Megvannak a legnagyobb meglepetések a példa nélküli 2023-as költségvetésben

Ami hiányzik

A kormány szinte az utolsó pillanatig kivárt a 2023-as költségvetés újraírásával: a határidő lejárta előtt két nappal hozta nyilvánosságra a 220. sorszámú Magyar Közlönyben "A Kormány 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól" című kormánydöntését. A fő számok ilyen mértékben történő átírása alapján azt mondhatjuk, hogy

a kormány gyakorlatilag egy új költségvetést alkotott.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 29. Rendelettel módosította a kormány a 2023-as költségvetést

Ennek fényében pedig különösen fájdalmas, hogy a rendelet nagyon rövid, sok tekintetben hiányérzetünk van a dokumentummal kapcsolatban, a szokásos parlamenti úton benyújtott törvényjavaslat keretében megismerhető költségvetési anyagokhoz képest a részletezettsége nagyon visszafogott, az eredeti verzióval történő összehasonlíthatósága megnehezített, az pedig már csak hab a tortán, hogy nem ismerjük azt sem, hogy az új 2023-as tervek (például a főbb kiadási és bevételi sorok) hogyan viszonyulnak a 2022-ben várható teljesítéshez (pedig ezt biztosan ismeri a kormány egy nagyon jól közelítő becsléssel, hiszen 2022 utolsó napjaiban vagyunk).

Mivel a rendelet nem tartalmazza az egész költségvetési dokumentum hagyományosan legfontosabb, KÖZPONTI ALRENDSZER MÉRLEGE című táblázatot, ezért rendkívül megnehezedik választ adni a legfontosabb kérdésre. Nevezetesen, hogy a kormány a költségvetés újratervezése során mely kiadási sorokról vett el, melyekhez tett hozzá, hol növelte a bevételeket, valamint hogy ezen összegek változása mögött milyen intézkedések húzódnak meg. A rendelethez csatolt egyik melléklet, a költségvetés főbb fejezeteinek részletes vizsgálata után tudunk megközelítő értelmezést adni arra, hogy a 6400 milliárd forinttal (vagyis közel 20%-kal) megnövelt kiadási oldal (az eredeti nyári tervekhez képest) pontosan milyen szerkezetben valósul meg (hol vett vissza, és hol növelte a kiadásoka), és hogy az 5380 milliárd forinttal (17%-kal !) növekvő bevételek hogyan jöttek össze.

A rendelet abban a tekintetben nem okozott meglepetést, hogy korábbi cikkünkben már felvetettük azt a lehetőséget, hogy ez a költségvetési dokumentum nem fog megfelelni minden tekintetben a transzparencia alapvető szempontjainak. Az összehasonlíthatóság ilyen mértékű sérülése azonban még várakozásainktól is elmarad. Nevezzük ezt a fejleményt az első kellemetlen meglepetésnek.

Azt már csak érdekességképp jegyezzük meg második kellemetlen meglepetésként, hogy az egyik legfontosabb változás, az eredetileg a GDP 3,5%-ában kőbe vésett hiánycél 3,9%-ra történő emelése nincs benne a rendeletben, ami azt is jelenti, hogy a kormány nem részletezi, hogy ez az eredményszemléletű (uniónak is jelentett ESA) hiány milyen szerkezetben áll össze (elsődleges egyenleg, kamategyenleg, ESA-híd mértéke). Annyi ismert, hogy a pénzforgalmi hiányt 1000 milliárd forinttal megnövelhette, részben a hiány elengedésének köszönhetően, részben pedig azzal összefüggésben, hogy a magasabb infláció (15%) és a sokkal magasabb nominális GDP-összeg (16,6%-kal növekszik ez az érték) miatt a GDP-arányos szám kisebb lesz.

