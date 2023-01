Tovább terjeszkedik itthon az egyik globális gyorsétteremlánc

2023-ban elkezdi partner franchise hálózatának kiépítését a Pizza Hut Magyarországon: az alkalmi gyorsétteremlánc több új éttermet nyitna országszerte, amihez már keresik a partnereket. A hálózat fejlesztését első körben 50 ezer lakos feletti városokban tervezik, minden helyszínt egyenként mérlegelnek és felmérik a benne rejlő lehetőségeket.

Franciaország és Lengyelország után a cseh, a szlovák és a magyar piacon is franchise hálózat építésébe kezd a Pizza Hut. Az AmRest, Európa vezető többmárkás étterem üzemeltetője jelenleg is 26 éttermet üzemeltet az ország határain belül, a franchise hálózattal pedig első körben az 50 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken szeretnének elindulni. Ehhez már aktívan keresik a franchise partnereket.



Kozák Miklós, a Pizza Hut magyarországi igazgatója elárulta, hogy hazánkban a lehetőség iránt érdeklődők száma meghaladta az ezzel kapcsolatos várakozásaikat. Mint fogalmazott, Magyarországon nagyon ritka az a lehetőség, hogy egy vendéglátóipari világmárka franchise partnereket toborozzon.



Az AmRest bevált üzleti modellt kínál partnereinek: a megállapodás része egy kiépített hűségprogram, intelligens szállítási menedzsment, és a folyamatos termékinnováció is. Aki a csatlakozik annak a felépített rendszer átadása mellett biztosítják a szükséges képzéseket is.

