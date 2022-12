Télből a nyárba: brutális a drágulás, fejenként 1 millió forint fölött lehet az utazás

Nagy Károly 2022. december 21. 15:30

Kína kivételével minden nagyobb ország újra megnyitotta kapuit a külföldi turisták előtt. A magyarok körében újra sláger Dominikára, Zanzibárra vagy éppen Mexikóba menni. Thaiföldre, Malajziába, Indonéziába vagy Srí Lankára is utaznak a téli zimankó elől, de oda már kevesebben, mert nagyot drágultak az ázsiai repülőjegy-árak. Beindultak az amerikai és ausztrál utazási lehetőségek is, és a nagy hajókörutak is úgy működnek, mint 2020 márciusa előtt. Az utak jelentős mértékben, 20-30% között drágultak.