Az előzetesen megjelent költségvetési információkról az elmúlt napokban több cikket is írtunk:

Kérem járuljanak a kasszához! Az adóbevételek megkönnyítik a kormány dolgát

A fentiek ellenére kísérletet lehet tenni néhány főbb megállapítás megtételére. Kezdjük a bevételek oldalán. A lentebbi, általunk összeállított részletes, összevetésre alkalmas táblázatból kiolvasható, hogy

a kormány a bevételek tekintetében elsősorban a költségvetés közvetlen bevételeit húzta feljebb 2253 milliárd forinttal (ezt lentebb részletesen is kifejtjük)

emellett a Rezsivédelmi Alap bevételeinél is 2000 milliárd forinttal magasabb összeget vár, de ha itt eltekintünk az 1200 milliárd forintos központi költségvetési támogatástól, akkor 800 milliárd forintnyi bevételnövekmény marad (ezt is kifejtjük lentebb részletesen)

155 milliárd forinttal több bevételt vár az uniós fejlesztési programokban,

az adósságszolgálat bevételeiben 120 milliárd forintos növekménnyel számol,

a Nyugdíjbiztosítási Alapnál 652 milliárd forintos plusz bevételt kalkulál az eredeti nyári tervekhez képest, ami azzal függ össze, hogy a kormány ebben az alapban a járulékbevételek 360 milliárd forintos emelkedését várja az eredeti tervekkel összevetve, és közben a költségvetési támogatást is növeli az extra kiadások fedezése miatt.

az Egészségbiztosítási Alap esetében 115 milliárd forintos többletbevételre számít az eredeti tervekhez viszonyítva. Ez abból adódik, hogy a kormány összesen 200 milliárd forinttal magasabb szocho- és járulékbevétellel kalkulál, de közben az E-Alap költségvetési támogatását csökkenti 140 milliárd forinttal.

Az államháztartás egyes fejezeteinek 2023-as bevételi előirányzatai (mrd Ft) Új, december 29-i rendelet Régi, nyári törvény Változás I. Országgyűlés 27,1 27,1 0 II. Köztársasági elnökség 0 0 0 III. Alkotmánybíróság 0 0 0 IV. Alapvető jogok biztosának hivatala 0 0 0 V. Állami Számvevőszék 0,02 0,02 0 VI. Bíróságok 3,2 3,2 0 VII. Integritás Haóság 0 0 0 VIII. Ügyészség 0,102 0,102 0 IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai 237,24 217 20,24 X. Igazságügyi Minisztérium 0,108 0,108 0 XI. Miniszterelnökség 48,2 47,8 0,4 XII. Agrárminisztérium 32,3 33,3 -1 XIII. Honvédelmi Minisztérium 66,9 66,9 0 XIV. Belügyminisztérium 1281,4 1281,4 0 XV. Pénzügyminisztérium 40,3 43,6 -3,3 XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 4 0,15 3,85 XVII. Energiaügyi Minisztérium 193,2 196,4 -3,2 XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 13,4 13,4 0 XIX. Uniós fejlesztések 299,9 145,2 154,7 XX. Kulturális és innovációs Minisztérium 55,3 55,3 0 XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 18,7 18,7 0 XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium 0,4 - - XXX. Gazdasági Versenyhivatal 0,071 0,071 0 XXXI. KSH 0,828 0,828 0 XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1,4 - - XXXIII. MTA 9,4 9,4 0 XXXIV. MMA 0 0 0 XXXV. NKFIH 2,5 2,5 0 XXXVI. ELKH 18,4 18,4 0 XLI. Adósságszolgálat bevételei 424,5 306,2 118,3 XLII. Közvetlen bevételek 19449 17196 2253 XLIII. Állami vagyon bevételek 30,7 30,7 0 XLIV. Nemzeti Földalap 303,6 303,6 0 XLV. Beruházások 0 0 0 L. Rezsivédelmi Alap 2610 610 2000 LI. Honvédelmi Alap 842 841,1 0,9 LXII. Nemzeti Kutatási, Fejl. Innov. Alap 142,9 164,9 -22 LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 424,5 391,1 33,4 LXV. Bethlen Gábor Alap 62 34,3 27,7 LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 111,9 82,2 29,7 LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 14,5 15,5 -1 LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 5554,5 4902,5 652 LXXII. Egészségbiztosítási Alap 4033 3918 115 Forrás: Portfolio-gyűjtés

