Kovács Árpád: Úton egy új világrend felé? Esélyek és remények Magyarország számára

Munkám évtizedek óta a költségvetési gazdasághoz köt, annak egyensúlya fenntartásának érdekeit igyekszik szolgálni. Így a magam nézőpontjából és ismerete alapján látom a pandémia, a globalizációs át- és visszarendeződés, az orosz agresszió s nyomukban az újkori migráció, az elszabadult energia- és nyersanyagárak formálta világunkat, elgondolkodva azon, hogy mi változott meg körülöttünk, merre tart a világ, s ebben a környezetben, itthon, a „lábunk” elé nézve a következő években mire juthatunk.

A kibontakozó új világrend

Ami a nagyvilág dolgait illeti, számos közgazdászkollégához hasonlóan úgy vélem, hogy a korábbi évtizedek együttműködésre építő világgazdasági modellje működési feltételei kimerültek. A globalizáció az eddigiekhez képest más forgatókönyveket kínálva folytatódik, és új egyensúlyokat, más függőségeket hoz a változás. Az USA-nak a II. világháború utáni gazdasági világrend alakításában kizárólagos hatalmát és lassan katonai, politikai befolyását a keleti, erős centralizációjú, gazdaságszervező funkciójában és demokrácia felfogásában eltérő kormányzást megvalósító országok csoportja, mint verseny és hatalmi vetélytárs már az elmúlt években is mind sikeresebben ellenpontozta. Lehetséges, ez a vetélkedés hozta, hogy más síkon is folytatódjon a birkózás. Ugyanis láthatóan erősödik a történelmileg kialakult államfelfogást elutasító, más politikai eszközöket alkalmazó, más közösségi dimenziókban gondolkodó, hatalmi centrumként fellépő transznacionális vállalat-óriások befolyása.

Ezek pedig nem a nyugati világ nagy nemzetállamainak hatalmi struktúráinak érdek és – félve mondom – értékhordozói, hanem éppen fordítva.

Előrehaladt az őket kiszolgáló, politikai hálózatok, normaképző intézmények, civil mozgalmak elfoglalása, kiépítése. A vállalatóriások egyre inkább maguk is gazdasági érdekek alapján szerveződő, sajátos „államformációkká” válnak, ahol azonban nincs territoriális elv, nemzeti határ, történelmi meghatározottság, állampolgárság, hagyomány és értékrend. Érdekeltségük van – mondjuk így – a hagyományos nemzetek és szövetségeik, regionális országcsoportjaik konfrontációjában és ezáltal meggyengülésében és kiszolgáló szerepre „szelídítésében”. Mindehhez feltétel a térnek és időnek az információ-technológia teremtette lerövidülése az élet minden terén.

A két gazdasági óriás, mint a fejlett nyugati világ emblematikus hatalma, az USA, és a másik oldalon, egy egészen más belső hatalmi megoldást kiépítő Kína, s a velük sokszor ambivalens történelmi és önérdek kapcsolatban lévő további erőközpontok fokozatosan a hatalmas „társasághalmazoknak” az érdekhordozóivá válnak. Azzal a közös jellemzővel, hogy óriási katonai, valamint munkaerő és nyersanyag potenciáljukkal az új érdek- és értékrendet hatalmas „nyugati” és „keleti” blokkokba rendeződve egymás ellenében kísérlik meg érvényesíteni.

A kibontakozó új világrendben az orosz agresszióra válaszul hozott szankciók a létfeltételeit szüntették meg annak a termelési szerkezetnek, ami a fejlett európai technológiára és az olcsó, könnyen beszerezhető orosz energiára, nyersanyagra épült, s évtizedeken át az európai gazdaságstratégia alapja volt.

Környezetünktől, szövetségi rendszerünktől nem függetleníthetjük lépéseinket. Mi is ide, Európába tartozunk. Elkerülhetetlen az alkalmazkodás.

Lábunk elé nézve, az adott feltételrendszerben kell megtalálnunk a számunkra legkedvezőbb, de értékeinket nem feladó megoldásokat.

A 2022-es év értékelése

A jövő év bázisát jelentő 2022-es évről elmondható, hogy a pandémiás időszakból való sikeres kilábalásnak, s a kiváló első félévi gazdasági eredménynek köszönhetően a GDP idén is közel 5 százalékos növekedést ér el. Az adóbevételek – a termelésbővülésnek és az inflációs árbevétel-növekedéseknek tulajdoníthatóan – jelentősen túlteljesülnek. A stabilitási törvény GDP-arányos államadósság követelménye az idei költségvetés makropályájánál figyelembe vettnél 2- 3 százalékponttal kedvezőbben, 74 százalék körül teljesülhet.

