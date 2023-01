Tombol az influenza a szomszédunkban, járványügyi vészhelyzetet hirdettek

Romániában járványügyi vészhelyzetet hirdetnek az influenzás megbetegedések miatt, de nem vezetnek be korlátozásokat - jelentette be csütörtökön Alexandru Rafila román egészségügyi miniszter.

A tárcavezető Ligia Deca oktatási miniszterrel együtt tartott sajtótájékoztatót annak kapcsán, hogy Romániában három hete tart az influenzajárvány. A statisztikák szerint az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a felső légúti fertőzések száma, és számos tüdőgyulladásos megbetegedést jeleztek az orvosok, ami főleg a kisgyerekeket, a más betegségekben szenvedőket és az időseket sújtja.

A román média arról számolt be a napokban, hogy számos, a meghűlés és az influenza elleni gyógyszer elfogyott a patikákból, mert egyrészt megnőtt a betegek száma, másrészt a lakosság pánikszerűen elkezdte felvásárolni a gyógyszerkészleteket attól tartva, hogy januárban és februárban jelentősen romlani fog a járványhelyzet. A hatóságok és az orvosok hangsúlyozták, hogy nem a koronavírus változatai, hanem főként a szezonális influenza terjed.

Ligia Deca oktatási miniszter közölte, hogy hétfőn normális körülmények között fog megkezdődni a tanítás a téli vakáció után, és nem bátorítják a diákokat arra, hogy maradjanak távol az iskolától. Cáfolta, hogy a hatóságok elhalasztanák a tanévkezdést vagy korlátozásokat vezetnének be. Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy járványügyi vészhelyzetet hirdet, de hivatalosan nem hirdetik ki a jogilag súlyosabbnak számító járványhelyzetet, mert akkor a jelenlegi jogi szabályozások szerint korlátozásokat kellene bevezetni. Rámutatott, ehelyett ajánlásokat fog megfogalmazni, így például javasolni fogja a maszk használatát a népes belső terekben, illetve az iskoláknak azt, hogy különítsék el a beteg gyerekeket az egészségesektől.

A miniszter rámutatott: a koronavírus-járvány előtti években is előfordult hasonlóan magas számú megbetegedést okozó influenzajárvány, most azért szokatlan, mert a megszokottnál hamarabb kezdődött el. A hatóságok arra számítanak, hogy január 15. és február 10. között tetőzik a járvány. A román közegészségügyi hatóság december végén közölte, hogy több mint 140 600 légúti fertőződést és influenzás megbetegedést jegyeztek fel, ami csaknem négyszer több, mint a tavaly ilyenkor jegyzett 38 300, de a 2020 előtti öt évre kiszámolt mintegy 64 ezer esetes átlagot is több mint kétszeresen meghaladja.

Címlapkép forrása: Getty Images