A költségvetés bevételi oldalán zajló háttérfolyamatok alaposabb megértéséhez érdemes tehát megvizsgálni, hogy a kormány pontosan hol is lát reális esélyt a bővülésre a közvetlen költségvetési bevételek, valamint a rezsivédelmi alap bevételeinek egyes sorain. Ebben a tekintetben a következő folyamatok lehetnek szembetűnők:

A gazdálkodó szervezetek befizetéseiben 908 milliárd forintos, 30%-os növekményt vár a nyáron bemutatott terveihez képest.

befizetéseiben 908 milliárd forintos, 30%-os növekményt vár a nyáron bemutatott terveihez képest. Ezen belül a társasági adóban lát valós esélyt a kormány arra, hogy az eredeti tervekhez képest 212,9 milliárd forinttal több folyjon be az államkasszába, de azt már nem részletezi, hogy e mögött milyen folyamatok állhatnak. (Könnyen elképzelhető, hogy ez már a globális minimumadó 2023-as bevezetésével függ össze.) Ez is egyfajta meglepetésnek mondható.

lát valós esélyt a kormány arra, hogy az eredeti tervekhez képest 212,9 milliárd forinttal több folyjon be az államkasszába, de azt már nem részletezi, hogy e mögött milyen folyamatok állhatnak. (Könnyen elképzelhető, hogy ez már a globális minimumadó 2023-as bevezetésével függ össze.) Ez is egyfajta mondható. Több különadó tekintetében is magasabb bevételeket vár a kormány, mint a nyári tervekben szerepeltek, így például az energia ágazat befizetéseit 473 milliárd forinttal 716 milliárd forintra húzta fel, amiben szerepet játszik a Mol-ra kivetett 95%-os különadó, valamint az energiaellátók jövedelemadójának legutóbbi emelése is. Ez a növekmény a korábbi hetek bejelentései után nem meglepetés.

tekintetében is magasabb bevételeket vár a kormány, mint a nyári tervekben szerepeltek, így például az energia ágazat befizetéseit 473 milliárd forinttal 716 milliárd forintra húzta fel, amiben szerepet játszik a Mol-ra kivetett 95%-os különadó, valamint az energiaellátók jövedelemadójának legutóbbi emelése is. Ez a növekmény a korábbi hetek bejelentései után nem meglepetés. Meglepetésnek számít viszont az "energia ágazat osztalék befizetései" vadonatúj költségvetési bevételsor , összesen 107,5 milliárd forintot vár itt a kormány és ezt az összeget a Rezsivédelmi Alapba helyezi el. Nem ismert, hogy ki ennek a fizetési kötelezettségnek az alanya: az állami energiavállalatok (például a vaskos állami forrásokkal kitömött MVM?), vagy a versenyszektor kap újabb terhet a nyakába?

számít viszont , összesen 107,5 milliárd forintot vár itt a kormány és ezt az összeget a Rezsivédelmi Alapba helyezi el. Nem ismert, hogy ki ennek a fizetési kötelezettségnek az alanya: az állami energiavállalatok (például a vaskos állami forrásokkal kitömött MVM?), vagy a versenyszektor kap újabb terhet a nyakába? Több más különadó, extraprofitadó esetében pedig a magasabb inflációból fakadó magasabb adóalap miatt számít a kormány nagyobb bevételre , mint néhány hónappal ezelőtt 2023 teljes évére. Ilyen például a bankadó, a kiskereskedelmi különadó, a pénzügyi szervezetek különadója, a légitársaságok hozzájárulása, részben a biztosítási adó (itt szerepet játszik ugyanis a legfelső adókulcsok emelése).