A nehézségek ellenére a legfontosabb társadalmi programok megvalósultak, sőt a nyugdíjak emelésére és más társadalmi csoportokat érintően további kiadások vállalására is sor kerülhetett.

Az államháztartás képes volt elviselni az energiabeszerzés hatalmas terheit.

Az uniós programok is honi forrásainkból történő megelőlegezéssel haladtak.

Mindez azonban jelentős többletkiadásokkal járt. Ide kapcsolódnak azok a lépések is, amelyek a lakossági és a vállalkozói kör bizonyos szegmenseiben energiaár-kompenzációt, az élelmiszerek lakossági fogyasztás szempontjából érzékeny körében egyes termékekre és az üzemanyagokra hatósági árat, „ársapkát” vezettek be. A lakossági, kisvállalkozói terheken segíteni igyekvő, alapvetően társadalompolitikai indíttatású piaci beavatkozások – szűkebb körben és kezelhető mértékben – időszakos áruellátási gondokat is okoztak, s a kereskedelemben az érintett árucsoportokon belül, más termékekre nézve áremelésekhez vezettek. Már csak az ezer milliárdot jóval meghaladó költségvetési kiadás miatt is érdemes lenne foglalkozni azzal, hogy fenntartásuk előnyei és hátrányai miként viszonyulnak egymáshoz, s hosszabb távon valójában mennyire és milyen mértékben mérsékelik a fogyasztói terheket. Az üzemanyagoknál ez a megfontolás már elvezetett a rögzített ár megszüntetéséhez.

A gáztározók feltöltésére a nyári árcsúcson fordított összeg uniós szabályoknak megfelelő elszámolása következményeként az év közben 4,9 százalékra csökkentettnél magasabb, 6%-ot valamivel meghaladó eredményszemléletű hiány várható. Pénzforgalmi szemléletben pedig a kiadási többletek következtében az eredetileg tervezett, kereken 3300 milliárdhoz képest mintegy 1200 milliárd forintos túllépés valószínűsíthető, ami a GDP-arányában 7,0 százalékot megközelítő hiányt jelent.

A 2022-es finanszírozási feszültségek kialakulásában lényeges szerepe volt az Uniós megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások elhúzódásának.

Sem 2021-ben, sem 2022-ben nem jutottunk hozzá az Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásaihoz. Pénz csak a korábbi fejlesztési ciklushoz kapcsolódó, valamint a költségvetésen kívül juttatott támogatások kifizetéseként érkezett. A 2022-ben a központi költségvetésbe beérkező, nagyságrendileg 1600 milliárd forintos összeg kétharmada a költségvetés készítésekor számítottnak, befizetésünk pedig mintegy 600 milliárdot tett ki. Az elhatározott új programok haladásához a szükséges forrásokat a költségvetés terhére előlegeztük meg.

Az infláció éves szinten a korábban vártnál jóval magasabb, éves összehasonlításban 15,0 százalék közelében lesz, aminek alapvető okai az energiabeszerzés árainak alakulására, a cserearányok romlására, a világgazdasági logisztikai és beszállítási zavaraira, valamint az évszázados aszály élelmiszergazdasági következményeire vezethetők vissza. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az év eleji, társadalompolitikai szempontból messze indokolható pénzkiáramlás, a vállalkozások versenyképességi hiátusait korrigálni igyekvő támogatáspolitika, az ársapkák alkalmazása, a beruházások „túlfűtése” is hozzájárult a kiadások túllépéséhez, s nyomában a kereslet-kínálat elszakadásához, és így a rekordot döntő, év végi, jóval 20 százalék feletti inflációhoz.

Mi várható 2023-ban?

Mindezekkel együtt, vagy inkább ezek ellenére a végéhez közeledő évről leginkább az mondható el, hogy a rendkívüli körülmények között is, ha komoly finanszírozási feszültségekkel, terhekkel, de tudtuk tartani magunkat, s az elkövetkező, minden bizonnyal még nehezebb körülmények között van honnan elindulni.

Kedvező változást hozott, hogy az év utolsó heteiben megszületett az uniós programokkal kapcsolatos magyar megállapodás. Bár újabb és újabb, a tényleges finanszírozást késleltető igényekkel találkozhatunk a Bizottság részéről, a 2023-as év tavaszi hónapjaitól számíthatunk a módosított költségvetésben figyelembe vett, összességében közel 2300 milliárd forintos forrás első részleteire. Mindez a fiskális impulzuson túl jelentős lendületet hozhat a befektetői, üzleti bizalom erősödése által. Utóbbi a forint javuló árfolyamában már az év végi napokban is megmutatkozott.

