Így spórolhat eurómilliárdokat Magyarország

Az uniós megújulóenergia-cél 45 százalékra emelésével és teljesítésével meg lehetne felezni az EU 2030-ast gázimportigényét a 40 százalékos cél eléréséhez képest. Bár a célszám a tagállamokra nézve nem kötelező, a magasabb közös cél teljesítése a jelenleg 21 százalékos céllal rendelkező Magyarország gázfüggőségének drámai mértékű csökkenését is maga után vonná, több milliárd eurós megtakarítást hozva a gázköltségekben - áll egy új elemzésben. Az Unió az utóbbi időszakban fokozta a nap- és szélerőmű-telepítés tempóját, és van esély a magasabb arány elérésére is, de az állam-, illetve kormányfőket tömörítő Európai Tanács az Európai Bizottság és Európai Parlament által javasolt "legalább" 45 százalékos cél helyett a minimum 40 százalékos arányt támogatta.

Jelentős megtakarítás

Míg az új, a Tanács által december 19-én megerősített 40 százalékos 2030-as uniós megújuló-célszám teljesítése esetén 236 milliárd köbméterre csökkenne az Európai Unió gázimport-igénye a 2021-es 337,5 milliárd köbméterről, addig a 45 százalékos cél elérése esetén az EU-nak mindössze 118 milliárd köbméter földgázt kellene külső forrásokból bevonnia. Az EMBER nevű think tank becslése szerint

az alacsonyabb gázimport mintegy 200 milliárd euróval kisebb kiadást jelentene az EU-nak 2025 és 2030 között,

és csak 2030-ban 43 milliárd euró lenne megtakarítható az energiaszámlán - áll az elemzésben, amely ugyanakkor a szükséges plusz megújulós beruházási költségigényt nem jelöli meg.

Ambiciózus és óvatosabb bizottsági tervek

A 2030-as bruttó végső energiafelhasználáshoz viszonyított 45 százalékos megújulóenergia-célszámot az Európai Bizottság javasolta 2022-es REPowerEU tervében, tekintettel az energiaválságra, illetve a gázszállítások Moszkva általi egyoldalú csökkentésére, míg a 40 százalékos cél a szintén a Bizottság által jegyzett 2021-es Fit for 55 nevű klímapolitikai tervben szerepel, melynek fő motivációja még az EU emissziójának 55 százalékos csökkentése volt (az 1990-es szinthez képest 2030-ig). A még hivatalosan érvényes célszám 32 százalékos arányt ír elő, és ezt a 2018-as uniós megújulóenergia-irányelv rögzítette (a 2020-as évre 20 százalék volt a cél, amelyet 22 százalékos részaránnyal sikerült is teljesíteni).

A magasabb részarány elérését a mindenkori célszámra vonatkozó megfogalmazás nem zárja ki ("legalább" 40%), ahogyan egy későbbi esetleges célszám-emelésre is jó esély van, azonban az ambiciózusabb célszám támogatói szerint az valószínűleg nagyobb erőfeszítésekre sarkallta volna az EU-t. A 45 százalékos cél mellett szólt volna, hogy miután Oroszország már egyértelműen politikai fegyverként alkalmazza Európával szemben a gázszállítások csökkentését - és már Ukrajna lerohanása előtt így tett -, immár

nem csak a klímavédelmi megfontolások, hanem az elérhető árú, biztonságos energiaellátás biztosításának szempontjai is motiválják a saját termelés arányának importtal szembeni növelését.

A viszonylag óvatosabb megközelítést indokolhatja ugyanakkor az energiarendszer átalakításához szükséges beruházások, illetve a kapcsolódó technológiai kihívások megoldásának költség- és időigénye (lásd a napenergia-kapacitás bővüléséhez kapcsolódó hálózati problémák), valamint az is, hogy az ellátás biztosítása érdekében több ország a szenes termelés rövid és/vagy közép távú fokozásáról, korábban tervezettnél későbbi kivezetéséről döntött (lásd a magyar kormány Mátrai Erőművel kapcsolatos tervei).

A magasabb célszámot javasoló REPowerEU alapján a 45 százalékos cél eléréséhez az EU teljes megújulóenergia-kapacitásának 1067 GW-ról 1236 GW-ra kellene bővülnie 2030-ig, ezzel az uniós villamosenergia-termelés 69 százalékát tudná fedezni. A háború kezdete óta a tagállamok gyorsítottak is a tempón, és az általuk ismertetett új tervek alapján jelenleg 63 százalékos részarány tűnik elérhetőnek, szemben a korábbi 55 százalékkal. A nukleáris energiát is magába foglaló tiszta villamos energia aránya pedig a jelenlegi várakozások szerint 83 százalékot érhet el az EU áramtermelésében.

Nagyobb vállalások jöhetnek tőlünk

A legalább 40 százalékos cél az EU egészére nézve kötelező, vagyis nem kell minden tagállamnak elérnie. A kijelölt közös célt a Fit for 55 terv alapján várhatóan indikatív nemzeti hozzájárulások egészítik majd ki, amelyek feltüntetik, hogy az egyes tagállamoknak hogyan kell hozzájárulniuk a közös cél eléréséhez. A megújulóenergia-részarányra (és a földgázimport-csökkentésére) irányuló ambíció természetesen az uniós közös céloktól függetlenül, saját nemzeti hatáskörben is fokozható, ha azonban egy tagállam a Bizottság megítélése szerint túlságosan alacsony vállalást tesz, akkor az "EU kormánya" igyekszik nagyobb cél kijelölésére rábírni, amint az korábban Magyarország esetében is történt.

A magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) jelenleg érvényes, 2019-ben készült, 2020-ban kiadott verziójában a kormány még azt vállalta, hogy a megújuló energiaforrások arányát legalább 21 százalékra emeljük 2030-ig a bruttó végső energiafelhasználás arányában, amely 1 százalékponttal magasabb az előzetes tervben szereplő számnál. Ez az érték az egyik legalacsonyabb az EU-ban, és már az említett 1 százalékpontos emelésre is csak azért került sor, mert az EU túlságosan alacsonynak találta a 32 százalékos közös uniós célhoz képest.

A kormány várhatóan tovább emeli majd a célszámot,

tekintettel arra, hogy már az energiaválság előtt publikált stratégiai dokumentumokban is az energiafüggetlenség erősítését, illetve az importfüggőség csökkentését jelölte meg egyik fő feladatául, utóbbi megnyilatkozásai pedig szintén erre utalnak. Ezek valószínűsítik, hogy 2030-ra a NEKT-ben kijelölt 6000-6500 MW-nál jóval nagyobb lehet a hazai napenergia-termelő kapacitás, amit a decemberben nyilvánosságra hozott magyar helyreállítási terv (HET) is alátámasztja, és azt mutatja, hogy

a kormány a szélerőmű-beruházásokat gátló bürokratikus akadályok eltávolítását is vállalta az Európai Bizottság felé.

A HET szerint a jelenlegi mintegy 4300 MW-ról 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak, ami alapján 2030-ra az eredetileg 2040-re tervezett 10 000 - 12 000 MW-os cél is túlszárnyalható. Ehhez persze a jogszabályi változásokon túl elengedhetetlen lesz az infrastruktúra, mindenekelőtt a villamosenergia-hálózat nagyléptékű tervezett fejlesztéseinek megvalósítása is.

Megéri?

Az új elemzés megerősíti, hogy

a megújulók magasabb aránya alacsonyabb gázfüggőséget és energiaszámlát jelentene az ország számára.

E szerint Magyarország esetében a 45 százalékos uniós megújulóenergia-cél teljesítése 3,1 milliárd köbméterrel eredményezne alacsonyabb gázimportot 2030-ban, mint a 40 százalékos cél. Ezzel járna egy tekintélyes, 5,4 milliárd eurós megtakarítás a földgázbeszerzés költségeiben a 2025-2030-as időszakban, amely csak a 2030-as évben 1,1 milliárd euróra rúgna.

Hogy ezt valóban megéri meglépni, azt korábbi tanulmányok is igazolják, aláhúzva, hogy a megújulóenergia-termelő erőművek beépített teljesítőképességének egyik fontos hatása, hogy csökkentik az ország energiaimportját. Igaz, a megújulós kapacitások növelése, rendszerbe integrálása és a megújuló-felhasználás növelése jelentős fejlesztéseket tesz szükségessé, de ezek költségét nagyrészt magánbefektetői, illetve uniós forrásokból lehetne fedezni.

A magyar gázimport alakulása

Hogy ez konkrétan mekkora gázimportot is jelentene 2030-ban Magyarország számára, az most még pontosan nem látható, mivel a hazai tervek összehangolása az elmúlt években fokozatosan emelt európai célszámokhoz vélhetően jelenleg is folyamatban van.

Mindenesetre a még a 32 százalékos uniós megújuló-célszámhoz kapcsolódóan 2019 kidolgozott, 2020 elején ismertetett magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2030-ra 6,2 milliárd köbméteres hazai földgáz-importigénnyel számolt. Mivel a 40 százalékos uniós cél eléréséhez várhatóan a magyar megújulós hozzájárulást is fokozni kell, ez nyilván a gázimport további jelentős csökkenését vonná maga után, amihez képest a szóban forgó elemzés szerint tehát a 45 százalékos cél újabb 3,1 milliárd köbméter mínuszt jelentene. A közösség állam-, illetve kormányfői által most elvetett célszám elfogadása és teljesítése így a gyakorlatban már csak 1-2 milliárd köbméteres éves magyar földgázimport-igényt jelentene 2030-ra.

2021-ben több mint 11 milliárd köbméter volt Magyarország földgázfelhasználása, amelyből a hazai termelés nem egészen 1,4 milliárd köbmétert, míg a közvetlen import valamivel több, mint 7,4 milliárd köbmétert tett ki, a fogyasztás fennmaradó részét pedig a döntően szintén importból származó gáztárolói készletek kitárolása fedezte. Ebből következően a "régi", 32 százalékos uniós megújulós célhoz kapcsolódóan rögzített 2030-as magyar gázimport-csökkentési cél eléréséhez is jelentős intézkedésekre van szükség. Ez elsősorban az energiahatékonyság javításával, valamint a belföldi energiatermelés fokozásával teljesíthető, utóbbi alatt

elsősorban a hazai földgáz-, és mindenekelőtt a megújulóenergia-termelés növelését értve.

