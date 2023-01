Nagy változások történtek a BKK-ellenőröknél - mutatjuk a részleteket

A Budapest Közlekedési Központ (BKK) az elmúlt években megállította az ellenőrök számának csökkenését részben egy új munkakör létrehozásával. Ahol tudtak, kapacitásokat szabadítottak fel és a dolgozókat a villamosvonalakra terelték. A cég lapunknak azt is elárulta, hogy miért hagyták el a dolgozók a feltűnő, fehér-lila egyenruhák viselését.

A BKK ellenőreinek létszáma - ideértve a HÉV vonalakon dolgozókat is - 10 évvel ezelőtt csökkenni kezdett, de a cégnek sikerült megállítania a folyamatot - derül ki a lapunknak küldött adatokból.

A cég 2013-ban még 365 BKK- és 76 HÉV-ellenőrrel dolgozott, ez 2018-ra 223 és 62 főre csökkent. 2019-ben egy szerződéses partner bevonásával 530 embert vezényeltek a metrók bejáratához, majd 2020 júliusában létrehozták az utaskoordinátori munkakört, akik az ellenőrökkel együtt is dolgoztak amellett, hogy az utasok tájékoztatásában is részt vettek.

A BKK-ellenőrök létszámadatai BKK-ellenőr Utaskoordinátor HÉV-ellenőr 2013 365 76 2014 356 79 2015 340 79 2016 291 68 2017 262 58 2018 223 62 2019 200 530 (beléptetés a metrónál) 57 2020 199 328 55 2021 193 193 41 2022 185 185 49 Forrás: BKK

2020-ban a feladatellátásra engedélyezett keretig feltöltötték az állományt, ez 328 embert jelentett, de később csökkentették a létszámot. Mindezek ellenére az ellenőrzési számok emelkedtek, a hatékonyság pedig javult. Így nem volt gond, hogy a dedikált BKK- és HÉV-ellenőrök létszáma azóta is csökkent.

Több esetben is változtattak az ellenőrök munkabeosztásán is: az elsőajtós rendben közlekedő buszjáratok számának növelése miatt felszabaduló kapacitásokat a villamosvonalakra csoportosították át.

A BKK decembertől egy új adatkiolvasási technológia bevezetésével tette egyszerűbbé a jegyellenőrök munkáját. A pótdíjazáskor a munkatársaik a jegyellenőri készülékkel rögzítik az utasok adatait az utólagos pótdíjrendezéshez. Az erre a célra kifejlesztett jegyellenőri applikáció az adatokat zárt rendszeren keresztül továbbítja a nyilvántartásukba.

Újdonság a személyi igazolvány chipjének beolvasásával történő adatrögzítés is, amely csökkenti az esetleges elütésekből származó hibákat. A helyszíni pótdíjat már nemcsak készpénzben, hanem bankkártyás fizetéssel is rendezhetik az utasok. A Pótdíjasszisztens rendszer – az email cím megadása esetén – figyelmezteti a pótdíjazott utasokat fizetési kötelezettségükre, hogy késedelem miatt ne növekedjen a fizetendő összeg.

Mi lett az egyenruhákkal?

A cég évekkel ezelőtt fehér-lila egyenruhákat vezetett be, amely könnyebben felismerhetővé tette az ellenőröket, mintha "sima" utcai ruhában dolgoztak volna. Korábban azzal indokolták ezek bevezetését, hogy „az egységes öltözet nemcsak a jegyellenőri identitást támogatja, de utal a társasághoz való tartozásra is”.

Mostanában ismét nehezebben felismerhetők az ellenőrök, amelynek oka prózai: a ruhák elhasználódtak, a készletek kimerültek, a formaruha-közbeszerzés pedig sikertelen lett. A tervezett új beszerzés kapcsán jelenleg a munkaruházati mintadarabok tesztelése zajlik és talán az év első felében zárulhat is a beszerzés. A cég szerint egyébként az ellenőrök most is felismerhetők a karszalagról és a kitűzőről. (Utóbbiakat ugyanakkor csak a járművön teszik fel, az egyenruha alapján pedig már akkor felismerhetők, amikor a jármű a megálló felé közelít - a szerk.)

A címlapkép forrása: BKK