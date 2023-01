A magyar háztartások 300 milliárdja füstölt el egy negyedév alatt

Lélektani határt lépett át a dohánytermékekre költött összeg itthon, miközben a cigaretták iránti kereslet stagnál, a vágott dohányé pedig csökken. A csempészek vagy pihennek, vagy a háború miatt a NAV nem tudja nyakon csípni őket.

Tovább emelkedett a dohánytermékekre költött pénzösszeg a tavalyi harmadik negyedévben és most először átlépte a 300 milliárd forintos határt (305 milliárd). 2021 októbere és tavaly szeptember között közel 1070 milliárd forint ment el a trafikokban csak dohányárura. Egy évvel korábban ez még 942 milliárd forint volt.

Tavaly augusztus és szeptember között a dohánytermékek ára átlagosan 10,9 százalékkal emelkedett. Emlékezetes, hogy éveken át ez a termékcsoport vezette a "drágulási toplistát" itthon, de mostanra már fel sem kapjuk a fejünket egy ilyen áremelkedés láttán.

Mivel a trafikokban hagyott pénz ennél nagyobb mértékben, 13,8 százalékkal emelkedett, 2,9 százalékos reálnövekedésről beszélhetünk, azonban nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ennyivel többet füstöltek az emberek, hiszen a dohánypiacon folyamatos a mozgás, egyre többen teszik le a hagyományos cigarettát és kezdenek el dohányt tölteni vagy próbálnak ki egy alternatív megoldást, mint az elektromos cigaretta, vagy a hevítéses eszközök.

Emellett ott van a csempészet, amelyről csak becslések állnak rendelkezésre, ráadásul a feketén behozott cigaretta egy jelentős része Ukrajnából származik. A háború pedig egyik oldalról jelentheti azt, hogy kevésbé aktívak a csempészek, de nem kizárt, hogy olyan nagy lett az Ukrajnából Magyarországra tartó személyforgalom, hogy a hatóságok nem képesek követni az ide érkező dohány útját.

Utóbbit támasztja alá, hogy a NAV idén az első 9 hónapban 17,6 millió szálat foglalt le a csempészektől, 2021-ben pedig ennek a 10-szeresét 175 milliót. Hasonló arány látható a fogyasztási dohány esetében is.

Stagnáló cigaretta, lefelé tartó dohány

A NAV jövedéki statisztikájából is látszik, hogy a legális cigarettafogyasztás az első nagy drágulási sokk (2012-2014) óta gyakorlatilag stagnál. Ez körülbelül 6-8 milliárd elszívott szálat jelent évente.

A finomra vágott dohány fogyasztása egyértelműen csökken, jelenleg évi 4 millió kilogramm fogy belőle. 10 évvel ezelőtt még egyértelműen ez volt a cigaretta helyettesítő terméke, de 2016 környékén meredeken csökkenni kezdett a kereslet iránta.

Növekszik ugyanakkor a szivarkák forgalma, amelyek között megtalálhatók a kifejezetten olcsó "cigarettapótlékok" és a magasabb árfekvésű termékek is. Ezekből ugyanakkor még a cigarettánál egy nagyságrenddel kevesebb, 700 millió szál körül fogy.

Az alternatív dohánytermékek piaca még kissé homályos, sokan szerzik be külföldről a töltőfolyadékot és hosszú távú adatsor sem áll még rendelkezésre. Annyi ugyanakkor biztos, hogy egyre nagyobb szerepet tölt be a dohányosok életében itthon is.