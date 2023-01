Ilyen még nem történt az adózásban Magyarországon

Év közben több adócsomag 2023-ra, egyedi kormányrendeletek és még az utolsó pillanatban is módosított különadók, példátlan tempóban megalkotott adóemelés a jövő évre - mindezek alapján jól látható, hogy - a jövő évi költségvetéshez hasonlóan - egyedülálló módon valósultak meg a jövő évi adóváltozások, ennyire szétszabdalt adócsomagra még nem volt példa idehaza. Mindezek ellenére megpróbáljuk egy cikkben összefoglalni és szintetizálni a legfontosabb adóváltozásokat, amelyek mától hatályosak. Cikkünkből az is kiderül, hogy lehet, hogy nem is 2022, valamint 2023 volt az igazán turbulens év az adómódosítások tekintetében, mert a Brüsszelnek ígért adóreform keretében is új világra kell számítanunk sok tekintetben.

Az elmúlt években olvasóink már hozzászokhattak ahhoz, hogy az új év első napjaiban bemutatjuk, milyen új adószabályok vesznek bennünket körbe. Őszinték leszünk, egy ilyen cikk összeállításakor nem volt túl nehéz dolgunk, hiszen az év közben már ismert és megjelent adócsomagot, vagy csomagokat gyűjtjük egy csokorba, és akár ez már ősz végén, az őszi adócsomag elfogadásakor megírható lenne. Nem így a 2023-as adóváltozásokat illetően, ez az időszak tehát az adócsomagok szempontjából is különleges, nem csak a rendeleti költségvetés miatt.

Mára eljutottunk oda, hogy igencsak kockázatos kísérletre vállalkozik az, aki egy helyre szeretné gyűjteni a jövő évi adóváltozásokat. Mi most megpróbáljuk ezt, gyorsan azt is hozzátéve, hogy könnyen lehet, hogy egy-egy közlönyben itt-ott eldugott kormányrendeletbe ágyazott rejtett adómódosítást nem szúrtunk ki, nem vettünk észre. Nincs tehát könnyű dolguk még azoknak sem, akik közelről követik a magyarországi adózás témáját, hát még az általános adózóknak, ezért meg is ragadnánk az alkalmat, hogy felhívjuk az illetékesek figyelmét (Pénzügyminisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal), hogy rendkívül hasznos és előremutató lenne, ha minden év végén (a jövő évi adóváltozások véglegesítése után) megjelenne egy hiánypótló és közérthető adó témájú kiadvány, amely érthetően összefoglalja a legfontosabb 2023-as tudnivalókat.

Amíg viszont nincs ilyen, addig cikkünkkel betöltjük a tátongó űrt.

A nyári forduló

Néhány adómódosítást, illetve annak előkészítését már a 2023-as költségvetést megalapozó salátatörvénybe beszúrt a kormány még a nyáron. Ebben már volt egy jogtechnikai módosítás, ami utalt a KATA-szabályok megváltoztatására, de tartalmazta a Jövedéki adóról szóló törvény módosítását is, melynek keretében bevezette a kormány a hevített dohánytermék fogalmát. A jövedéki adó mértéke a hevített dohánytermékre 35 forintra emelkedik január elsejétől darabonként, vagyis szálanként, a korábbi 15 forintról. Egyúttal véglegessé vált a cégautó-adó emelése (ez még a 2022-es évet érintette).

De nyáron talán a legnagyobbat a KATA-szabályok módosítása szólt, amely szintén rendkívüli gyorsasággal írta át a meglévő jogszabályokat és ennek nyomán több százezer adózó került hirtelen teljesen új adózási helyzetbe.

