Kiderült: a kormány az egészségügy permanens átalakításába kezd

Hatalmas érdeklődés övezte a Magyar Orvosi Kamara vezetőinek, valamint a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságának nyilvános - online közvetített - egyeztetését, amely feszült hangulatban, az egyet nem értések tisztázásával indult, majd több bizonytalan, a jogszabályokból kikövetkeztető értelmezés tisztázására is adott lehetőséget. Közben viszont az is jól érzékelhető volt, hogy egyetlen ilyen egyeztetés nem elegendő, az érintettek körében ugyanis nagy az információhiány, és ebből kifolyólag a bizonytalanság érzése. Főleg annak fényében, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár elmondása szerint az egészségügy permanens átalakítására készül, fél évente várhatóak lényeges új rendeletek.

Hiánypótló kezdeményezéssel élt a Magyar Orvosi Kamara, Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár pedig nyitott volt erre, így csütörtök délután megvalósult az államtitkár és a MOK vezetői között egy nyilvános egyeztetés. Az érdeklődés óriási volt, amit alátámaszt például az, hogy két óra leforgása alatt 1500 hozzászólás, és kérdés jelent meg a hozzászólás mezőben, és több ezren követték nyomon a beszélgetést.

A többórás - online módon közvetített - egyeztetés a nézeteltérések tisztázásával indult. Nem volt ugyanis konszenzus a felek között abban, hogy az államtitkárság a megfelelő módon kikérte-e a kamara véleményét a különböző jogszabálytervezetekről, és elegendő időt adott-e a társadalmi és szakmai egyeztetésre. Takács Péter államtitkár leszögezte: tételesen és tényszerűen nem igaz az a feltételezés, hogy az államtitkárság a törvénytervezet kialakítása során nem fogadott be javaslatokat a MOK-tól. Ígéretet tett arra is, hogy a továbbiakban is igyekszik fenntartani a párbeszédet a szakmával és a szakmai szervezetekkel. Emlékeztetett arra is, hogy ő személy szerint az elmúlt hetekben több megyében is végigjárta az illetékeseket és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Az első kérdés az volt, hogy miért nem nyilvános az a Belügyminisztérium felkéréséből született, Boston Consulting Group által készített, egészségügy átalakítását célzó javaslatcsomag. Takács Péter államtitkár erre úgy felelt, hogy azért nem nyilvános, mert ebben a dokumentumban vannak olyan tanácsok, amelyeket Magyarországon nem lehet megvalósítani szociokulturális okok miatt. Ilyen volt például, hogy a BCG szakértői azt javasolták, hogy 100 magyar kórház helyett 60 kórház maradjon idehaza. Ezt azonban nyilvánvalóan nem fogjuk megvalósítani, mert a mostani magyar egészségkulturális szemlélet mellett nem lehet megtenni. A lakosság közelében kell lennie kórházszerű intézménynek - mondta Takács Péter.

A beszélgetést nyomon követve általánosságban elmondható, hogy nem véletlen az orvosok és az egészségügyben dolgozók körében a bizonytalanság és a bizalmatlanság az egészségügyet érintő új kormányzati beavatkozások kapcsán. Az államtitkárság részéről ugyanis többször is elhangzott az a válasz, amikor a kamara illetékesei az egyes rendeletek, jogszabályok értelmezésére, részleteire kérdeztek rá, hogy

nem cél, hogy ez vagy az a következmény, vagy hatás előálljon, mert azt az államtitkárság is tudja, hogy nem lenne életszerű.

Vagyis az orvosoknak a rendelettervezetek megjelenésekor tudniuk kellene előre, hogy pontos értelmezés hiányában mire is gondolhatott a költő, vagyis a jogszabály megalkotója. Ezért jelenhettek meg alternatív szakmai értelmezések, a döntéshozói értelmezés hiányában, ám ezeket a szakmai és logikus értelmezéseket Takács Péter sokszor fake news-nak nevezte. Ezt a kifejezést az egyeztetés során az államtitkár nagyon sokszor használta.

Érdekes volt azt is hallani, amikor az államtitkár azt rótta fel, hogy miért hiányolják a szakmai szervezetek a konkrét jogszabályokat, ha bizonyos szabályozási elemek már például a Semmelweis Tervben le voltak szögezve (2012-re visszamenve - a szerk.). Erre a MOK azt vetette fel, hogy a Semmelweis Terv nem törvény, és nem is jogszabály. Az államtitkár szerint már a hagyományok szerinti működés is releváns szabálynak tekinthető, függetlenül attól, hogy az nincs jogszabályban rögzítve és részletesen szabályozva.

Több olyan részletkérdésre is úgy felelt az államtitkár, hogy bár a jogszabályban vagy a rendelettervezetben az van leírva, ami, de azt feltétlenül nem is úgy kell értelmezni, ahogy le van írva, illetve hamarosan pontosítanak bizonyos szabályokat.

