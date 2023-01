Hatalmasat lehetett bukni a magyar állampapírokkal, mégis megrohanták a külföldi befektetők a piacot

Több mint tíz éve nem látott hozamemelkedés ment végbe 2022-ben a magyar állampapírok piacán, ami a gyakorlatban tetemes veszteséget jelentett a befektetőknek. Ennek ellenére az év végére történelmi csúcsra emelkedett a külföldi befektetők forint állampapír-állománya, vagyis egyáltalán nem maradnak távol a piactól, épp ellenkezőleg. Ez persze elsősorban már annak szólhat, hogy az infláció várható tetőzésével a hozamok is szép lassan lefelé indulhatnak, vagyis a tavalyi veszteség után akár jelentős profitot is hozhatnak most a magyar kötvénybefektetések.

Rég láttunk ekkora bukást a magyar piacon

Egyértelműen a hozamemelkedés éve volt 2022, nem csak a magyar piacon, hanem globálisan is, hiszen az infláció elleni küzdelem jegyében a jegybankok intenzív kamatemelésekbe kezdtek, ami az állampapírok hozamát jelentősen emelte. Ez pedig több piacon is évtizedes csúcsokat hozott, itthon például a tízéves kötvények referenciahozama év közben 11%-on is járt, amire tíz éve nem volt példa. Hasonló volt megfigyelhető a többi futamidő esetében is, az egekbe szökő kamatok a hozamokat is emelték.

Az alábbi grafikopnon az látszik, hogy évek óta nem volt példa még csak hasonló hozamemelkedésre sem, mint tavaly. A rövid oldalon az 1000 bázispontot is meghaladta az emelkedés, de még a tízéves hozam is több mint 400 bázisponttal emelkedett egy év alatt.

Ugyanakkor az év végére talán elindult egy kis normalizálódás, ha nem is beszélhetünk jelentős hozamcsökkenésről, de legalább magas szinten stabilizálódni látszanak a jegyzések. Ez részben pont annak tudható be, hogy az MNB októberi 500 bázispontos emelése óta nem változott az irányadó kamat, 18%-on maradt az év végéig.

A hozamok tetőzése persze annak is betudható, hogy a következő hónapokban várhatóan eléri majd a csúcsot a magyar infláció. A novemberi 22,5%-ról egy nagyobb ugrás még biztosan jön az üzemanyagok árstopjának decemberi eltörlése után, azonban az év végén, vagy 2023 első hónapjaiban elérheti a csúcsot az áremelkedési ütem. Utána még tartósan magasan, 20 százalék felett maradhat, de a második félévben meredek csökkenésre van esély, így

az év végére akár a 10 százalék alatti infláció is elérhető.

Vagyis a hozamok lassú tetőzése a kamat tartásának és az infláció várható csúcsának köszönhető. Ráadásul a kettő összefügg, hiszen, ha valóban érezhetően csökkenni kezd majd az áremelkedés üteme, akkor néhány hónapon belül az irányadó kamat csökkentése is terítékre kerülhet a jegybanknál. Ez pedig a hozamcsökkenés irányába hathat az állampapírpiacon.

Globálisan nem lógott ki a magyar piac teljesítménye

Említettük már, hogy 2022 mindenhol a hozamok emelkedéséről szólt, nagyon rég láttunk annyira intenzív kamatemeléseket, mint tavaly. Részben ebből vette ki a részét a magyar kötvénypiac is.

Ha megnézzük a magyar állampapírok relatív teljesítményét, akkor a fontosabb felárakban a háború tavalyi kitörése után volt egy ugrás, ami arra utalhatott, hogy a magyar eszközöket az átlagnál kockázatosabbnak ítélték a befektetők. Ennek egy része megmaradt, hiszen például a lengyelek tízéves állampaprokhoz mért felárunk még mindig 2,15%, miközben egy éve ez 0,75% volt. De ugyanígy a német papírokkal szemben is mintegy 100 bázisponttal, az amerikai kötvényekhez képest pedig 150 bázisponttal tágult a felárunk.

Vagyis egy általánosan rossz globális kötvénypiaci környezetben tudtak a magyar papírok alulteljesíteni helyi sajátosságok miatt. Ilyen magyar specifikus tényező volt 2022-ben a forint gyengülése, az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság, illetve az egész Európában kimagasló magyar infláció. Ezek mind visszatartották a befektetőket attól, hogy a magyar eszközök felé mozduljanak.

A külföldiek már a startvonalon várnak

Érdekesség, hogy a komoly 2022-es veszteség ellenére a külföldiek forint állampapír-állománya új csúcsra emelkedett, ami persze elsősorban az év eleji pozíciófelvételekkel magyarázható. Minden évben megfigyelhető, hogy az első hetekben intenzív tőkeáramlás indul el a magyar piacon, mindenki felveszi a pozíciókat. Ez azonban nem befolyásolja, hogy az idén történelmi csúcson indul a külföldiek pozícionáltsága a magyar piacon.

Vagyis ennek csak részben oka az év eleji pozíciófelvétel, a grafikonon egyértelműen látszik az emelkedő tendencia a külföldiek állományában. A tavalyi emelkedés persze részben a forint gyengülésének eredménye, hiszen devizában nem feltétlenül kellett nagyobb összeget befektetni, az árfolyamhatás miatt az forintban magasabb volt.

Ugyanakkor a külföldiek növekvő érdeklődése azzal is összefügghet, hogy a fent említett magyar specifikus tényezők gyengültek:

Az MNB jelentős kamatemelésekkel megfékezte a forint gyengülését, mostanra a 400-as lélektani szint alá erősödött vissza a magyar deviza.

Az uniós forrásokkal kapcsolatban is sikerült elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet, az év végén megszületett a megállapodás a folyósítás feltételeiről. Az továbbra is kérdés, mikor jutunk pénzhez, ami kockázatot jelent a magyar eszközök szempontjából, de a bizonytalanság egy része kiárazódhat.

A magyar infláció tetőzése ugyan késésben van, de a következő hónapokban itthon is elérheti a csúcsot az áremelkedés.

Ezek pedig mind abba az irányba mutatnak, hogy nem nagyon van tér a hozamok további emelkedése előtt, idén inkább korrekció jöhet.

Vélhetően erre számítanak a külföldi befektetők is, akik most igyekeznek bevásárolni a magyar állampapírokból. Hasonlót jelzett előre legutóbbi elemzésében az Unicredit Bank is, szerintük az inflációs fordulattal tavasszal komoly kötvénypiaci rally indulhat el. Ugyanakkor a bank szakemberei óvatosak, ugyanis a még mindig jelentős 2024-25-ös lakossági lejáratok és a korlátozott visszavásárlások mellett az ÁKK-nak továbbra is magasabb hozamot kell majd fizetnie, mint a régiós versenytársaknak. A bank szakemberei szerint a múlt heti 4,25 milliárd dolláros devizakötvény-kibocsátás mellett még legalább 3 milliárd eurónyi hasonló tranzakció jöhet idén.

