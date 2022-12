Mire lesz elég a 30 milliárdos kórházi adósságrendezés?

Az idei év végén betervezett 30 milliárd forintos állami adósságrendezés mérete nem kielégítő, és a konszolidáció megvalósításának módját is lehet kritikával illetni, ugyanis az nem ösztönöz teljesítménynövelésre - fejtette ki a Portfolio-nak nyilatkozva Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatójával beszélgettünk arról, hogy miért garantált, hogy gyorsuló ütemben fog tovább növekedni a kórházak tartozásállománya, de kérdeztük a napokban nagy port kavart friss rendelettervezetről is, amelyet sokan már csak az orvosok kényszermunka-törvényének neveznek.

A legutolsó hó végi adatok szerint 60 milliárd forint körül állt a kórházak adósságállománya, és ez azóta is napról napra nő. Ehhez képest döntött a kormány 30 milliárd forintos konszolidációról, vagyis ezúttal a korábbi években jellemző aránynál kisebb mértékű adósságátvállalásról – értékelte a napokban megjelent döntést Velkey György lapunknak. Meglátása szerint ez az összeg kevés lesz, sok lejárt adósság marad a közfinanszírozott intézményeknél, amelyek nyilván a legrégebben lejárt tartozásokat egyenlítik ki. Ám így is rengeteg kifizetetlen számlát görgethetnek majd maguk előtt, melynek nyomán várhatóan a beszállítók is nagyon szorult helyzetbe kerülnek.

A helyzet továbbá azért is lehet kritikus a kórházak gazdálkodásában, mert folyamatosan érkeznek be az intézményekhez a magasabb üzemeltetési számlák. Ennek több oka van, nem csak a kézenfekvő energiadrágulás. A magas infláció, valamint a gyenge forint is erősen érinti a kórházak gazdálkodását. Az energiaszámlák elszállása pedig leginkább jövő januártól indul meg, a legtöbb kórház számára ugyanis akkor van az energiaszerződések fordulónapja, így majd

csak a jövő év elején fognak szembesülni az igazán magas energiaárakkal, és rezsiszámlákkal

– vázolta a Kórházszövetség elnöke, aki ennek megfelelően azt vetíti előre, hogy az adósságújratermelődési dinamika fel fog gyorsulni. Közben ugyanis – mint arra felhívja a figyelmünket – nincs semmilyen ígéret és konkrétum az energiaszámlák kompenzációjáról. Kitért arra is, hogy az állami kórházak minimális mértékben tudnak csak spórolni az energiaszámlán, hiszen a betegeket a megfelelő infrastruktúrális körülmények között el kell látni, fűteni és világítani márpedig kell.

Arról is beszélt az intézményvezető, hogy a mostani kórházi teljesítmény, valamint adóssághalmozódás ellentmondásos helyzetet szült. Úgy termeltek ugyanis nagyobb tartozást az intézmények, hogy közben a teljesítményük csökkent a korábbi, Covid előtti normál évekhez képest. Ezért joggal vetődhet fel az a kérdés sokakban, hogy ilyen teljesítmények mellett mégis mitől nő az adósság. Velkey György szerint a válasz kézenfekvő: az infrastuktúrát fent kell tartani, és az ezzel kapcsolatos költségek az egekbe szöktek.

Megítélése szerint nemcsak a konszolidáció mérete jelenthet gondot az intézményeknek és azok vezetői számára, hanem a konszolidáció megvalósításának módja is kritikával illethető. Most először fordul elő ugyanis az átalányfinanszírozás miatt, hogy ezúttal nem a ki nem fizetett, de elvégzett teljesítmény után járó adósságrendezést fizeti ki a finanszírozó először, hanem minden intézményt egy kalap alá vették. A nagyobb teljesítményt tehát így nem díjazzák, ami a Kórházszövetség elnöke szerint méltánytalan és igazságtalan, valamint nem ösztönzi teljesítménynövelésre a kórházakat. Sőt kifejezetten arra ösztönöz, hogy a plusz teljesítményt a kórházak ne vállalják be, mert annak a fedezetét nem kapják meg utólag, így az az intézmény saját költsége marad. Aki tehát eddig többet dolgozott, most rosszabbul járhat, ami demotiváló – jegyezte meg, és példaként az általa irányított Bethesda Kórházat említette meg.

Az MKSZ elnökét kérdeztük a napokban komoly vihart kavart rendelettervezetről, amely kvázi havi 20 óra kényszermunkát írna elő a magánellátásban dolgozó orvosok számára. Bár szerinte a tervezet első ránézésre ellentmondásos, maga az elképzelés nem ördögtől való.

Le kell szögeznünk: az állami egészségügyi rendszert meg kell védeni.

Ez is egyfajta eszköze ennek a védekezési tevékenységnek, és más országokban, például Svájcban, Angliában is alkalmaznak hasonló szabályokat. Arra is emlékeztetett, hogy az állami kórházak vesznek részt a később magánellátásba kerülő orvosok képzésében, ezért szerinte érthető elvárás és igény az állam részéről, hogy visszakerüljön ebből egy kisebb kapacitás az államhoz.

Arra a kérdésünkre, hogy mindez hol jelentene kézenfekvő megoldást, azt felelte, hogy elsősorban például a szülészeteken, mert ennek a jogszabálynak köszönhetően a jövőben biztosabb lábakon állítható ki szülészeti ügyelet állami kórházakban.

Azt viszont megjegyezte, hogy az új lépés ilyen formában való bevezetése, nevezetesen a rövid határidő és az előzetes egyeztetés hiánya, feszültségeket gerjeszt és nem segíti a közös gondolkodást az érintettek között.

Az ügyben különböző szakértői véleményeket is közöltünk:

Címlapkép forrása: Berecz Valter/Portfolio