Emellett vadonatúj tájékoztatás volt, hogy az egész finanszírozási rendszert szeretnék olyan irányba eltolni, hogy jó minőségben sok munka legyen az, amit a rendszer honorál. A fix elemek súlyát szeretnék mérsékelni, és elmozdulni a direkt esetfinanszírozás irányába, illetve a minőséghez kötött indikátorok irányába. Takács Péter példaként említette, hogy az alapellátásban jelenleg 3-5%-os részesedéssel rendelkezik az indikátor alapú finanszírozási elem, és ezt szeretnék 20%-ra emelni idővel.

Nagy híve vagyok a direkt finanszírozásnak, hogy a kollégák esetszám után kapjanak finanszírozást, és a minőségi mutatókban tükröződjön a finanszírozás egy eleme - magyarázta az államtitkár.

Később azt hangoztatta: az elfogadott egészségügyi törvénymódosítási csomag keretet ad a jövőbeli terveknek, és a mostani menetrend szerint

fél évenként hoz változásokat az egészségügyi államtitkárság, a részletszabályokat rendeleti úton szabályozzák majd.

Ez arra utal, hogy a kormány az egészségügy permanens átalakítására készül. A kamara ennek kapcsán arra mutatott rá, hogy ennek fényében fontos lenne a folyamatos kommunikáció, tájékoztatás, mind a szakma felé, orvosok irányába, mind a lakosság felé.

Az államtitkár visszautasította azt az állítást, hogy a kormány forrásbevonás nélkül hajtja végre az egészségügy átalakítását. Elhangzott az is, hogy annak ellenére, hogy átlagfinanszírozás volt jellemző az elmúlt évekre, attól még el kellene látni a betegeket, viszont olyan panaszok jutnak el az egészségügyi vezetéshez, hogy ez nem valósul meg.

Szóba került a rezsiköltségek és energiaszámlák összegének elszállása is. Takács Péter azt is jelezte, hogy jelenleg 3 minisztérium dolgozik azon, hogy mentőöevet dobjanak azoknak, akiket sújt az energiaszámla rendkívüli mértékben. Azt elismerte, hogy ezt a plusz költséget nem az Egészségbiztosítási Alapból kellene finanszírozni, ezért az lenne az államtitkárság célja, hogy akár a kisboltos, akár a kkv-támogatási programba legyen beemelve az egészségügyi intézmények pótlólagos támogatása.

Abban is vita volt, hogy a a teljesítménybérekkel mi legyen. Itt a MOK hangoztatta, hogy nem a teljesítménybér-rendszer bevezetésével van gondja, hanem azzal, hogy az alapbérben tükröződik a teljesítmény, vagyis az alapbér esetében lehet csökkenteni 20%-kal az összeget. A MOK részéről hangsúlyozták:

sehol Európában nincs olyan, hogy a teljesítmény alapján alapbért téríthetnek el, akár lefelé a teljesítmény függvényében.

Az eseményen az is kiderült, hogy az államtitkár március végéig gyökeresen szeretné átalakítani a magyar szűrési rendszert. Eddig tervezi a kormány elé vinni a tervezetet a társadalmi egyeztetés után.

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart rendelettervezet is szóba került az egyeztetésen. Az államtitkárság részéről itt elhangzott, hogy a 10, illetve a 20 óra állami ellátásban töltött munka elrendelése a magánellátásban dolgozók részére a tudásamortizáció elkerülését szolgálja. Emellett a betegbiztonság szempontjából is fontos, a közfinanszírozott intézmények humánerőforrás helyzetét pozitívan befolyásolja - érvelt az államtitkár, aki szerint Európában vannak erre szintén példák. Megemlítette a németországi szabályozást, ahol bárki bekényszeríthető az alapellátási ügyeletbe, szakképesítéstől függetlenül. A skandináv és brit modell bizonyos esetszámok akkreditált elvégzését írja elő, de ez komoly adminisztrációt igényelne, amit nem lehet megvalósítani, amíg nem megy végbe egy egészségügyi adminisztrációcsökkentési folyamat Magyarországon.

Ezért lett ez a hibrid magyar rendszer - ismerte el az államtitkár.

A MOK részéről viszont felrótták, hogy ez a szabályozás a semmiből érkezett, váratlanul érte az egész szakmát, intézményeket és orvosokat. Az államtitkárság részéről viszont fontos pontosító mondatok hangoztak el, amelyek viszont a jelenleg nyilvánosság előtt lévő rendelettervezetből nem voltak kiolvashatók. Így például fontos szabály, hogy a ledolgozott munkaórák tömbösíthetőek. Emellett a már eddig beérkezett javaslatok alapján módosítják a 10 és 20 órás előírást 8 és 16 órás előírásra.

A választható intézményeket az OKFŐ jelöli ki és a kollégák választhatnak ebből - hangzott el az államtitkárság részéről.

Példaként az is elhangzott: 5 év alatt a számítások szerint 3,3 hónapot kell eltölteniük az állami ellátásban a magánszolgáltatóknál dolgozó orvosoknak.

Takács Péter arról is beszélt, hogy személyesen a következő fél év legfontosabb feladata számára, hogy a köz és magánellátás viszonya rendeződjön. Teljesen szétválasztani ezt nem lehet - ismerte el.

Címlapkép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára felszólal az Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. november 23-án. Forrás: MTI/Illyés Tibor