esetében pedig a magasabb inflációból fakadó magasabb adóalap miatt számít a kormány , mint néhány hónappal ezelőtt 2023 teljes évére. Ilyen például a bankadó, a kiskereskedelmi különadó, a pénzügyi szervezetek különadója, a légitársaságok hozzájárulása, részben a biztosítási adó (itt szerepet játszik ugyanis a legfelső adókulcsok emelése). Hasonló folyamatok miatt hízott meg a kormány fogyasztást terhelő adóbevételekre vonatkozó várakozása, mintegy közel 1000 milliárd (!) forinttal. Az áfabevételeket néhány hónap alatt például 12%-kal húzta feljebb a kormány, 7985 milliárd forintra a korábban várt 7099 milliárd forinttal szemben. Vagyis az eredetileg 5%-ra tervezett jövő évi átlagos inflációval szemben várható 15%-os inflációs mérték hatalmasat dob a fogyasztási típusú bevételeken, és ez jelentős részben kompenzálja a büdzsé elcsúszását.

Vagyis az eredetileg 5%-ra tervezett jövő évi átlagos inflációval szemben várható 15%-os inflációs mérték hatalmasat dob a fogyasztási típusú bevételeken, és ez jelentős részben kompenzálja a büdzsé elcsúszását. Közben a változó makrogazdasági folyamatok, magasabb bérkiáramlás miatt az szja-bevételeket is megnövelte a kormány 9%-kal 4000 milliárd forint fölé.

A százmilliárdos tételekhez viszonyítva nem tűnik lényeges változásnak, de bizonyos önkormányzatok által fizetendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege az eredeti 217 milliárd forintról 237 milliárd forintra hízik, feltehetően a magasabb helyi iparűzési adóbevételi várakozásokkal összefüggésben.

Összességében a bevételi oldal újratervezésével kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a kormány itt aktívan és passzívan is tett annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlya helyreálljon, de ugyanez nem feltétlenül mondható el a kiadások oldalára.

A 2023-as költségvetés főbb bevételeinek alakulása Új, december 29-i rendelet Régi, nyári törvény változás (mrd Ft) változás (%) I. Gazdálkodó szervezetek befizetései 3923,9 3015,9 908 30% Társasági adó 1004,9 792 212,9 27% Pénzügyi szervezetek befizetései 358 337,9 20,1 6% KATA 81,2 226,8 -145,6 -64% Kiva 183,6 165,9 17,7 11% Közműadó 53,4 53,4 0 0% Ökoadó 5,4 5,4 0 0% Bányajáradék 334 240 94 39% Játékadó 46,9 38,8 8,1 21% Egyéb befizetések 25 12 13 108% Egyéb központosított bevételek 566 557,4 8,6 2% Energia ágazat befizetései 716,1 242,3 473,8 196% Cégautóadó* 78,8 6,4 72,4 1131% Kiskereskedelmi adó 205,2 172,7 32,5 19% Reklámadó 0 15 -15 -100% Rehabilitációs hozzájárulás 157,9 149,9 8 5% Energia ágazat osztalék befizetése 107,5 0 107,5 - II. Fogyasztást terhelő adók 10187,6 9248 939,6 10% Áfa bevételek 7985 7099 886 12% Jövedéki adó 1464,9 1458,9 6 0% Regisztrációs adó 16,7 18,7 -2 -11% Pénzügyi tranzakciós illeték 332,4 323,5 8,9 3% Távközlési adó 96,4 96,4 0 0% Légitársaságok hozzájárulása 35,2 30 5,2 17% Biztosítási adó 219,4 179,7 39,7 22% Turizmusfejlesztési hozzájárulás 36,6 41,6 -5 -12% III. Lakossági befizetések 4434 4168 266 6% Szja bevételek 4060 3733 327 9% Lakossági illetékek 273,7 261,3 12,4 5% Gépjárműadó* 100,5 173,2 -72,7 -42% IV. TB Alapok szocho és járulék bevételei 6876 6308,5 567,5 9% V. Uniós bevételek 2244 2057 187 9% Forrás: Portfolio-számítás, * összehasonlíthatóságuk nem lehetséges

