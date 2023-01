Megvan az első uniós árbecslés az LNG-szállítmányokra!

Arról, hogy rögösen és csúszással indult az új uniós LNG árbecslés, majd az indexképzés útja, a minap már írtunk, de aztán tegnap megkapta az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) a minimálisan szükséges legalább 5 spot piaci LNG-tranzakció árát és ebből súlyozott átlagot tudott képezni és ezt közzé tudta tenni. A cél az, hogy ezt minél többször közzé tudja tenni, remélhetőleg naponta, hogy aztán március végétől már kialakuljon az észak-nyugat-európai, illetve a dél-nyugati európai régióra egy-egy referencia LNG-árindex is (utóbbi régióra még nincs hivatalos első árbecslés sem).

A valódi cél pedig az, hogy ne a holland TTF tőzsdén kialakuló árakhoz kötve árazzák az egyre fontosabb jelentőségű európai LNG-importot (amelynek árazása egyébként hagyományosan alacsonyabb, mint a vezetékes gázszállításé, ez az első friss adatnál is kijött, lásd a bevezetőben), hanem legyen az LNG-ügyleteknek minél szélesebb körben elfogadott, uniós ügynökség által kiadott benchmark indexe. Vannak egyébként már jó ideje olyan energiaárazással is foglalkozó cégek (pl. Platts Argus, Spark Commosities), amelyek a napi adatgyűjtés alapján naponta közzéteszik az észak-nyugat-európai térségre vonatkozó saját LNG-benchmarkjaikat. Emiatt a piacon vannak kétkedő hangok azzal kapcsolatban, hogy miért van szükség ezen a területen uniós beavatkozásra, pontosabban miért kell az ACER felé is leadnia a piaci szereplőknek a spot piaci ügyletek áradatait azért, hogy abból ötnapos gördülő időablakbeli adatok alapján súlyozott átlagot tudjon kiadni az ACER.

Mindenesetre a gyors orosz leválás miatt hirtelen sokkal fontosabbá váló uniós LNG-import miatt (lásd alább, már egyharmados a súlya!) a piaci szereplőknek is érdeke lehet, hogy legyen egy transzparens, az ügyleteket átfogóan monitorozó index, hiszen például az ázsiai térségnek is van ilyenje (Japan Korea Marker, JKM), igaz annak széles körben való elfogadtatása 8 évet vett igénybe.

Az uniós gázimporton belül egyharmados arányúra növekedett LNG-importban a legnagyobb szerepe az Egyesült Államoknak van, egyelőre a többi főbb LNG-alapú beszerzési forrásnál még nincs komolyabb növekedés.

Címlapkép forrása: Getty Images