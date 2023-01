Egyre több jel utal arra, hogy az egész világ benézte a gazdasági válságot

Kína újranyitása, valamint az elmúlt hét pozitív amerikai és európai fogyasztói adatai miatt egyre több elemző számol úgy, hogy enyhe visszaesés jöhet 2023-ban. Sőt, nő azoknak a száma is, akik már nem is számolnak valódi visszaeséssel.

A múlt héten közzétett adatok azt mutatták, hogy a legtöbb nagy gazdaságban - így az Egyesült Államokban, Németországban vagy Franciaországban - lassul az infláció, valamint a fogyasztói hangulat is folyamatosan javul. Emiatt több közgazdász is felfelé javítja növekedési prognózisait. A Barclays pénteken 2,2 százalékra emelte 2023-ra vonatkozó globális növekedési előrejelzését, ami 0,5 százalékponttal magasabb, mint a november közepén adott legutóbbi becslése.

"Ez nagyrészt a kínai növekedési előrejelzésünk 1,0 százalékpontos, 4,8 százalékra történő emelésének köszönhető a múlt hetihez képest, de

tükrözi az euróövezetre vonatkozó előrejelzések 0,7 százalékpontos (-0,1%-ra történő, nagyrészt a sokkal jobb németországi helyzetnek köszönhető) emelését, valamint kisebb mértékben az USA-ra (0,6%-ra), Japánra (1,0%-ra) és az Egyesült Királyságra (-0,7%-ra) vonatkozó 0,2 százalékpontos emelést is

- mondta Christian Keller, a Barclays gazdaságkutatási vezetője a CNBC-nek.

"Az USA-ban még mindig recesszió következne be, mivel három negyedévre (2023 második negyedév - negyedik negyedév) enyhén negatív növekedést jósolunk, de ez meglehetősen enyhe lenne, mivel a 2023-as éves GDP-növekedés most pozitív maradna" - tette hozzá az elemző.

Az Egyesült Államok decemberi fogyasztói árindexe 0,1 százalékkal csökkent havi szinten, és éves szinten 6,5 százaléot ért el, a várakozásokkal összhangban, és főként az energiaárak csökkenésének és az élelmiszerárak emelkedésének lassulásának köszönhetően. Fontos tényező még, hogy a fogyasztói hangulat is a vártnál jobban javult az amerikai gazdaságban. Ezzel együtt Keller szerint az amerikai gazdaság helyzetéről és a Federal Reserve monetáris politikai szigorításának irányáról pontosabb képet adhatnak majd az atlantai Fed decemberi bérkövetési adatai. A múlt heti becslés alátámasztotta az előző heti átlagos órabér (AHE) adatot, amely a bérnyomás erőteljes lassulását jelezte, egy teljes százalékponttal 5,5%-ra csökkent éves szinten.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 09. A kínai újranyitás csak hosszú idő elteltével érezteti hatását a gazdaságban

Mindez alapján több Fed-vezető is azt javasolja, hogy a jövőben csak 25 bázispontos kamatemelés szükséges. Ez új irány lenne, mivel az amerikai jegybank eddig agresszívan emelte a kamatokat az infláció megfékezése érdekében, miközben azt reméli, hogy az amerikai gazdaság puha landolása következik be. A Barclays - a piaci árazással összhangban - így is arra számít, hogy a kedvező adatok fényében a Fed februári ülése után a 25 bázispontos emelések felé fordul, majd májuban 5,25 százalékra emelt alapkamattal fejezik be a szigorítást.

A Barclays viszont nem számol hasonlóan enyhülő szigorítási pályával az euróövezetben: úgy vélik, hogy a gyorsabb maginflációs mutató miatt az Európai Központi Bank februárban és márciusban is két 50 bázispontos emelést hajt végre, majd 3%-os betéti kamatlábon zárnák le a ciklust, de a testület folytatja a mérlegének szigorítását.

Az e heti, a vártnál jobb német és brit GDP-adatok - a növekedési pesszimizmus epicentruma - további bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a gazdasági visszaesés kevésbé súlyos, mint azt a néhány hónappal ezelőtt még sokkal bizonytalanabbnak tűnő energiaellátási helyzet sugallta

- mondta Keller.

Európában is csökken a recesszió valószínűsége

Úgy látja, hogy az országonként eltérő mértékben, de a megemelkedett energiaárak kezelésére Európában és az Egyesült Királyságban nyújtott, általában nagy összegű fiskális támogatási csomagok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy enyhülni látszik a válság. Emellett az egészséges munkaerő-piaci feltételek és az átlagosan robusztus háztartási megtakarítások is segítik a növekedést.

A Berenberg a közelmúltbeli pozitív hírek - különösen a csökkenő gázárak, a fogyasztói bizalom élénkülése és az üzleti várakozások szerény javulása - fényében az euróövezetre vonatkozó előrejelzését is feljavította. Pénteken a német szövetségi statisztikai hivatal kimutatta, hogy Európa legnagyobb gazdasága 2022 negyedik negyedévében nem zsugorodott, hanem stagnált, és a Berenberg vezető közgazdásza, Holger Schmieding szerint a látszólagos ellenálló képességnek két fontos következménye van a 20 tagú közös valutás blokk kilátásaira.

"Mivel Németország jobban ki van téve a gázkockázatoknak, mint az euróövezet egésze, ez arra utal, hogy az euróövezet valószínűleg nem járt (sokkal) rosszabbul, mint Németország tavaly év végén, és így elkerülhette a negyedik negyedévi GDP jelentős zsugorodását" - mondta Schmieding.

A szakértő szerint az üzleti és fogyasztói bizalom folyamatos élénkülése alapján valószínűtlennek tűnik, hogy 2023 első negyedéve sokkal rosszabb lesz, mint 2022 negyedik negyedéve. A Berenberg a 2022 negyedik negyedévében és 2023 első negyedévében kumuláltan 0,9%-os reál-GDP-csökkenés helyett most már csak 0,3%-os csökkenést prognosztizál az említett időszakban. Az elemzőház így most arra számít, hogy a reál-GDP 2023-as éves 0,2 százalékos zsugorodás helyett 0,3 százalékos jöhet.

A pozitív gazdasági meglepetések - különösen az euróövezet ipari termelésének novemberi 1%-os havi növekedése -, valamint az energiakeresletet enyhítő, szokatlanul enyhe időjárás és a gyors kínai nyitás is arra késztette a TS Lombardot pénteken, hogy -0,6%-ról -0,1%-ra emelje az euróövezet 2023-ra vonatkozó növekedési előrejelzését.

Továbbá a valutaövezeti kilátásokat az is pozitív irányba mozdította el, hogy Franciaország, az unió második legnagyobb gazdasága 2022 végén tovább növekedett. A Bank of France felmérése alapján így elkerülheti a recessziót a megugró energiaárakból eredő ellenszél ellenére is. A mintegy 8500 cég körében végzett havi felmérés szerint az ország főbb üzleti ágazataiban a vártnál magasabb volt az aktivitás decemberben, így a gazdasági növekedés az utolsó negyedévre 0,1 százalék körülire emelkedett.

Januárra vonatkozóan a vállalatvezetők arra számítanak, hogy a bővülés folytatódik az iparban és a szolgáltatásoknál, valamint stabilizálódik az építőiparban. Mindeközben meglepetésre csökkent decemberben a francia infláció is.

Francois Villeroy de Galhau, a Bank of France kormányzója a Bloomberg szerint azt mondta: a gazdaság valós egészségi állapota egy kicsit jobb, mint a közhangulat.