Meglepő tételek is akadnak a kiadások oldalán

Nem vagyunk könnyű helyzetben amikor a kiadási oldal legfontosabb változásait szeretnénk bemutatni. Segítségünkre lehet viszont, hogy a költségvetés főbb fejezeteinek új kiadási előirányzatait szintén össze tudjuk vetni a nyári számokkal (ezt mutatja lentebbi, utolsó részletes táblázatunk). Ami elsőre feltűnik, hogy például a Pénzügyminisztériumnál jelentős kiadásnövelés valósul meg a tartalékok növelésével összefüggésben (a költségvetés általános tartaléka emelkedik például: 170 milliárd forintról 255 milliárd forintra), az Építési és Közlekedési Minisztérium kiadásai is 1300 milliárd forinttal híznak, ami viszont feltehetően a minisztérium feladatainak átalakításával függ össze (cserébe az Energiaügyi, korábbi nevén TIM minisztérium kiadásai szűkülnek 1700 milliárd forinttal). Jelentős növekedésnek mondható továbbá az uniós fejlesztések során elkönyvelt 460 milliárd forintnyi többletkiadás, a 430 milliárd forinttal megdráguló államadósság finanszírozás (magasabb kamatkiadásokkal), a nyugdíjkiadások elszállása és az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak növekedése.

A legnagyobb növekedés a Rezsivédelmi Alapnál és a közvetlen kiadásoknál fedezhető fel (akárcsak a bevételek esetében): a nyári tervekhez képest itt rendre 1940 milliárd és 1605 milliárd forintos kiadásnövekmény szerepel. A közvetlen kiadások növekedésének jelentős részét magyarázza az, hogy a központi költségvetés támogatást biztosít a Rezsivédelmi Alapnak, valamint a Honvédelmi Alapnak, összesen közel 1500 milliárd forint értékben.

A Rezsivédelmi Alap kiadásainak elszállása pedig egy fő tényezőre vezethető vissza: Magyarország energiaszámlája nagyobb mértékben emelkedik 2023-ban, mint azt a kormány nyáron elképzelte, és ebből a teherből az állam minél nagyobb szeletet igyekszik magára vállalni: nemcsak a lakossági rezsicsökkentési rendszer finanszírozásával, hanem a költségvetési szervek magasabb energiaszámla-kompenzációjával (400 milliárd forint), az önkormányzatok kompenzációjával (144,7 milliárd forint), egyházi és civil fenntartású intézmények támogatásával, állami cégek megsegítésével, valamint a versenyszektornak indított programokon keresztül. Látva a lakossági rezsicsökkentésen túli végső összeget megítélésünk szerint - az eddig kommunikáltakhoz képest - váratlan és ebből a szempontból meglepetésként könyvelhető el, hogy a kormány ilyen mélyen a zsebébe nyúl a nem lakossági szereplők megsegítése érdekében, amikor a megemelkedett rezsiszámlák kifizetéséről van szó.

A költségvetési rendelettervezet egyik kedvező fejleménye értékelésünk szerint a transzparencia szempontjából épp a Rezsivédelmi Alap, ugyanis ez más elemekhez képest meglepően (szinte teljes mértékben) részletezett (leszámítva azt, hogy mit is jelent az "energia ágazat osztalék befizetései" bevételi sor). Legyen ez az első pozitív meglepetés. Éppen ezért érdemes egymás alá helyezni a Rezsivédelmi Alap nyáron és most kihirdetett szerkezetét.

