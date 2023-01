Három hónapra biztosan megmenekült a Dunaferr

A korábban is már jól informáltságáról ismert szakportál szerint ezzel az átmenetinek tűnő megoldással a brit tulajdonú acélipari óriás legalább 3 hónapra biztosítaná a Dunaferr további működését, amely egyébként jelenleg felszámolás alatt van.

A lap megkeresésére egyik érintett fél sem válaszolt.

A portál szerint a Liberty küldöttsége a hónap elején látogatást tett Dunaújvárosban is, ahol aláírták az ideiglenes üzemeltetési szerződést. Ugyanekkor pedig Budapesten tárgyaltak a magyar kormány szereplőivel. A Portfolio információit megerősítve arról is ír a szakportál, hogy a Liberty már be is jegyezte magyarországi cégét Liberty Central Europe néven.

Az Argus Media cikke arra is emlékeztet, hogy decemberben a Liberty Steel volt az, amely életmentő szenet szállított Lengyelországból Magyarországra, hogy működőképes maradjon a dunaújvárosi kokszoló.

Azt is felidézik, hogy a magyar kormány decemberben az ukrán hátterű Metinvest acélgyártó csoporttól is megkeresést kapott, miszerint ők is érdeklődnek a vasmű iránt.

Az elmúlt hetek előzményei fényében a most kiszivárgott információ nem meglepő. Fazekas Attila felszámoló és egyben ideiglenes vagyonfelügyelő december végén már arról beszélt, hogy a szakmai befektetővel történő tartós megállapodásig bérmunkában, vagy bérbe adással kívánja biztosítani az üzemeltetést, így biztosítva a kokszoló és a folyékony fázis berendezéseinek üzemben tartását, megóvását. És az sem váratlan fejlemény, hogy ezt az átmeneti (néhány hónapig szóló) időszakot a bérmunkával a Liberty segítségével oldja meg a felszámoló: az elmúlt években felvásárlásaival aktív brit acélipari óriás december közepén már komoly gesztust tett azzal, hogy életmentő szénszállítmányt küldött a dunai vasműbe (ezzel elkerülhető volt az azonnali leállás és a rövid távon bekövetkező katasztrófa), és tavaly év végi információink szerint a Liberty az, amely konkrét elképzelésekkel rendelkezik a dunaújvárosi gyár hosszú távú működtetése tekintetében. Vagyis eddig már rendelkeztünk konkrét információkkal a rövid és hosszú távú működés/megmentés kapcsán, viszont a közép távú átmeneti terveket eddig nem ismertük. Az Argus Media most megjelent cikke ezt az űrt töltötte ki, és adott megerősítést arra vonatkozóan, hogy a gyár folytonos működése biztosított, még a felszámolási eljárás alatt is. Ez pedig nagyon fontos üzenet mind a munkavállalók számára, mind az egész térség számára.

Címlapképünk illusztráció: Egy alkalmazott a Liberty Steel üzem felé néz a városba vezető hídról a romániai Galatiban 2019. december 3-án. Forrása: Ioana Epure/Bloomberg via Getty Images