Júniusban érkezett az extraprofitadókról szóló rendelet, amely már 2022-ben bevezetett több új adónemet és emelt adókulcsokat, de ezek a különadók még 2023-ban is változhatnak: például a bankok extra adójának kulcsa csökken, eredetileg így történt volna ez a biztosítási pótadó esetében is, de például a kiskereskedelmi különadó különböző kulcsai mind emelkednek 2023-tól. Ez a rendelet szabályozta a jövedéki adó mértékének emelését 2023-tól

Az őszi kör

Majd ezek után jött októberben az őszi adócsomag. A 104 oldalas dokumentum számos adónemet érintett. Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára a tavaly november 22-én parlament által elfogadott jogszabálycsomaggal kapcsolatban a NAV Adóvilág című kiadványának decemberi számában azt írta, hogy a csomag az adminisztráció egyszerűsítése, az európai uniós jogharmonizáció és a gazdaság fehérítése érdekében szükséges adómódosításokat tartalmazta, továbbá néhány módosítás a változó ágazati jogszabályok, valamint a jogalkalmazás során felmerülő kérdések miatt vált szükségessé. Írásában kiemelte az átalányadózást érintő egyszerűsítéseket, a helyi iparűzési adó fizetésének egyszerűsített meghatározása, valamint értékelése szerint a könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében az eljárási szabályok is egyértelműbbek lettek. Az adóvégrehajtásra vonatkozó szabályozás is egyértelműbbé válik azáltal, hogy változnak a NAV részére küldött közigazgatási határozatok végrehajtására vonatkozó szabályok. Külön kiemelte, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték alól a Diákhitel Központ Zrt. diákhitelek folyósításához kapcsolódó fizetési műveletei, továbbá a Kincstárnál nyitott, a devizában történő helyi iparűzési adó fizetéséhez tartozó technikai számla. A jogharmonizációs célú módosítások között említette meg a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre1 (CBCR) vonatkozó EU-irányelv átültetését, amely alapján a 750 millió eurós árbevételt meghaladó vállalkozásoknak külön jelentésben kell nyilvánosságra hozniuk a társasági adóval kapcsolatos információkat. Ősszel a gazdaság további fehérítését szolgáló intézkedések is születtek, amelyek közül Izer Norbert külön felhívta a figyelmet a gépi nyugta várható szerepére.

Az őszi adócsomagról részletesen itt írtunk korábban, de néhány fontos változást itt kiemelünk:

Az új szabályok szerint 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható, továbbá január 1-jétől az átalányadózóknak csak negyedévente kell járulékbevallást benyújtaniuk. A tárgyévre vonatkozó bevételi értékhatárok továbbra is megmaradnak, vagyis az egyéni vállalkozó akkor alkalmazhatja az átalányadózást, ha a tárgyévben a bevétele nem haladja meg az éves minimálbér tízszeresét, míg az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében az éves minimálbér ötvenszeresét.

Négy évről 12 hónapra csökken az az időszak, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy az átalányadózás újra választható legyen.

Göngyölítéses adófizetési szabályt vezettek be az átalányadózást választó egyéni vállalkozóknak a szociális hozzájárulási adó megállapítására annak érdekében, hogy jövedelmük éves eloszlása ne befolyásolja nagy mértékben a fizetendő adó mértékét.

Adómentességben és bevallási egyszerűsítésben részesült a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány, ha csak befektetési bevételei vannak.

Két évvel meghosszabbították az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, ötszázalékos általános forgalmi adókulcs időbeli hatályát. 2028 végéig azonban továbbra is igénybe vehető a kedvezményes adómérték, ha az építési engedély legkésőbb 2024. december 31-ig véglegessé vált, vagy az ingatlan építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint.

A Magyar Reklámszövetség és társszövetségei kezdeményezésére további egy évig, 2023. december 31-ig nem kell megfizetni a reklámadót. A törvény megújítja az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módját, a háromféle jelenlegi módszert egyféle váltja fel. Az új modellt alkalmazhatja bármely iparűzésiadó-alany, amelynek évi bevétele nem több mint 25 millió forint, illetve kiskereskedő, átalányadózó, egyéni vállalkozó esetében nem több mint 120 millió forint.

A kisvállalkozó egyszerűsített iparűzési adóalapja az adóévi bevétele nagyságától függően sávosan differenciált, önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg. Az egyszerűsített adóalap 12 millió forint bevételig 2,5 millió forint, 12 és 18 millió forint közötti bevételi sávban 6 millió forint, 18 és 25 millió forint bevétel között, illetve kiskereskedő, átalányadózó esetében 120 millió forint bevételig pedig 8,5 millió forint lesz.

Az új szabályok szerint az adót bevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év májusának utolsó napjáig kell megfizetni.

