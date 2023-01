Brutális drágulás van Magyarországon: ezt nem nézi tétlenül a versenyhivatal!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatósági eljárásban vizsgálja az élelmiszer-kiskereskedelmi piaci szektort, valamint piaci jelzéseket értékel annak ellenőrzésére, hogy közrejátszhat-e versenyjogsértés, vagy versenytorzulás az élelmiszerárak kiugró emelkedésében. Az egyes eljárások eredményeiről a GVH azok lezárulta után, haladéktalanul tájékoztatja a közvéleményt - írja a GVH.

"A nemzeti versenyhatóság hatósági eljárásban vizsgálja számos élelmiszeripari termék (különös tekintettel a hatósági ársapkás termékek helyettesítőire, pl. egyes tejtermékek) esetében a hazai kereskedelemben tapasztalható üzleti gyakorlatokat, miután az elmúlt időszakban jelentős áremelkedés volt tapasztalható számos élelmiszer szegmensben, ami egyre nagyobb terhet jelent a magyar fogyasztók számára. Az átfogó vizsgálatok feltérképezik, hogy torzulhatott, vagy korlátozódhatott-e a verseny ezen termékkörök kiskereskedelmi piacain vagy az értéklánc más szintjén, illetve felmerülhetett-e bármilyen jogsértés, amely versenyfelügyeleti eljárást alapozna meg a szektor valamely szereplőivel szemben" - írja a GVH.

Magyarországon a legmagasabb az infláció az egész Európai Unióban. Az élelmiszerárak pedig olyan gyorsan nőnek, hogy azzal a világon a legnagyobb drágulást mutató országok sorába is bekerültünk. Vagyis valóban sokkan nagyobb az áremelkedés hazánkban, mint a világ/EU más országaiban. Az árak emelkedése mögött érdemes a közgazdasági tényeket felsorakoztatni. Magyarországon a legkisebb béreket 20%-kal emelték az év elején - a választások előtt -, ilyen magas növekedésre az elmúlt időszakban nem volt példa, ami elindította az ár-bér spirált. Majd a kormány a választások előtt több mint 1000 milliárd forintot adott a családoknak, felpörgetve a keresletet, teret adva a cégeknek a jelentős áremelésre (a növekvő kereslet ugyanis emelkedő árakat von maga után). Továbbá a forint árfolyama drasztikus mértékben gyengült tavaly - érdemben meghaladva a régiós országok devizáinak az esését, felzárkózva a török líra leértékelődéséhez -, ami megjelent az importált termékek árában. Ha mindez nem lenn elég, akkor a kormány különadót vetett ki a kiskereskedelmi szektorra is, amit természetesen beépítettek az árakba, ahogy az élelmiszerár-stopon elszenvedett veszteséget is, mégpedig a nem árstopos termékek vásárlásakor fizetjük meg. Az új, készlettartási kötelezettség (mindig kell lennie árstopos termékeknek a boltokban) tovább repítheti az árakat, hiszen növeli az árstopon elszenvedett veszteséget. A jegybank továbbá egy nem túl örvendetes tényt is feltárt a drágulás mögött: ezt pedig a magyar élelmiszeripar gyenge versenyképessége. Összességében tehát számos olyan országspecifikus tényező felsorakoztatható, amelyek Magyarországot a világ legnagyobb élelmiszeráremelkedését mutató országai közé repítették. A kiszámíthatatlan üzleti környezet miatt pedig, ha a szereplők ármeghatározóképessége erős, nem meglepő, hogyha egyre több termék és szolgáltatás árában ott van az a bizonyos kockázati prémium: "Abcúg, külföldi diszkontok!"

"A vizsgálatok során a nemzeti versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött információk elemzésével tárja fel a drágulás részletes okait, hogy megtehesse a szükséges lépéseket az esetleges versenyproblémák kiküszöbölésére. A vizsgálat – többek között – kiterjed a legnagyobb hazai élelmiszer-kereskedelmi láncok árazási és értékesítési gyakorlatára. Ezen túl egyedi panaszok és piaci jelzések kivizsgálása is folyamatban van a Gazdasági Versenyhivatal részéről" - áll a közleményben.

"A nemzeti versenyhatóság kiemelten kezeli az élelmiszer-infláció ügyét, mivel az a társadalom egészét érinti. A GVH tavaly november végén konzultáció-sorozatba kezdett, hogy tájékozódhasson az inflációval leginkább érintett piacok folyamatairól, illetve felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a versenyjog betartásának fontosságára. A kiemelt fontosságú területtel külön elemzői csoport foglalkozik a nemzeti versenyhatóságnál. A GVH emellett megkezdte az élelmiszer-inflációs környezet nemzetközi monitorozását, illetve az uniós országok versenyhatósági gyakorlatának feldolgozását is" - zárul a közlemény.

