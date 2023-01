Zsákolta Magyarország a devizaforrásokat, történelmi csúcsközelbe híztak a nemzetközi tartalékaink

Miközben a jegybanki tartalékból kaptak devizaforrást a nagy magyarországi energiaimportőrök a tavalyi negyedik negyedévben, aközben csaknem új történelmi csúcsra emelkedtek a jegybank nemzetközi tartalékai az év végére – közölte pénteken a Magyar Nemzeti Bank. Az első ránézésre meglepő fejlemény mögött főként a rendületlenül beáramló EU-s pénzek, illetve a novemberi devizakötvény-kibocsátások húzódhatnak meg, de egyéb devizaműveleteknek is lehetett benne szerepük.

Az október közepi rendkívüli kamatemeléssel együtt jelentette be a Magyar Nemzeti Bank, hogy év végéig a jegybanki devizatartalékokból kapnak devizaforrást a nagy magyarországi energiaimportőrök azért, hogy ne a bankközi devizapiacon kelljen megvenniük az energiaszámla kiegyenlítéséhez szükséges deviza nagy részét, és így ezzel tompítható legyen a forintra nehezedő nyomás.

Az akkori elemzői becslések havi 1-1,5 milliárd eurónyi tartalékcsökkentést vázoltak a jegybanki felajánlás hatására és fókuszba kerültek a devizatartalék megfelelési mutatók is. (Aztán az ősszel-télen beeső gázárak mellett a havonta a tartalékokból ténylegesen felhasznált összeg valószínűleg 1-1 millirád euró alatt maradt.)

Október végén 36,88 milliárd eurós nemzetközi tartalékszintet közölt az MNB, ma pedig 38,71 milliárdosat, tehát

az energiaimportőrök kisegítésével együtt is csaknem 2 milliárd euróval híztak a tartalékok a program bejelentése óta. Sőt, ha a hosszú távú idősort is megnézzük: gyakorlatilag történelmi csúcs közvetlen közelébe ugrottak a tartalékok.

A 2011. szeptemberében feljegyzett 38,76 milliárd eurós mindenkori csúcstól ugyanis csak minimálisan marad el a friss, december végi adat, amin belül az aranytartalékok 5,18 milliárdot, a devizakövetelések 30,82 milliárdot tettek ki. Utóbbi október végéhez képest szintén nőtt 1,8 milliárd euróval.

Abban, hogy az energiaszámlákhoz a devizatartalékokból nyújtott segítség mellett is csaknem új történelmi csúcsra futottak az ország nemzetközi tartalékai, több tényező együttesen játszhatott szerepet:

November közepén két lépésben együtt mintegy 1,3 milliárd eurónyi devizakötvényt bocsátott ki az Államadósság Kezelő Központ (egy eurókötvény és egy pandakötvény formájában). Emellett november végén volt egy 390 millió euró körüli zártkörű tranzakció is, amelynek keretében egy korábbi dollárkötvényre történt rábocsátás. Az ezekből befolyt devizabevétel (jelentős része) lecsapódhatott a tartalékokban, megemelve azokat.

A Portfolio adatai szerint a negyedik negyedévben a 2014-2020-as felzárkóztatási EU-forrásokból mintegy 1,4 milliárd eurónyi áramlott be az országba (a második félévben pedig összesen 2,9 milliárd eurónyi), és ezen felül jöhettek még érdemi agrártámogatások is. Ezek is emelhették a tartalékok szintjét.

További devizaműveletek, például jegybanki swapműveletek, is hozzájárulhattak a tartalékok emelkedéséhez, de ezek konkrét tartalma és mérete nem ismert. Kérdéseket küldtünk az MNB-nek ezeket is firtatva, illetve az energiavásárlásokhoz juttatott devizaforrások méretére is rákérdezve; amint befut a válasz, cikkünket frissítjük.

A fentiekben tehát oda jutottunk, hogy az évet történelmi csúcsközelbe emelkedő nemzetközi tartalékok mellett zárta Magyarország, ami az energiavásárlást támogató program mellett mindenképpen figyelemre méltó és piaci/hitelminősítői szempontból is nyugtató fejlemény, egyúttal javítva a tartalékmegfelelési mutatókat is.

Ezzel párhuzamosan születtek meg a tavalyi év végén azok az uniós megállapodások (Partnerségi Megállapodás és aláírt Operatív Programok, elfogadott helyreállítási terv), amelyek elvben kinyitották az ajtót az új EU-s pénzek beáramlása és a jegybanki tartalékok további növelése előtt. Ahhoz azonban, hogy ténylegesen is jöjjenek érdemi új pénzek Brüsszelből, előbb számos lépést meg kell még idehaza tenni:

Az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése terén négyféle reformot kell végrehajtani (Országos Bírói Tanács megerősítése, a Kúria működésének átalakítása, az Alkotmánybíróság egyes jogköreinek átalakítása, bírók jogértelmezési segítségért fordulásánál az akadályok felszámolása). Amíg ezeket nem hajtja végre a kormány, addig a teljes 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási keretünk blokkolva van, hiszen - amint megírtuk - ezek horizontális kihatású feltételek. Emellett az 5,8 milliárd eurós helyreállítási program forrásaihoz is ugyanezeket kell végrehajtani a 27 féle szupermérföldkövön belül (amiből 17 féle megegyezik az alább jelzett feltételekkel, és ezekhez adódik a négyféle igazságszolgáltatási reform, illetve egyéb audit és kontroll folyamati feltételek).

A 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási kereten belül a decemberi tanácsi döntés alapján 6,35 milliárd eurónyi forrást zároltak három Operatív Programban addig, amíg 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedést végre nem hajt a kormány.

Amint a Portfolio megírta: ezen felül további mintegy 2,5-3 milliárd eurónyi felzárkóztatási keret van blokkolva addig, amíg háromféle horizontális feljogosító feltételt teljesít a magyar kormány (ebből a legnagyobb a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaival kapcsolatos problémák miatt blokkolt tétel, egy kisebb tétel a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos vitából ered és egy csekély tétel a migrációs törvényeinkkel kapcsolatos vitát érint). Ezeken felül az ún. vertikális/tematikus feljogosító feltételeknek is meg kell felelni az egyes programok/alapok kapcsán, de ezekben tudomásunk szerint nemsokára megegyezés jöhet.

Az igazságszolgáltatási reformot március végéig vállalta megtenni a magyar kormány, így tehát az összes feltétel teljesítése is leghamarabb tavaszra várható. Ha ez így történik majd, akkor leghamarabb a nyári hónapokban jöhetnének az első érdemi új EU-s felzárkóztatási és helyreállítási pénzek Brüsszelből. Éppen azért, hogy ezt az átmeneti időszakot is tudja finanszírozni a kormány, illetve a brüsszeli megállapodások alapján fel tudja itthon pörgetni az uniós programok előfinanszírozását (legyen minél előbb minél több megvalósuló projekt, amire le lehet hívni később a pénzt Brüsszelből), már az újév elején kiment a nemzetközi kötvénypiacokra három dollárkötvény sorozat kibocsátásával, amelyekből együtt 4,25 milliárd dollárt von be (illetve annyival kevesebbet, amennyi két másik dollárkötvény visszavásárlásával lemegy ebből).

Ezek a tranzakciók majd január során fogják növelni az ország nemzetközi tartalékait, jó eséllyel új történelmi csúcsra.

Ez egyúttal arra is mozgásteret adhat, hogy az MNB idén is folytassa a nagy energiaimportőrök devizával való megsegítését, hogy a forintra nehezedő nyomást is tompítsa.

Címlapkép forrása: Getty Images