett árzuhanások miatt szakadt meg ideiglenesen az évek óta bekódolt gyorsuló infláció. Nem az organikus, inflációt erősítő tényezők, az ultra laza gazdaságpolitika, ezen belül monetáris és árfolyampolitika inflációs és egyensúlyt kikezdő természete változott meg. Ez változatlanul tovább élt, miközben a külső keresleti és ársokkok, az energia- és nyersanyagárak beszakadása átmenetileg visszavették az áremelkedés ütemét.

III. Befejezés helyett

Vég nélkül sorolhatnám a fentiekhez hasonlóan az adatokban és a bázis megválasztásában manipulált, szakmailag téves, védhetetlen, apologetikus megállapításokat Matolcsy beszédéből, illetve beosztottjának írásából. Ettől megkímélném a Portfolio olvasóit. Egyetlen kérdést azonban talán érdemes feltenni.

Ha az MNB vezetői a szokásos szerénységgel és önkritikusan azt képviselik, hogy

rajtuk kívül mindenki, a FED, az ECB, az IMF, az Európai Bizottság is hibázott és késlekedett a tartós infláció felismerésében és a szükséges lépések meghozatalában,

itthon pedig az energiaárak mellett (amiben persze jócskán benne van az évek óta az MNB által menedzselt zuhanó forint árfolyam is) csupán a kormány, és a költségvetési politika felelős az évtizedek óta nem látott inflációért,

az MNB viszont elsőként és minden kétséget kizáróan hatékonyan lépett fel a szerintük csak 2021 nyarán kibontakozó infláció ellen,

akkor mivel magyarázható, hogy az MNB éleslátása, hősies, önfeláldozó stb. küzdelme ellenére annyira eredménytelen az infláció elleni harcban ,hogy 2022. novemberre a magyar infláció 23,1%-ra, az unióban a legmagasabb szintre, az uniós átlag jóval több mint kétszeresére (a maginfláció pedig az uniós átlag több mint a négyszeresére) ugrott ?

Pedig lassan közel két éve folyamatosan és magabiztosan azzal biztatta az MNB a közvéleményt, hogy ura a helyzetnek, azaz kontrol alatt tartja az inflációt és látja az alagút végét. Erről írt Matolcsy György is nem olyan régen , idén májusban az MNB 2021-es évéről szóló Éves Jelentésében. Nehéz de "... sikeres volt ez az év (2021) ugyanakkor azért, mert az MNB a monetáris politika időben végrehajtott fordulatával sikeresen kezelte az infláció tartós emelkedésével összefüggő kihívásokat.” Még rágondolni is nyomasztó, hogy hol lennénk ma, ha az MNB nem hajtott volna végre egy ennyire sikeres fordulatot.

De az MNB vezetése nevében személyesen Virág Barnabás is rendszeresen, legalább negyedévenként arról tájékoztatott, hogy karnyújtásnyi távolságra állunk az infláció tetőzésétől (átlag 3-4 hónap) és bár egyre távolabb - legutóbb már 18 hónapra -, de belátható távolságra van az árstabilitáshoz való visszatérés céldátuma. Némi rossz érzést talán csak az okoz, hogy a közben eltelt közel két év során „rugalmasan” távolodtak a céldátumok. Az infláció viszont törésmentesen emelkedik, miközben az MNB hitelessége stabilan kopik.

