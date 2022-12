Bod Péter Ákos: Böjtre fogják Magyarországot

Az állami költségvetés már jó ideje elvesztette azt a jellegét és fontosságát, amely miatt valaha az országgyűlési szakbizottságokban, majd a szavazóteremben a naptári és egyben költségvetési év végén éjszakába nyúló vita, alkudozás és szavazás zajlott, jelentős érdeklődés mellett. A parlamenti demokráciákban a büdzsé a kormánypolitika számszerű megtestesítője, az állam főbb bevételi és kiadási tételeit jogilag szentesítő dokumentum; akár bivalybőr táskában mutatják fel színpadiasan, akár csupán laptopra töltik, mindenképp kulcsfontosságú pénzügyi törvény az ország számára, erős orientációt nyújt az üzleti élet szereplőinek.

Ez régóta nincsen így nálunk. A költségvetési terv összeállításával és elfogadtatásával járó politikai és szakmai vitát már az első Orbán-kormány idején elspórolták a két évre szóló költségvetésnek egy ülésen való megszavaztatásával. Újabban pedig azzal halványult el jelentősége, hogy már a bázisév nyarán elfogadtatták, amikor az adott évi folyamatok teljesülését is nehéz felbecsülni, a költségvetésbe írt tárgyidőszaki számok pláne bizonytalanok. Az évközepi elfogadás hivatalos indoklása komolytalan: a korai közzététel elvileg a gazdasági szereplőknek nyújtana támaszt az üzleti terveikhez, de pont az ellenkezője igaz, hiszen egy júniusi dokumentum sem az állami szerveknek, sem a gazdasági szereplőknek nem szolgál zsinórmértékül a rákövetkező év januárjával kezdődő tizenkét hónapra.

Legfeljebb a költségvetési tervbe beállított adók vehetők komolyan – hacsak a kormányzat később nem áll elő újabb elvonásokkal és adómértékekkel.

Ilyen előzmények után nem lehetett sokat várni az idei költségvetési tervezéstől, de ami most zajlik a szemünk előtt, az valóban hungarikum. Az Országgyűlés megszavazott a nyáron egy olyan törvényt, amelynek makrogazdasági feltételei között 2023-ra évi (nem havi) 5,4%-os infláció és 4% feletti gazdasági növekedés szerepelt – ezekről már akkor tudható volt, hogy közelében sem járnak a realitásoknak. A Költségvetési Tanács (KT) három tagja azért hozzájárulását adta, ám óvatosan utalt a véleményében a külső és hazai kockázati tényezőkre, ajánlást téve egyéb terv-változatok átgondolására – ami finom stíluselemzéssel úgy is lefordítható magyarra, hogy az egészből nem lesz semmi, és már most jó lenne nekiülni egy komolyan vehető terv összeállításának.

A törvény maradt, de mind a kiadásoknál, mind pedig a bevételi tételeknél a kormány sűrűn élt a vészhelyzetet kimondó törvényből fakadó szabadságával.

Újabb vállalati adóemelések jöttek egyik napról a másikra, hatósági árrögzítést oldottak fel késő éjszakai mellékmondatból kivehetően. A gyógyszergyártókat, bankokat, biztosítókat érintő legutóbb különadóemelés egy péntek esti közlöny megjelenéséből derült ki. Eközben, a sűrű improvizálások ellenére a kormánytagok interjúiból úgy lehetett gondolni, hogy a nagy választási kiköltekezést maga mögött hagyva, a gazdaságpolitika felelős irányba fordul. Ezt a reményt táplálta a fogadkozás a költségvetési hiány komolyan vételéről: még a Szenteste előtt a jövő évi tervekről szólva az volt a miniszteri állítás, hogy a deficithányad az ideinek a fele, a GDP-nek csupán 3,5 százaléka lesz 2023-ban.

Az országgyűlési képviselőket idén sem terhelték azzal, hogy számoszlopokat bogarásszanak az ünnepi hetekben. Hogy nagyjából mi lehet jelenleg az ország legfőbb pénzügyi tervében, azt csak a Költségvetési Tanácsnak a december 23-án megkapott kormányrendelet-tervezetről december 27-én közzétett hozzájáruló véleményéből tudhatta meg az érdeklődő. A parlamenti honlapon olvasható dokumentumnak leginkább az utolsó lapja keltett nagy feltűnést, mivel a három fős KT-nak csak két tagja írta alá. Lehet találgatni, hogy az MNB elnöke, aki a sajátos magyar szisztéma szerint a KT tagja, miért nem adta a nevét a szöveghez.

Az okokat és motívumokat nem ismerve, annyi kommentárt tehetünk itt, hogy a monetáris politika felelőseként kevés jót olvashatott ki a legújabb verzióból.

A végén kezdve: a jövő évre készített büdzsé a nyári verzió szerinti 3,3 százalékos GDP-arányos pénzforgalmi deficitet tartalmaz, ami most 4,5 százalékra módosult – ez bizony érdemi lazítás. Az EU-nak prezentált (ún. ESA) deficitterv a nyári 3,5% helyett most 3,9%-ról szól; ennél a mutatónál kevésbé látszik a hiánynövelés, csakhogy a kiszámítása az uniós be- és kifizetések jövőbeli áramlásától, különféle költségvetés-módszertani részletektől függ. A pénzforgalmi hiány tiszta sor, és főként azt kell majd a pénzpiacokról finanszírozni. 3400 milliárd forint nem kis összeg, ebből a korábbi évekhez képest nagyobb hányad jut a devizapiaci szereplőkre.