A Költségvetési Tanács (KT) a 2023. évi költségvetés tervezetének ez évi júniusi véleményezésekor és a törvényjavaslat zárószavazásakor – mintegy előre vetítve az alkalmazkodás és az alternatív forgatókönyvek (módosítás) szükségességét – az erősödő makrogazdasági kockázatokra hívta fel a figyelmet. A Kormány a 2022 novemberében kihirdetett vészhelyzeti körülményekre tekintettel rendeleti úton változtat a 2023-as központi költségvetésen. Az eredetileg alapul vett 4,1 százalékkal szemben jóval gyengébb, 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol a háború és az energiakrízis elhúzódó hatásai, a globális növekedés lassulása és az infláció reáljövedelmeket mérséklő hatása következtében. Sajnos, továbbra sem számíthatunk a háború megbékéléssel záruló, gyors befejezésére és vele a bennünket körülvevő környezet kedvezőbbé válására, ami megkönnyíthetné az energiaintenzív, nyersanyagigényes iparágak helyzetét. A növekedés ugyanis meghatározóan az export importot meghaladó emelkedésének lenne a következménye, tehát jelentős mértékben függ a külpiaci folyamatoktól. Így a mértéktartóan tervezett gazdasági növekedés is csak akkor valósulhat meg, ha a háborús konfliktus hatásai nem súlyosbodnak és az egyéb kockázatok sem erősödnek.

A Tanács véleménye szerint célszerű erre a kedvezőtlen pályára is – például alternatív forgatókönyv készítésével – felkészülni.

A módosítás alapján a GDP – jórészt a magas infláció által is hajtott rekordösszegű nominális növekedése révén - kereken 78 ezer milliárd forint lehet. Ennek arányában 3,9 százalékos eredményszemléletű, valamint 4,5 százalékos pénzforgalmi hiánnyal számolnak. Így változatlanul biztosíthatók az eredeti költségvetésben megfogalmazott főbb társadalompolitikai célok – így a rezsicsökkentés megőrzése, a családok támogatása, az idős emberek védelme, továbbá a honvédelmi képesség erősítése és a menekültek megsegítése – megvalósítása. Ezeken túl megteremtik a lehetőséget a jövő évben is fennmaradó, mintegy 15 százalékosra várt inflációt követő nyugdíjemelésnek, az államadóssághoz kapcsolódó nagyobb kamatnak a finanszírozására. Ugyanakkor még igen erős takarékossági intézkedésekkel is érdemi kockázatot jelent, hogy a költségvetési intézmények kiadási előirányzatai a magas infláció ellenére lényegében nem emelkednek, csak az energiaköltségek növekedésének finanszírozására tartalmaz többletet a költségvetés.

A 2023. évi költségvetésben az eredeti célok megvalósítása és az új kötelezettségek teljesítése mellett változatlanul prioritás az egyensúly javítása, a GDP-arányos államadósság és hiány csökkentése a bevételek növelése és főképp a kiadások visszafogására irányuló intézkedések révén. Noha a veszélyhelyzeti szabályozás 2023-ra is érvényben maradt, s az Uniós moratórium is lehetővé tenné az adósságszabály alkalmazásától az eltekintést, a stabilitási törvény államadósság csökkentésére vonatkozó követelményei változatlanul érvényesülnek. Sőt, e szabály követelménye még zéró közeli társadalmi teljesítmény esetén is teljesülhet. Várhatóan azonban jóval kedvezőbb lehet a belföldön előállított társadalmi össztermék és az államadósság aránya, s a mutató 70 százalék közelébe süllyedhet.

A különböző nemzetközi és honi elemzői prognózisok azonban abban egyetértenek, hogy 2023 nehéz első – valószínűsíthetően úgynevezett technikai recessziót hozó – féléve után az év második felében kezdődhet el a kilábalás, s az éves GDP növekmény már pozitív tartományba kerülhet. A 2024 pedig – az előre haladó honi energia-átállással, a technológia-intenzív ipari termelés térnyerésével, s reméljük a békével – már ismét a kitapintható fejlődésé lehet. Nagy a feladat, könnyű hibázni és a bennünket körülvevő világ sem könnyíti meg dolgunkat, de megvan az esély arra, hogy az új év ne csak a talpon maradás, hanem a fenntartható, érdemi növekedéshez visszatérő társadalmi-gazdasági pálya időszaka legyen.