A Rezsivédelmi Alap kiadásai és bevételei 2023-ban a december 29-i rendelet szerint (mrd Ft) Kiadások Bevétel Lakossági Rezsivédelem 1458,2 Energia ágazat befizetései 716,1 Költségvetési szervek kompenzációja 399,6 Bányajáradék 334 Önkormányzatok kompenzációja 144,7 Légitársaságok hozzájárulása 35,2 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása 150,3 Távközlési adó 96,4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 178,2 Gyógyszergyártói adó 122,5 Versenyszektor támogatása 279 Energia ágazat osztalék befizetése 107,5 Rezsivédelmi Alap központi támogatása 1198,3 Összesen 2610 Összesen 2610 Forrás: költségvetési rendelet, Portfolio

A Rezsivédelmi Alap kiadásai és bevételei 2023-ban a nyári költségvetési törvény szerint (mrd Ft) Kiadások Bevétel Rezsivédelmi Alap központi kiadása 600 Energia ágazat befizetései 242,3 Energia árnövekedés kompenzáció 700 Bányajáradék 240 Légitársaságok hozzájárulása 30 Távközlési adó 96,4 Összesen 670 Összesen 608,7 Forrás: költségvetési törvény, Portfolio

Mindezeken túl néhány kifejezetten érdekes változást is lehet azonosítani egyes kiadási tételekben:

Lényeges újdonságnak számít, hogy a központi költségvetési szervek befizetései váratlanul 27 milliárd forintról 312 milliárd forintra növekednek.

számít, hogy a központi Csak találgatni tudunk, de feltehetően ezzel a magasabb összeggel függ össze a rendelet második melléklete, ami 250 milliárd forint értékben sorol fel befizetési kötelezettséget, különböző minisztériumok esetén. Vagyis a kormány kisebb részben magán is igyekszik tovább spórolni, egyelőre azonban nem ismert ennek a kivitelezése, ezért fennáll a kockázata a nem hatékony és hosszabb távon nem eredményes fűnyíróelvszerű kiadáslefaragásnak.

Az Építési Minisztériumnál lévő gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díját a kormány 182 milliárd forintra csökkentette jövőre az eredeti 230 milliárd forinttal szemben (ez az új autópálya koncesszióval kapcsolatos kiadás). Eközben viszont az M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak összege 151 milliárdról 165 milliárd forintra hízott.

Érdekes változás továbbá, hogy kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetnek nevezett tételt a kormány átnevezi állami beruházásokra, és itt nyáron betervezett jövő évi 261 milliárd forint helyett 580 milliárd forintot tervez elkölteni az állam. Valódi, eddig egyáltalán nem hangoztatott meglepetés, hogy 306 milliárd forinttal megjelenik ebben a fejezetben egy állami közútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, valamint 41,5 milliárd forinttal egy állami vasútfejlesztési beruházások jogcímcsoport. Ilyen költségvetési kiadás sorok a nyári törvényben még egyáltalán nem szerepeltek. Közben szintén ebben a fejezetben változás, hogy az egyedi magasépítési beruházások sort 215 milliárdról 202 milliárd forintra csökkenti a kormány, a beruházási tartalékot 20 milliárd forintról 10 milliárd forintra csökkenti, és nem szerepel már a költségvetésben a Beruházási Ügynökség 11 milliárd forintos támogatása sem.

Ilyen költségvetési kiadás sorok a nyári törvényben még egyáltalán nem szerepeltek. Közben szintén ebben a fejezetben változás, hogy az egyedi magasépítési beruházások sort 215 milliárdról 202 milliárd forintra csökkenti a kormány, a beruházási tartalékot 20 milliárd forintról 10 milliárd forintra csökkenti, és nem szerepel már a költségvetésben a Beruházási Ügynökség 11 milliárd forintos támogatása sem. Lényeges változás, ugyanakkor várható volt, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítésének támogatása soron az eddigi 372 milliárd forintos összeg helyett már 418 milliárd forint szerepel. Emellett 270 milliárd forinttal magasabb összeget tervezett be jövőre az eredeti összegnél a kormány a nyugdíjalap pénzeszköz-átadására.