2024. január 1-jétől megszűnik az eljárási illeték illetékbélyeggel való megfizethetőségének lehetősége, helyette a hatóság által közölt számlára történő utalással vagy készpénzátutalási megbízással lehet fizetni. A fel nem használt illetékbélyegek értékének visszatérítésére 2029. december 31-éig lesz lehetőség. Mentes lett a pénzügyi tranzakciós illeték alól a Magyar Államkincstár által végrehajtott, a diákhitel folyósításához kapcsolódó fizetési művelet.

Külföldiek rövidebb időtartamra történő foglalkoztatásának feltétele, hogy adóazonosító jellel rendelkezzenek. Adminisztratív könnyítéssel és egyszerűbb ügyintézéssel indokolták, hogy a jövőben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak és felsőoktatási intézménynek a külföldieket elég lesz csak bejelentenie az adóhatóságnak a tevékenységük megkezdését követő harminc napon belül.

A különleges munkavállalói résztulajdonosi program szabályait érintő módosítások: a KMRP résztvevők tagi részesedéseiket egy vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe adhatják, melynek következtében részvényeiket majd az alapítvány kedvezményezettjeiként kapják meg. Ezzel összefüggésben a javaslat módosítja az Szja tv. szerzési értékre és az értékpapír formájában megszerzett vagyoni értékre vonatkozó szabályait.

Érdekes lesz látni, hogy 2023-ban mi történik az üzemanyagok jövedéki adójával, ugyanis az EU-s szabályok értelmében idén emelni kellene azt, de a hírek szerint mentességet kértünk még ez alól 2023 végéig.

Az utolsó pillanatban is több ponton írta át a kormány a játékszabályokat és még nincs vége

Az adórendszer kiszámíthatóságát kevésbé, a gyors reagálást viszont annál inkább támogatja a rendeleti úton megalkotott adószabályok sokaság, amely még az év utolsó napjait is jellemezte. A kormány a sort a Molra kivetett különadó kulcsának megemelésével indította, bár az még a 2022-es évet érinti, de ugyanebben a rendeletmódosításban volt benne az is, hogy az energiaellátók különadója (Robin Hood adónak is keresztelt adóteher) 2023-tól 31%-ról 41%-ra emelkedik. December 23-án a gyógyszergyártók kaptak új különadót a nyakukba, igaz ezt már a 2022-es év után is fizetniük kell, de csak 2023-ban és szintén pár nappal az év vége előtt kaptak adóemelést még 2022-ben a biztosítótársaságok.

Ezeket a változásokat azért is érdemes mindenképp megemlíteni, mert jól mutatja, hogy év közben is milyen mélyen és gyorsan változtathatja a kormány az adószabályokat, emiatt nem zárnánk ki annak a lehetőségét, hogy hasonló fejlemények következnek be 2023-ban is, sőt. Januártól már nemcsak a központi kormányzat felől, hanem az önkormányzatok részéről is kaphatnak meglepő adókat, adóemeléseket az érintettek. Januártól ugyanis ismét megnyílik az adóemelés lehetősége az önkormányzatok előtt.

A rendeleti költségvetéssel vált ismertté egy újabb adóváltozás: januártól szja-mentességet kapnak a gyereket vállaló, 30 év alatti anyák. Ezzel kapcsolatban gyakorlatilag még az utolsó előtti pillanatban is jött új információ. A rendeletet sokan értelmezték úgy, hogy minden 30 év alatti édesanya részesülne a kedvezményből jövőre, a bejelentésben viszont a „vállalnak” szón van a hangsúly, ami azt jelenti, hogy csak azok kapnának mentességet, akiknek a gyermeke január 1-jén vagy azután születik meg

De ami 2023 után jön!

Az Európai Uniónak, a helyreállítási tervünkben tett vállalásokból kiderül az is, hogy ha nem is lépnek életbe a nagyszabásúnak ígérkező adóreform keretében új adóváltozások idén, rengeteg új intézkedést készíthet elő a kormány, hogy azok 2024-től már életbe léphessenek. Ez alapján biztosnak tűnik, hogy a 2023-as év az adóügyek frontján is izgalmasnak ígérkezik.