A finanszírozhatóság az egyik kényes pontja a tervnek – nem tudható, hogy a hatóságok ezt a legújabb változatot megkonzultálták-e a hitelminősítő intézményekkel, de nagyon nem lenne jó, ha azok kedvezőtlen következtetésekre jutnának a pénzforgalmi hiány több mint ezermilliárd forintos mostani megemeléséből. De nemcsak a mérték gond.

Különös, hogy a nyári – ismerten komolytalan – törvényhez képest a mostani számítás szerint jelentősen (6400 milliárddal) nagyobb lesz a kiadási oldal.

Hogy a bevételi oldal növekszik a 2022-es várhatóhoz és a jövőévre szóló korábbi számhoz képest, az teljesen érthető ilyen infláció mellett.

Az viszont, hogy komoly ütemben, a bevételi növekményt meghaladóan emelkedjen a kiadási oldal 2023-ban, mindenféle kérdést vet fel. Így legfőképpen azt, hogy a kiadásnövekedés megfékezését miért nem látja kivitelezhetőnek a kormányrendelet készítője. A determinációk és elígérkezések megértéséhez a részletes táblák, a fejezeti, intézményi sorok ismeretére lenne szükség. Az tudható, hogy a kamatfizetési teher növekszik, a kiadási oldal zöme azonban most árnyékban van, hiszen a KT anyagából nem derül ki, hogy rezsitételek tervezett ártámogatása mekkora, milyen tételeknél vannak komoly kormányzati elkötelezettségek. Egyáltalán: miből adódik össze ez a hatalmas kiadási oldal?

Sok okból gond, ha a kiigazítás a vártnál kisebb, és annak a zömét nem a kiadások növekedésének erőteljes fékezésével akarja elérni a kormány.

A finanszírozandó pénzforgalmi hiány úgy nő a korábbi kalkulációkhoz képest, hogy a bevételi oldalon súlyos adóemelések szerepelnek, ám a vállalati szférára, a költségvetési szervekre és a háztartásokra pakolandó többletterhek láthatóan még így sem bizonyulnak elégségesek a kiadásnövekedés ellensúlyozására. Pedig a fogyasztási és bér-adók automatikus inflációs többletén lesz még Mol-különadó, biztosítási és bankadó, gyógyszergyártói külön elvonás, és a számokból kiolvasható egyéb nem specifikált vállalati adóemelés.

A vállalati adóemelések zöme azonban hozzátesz majd az árszint emelkedéséhez az érintett ágazatokban, hiszen ritka az üzleti világban az olyan járadékjövedelem, amelynek állami megcsapolása ne vezetne el költség- és árnövelési folyamathoz. Ráadásul a szelektív elvonások gyakorlata a még nem érintett területeken is bizalmatlanságot okoz, az érzékelt kockázat növekedése pedig serkenti az újraárazást. Jegybanki szempontból a kormányrendeletbe foglalt gazdaságpolitika karaktere bizony meglehetősen inflációs – nehéz lesz megfelelő antiinflációs politikát kalibrálni egy olyan kiigazító kormányzati programhoz, amely csakis tartósan nagy infláció mellett képes a GDP 4-5 százalékán tartani az államháztartás hiányát.

A bevételoldalt terhelő kiigazítások ráadásul a gazdasági növekedést rendszerint jobban visszavetik, mintha hasonló kiigazítás az állam kiadási oldalának visszametszése révén állna elő.

A magyar gazdaság már így is recesszióban van, és az inflációs folyamat sem érhette el a csúcspontját. A két kellemetlen jelenség együttállása sajnos logikus következménye a 2021 közepétől a választásokig tartó költségvetési kiköltekezésnek. Nem lephet meg minket, hogy jövőre böjti év várható.

A kormányrendelet-tervezetből kiolvasható makrogazdasági pálya nyilván sokkal közelebb áll a realitásokhoz, mint a korábbi kincstári optimista megszólalások, és különösen a nyári költségvetési verzió. A kormányzati makroelőrejelzések persze nálunk nem tekinthetők torzítatlan prognózisnak, különféle okokból, így például a nyugdíjak reálértéke körüli politikai játszma miatt: az inflációt a kormány alátervezi, amivel előbb kiadást spórol, majd learatja az utólagos kiegészítő nyugdíjemelés politikai hasznát. Most sem makrogazdasági keret a legfixebb pontja a tervezetnek: az itt szereplő másfél százalékos növekedéssel szemben a független elemzők többsége nulla körüli-alatti reál-GDP-változással számol, náluk a jövő évi inflációs átlag is feljebb van a kormányzati anyagban szereplő 15 százaléknál – holott eddig még nem lehetett látni a tervezett költségvetés bevételoldali karakterét. Nyilván most az MNB is a korábbinál nagyobbra kénytelen kalkulálni a pénzromlás ütemét – az inflációért pedig a felelősséget egyértelműen a jegybankra tolja a kormány.

A jövő évi recesszió mélysége és időtávja továbbra is a ködbe vész, és az ármozgások, az árfolyamalakulás kockázatai sem lettek kisebbek a most felszínre kerülő költségvetési rendelet nyomán.

Sok múlik a cégek év eleji átárazási viselkedésén, a külső konjunktúrán, a külső finanszírozási kondíciókon. Nehéz elképzelni, hogy a világgazdaság néhány enyhülő-javuló folyamata ellensúlyozná majd a hazai tényleges költség- és elvonásnövekedési hatást, valamint azt a kockázati többletet, amellyel a hazai gazdasági szereplőknek meg kell birkózniuk a mi sajátos viszonyaink között.