soron az eddigi 372 milliárd forintos összeg helyett már 418 milliárd forint szerepel. Emellett 270 milliárd forinttal magasabb összeget tervezett be jövőre az eredeti összegnél a kormány a nyugdíjalap pénzeszköz-átadására. Szintén a nyugdíjkasszát érintő változás, hogy a korhatár felettieknek járó öregségi nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások 3663 milliárd forintról 4178 milliárd forintra híznak. A nők40 program pedig az eddig tervezett 372 milliárd forinttal szemben jövőre 440 milliárd forintjába kerül az államnak. Az özvegyi nyugellátás összege pedig 420 milliárdról 458 milliárd forintra emelkedik.

Az Egészségbiztosítási Alap esetében a 704 milliárd forintra tervezett célelőirányzat 754 milliárd forintra emelkedik, ami valószínűleg a szakápolók jövő év második felétől várható béremelésével függ össze.

Az Integritás Hatóság 17,1 milliárd forintos költségvetési keretösszegből fog tudni gazdálkodni jövőre.

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 3,9 milliárd forintot költhet el.

Összességében a kiadási oldallal kapcsolatban tehát elmondható, hogy 2023-ban lényegesen magasabb összegben kell kiadásokat teljesítenie a kormánynak kényszerből a külső körülmények megváltozása miatt (ez nem meglepő, hiszen lényegében ez a kiindulópontja a 2023-as költségvetés mostani újraírásának is): magasabb rezsikiadások, az infláció miatti magasabb nyugdíjkiadások, magasabb kamatkiadások, megnövelt tartalékképzés. Viszont az is jól látható, hogy közben a kormány néhány kiadásnövelő tételt is elrejtett az új költségvetésbe, és ezekre magyarázatot egyáltalán nem ad. A 250 milliárd forintra ígért minisztériumi nadrágszíjhúzás minőségét pedig egyelőre korai lenne megítélni, de ezt övezik kockázatok és kérdéses, hogy önmagában ez a kiadáslefaragás elegendő lesz-e a kiadási oldalt övező kockázatok kezelésére. Nem véletlen, hogy erre a veszélyre a Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet, amikor azt írta, hogy "a dologi kiadások nem emelkednek olyan mértékben, mint ahogy azt a működési költségek emelkedése várhatóan szükségessé teszi". Ezek alapján a kormány bízik abban, hogy az elsősorban a magasabb energiaszámlák miatt megugró működési költségek, dologi kiadások kompenzálhatóak a Rezsivédelmi Alap támogatásain keresztül, valamint a minisztériumi nadrágszíjhúzással. Kérdés, hogy ezekkel a pufferekkel minden valós dologi kiadásnövekedést lefedezett-e a kormány, vagy egy implicit kiadásnövekményt visz magával ezzel a kormány és majd a költségvetési számok év közbeni lefutásakor, havi közzétételekor lesz észrevehető a büdzsé elcsúszása.

Az államháztartás egyes fejezeteinek 2023-as bevételi előirányzatai (mrd Ft) Új, december 29-i rendelet Régi, nyári törvény Változás I. Országgyűlés 225 225 0 II. Köztársasági elnökség 5,8 5,8 0 III. Alkotmánybíróság 3,1 3,1 0 IV. Alapvető jogok biztosának hivatala 3 3 0 V. Állami Számvevőszék 13,3 13,3 0 VI. Bíróságok 160,4 165 -4,6 VII. Integritás Haóság 17,1 0 17,1 VIII. Ügyészség 61,6 61,6 0 IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai 968,6 968,8 -0,2 X. Igazságügyi Minisztérium 25,8 22 3,8 XI. Miniszterelnökség 687,6 597,5 90,1 XII. Agrárminisztérium 241,5 219,9 21,6 XIII. Honvédelmi Minisztérium 800,1 719,1 81 XIV. Belügyminisztérium 3674,9 3650,1 24,8 XV. Pénzügyminisztérium 2106,5 1667 439,5 XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 1307,7 14,5 1293,2 XVII. Energiaügyi Minisztérium 422,9 2120,7 -1697,8 XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 527,4 553,9 -26,5 XIX. Uniós fejlesztések 3971 3510,7 460,3 XX. Kulturális és innovációs Minisztérium 973,1 951,7 21,4 XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 511,6 482,5 29,1 XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium 250,8 - - XXX. Gazdasági Versenyhivatal 3,5 3,5 0 XXXI. KSH 19,1 19,1 0 XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 3,9 - - XXXIII. MTA 30,6 30,6 0 XXXIV. MMA 13,2 13,2 0 XXXV. NKFIH 17,9 16,6 1,3 XXXVI. ELKH 67 67 0 XLI. Adósságszolgálat 2541 2111,5 429,5 XLII. Közvetlen kiadások 5397 3792 1605 XLIII. Állami vagyon kiadások 474 99 375 XLIV. Nemzeti Földalap 18,2 20 -1,8 XLV. Beruházások 580 261 319 L. Rezsivédelmi Alap 2610 670 1940 LI. Honvédelmi Alap 842 842 0 LXII. Nemzeti Kutatási, Fejl. Innov. Alap 126,2 172,8 -46,6 LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 376 368,3 7,7 LXV. Bethlen Gábor Alap 62 34,3 27,7 LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 19,6 19,6 0 LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 9,1 10,1 -1 LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 5554 4902,5 651,5 LXXII. Egészségbiztosítási Alap 4033 3917,8 115,2 Forrás: Portfolio-gyűjtés 6175,3

Helyezzük ezt kontextusba

Van egy messzebb vezető következménye is az év utolsó napjaiban kihirdetett, sok tekintetben hiányos és átláthatatlan új, 2023-as költségvetésnek: alapjaiban kérdőjeleződhet meg annak hitelessége. Tény, hogy a világban hatalmas változások mentek végbe az elmúlt hónapokban, amelyek befolyásolták a jövő évi költségvetés alapjait, és ezáltal szükségessé tették a kormányzati tervek átírását. Ugyanakkor ezek után mi a garancia arra, hogy a kormány az év közben nem dönt-e olyan mélységű és méretű módosításokról, amelyek a jövő évi büdzsé jelenleg ismert és elfogadott verzióját ismét teljesen felülírják. Az elmúlt években a költségvetés átláthatósága és hitelessége (mivel év közben is jelentősen átírta a kormány különböző rendeleteivel, vagyis a végrehajtása során is változott) érezhetően csökkent, ezzel a 86 oldalas dokumentummal a kormány terveinek hitelessége pedig még tovább romlott.

Egyetlen dolog mentheti ezt a negatív trendet: ha a kormány a 2023-as költségvetést tartalmazó rendeletet kiegészíti az elvárható információkkal (amelyeket meg szokott jeleníteni egy-egy költségvetési törvényjavaslat esetén, például a többéves kitekintő fejezet), valamint új részletekkel, például, hogy a nyár óta meghozott legkülönbözőbb gazdaságpolitikai lépések milyen hatással járnak a büdzsére, és a gazdasági folyamatokra (alapos hatástanulmányra lenne szükség ilyen bizonytalan és információhiányos helyzetben). Kíváncsian várjuk, hogy a jövő évi büdzsé váratlanul január közepére meghirdetett parlamenti tárgyalása során ilyen fordulatok bekövetkeznek-e.

Címlapképünkön a magyar Országgyűlés háza, amit a kormány ezzel a költségvetési rendelettel megkerült, vagyis hatályon kívül helyezte a parlamenti felügyeletet. Forrás: Getty Images